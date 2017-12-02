Русский вопрос в перекрестии предстоящих выборов Президента РФ

«Итак, повторяю, или это есть конец истории, или неизбежное обнаружение третьей всецелой силы, единственным носителем которой может быть только славянство и русский народ» В.С.Соловьев.

В приближающемся 2018 году России предстоит пройти очередной социальный тест на адекватность ее политической воли особенностям переживаемой исторической эпохи. Эти особенности определяются в общественном сознании как время глобализации социальной реальности, генерализации в жизни человечества всеобщих, универсальных закономерностей, направляющих различные регионы мировой цивилизации к единой, общезначимой цели солидарного построения странами и народами разумного будущего: другими словами – всемирный Разум утверждает ныне свое право на управление развитием человеческого сообщества. Радикальной альтернативой претензиям Разума на управлении жизнью глобального социума служит диктатура Смерти: разумная Жизнь или безумная Смерть – такая дилемма определяет ныне выбор человечеством своего исторического будущего. И на фоне такой жесткой поляризации исторических возможностей в осуществлении ближайшего будущего человечества грядущие выборы Президента РФ станут проверкой российского национально-державного разума на соответствие его решений требованиям всемирного Разума: «отрицательный результат» этой проверки будет означать крах российского государства, приближение которого россияне ясно узрели в революционных разломах украинского общества.

Необходимость для России «окончательного выбора» своей роли в исторической драме глобального социума определяется не только трагическим разрывом социо-культурных связей с ближайшими, исторически и духовно родственными сообществами, но также общим обострением международной обстановки, очень рельефно обозначенным военными операциями стран западной цивилизации по уничтожению неугодных государственно-политических режимов в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Активное участие западных «доброжелателей» в Киевской «революции достоинства» говорит о том, что на очереди в планах Запада по разрушению стратегического равновесия в современном мировом сообществе стоит «Русский мир» и РФ как его державная сила, активно препятствующая утверждению власти западной цивилизации в глобальном масштабе. Ответом России на сплоченное выступление против нее стран западной коалиции стало укрепление экономических и геополитических связей с Китаем.

Но действительная прочность, основательность, разумность межгосударственных связей во многом зависит от ясности «национальных идеологий»: ведь идеология – это продуманная система общезначимых ценностей какого-либо социума, выражающая консолидированную волю народных масс в целенаправленном созидании желанного будущего. Постсоветская Россия, к сожалению, не обладает такой ясной идеологической концепцией своего социально-исторического развития: Конституция РФ от 1993 года в статье №13 запрещает российским гражданам иметь общенациональную, государственную идеологию: «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Другими словами, второй параграф этой «роковой» статьи отвергает право россиян руководствоваться в обустройстве Российского Дома вполне разумной, общеобязательной идеологией «гражданской солидарности». Более бездумного «закона» по сознательному пробуждению социального хаоса в стране невозможно придумать: и этот закон управляет жизнью России в условиях глобализации современного социума, когда лишь всеобщий Разум удерживает человечество от всемирной катастрофы.

Стремясь преодолеть экономические, политические, социо-культурные и национально-этнические разногласия в российском обществе, президент В.В.Путин попытался обойти конституционный запрет на общенациональный государственный разум россиян и выделил в качестве определяющей нравственной скрепы «разумно устроенного» социума идею «патриотизма». Однако идеология «патриотизма», как показал ушедший ХХ век, крайне разнолика в своих исторических модификациях, представленных особенностями итало-германского «фашизма» и советско-китайского «коммунизма», японского «самурайского милитаризма» и американского «радикального либерализма». На фоне социально-исторических и этнокультурных дифференциаций патриотической идеологии в жизни человеческого сообщества возникает проблема более-менее ясного понимания характера современного «российского патриотизма».

