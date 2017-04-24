Сайт восстановлен после хакерского взлома и последовавших DDoS-атак

Уважаемые посетители нашего сайта! Мы восстановили работу нашего сайта после хакерского взлома, который произошёл за неделю до Пасхи Христовой. Мы устранили «дыры», через которые произошёл взлом и вскоре после этого начались DDoS-атаки, но и с ними мы справились. Со вчерашнего дня всё работает в прежнем режиме. Безопасность от подобного теперь существенно повышена, но работы по безопасности от взлома ещё продолжаем.

Возобновляются обновления сайта.