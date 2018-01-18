С чего начать: философская прелюдия к президентским выборам в России 2018 года

«Для того, кто не знает, в какую гавань плыть,

не бывает попутного ветра»

Сенека

Наступивший 2018 год обещает россиянам крайне насыщенную грандиозными событиями жизнь. Во-первых, это открытие в последнем месяце текущего года автомобильной трассы РУССКОГО моста Тамань-Крым, устанавливающего прямую связь континентальной России с историческим очагом зарождения русской православной культуры. Во-вторых, это проведение в РФ с 14 июня по 15 июля чемпионата мира по футболу. А в-третьих, это предстоящие уже в феврале Зимние Олимпийские игры в Южной Корее, от участия в которых Россию отстранили провокационным решением анти-мирового «ВОЕННО-СПОРТИВНОГО КОМИТЕТА» (международная ситуация очень напоминает предвоенную Олимпиаду в Германии 1936 года). Но главным общественно-политическим событием современной российской действительности станут выборы 18 марта 2018 года нового Президента страны. Намерение выступить на этих выборах в качестве претендентов на высшую государственную должность страны высказали, по сообщению главы ЦИК Эллы Памфиловой (12.01.2018), представители 24 партийных объединений и 46 лиц-самовыдвиженцев. На фоне столь бурной массовки желающих поиметь президентские полномочия в жизни современной РФ и повести ее граждан к «светлому будущему» будет вполне правомерным образование в стране нового профессионального сообщества под названием «ВЕЧНЫЙ КАНДИДАТ», идейным наставником которого по праву станет политический лидер ЛДПР г-н Жириновский.

Не будем оглашать «весь список» соискателей лавров «Вождя Нации»; но напомним россиянам, что для верного выбора ими своего «нового» политического лидера следует сравнить предвыборные программы заявленных «кандидатов» в определении разумных путей дальнейшего развития российского социума. Такое сопоставление предвыборных проектов официальных претендентов на «президентскую власть» должно включать два аспекта рассмотрения – 1) теоретический, выражающий общее понимание «соискателем» президентских полномочий исторической логики современного этапа развития мирового сообщества и роли России в этом процессе; 2) практический, намечающий в свете теоретического видения исторической ситуации план актуальных мероприятий по разумной реорганизации государственной жизни российского социума.

Обратим свое исключительное внимание на программные требования лишь наиболее перспективных кандидатов на должность Президента РФ, представленных фигурами ныне действующего Президента страны Владимира Путина и выдвиженца патриотических сил от блока КПРФ и национал-патриотов Павла Грудинина. Если первый из них надеется стать «полномочным» выразителем общей воли россиян прежде всего за счет личных достоинств в умении править ходом социального развития страны начала XXI века, то второй обладает явным преимуществом над соперником в концептуальной обоснованности своих планов государственного строительства современной РФ всем теоретическим наследием марксистско-ленинской идеологии и русской национально-патриотической мысли. Что весомее в современном мире – неординарная личность или же коллективный разум, «национальное безумие» или же « коллективная солидарность» ? Такова главная интрига предстоящих выборов.

Идейная основательность «программы Путина» выглядит более чем скромно: его «предвыборная платформа» в своей теоретической части демонстрирует «зияющий провал» отсутствия какой-либо концептуальной модели исторического развития России и мирового сообщества. К великому огорчению почитателей ныне действующего Президента РФ, у него помимо «общих фраз» о патриотизме как идейной основе гражданской солидарности россиян нет какой-либо стройной системы взглядов на социально-исторический процесс и будущее страны. На протяжении всех лет своего президентского правления он так и не представил россиянам внятную «идеологическую концепцию» исторического будущего РФ в условиях глобализации мирового социума. Более того, он даже не усомнился в исторической правомерности статьи №13 Конституции РФ от 1993 года о запрете в жизни страны общенациональной, государственной идеологии.

