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Русский вокальный ансамбль «Лель» (Литва, Клайпеда) выступил в Праге

Русский вокальный ансамбль «Лель» (Литва, Клайпеда) выступил в Праге
Март 31
20:29 2017
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24 марта 2017 г. в Российском центре науки и культуры в Праге состоялся концерт Русского вокального ансамбля «ЛЕЛЬ» (Литовская Республика, г. Клайпеда).

Фольклорный ансамбль «ЛЕЛЬ» создан при Клайпедском молодежном центре имени Королевы Луизы в 2010 году. Руководители и создатели коллектива Татьяна Кононова и Елена Буткявичиене.

Ансамбль успешно участвует в культурной жизни Клайпеды, выступает как в Литве, так и за её пределами. На протяжении 6 лет коллектив не раз становился лауреатом и занимал призовые места на городских, республиканских и международных конкурсах. Кроме ансамблевого пения есть концертные номера в исполнении солистов. В репертуаре — русские народные песни в обработке, авторские песни «а капелла».

Тэги
КлайпедаКонцертРусский народ
Страны
ЛитваЧехия

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