В отдаленные времена собирания русских земель после «татаро-монгольского ига» нравственным ядром патриотической сплоченности русских народных масс была идея «православной соборности», религиозно-церковного единства россиян в утверждении Московского царства в качестве Третьего Рима. В период Российской империи идейным руководством патриотической консолидации гражданского населения страны становится триединая нравственная установка «Самодержавие, Православие, народность», в рамках реализации которой православная вера должна была устранить социальный разрыв между дворянством и народными массами, обеспечить нравственную связь, дух взаимопонимания между ними. Провал стратегии «религиозно-церковного сглаживания» социально-классовых противоречий в российском обществе привел в 1917 году к революционному взрыву народных масс и последующей гражданской войне. Победа в этой войне «революционных» сил определила рождение советского государства с его коммунистической идеологией «пролетарского интернационализма» и «научного атеизма», когда научные знания становятся «направляющей силой» практических усилий трудящихся масс в построении «справедливого общества», в проектировании коммунистического будущего человечества, а разумная политическая воля страны концентрируется в полновластии социального лидера. Если в жизни царской России задачи духовного воспитания населения и практического управления обществом были разделены между церковью и государством, то в Советском Союзе эти общественные функции соединяются в действиях одного социального лица — в научно выверенной политике правящей коммунистической партии и верховной власти ее политического лидера. Эта рационально организованная коллективная сила, предупреждал в свое время россиян Владимир Соловьев, «стремится подчинить человечество во всех сферах и на всех степенях его жизни одному верховному началу, в его исключительном единстве стремится смешать и слить все многообразие частных форм, подавить самостоятельность лица, свободу личной жизни. Один господин и мертвая масса рабов — вот последнее осуществление этой силы» (В.Соловьев. Три силы). Как едина научная мысль, раскрывающая цельность природного бытия, точно также должно быть едино разумно устроенное общество, в котором лишь верховный Ум «правителя» определяет конечную цель социальной практики, а все остальные граждане страны признаются равными между собой в исполнении его высших повелений.

Однако бурный всплеск во второй половине ХХ века НТР привел к расцвету в западном сообществе явлений массовой культуры, вызвавшей своими достижениями по удовлетворению индивидуальных запросов людей разложение в социалистических странах «восточного блока» коллективистской идеологии «пролетарского интернационализма», когда стремление к личному обогащению стало подавлять коллективные интересы, оттесняя их на задний план. Печальным итогом разрушения коллективистских настроений советских граждан стал распад СССР, показавший слабость «пролетарской идеи» в обеспечении единства многонационального государства и приведший к ее замене либеральной идеологией «социального индивидуализма» и «нравственного эгоизма». Эти эгоистические нравы были окончательно узаконены в жизни РФ принятием в 1993 году новой Конституции, нацеленной не на примирение различных общественных сил, а на продуцирование в стране «конкурентных», «антагонистических», «полукриминальных» социальных отношений.

Сегодня РФ продолжает жить в плену идеологии радикального индивидуализма, «тотального капитализма», «неограниченного либерализма», утверждающей «право сильного» быть для себя «живым богом», то есть претендовать на безграничное удовлетворение своих личных потребностей. Эта новая историческая сила, предвидел в XIX столетии Владимир Соловьев, будет стремиться «дать везде свободу частным формам жизни, свободу лицу и его деятельности; под ее влиянием отдельные элементы человечества становятся исходными точками жизни, действуют исключительно из себя и для себя, общее теряет значение реального существенного бытия, превращается в что-то отвлеченное, пустое, в формальный закон, а наконец, и совсем лишается всякого смысла. Всеобщий эгоизм и анархия, множественность отдельных единиц без всякой внутренней связи — вот крайнее выражение этой силы» (В.Соловьев. Три силы). Если во времена СССР земным богом выступал социальный класс «трудящихся», то ныне такое право на божественную власть в российском обществе получила «индивидуальная личность», нравственно взращенная когда-то на Западе религиозной идеологией протестантизма. Однако всякая крайность в действиях людей, нарушая разумную меру, заводит общество в исторический тупик: как советская абсолютизация «коллективизма» привела к распаду союзного государства, так и нынешний «радикальный либерализм» в политике Кремля ведет страну к гибели. Пора, наконец, задуматься гражданам России: куда же мы идем – к разумной Жизни или же к безумной Смерти?

Поскольку новейшая история России очень наглядно показала ее гражданам слабости и пороки как идеологии «коммунистического коллективизма», так и «радикального индивидуализма», постольку надо признать, что в реалиях глобального социума главными субъектами общественного развития становятся наиболее органичные, максимально цельные, духовно скрепленные объединения людей, представленные жизнью этнокультурных сообществ. Этносы – это «целостные», саморазвивающиеся виды коллективной жизни людей, представляющие их кровнородственное и духовное единство в особых условиях природного окружения и выражающие нравственное согласие индивидов в созидании совместного будущего. Высшей формой исторической жизни этнических сообществ выступает нация как сознательный союз людей в практическом претворении своего социально-гражданского идеала. Наиболее убедительным примером нравственной стойкости этнического сообщества в историческом развитии мировой цивилизации служит судьба еврейского народа, утратившего две тысячи лет назад свою государственность и восстановившего ее лишь во второй половине ХХ века.