Вполне возможно, что такая «идейная скрытность» программы Путина по развитию страны была обусловлена его «профессиональным опытом», требующим от «разведчика» для достижения успеха в деле защиты национальной безопасности максимальной скрытности государственных планов, предостерегающим неискушенных политиков от поспешного обнародования своих целей перед возможными геополитическими конкурентами. Но сегодня ситуация в мире настолько очевидна, предельно проста в своей международной конфронтации, взрывоопасна в противоборстве цивилизаций, что уже и скрывать-то ничего не надо, а следует со всей ответственностью заявить, что ныне в «полный рост» идет Третья Мировая война. Этот новый мировой конфликт носит «гибридный», «смешанный», разноликий по тактическим уловкам характер и преследует глобальные цели установления в XXI веке мирового господства стран Запада во главе с США. Формальным поводом для проведения крупномасштабных военных операций стран западной коалиции стал взрыв 11 сентября 2001 года Башен-Близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, осуществленный, якобы, «террористами» исламской организации «Аль-Каида». Начальный этап реализации этих планов по утверждению мирового господства Западной цивилизации был связан с разгромом в период 2001-2011 годов наиболее независимых политических сил исламского мира народов Южной цивилизации – в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Продолжением наступательной стратегии стран Запада должно стать во втором десятилетии нового века уничтожение России как суверенного центра объединения народов Северной цивилизации, а завершением всего процесса будет подавление уже в третьем десятилетии Китая как общественно-политического ядра народов Восточной цивилизации.

В соответствии с такой исторической перспективой получают разумное объяснение и обрушившиеся на Россию экономические санкции со стороны стран западного военно-политического альянса. «На самом деле история России показывает, – констатирует Президент РФ в ходе последней «Прямой линии» (15.06.2017) своего общения с народом конфронтационную суть нашего времени, – что мы, как правило, и жили под санкциями, начиная с того момента, когда Россия начала вставать на ноги и чувствовать себя крепко. Когда наши партнёры в мире чувствовали в лице России серьёзного конкурента, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения». Все верно, господин президент: только не надо вводить граждан в заблуждение и называть недругов России дружеским именем «партнера». Врагов следует обозначать адекватным словом.

В условиях разрастающегося пожара Третьей Мировой войны для обеспечения идейной консолидации российских народов в борьбе за выживание в «глобальном социуме» необходимо прежде всего устранить из перечня конституционных оснований исторической практики современной РФ злополучную статью №13 о запрете общенациональной идеологии. СССР «развалился» не от «формализма в идеологической пропаганде» социалистических ценностей, а его развалили « предатели » в руководстве КПСС. Показателем высокого «идейного патриотизма» советских граждан в последнее десятилетие существования СССР стал «героизм» ликвидаторов последствий Чернобыльской трагедии: советские люди были готовы умереть за свою страну, а их предали. Поэтому без решительного разрыва новоизбранного российского «лидера» с «идейным наследием» предательской эпохи 90-х годов и прорыва «государственного разума» страны к общеисторическому пониманию «светлого будущего» как самой России, так и всего человечества у россиян будут оставаться большие сомнения в основательности политической воли Кремля: ныне «идеология» решает все.

К сожалению, новогоднее поздравление Президента РФ не развеяло сомнений россиян в правильности выбранного курса движения общероссийского государственного корабля, так как нацеливает российских граждан прежде всего на укрепление семейных ценностей и мало что говорит о социальных, общенациональных перспективах развития страны. Главный тезис новогоднего обращения — «будьте счастливы» — лишен какого-либо общероссийского обоснования и очень напоминает «ПОСЛАНИЕ» одной из русских сказок, где герою предлагают «пойти туда, — не знаю куда, и принести то, — не знаю что». Поэтому вопрос об идеологической проработанности исторического проекта «Будущее России в глобальном социуме» становится главным критерием при выборе наиболее достойного кандидата на роль общенационального лидера современной РФ.

Проведем краткую ревизию программных положений представителя избирательного блока КПРФ и национально-патриотических сил Павла Грудинина. Теоретическую основу его программы социально-исторических действий России в современном мире составляет марксистско-ленинское учение о технологическом базисе общественного прогресса и определяющей роли в построении общества социальной справедливости общественной собственности на средства производства. Концептуальные основы марксистско-ленинского учения обладают продуманным логическим единством, содержательной полнотой и научным реализмом в воспроизведении исторической динамики природного и социального бытия. Марксистская научно-философская теория утверждает разумно-деятельную, творческую природу людей, нацеливая их коллективную волю на претворение в общественной практике идеалов социальной справедливости, духовного братства, равноправия всех современных народов и подготавливая этим формирование гуманистического разума глобального социума. Какое другое современное учение можно сравнить по историческому влиянию и мировоззренческому размаху с этой гуманистической и в то же время объективно-реалистической концепцией бытия?

