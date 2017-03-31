Русский вокальный ансамбль «Лель» (Литва, Клайпеда) выступил в Праге

24 марта 2017 г. в Российском центре науки и культуры в Праге состоялся концерт Русского вокального ансамбля «ЛЕЛЬ» (Литовская Республика, г. Клайпеда).

Фольклорный ансамбль «ЛЕЛЬ» создан при Клайпедском молодежном центре имени Королевы Луизы в 2010 году. Руководители и создатели коллектива Татьяна Кононова и Елена Буткявичиене.

Ансамбль успешно участвует в культурной жизни Клайпеды, выступает как в Литве, так и за её пределами. На протяжении 6 лет коллектив не раз становился лауреатом и занимал призовые места на городских, республиканских и международных конкурсах. Кроме ансамблевого пения есть концертные номера в исполнении солистов. В репертуаре — русские народные песни в обработке, авторские песни «а капелла».