Однако Израиль хочет оставаться моноэтничным государством, тогда как Россия изначально возникает как державное объединение многих различных родов местного населения. «В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а прежде были словене. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик… коренное население в Новгороде – словене, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик» (Повесть временных лет …откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла Русская земля). Но следует особо подчеркнуть, что в российском государственном объединении различных этнических сообществ ведущую роль в укреплении социальной целостности и решении практических задач играет наиболее многочисленный русский народ, составляющий 80% от общей численности всего гражданского населения страны. Поэтому главным вопросом на предстоящих в 2018 году выборах Президента РФ должен стать русский вопрос: как живет сегодня русский народ и какие разумные ориентиры должны направлять его усилия в созидании лучшего будущего? Другими словами, какой «идеологией» должны руководствоваться ныне русские люди, чтобы обеспечить процветание российского государства в реалиях глобального социума?

В попытках найти разумный ответ на этот главный вопрос современной российской действительности мы обнаруживаем идейный раскол русского самосознания между старорусской религиозной идеологией «православной соборности» и советской идеологией «научного атеизма». Если мы не разрешим эту дилемму, то не найдем идейных оснований для объединения социальных сил русского народа в целенаправленном претворении будущего. А концептуальная неудача в духовной консолидации действий русских масс будет означать смертельный приговор для страны, так как ее ближайшее будущее станет трагическим продолжением социальных конфликтов недавнего прошлого и настоящего, связанных с гибелью Российской империи, распадом СССР и разрушением Русского мира на Украине. Надежды президента Путина на нравственную силу «православной веры» русского народа, как показала Киевская «революция достоинства», не основательны: православная церковь без прочного союза с передовой наукой не сможет спасти страну от новой социальной «конфронтации». И повторный виток революционных потрясений в российском обществе будет по своим последствиям еще более трагичным для страны, так как в современной России очень сильна «пятая колона» из «новых русских», готовых ради сохранения наворованных капиталов отдать «отечество» под «внешнее управление» или вообще уничтожить.

Таким образом, «центральной», ключевой проблемой в решении «русского вопроса» является задача устранения идейного раскола в русском самосознании, преодоления концептуального разрыва в коллективном разуме русских масс между православной верой в истину Боговоплощения и научным знанием объективных законов природы. Сегодня русский народ, а значит и вся Россия, остро нуждается в предельно целостном мировоззрении, выражающем в понимании мировой целостности единство принципов христианского «гуманизма» и научного «реализма», обеспечивающем идейное согласие гуманистического духа православной веры и объективной необходимости научных знаний. Такое идейное единство христианской веры в созидательную силу Божественного Слова и современных научных знаний о целостности природного бытия обеспечивает разработанная нами научно-философская система «онтологического символизма», утверждающая, что исторический прогресс сознательной жизни человечества определяется символическими канонами языковой деятельности народных масс (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016; Л.А. Гореликов, Принцип «целостности» как генеральный императив научно-философского познания глобального социума // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22417, 20.08.2016; Гореликов Л.А. Логика целостности в концептуальной научно-философской системе «онтологического символизма» / ВИПЕРСОН: 26 октября 2016). Следовательно, научно-философская система «онтологического символизма», концептуально решая «русскую проблему» идейного единства русского самосознания, может быть по праву охарактеризована как современное «русское мировоззрение». Именно такое предельно широкое и максимально целостное «рационально-символическое», «лингвоцентристское» мировоззрение способно дать духовный импульс для творческого пробуждения русского народа и поступательного развития всего российского общества, для практического утверждения идеологии Великой России в реалиях глобального социума. Для стратегического проектирования исторического курса российской державы, поддержания духовного согласия в обществе и идейной консолидации российской нации в достижении практических целей следует учредить в организационной структуре государственной власти «Высший Президентский Совет Национального Согласия» в составе действующего Президента, бывших исполнителей президентских полномочий, высших представителей религиозно-церковных сообществ страны и руководства РАН.

Лишь Великая Идея управляет жизнью Великих Наций: именно поэтому враги русского народа попытались закрыть для него путь к духовному возрождению, запретив статьей №13 Конституции от Ельцина формирование общенациональной, державной идеологии современной России. Если в концептуальном, общетеоретическом, мировоззренческом плане «русский вопрос» нами решен, то в практическом аспекте претворения разумной воли русского народа в жизни современного российского социума он очень далек от продуктивной реализации. Предстоящие выборы Президента РФ как раз и дают возможность «русским патриотам» попытаться переломить ситуацию в русскую пользу. К сожалению, «роковая статья» сыграла свою деструктивную роль» в подрыве идейного единства «русского самосознания», не позволяя сегодня русским массам концептуально сплотиться в понимании действительности и своих целей в ней, чтобы сделать вполне обдуманный выбор нового Президента РФ. Спасительный выход в решении проблемы по консолидации политической воли русских масс видится нам в переводе проблемы из сферы теоретического рассмотрения в пространство практического дела: сегодня мы живем в обществе «радикального либерализма», утверждающего индивидуальную личность главным субъектом социально-исторического процесса. Поэтому русские люди должны найти в своих рядах наиболее одаренных и социально ответственных личностей, уже доказавших свою преданность Русскому делу, способных стать во главе российского государства и обеспечить поступательное развитие российского общества в современном мире.