Практические пути достижения социальной справедливости в жизни современной России получили свое программное выражение в концепции КПРФ «10 шагов к достойной жизни». Напомним ее требования: 1/ национализация природных ресурсов и ключевых отраслей производства; 2/ финансовый суверенитет страны; 3/ интеграция науки и производства на основе достижений НТР; 4/ возрождение российского села; 5/ утверждение внутреннего рынка в качестве ведущей сферы хозяйственно-экономической жизни страны; 6/ жесткое ограничение роста цен на внутреннем рынке; 7/ прогрессивный налог на доходы; 8/ построение социального государства; 9/ формирование правительства народного доверия, выражающего идейное согласие российской нации в созидании будущего; 10/ развитие многонациональной культуры. Достаточно успешная профессиональная деятельность Грудинина по руководству современным социально-аграрным производственным комплексом свидетельствует о большом управленческом потенциале выдвиженца патриотических сил.

Как у Грудинина все понятно с теоретическим объяснением его практических действий (марксизм-ленинизм в его российской специфике, связанной с культурными традициями российских народов и особенностями русской культуры), так и у Путина все вполне ясно с теоретическим оправданием его политической воли: этого основания просто нет. Такое отсутствие идейного основания в претворении общероссийских социальных планов «вечно юного» Президента РФ вполне соответствует духу «капитализма» или «либерализма» с его «жаждой наживы» всеми доступными средствами. Поэтому, минуя теорию, нужно сразу переходить к практическому разделу избирательной программы нашего второго, а точнее «первого» кандидата. В практическом развороте государственных дел, как подчеркивал самый «целеустремленный» российский политик новейшего времени, «кадры решают все». Другими словами, при реализации практических задач главной проблемой является «подбор кадров», формирование грамотной, умелой и сплоченной команды единомышленников. И началом реализации такой практической программы по «расстановке кадров» служит выбор «главного дирижера» предстоящих управленческих действий, обеспечивающего сбалансированность всех граней социальной деятельности российского общественного организма. Этим дирижером практических действий государственных институтов выступает «премьер-министр»: он отвечает за наиболее сбалансированную политику государства, выражающую и конкретизирующую разумную волю, общую идеологию Президента страны. И здесь вновь возникают очень «большие сомнения» в оправданности решения Путина В.В. об утверждении премьер-министром РФ Медведева Д.А.: премьер – это земная тень, практическая ипостась Президента, по очертаниям которой судят о достоинствах верховного лица. По мнению самого В.В.Путина, высказанному на недавней его встрече с представителями прессы, ныне действующее Правительство «работает удовлетворительно, несмотря на известные проблемы». В итоге подобных оценок возникает впечатление, что у нынешней кремлевской власти отсутствует не только «теория» светлого будущего страны, но и сколько-нибудь внятная версия ее сегодняшней практической стратегии.

Более конкретные черты социальной программы В.В.Путина можно установить по характеру вопросов и ответов на традиционных мероприятиях общения Президента с народом (пятнадцатая по счёту «Прямая линия В.В.Путина» от 15 июня 2017 года) и прессой (Большая пресс-конференция президента РФ Путина В.В. от 14 декабря 2017 года). Какие же черты его практической логики вырисовываются при общении с прессой и народными массами? По оценке одного из ведущих последней «Прямой линии» (15.06.2017) Д.Борисова, среди более 2-х млн обращений к Президенту наиболее массовыми темами были такие проблемы, как «рост цен, падение уровня жизни, ЖКХ, здоровье и, конечно, много личных просьб». Констатация ухудшения общей ситуации в стране просматривается и в нарастающей тревоге граждан о будущем. «Большинство обращений в нашу редакцию, — отмечает главную особенность «прямой линии» вторая ведущая Т.Ремизова, – не о настоящем, они о будущем: как будет жить наша страна в ближайшие годы, какими будут отношения России с другими государствами». Это ухудшение ситуации в жизни современной РФ отметил и сам Президент: «У нас снизились реальные доходы граждан за последние несколько лет, и что особенно тревожно – это то, что увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума. … К сожалению, за последние годы количество этих людей подросло до 13,5 процента». Поэтому он считает экономическую «проблему самой важной и самой острой».

