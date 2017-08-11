Русский разум в поисках будущего

Рождение нового века оказалось для Русского мира крайне тяжелым испытанием на социальную стойкость, стало по существу повторением революционных коллизий столетней давности, приведших к низвержению общественно-политического строя царской России. Если в те давние времена разрушительная энергия общественных масс была направлена на слом несправедливых, частно-собственнических отношений между людьми, то приближение XXI века сопровождалось распадом коллективистских настроений в жизни бывших советских народов и было связано с распространением в обществе принципов радикального индивидуализма. Но в этих революционных изломах российской истории начала и конца ХХ века явно присутствует одно общее свойство: таким генеральным вектором социальных трансформаций как советской, так и современной России служила русофобия, отвергающая право русского народа на образование своей национально-государственной автономии в составе общероссийской целостности, на утверждение своего национально-государственного разума в достижении желанного будущего. Поэтому надо признать, что главной идеологической парадигмой развития российского общества в ХХ столетии была и остается «русофобия»

Нравственным завершением этой «антирусской» линии в развитии современной российской действительности стала уже в нашем столетии Киевская «революция достоинства», отвергшая русские начала украинской земли и провозгласившая ее окраиной западной цивилизации, расколовшая русский этнический массив на «истинных», «чистых россов» и «подлинных украинцев» как представителей европейской социальной идентичности. На фоне такого «цивилизационного разлома» русского народа общая перспектива его будущей жизни выглядит все более проблематичной, почти иллюзорной реальностью, требуя от представителей русской интеллектуальной элиты концентрации всех своих творческих сил для разумной консолидации действий людских масс в утверждении русского будущего. Явный распад русской национальной идентичности неизбежно приведет к разрушению социально-политической сплоченности российских граждан в деле защиты своего общегосударственного суверенитета, к обрушению всего общественно-политического строя нынешней Российской Федерации.

Разумным ответом на все более явные угрозы будущему Русского мира стала интенсивная разработка интеллектуальным сообществом современной России максимально широкой научно-философской концепции развития российского социума. На фоне разрушительного взрыва в наступившем XXI веке глобальных потенциалов в действиях мирового сообщества исторические проблемы русского разума по защите своего национального будущего теряют нравственную остроту, приоритетную актуальность по сравнению с вопросом о выживании всего человечества, когда задача самосохранения русской идентичности сливается на практике с требованием сохранения всемирной культуры человечества. В этой общеисторической проекции Русский разум должен для собственного спасения направить все свои созидательные способности на осмысление глобальной проблемы будущего всего Человечества: лишь спасая других от глобальной угрозы, русские люди могут и должны спасти от гибели и самих себя.

Продуктивное решение российским интеллектуальным сообществом означенной проблемы определения разумных контуров всемирного будущего человечества крайне осложняется полной отстраненностью российского государства от ее разработки, юридическим «оправданием» чего служит статья 13 Конституции РФ от 1993 года о запрете разработки общенациональной идеологии. Более абсурдной ситуации невозможно придумать: Русский мир балансирует на краю исторической пропасти, когда каждый политически неверный шаг в осуществлении социальной практики грозит ему гибелью, а главный закон российского государства запрещает разрабатывать идеальную стратегию его практических действий в утверждении разумного будущего. К счастью, российские интеллектуалы уже научились (после крушения СССР) мыслить вполне самостоятельно, не дожидаясь одобрения официальной власти. «Пора. Мир стал так взаимозависим за последние 10-15 лет, что мы уже не можем рассматривать будущее России вне будущего всего мира. Мы уже не можем решать стратегические задачи развития России, не меняя мир» (От Редакции АТ, Образ будущего мира: проект нового социально-экономического строя // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17358, 15.03.2012). Генеральным ориентиром русского мышления в постижении окружающей действительности служит христианская идея о претворении полноты истины в чувственном облике Иисуса Христа, провозгласившая историческую воплощенность разумного бытия в чувственных очертаниях материального мира, признавшая действительность «боговоплощения» как открытости, «наглядности», исторической «очевидности» истинного содержания бытия в чувственных особенностях индивидуального тела, выступающего в качестве символического свидетельства Божественного Слова.