Все ныне зависит от выбора российскими гражданами своего общенационального лидера: этот выбор должен прежде всего удовлетворять требованию «разумности», социально-исторической оправданности нашего решения. Кто же ныне уже высказал свои права на президентские полномочия в управлении российским социумом? Среди «зубров» российской политики с такими претензиями выступили Гр. Явлинский и Вл.Жириновский. Не касаясь содержания их идеологических убеждений и политических склонностей в проектировании российского будущего, должен обратить внимание россиян на «преклонный возраст» наших соискателей президентских лавров: первому исполнилось 65 лет (р. 10.04.1952), а возраст второго перевалил уже за 70 годков (р. 25.04.1946). Уважаемые, дай вам Бог здоровья, но зачем же так рисковать судьбой страны? А вдруг с вами случится «болезненный удар» и вы отправитесь на собеседование с Богом, не исполнив своих обещаний перед народом? Ведь в РФ средняя продолжительность жизни мужчин составляет 65-66 лет. Поэтому считаю, что было бы совершенным безумием со стороны российских граждан избрать на пост Президента РФ человека пенсионного возраста.

Конечно, Конституция РФ не запрещает пенсионерам претендовать на руководящие должности в стране; но Разум говорит, что нельзя этого делать, чтобы не подвести своей смертью (вполне объяснимой возрастными изменениями организма) всю страну. Надо к тому же учитывать, что в РФ упразднена должность вице-Президента, способного в случае чрезвычайных обстоятельств заменить главного исполнителя властных полномочий. Если же Вы, господа Пенсионеры, все-таки решитесь выдвинуть свою кандидатуру на столь ответственную должность Президента страны, то это станет показателем явного неблагополучия с вашим рассудком. Возрастные ограничения являются наиболее зримыми показателями объективной необходимости и разумности в организации исторической жизни мировой целостности. Поэтому действующие политики должны подготовить для себя преемников и вовремя уйти на заслуженный отдых. Если же они не подготовили для себя такого преемника, то это также свидетельствует не в их пользу, говорит о недальновидности их ума, что отвергает всякую возможность их избрания на руководящую должность.

Среди представителей русского национально-патриотического движения я бы выделил двух человек как достойных занять высший пост государственной власти в РФ – Болдырева Юрия и Стрелкова Игоря. Оба на деле доказали свою преданность русскому народу в борьбе за социальную справедливость как внутри России, так и за ее пределами. Обладая в своих политических действиях общей целью спасения России от национальной катастрофы, они обнаруживают некоторые различия в способах достижения этой цели: Болдырев, по моему мнению, склонен к тщательному концептуальному осмыслению проблемной ситуации и постепенному ее разрешению с опорой на квалифицированную команду единомышленников, тогда как Стрелков остро чувствует главную угрозу переживаемого момента и действует решительно как практик, у которого нет времени для согласования деталей в деле предотвращения беды. Другими словами, Болдырев в большей степени подходит для ведения дел в условиях мира, тогда как Стрелков по натуре больше походит для военного времени.

Поскольку РФ пока еще находится в состоянии как бы мирного времени, постольку главным кандидатом на должность Президента РФ оказывается Ю.Болдырев. Однако международная обстановка, как все мы чувствуем, стремительно накаляется и в любой момент может завершиться вспышкой новой мировой войны, теперь уже термоядерной по разрушительной мощи. Поэтому я советовал бы нашим достойным кандидатам договориться между собой и идти на выборы вместе – один в качестве претендента на пост Президента страны, а другой в качестве кандидата на пост Вице-Президента, должность которого надо будет восстановить сразу же после победы представителей патриотического курса. Желаю лидерам Русского национально-патриотического движения гражданского мужества и философской мудрости в борьбе за достойное будущее русского народа и величие грядущей России. Не в силе Бог, а в Правде – на том стояла и будет стоять Русская Земля!

Гореликов Л.А. – д. ф. н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.