Среди положительных явлений в экономической жизни страны Президент отметил в своем предновогоднем общении с прессой следующие тенденции: «ВВП вырос на 75% с 2000 года; промышленное производство – на 60%; перерабатывающая промышленность… 70%. … с начала 2000‑х реальная заработная плата выросла в 3,5 раза, пенсия реальная – в 3,6 раза, младенческая смертность сократилась в 2,6 раза, материнская – в четыре раза». Надо отметить, что если в годы советской власти хозяйственные успехи страны рисовались обычно на фоне экономических показателей царской России 1913 года, когда она достигла максимума в предвоенном развитии производственных потенциалов, то ныне для сравнения берется 2000 год самого глубокого спада производства в постсоветской РФ. При этом В.В.Путин видит главный успех своей экономической политики в том, что достигнута, как он сказал, «рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю России. На сегодняшний день – 4,2 процента, такого ещё никогда не было». Подобное признание очень симптоматично: ныне «производственные рекорды» в жизни России измеряются не подлинным ее продвижением в улучшении жизни народных масс, а уровнем обесценивания денежной массы. «У нас инфляция, – вновь подчеркивает Президент, – рекордно низкая за всю историю новейшей России: на сегодняшний день год к году – 2,5 процента. Дефицит бюджета – 2,2 процента».

Положительным явлением современного этапа развития России стало, по мнению В.В.Путина, образование Евразийского экономического сообщества, способствующего более полному использованию для развития бывших советских республик их внутренних ресурсов. «Я сказал, что у нас ВВП в России вырос на 1,6 процента, а совокупный ВВП стран Евразийского союза – на 1,8. Это хороший показатель. У нас меняется в лучшую сторону структура взаимного товарооборота. Например, в Белоруссии одна треть экспортных поставок, экспорта на территорию стран Евразийского экономического союза – это машины и оборудование. Больше одной трети. Примерно одна треть – это сельхозпродукты. … Беларусь получила право от нас беспошлинно получать 24 миллиона тонн нефти, экспортировать их за границу, а полученный доход зачислять в свой бюджет». Среди сложных проблем Евразийского союза Президент отметил «многочисленные изъятия из принятых общих решений, связанных прежде всего с энергоносителями, с электроэнергией».

Тем не менее, если провести оценку достижений уже реализованной за 17 лет практической программы Путина по предложенной коммунистами 10-ти векторной шкале социальных действий, то потенциал Кремля получит в большинстве случаев твердую «двойку» (в школьной системе 5-ти бальной шкалы оценок).

1) Не просматривается реальных перспектив в «национализации важнейших производственных ресурсов» страны.

2) Нет заметных достижений Кремля в обеспечении «финансового суверенитета» России. Как подчеркнул Президент в общении с прессой, «у нас Центральный банк в соответствии с законом и с общемировой практикой – это независимая структура, которая в своей основной деятельности неподконтрольна Правительству, действует исключительно самостоятельно», то есть живет ради исполнения «своих интересов» , а не общенациональных.

3) Реализован план Кремля по «нейтрализации», если не «ликвидации», науки как самостоятельной сферы интеллектуальной жизни страны.

4) Село обречено либерально-рыночной политикой Кремля оставаться захолустьем и постепенно вымирает. «К примеру, в Псковской области, – по признанию местного корреспондента, – налог на землю вырос более чем в 10 раз».

5) Внешний рынок продолжает определять характер экономической политики постсоветской РФ, направляя ее ресурсы на укрепление благополучия иноземных сообществ.

6) Безумная ценовая политика носит стихийно-рыночный характер, опуская большинство российских граждан в нищету.

7) Бездумное налогообложение не видит различий между роскошной жизнью олигархата и существованием на грани выживания значительных масс российского населения, уравнивая тех и других не только в правах, но и налогах.

8) Нынешняя российская власть очень далека от нужд народа и не проводит политики «социальной защиты» бедных слоев населения, а потому представляет собой не «социальное», а «эксплуататарское», несправедливое государство.