В русле установки современной научно-философской мысли на познание глобальных параметров бытия как целостной, саморазвивающейся реальности россиянам были предложены деятелями отечественной науки различные концептуальные модели российского будущего (Л.А. Гореликов, С чего начать и что делать: проблемы идеологии Русского мира в эпоху великого перелома // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23382, 19.05.2017). Главным недостатком большинства из этих концепций является отсутствие достаточного «исторического основания», когда «идейная логика» научно-философской мысли не опирается в должной степени на «объективную логику» исторического процесса, представляющего генезис «физической», «биотической», «антропологической» и «социально-идеологической» реальностей и охватывающего в своей длительности не 20 миллиардов лет, как утверждает устаревшая релятивистская картина мира прошлого века, а по крайней мере 1 трлн 259 млрд лет (Л.А.Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16879, 10.10.2011). Наиболее емким, логически последовательным и исторически обоснованным выражением этого объективного генезиса мировой целостности служит научно-философская система «онтологического символизма» (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016; Л.А. Гореликов, Принцип «целостности» как генеральный императив научно-философского познания глобального социума // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22417, 20.08.2016; Гореликов Л.А. Логика целостности в концептуальной научно-философской системе «онтологического символизма» / ВИПЕРСОН: 26 октября 2016). А примером предельно абсурдного, исторически совершенно немотивированного проекта построения социального будущего человечества может служить концепция «безымянных авторов» под названием «Образ будущего мира: проект нового социально-экономического строя» (От Редакции АТ, Образ будущего мира: проект нового социально-экономического строя // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17358, 15.03.2012 ).

Антиисторизм как главный порок указанного анонимного проекта «разумного будущего» мирового сообщества состоит в игнорировании «творческой роли» народных масс, представленной исторической жизнью этно-культурных, национально-государственных сообществ и обретающей максимально широкий размах в жизнедеятельности мировых цивилизации. Будущее «национально обезличенного» человечества рисуется «безымянными авторами» как реализация политической воли Мирового Правительства, нацеленного на всемерную унификацию общественной жизни без всякой национальной особенности. «1. Учреждается Мировое правительство. Оно состоит из 12 министров и 1 президента, в том числе 3 вице-президента: 1 в гуманнитарной области, 1 в силовой области и 1 в экономической области. Мандатность: 7 лет. 2. У каждого государства будет то же самое устройство» (От Редакции АТ, Образ будущего мира: проект нового социально-экономического строя // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17358, 15.03.2012). Главная обязанность мирового правительства состоит в хозяйственной регламентации повседневной жизни людских масс без какой-либо возможности их творческой самореализации в созидании своего достойного будущего. В связи с этим намечается: «1. Создание Единого центрального банка (ЕЦБ). Все граждане Земли становятся равноправными акционерами ЕЦБ со дня их рождения. 2. Вводится единая валюта, которая находится под контролем ЕЦБ. Следующим этапом развития будет постепенная отмена наличных денег и переход к безналичной оплате. 3. Каждое государство получает ежемесячный бюджет, который утверждается Мировым правительством» (От Редакции АТ, Образ будущего мира: проект нового социально-экономического строя // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17358, 15.03.2012). Более кабальной для людей социальной системы, всемерно подкрепленной силой научного интеллекта, трудно придумать: «5. ЕЦБ располагает неограниченным капиталом. 6. ЕЦБ покупает и становится 100%-ным владельцем всех финансовых институтов, бирж, страховых организаций, пенсионных фондов, а также всех ресурсодобывающих фирм (ресурсы Земли принадлежат всем людям Земли), инфраструктурных компаний, энергораспределительных компаний, атомных электростанций, космической отрасли, телекоммуникаций, учреждений здравоохранения, образовательных институтов, фармацевтических фирм, всех частных и общественных земель, всех фирм, занимающихся азартными играми» (Там же). В основе проектируемой социальной системы лежит принцип тотального контроля Мирового правительства за государственными служащими. «5. Каждый государственный служащий подвергается проверке детектором лжи через каждые три месяца. При констатировании малейшего злоупотребления служащему отнимается весь финансовый ресурс, он лишается свободы и обязывается работать на пользу общества. 6. Все партии добровольно распускаются» (Там же). Кто-то совершенно «Безымянный» ныне уже прорабатывает стратегию тотального закабаления человечества, надеясь с гибелью Русского мира претворить ее в действительность.

В противоположность этой стратеги всемирного закабаления человечества концептуальная система «онтологического символизма» рисует глобальный социум как историческое взаимодействие равноправных цивилизационных сообществ Юга и Севера, Запада и Востока, сформированных в своих социально-психологических, этнокультурных особенностях характером взаимодействия людских масс с природным кружением. Исторически наиболее перспективной среди них представляется Северная цивилизация как сформировавшаяся в наиболее жестких природных условиях и потому способная к преодолению земного тяготения и выходу в космические просторы. Нравственным ядром этой цивилизации и выступает русский народ: но для осуществления своей социальной миссии в реализации исторического прорыва человечества в Открытый, Большой Космос русский народ должен в полной мере развить творческий потенциал своего национального Разума в постижении глобальной целостности бытия. Идейным ключом в разработке этого проекта «глобализации Русского Разума» и служит сформулированная нами научно-философская система «онтологического символизма», совмещающая в общем концептуальном пространстве христианскую идею о созидательной силе Божественного Слова с данными современной науки и реалиями общественной жизни. Хочется верить, что творческие усилия российского интеллектуального сообщества спасут от гибели как Русский мир, так и все Человечество.

Гореликов Лев Александрович — доктор философских наук, профессор, академик Ноосферной общественной академии наук