Только в 9-м пункте обеспечения «национальной безопасности» оценка может быть завышена до показателя «хорошо с минусом» (потеря Украины в качестве союзника). Лишь в сфере национальной обороны политика российского государства соответствует требованиям народных масс в надежной власти, готовой обеспечить защиту страны от внешних угроз. Президент Путин в общении с прессой отметил, что «у нас на следующий год… предусмотрены военные расходы – это 1,4 триллиона на закупки и 1,4 триллиона на содержание, то есть 2,8 триллиона рублей. Это примерно 2,8 с небольшим процента ВВП. … Если посчитать по действующему курсу, это примерно 46 с небольшим миллиардов долларов. В Соединённых Штатах сейчас уже подписан закон о военных расходах в 700 миллиардов долларов. У нас – 46 с небольшим, а там – 700». Однако относительный «стратегический паритет» оборонительных ресурсов РФ с военным потенциалом США был «взорван» революционными событиями на Украине, очень убедительно показавшими неспособность российского государственного разума продуктивно работать с разрухой в головах людей. Поэтому в разрешении гражданского конфликта на юго-востоке Украины, по оценке Путина, остается лишь надеяться «на то, что ума, здравого смысла и ответственного отношения к делу хватит и у сегодняшнего киевского руководства для того, чтобы реализовывать … минские соглашения» (Итоги «Прямой линии» от 15 июня 2017 года).

Эта разруха в головах людей с достаточной очевидностью обнаруживается в 10-м пункте шкалы «неотложных социальных мер», выражающем общекультурную динамику в развитии российского социума, где параллельно с процессами деградации экономики и науки наблюдается также явный упадок в художественно-эстетическом восприятии и гражданском самосознании общества. Наглядным свидетельством «нравственной деградации» российского социума служит массовый «вывоз капитала» за границу. Поэтому итоговая оценка нынешнего состояния духовной Культуры российского социума будет не выше показателя «удовлетворительно».

Полномасштабная борьба за высокую гражданскую Культуру требует активного участия государства в духовно-нравственном воспитании новых поколений россиян на основе национальных традиций и гуманистических идеалов, то есть идеологической работы с массами. К сожалению, современное руководство РФ полностью проиграло идеологическую схватку с Западом за умы и сердца людей, не сформулировало своего исторического проекта развития России в мировом сообществе. Общим результатом этого идеологического провала российского государства стало разложение «русского духа», духовное отчуждение между россиянами и украинцами, завершившееся Киевской «революцией достоинства», надорвавшей братские узы между великороссами и малороссами и избравшей будущее для Украины подальше от России. Конституционный запрет на формирование в РФ общенациональной идеологии обернулся в итоге угрозой исторической катастрофы, полного разрушения Русского мира. А вслед за «идеологическим поражением» России, утратившей идейную монолитность «русского духа», неизбежно надвигается и фактическое ее порабощение, то есть уничтожение Западом российского государства как самостоятельного центра мировых общественных сил. Спасение России от «нового рабства» состоит в «духовном возрождении» Русского мира, в идеологическом пробуждении «интеллектуальных ресурсов» страны: не экономика, а идеология является наиболее острой, ключевой проблемой постсоветской РФ.

Лишь в начале второго десятилетия нового века Президент РФ вдруг вспомнил, что общество — это не куча песка, а собрание «разумных людей», объединенных в своих созидательных усилиях духовными узами, и заговорил во весь голос о значимости идеологического, духовно-нравственного воспитании российских граждан. Так, выступая 12.09.2012 года перед представителями общественности Краснодарского края по проблеме патриотического воспитания молодежи, Президент Путин признал полный провал политики Кремля в этом вопросе: «У нас 20 лет никто этим (т.е. идеологией – Л.Г.) не занимается». Он сравнил нравственную силу общества с природными ресурсами. Важнейшими направлениями разработки духовных ресурсов российского общества должны стать, по его мнению, следующие виды деятельности: 1/ восстановление нравственности, укрепление моральных, духовных ценностей молодежи; 2/ развитие системы образования, культ знаний; 3/ военно-патриотическое воспитание; 4/ пропаганда «здорового образа жизни». В заключительной части своего выступления он обратился с патриотическим призывом к молодежи: патриотизм как идеология будущего России — «это прежде всего Дело – служение своей Родине, народу, стране». Однако общая идея «патриотизма» требует от всякого национального лидера исторической конкретизации нравственных принципов и актуальных практических мероприятий государственной власти по консолидации действий народных масс.

К перечисленным выше 10-ти оценкам основных результатов в социальном развитии современной РФ следует добавить 11-й пункт о «состоянии исполнительской дисциплины» в функционировании органов государственной власти, характеризующий степень «правовой надежности» государственных механизмов в регуляции общественного воспроизводства. Общее состояние жизни страны выглядит в этой проекции просто угрожающим национальной безопасности, свидетельством чего стало недавнее осуждение за коррупцию (15.12.2017) бывшего министра экономики РФ Алексея Улюкаева. В ходе общения с народом по «прямой линии» (15 июня 2017 года) президент Путин, отмечая злободневность поднятых проблем, неоднократно признавался, что «деньги выделены и давно уже направлены в регион — будем разбираться, почему они не дошли до адресатов или почему выделенное финансирование не даёт должной отдачи». Слабая «исполнительская дисциплина» государственных органов явно свидетельствует о нарастании «системно-государственного кризиса — непригодности к работе постсоветской государственности, поскольку все такого рода проблемы должны массово и успешно решаться в порядке повседневной систематической работы органов государственной власти как федерального уровня, так и в регионах» (Мировоззрение Русской Цивилизации от 21-06-2017: «О текущем моменте» № 3 (131), июнь 2017 года. О положении в стране, о потенциале страны и о перспективах его реализации // https://www.razumei.ru/lastlib/analytics/3604).

Это разрушение государственных механизмов управления социальными процессами особенно опасно для будущего страны в коррупционном разложении правоохранительных органов общественной жизни. «Понимаете, – признается Президент в общении с прессой, – я, честно говоря, иногда даже не знаю, что с этим делать, тем не менее напрашивается одно из решений. … У нас в армии постоянная ротация… Послужил три-пять лет в одном месте – обязательно, почти обязательно переводят на другое место и так далее. Может быть, есть смысл и в правоохранительной сфере организовать нечто подобное». Данное признание Президента РФ и является практическим подтверждением судьбоносной, жизненной значимости для будущего страны «идеологического», «идейно-патриотического», духовно-нравственного воспитания российских граждан и особенно служащих правоохранительных органов.

Но самым главным требованием подлинно разумной организации общественной жизни как реализации полноты народовластия должен стать 12 пункт действительно перспективной программы социальных преобразований, нацеленный на обеспечение компетентности народных масс и государственных лидеров в понимании рациональной сути происходящих в мире событий и перспектив социально-исторического процесса. Как отмечают современные разработчики «Концепции общественной безопасности», «народовластие возможно только на основе политической компетентности основной массы населения, осуществляющей народовластие. Компетентность такого рода предполагает: 1) предвидение гражданами последствий своего выбора…; 2) готовность нести ответственность за сделанный ими выбор властителей, … за деятельность властителей и её результаты — как благие, так и негативные» (Мировоззрение Русской Цивилизации от 21-06-2017: «О текущем моменте» № 3 (131), июнь 2017 года. О положении в стране, о потенциале страны и о перспективах его реализации // https://www.razumei.ru/lastlib/analytics/3604).

Подобная компетенция, взаимная ответственность народа и представителей государственной власти, достигается в результате идейного просвещения населения, путем формирования у него целостного мировоззрения, обеспечивающего сознательную консолидацию людей в созидании лучшего будущего. Если в обществе отсутствует идеологическая концепция лучшего будущего, то ни о каком народовластии как реализации осознанного выбора гражданами своего общего будущего не может быть и речи. Именно такой «идейный провал» и обнаруживается в исторической практике постсоветской РФ, в Конституции которой под пунктом №13 наложен запрет на пропаганду «национальной», общегражданской государственной идеологии. Данный запрет означает, фактически, отказ государства от руководства в своих действиях какой-то продуманной, более-менее всеобщей концепцией исторического процесса. Под властью этого «идеологического маразма», а выражаясь по-научному, «симулякра», ложного знака, лишенного предметного значения, постсоветская РФ и влачит собственное существование уже более четверти века.

Поэтому, Кто бы ни пришел в Кремль после завершения президентских выборов, первым его «разумным» действием в реализации президентских полномочий должно стать исключение статьи №13 из перечня законодательных принципов Конституции РФ как губительной для государственного разума РФ, подрывающей духовное единение гражданских сил российского социума. Если же такое действие не состоится, то будущее России будет крайне печальным, если оно вообще будет…

Гореликов Л.А. – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук