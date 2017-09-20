Русский путь в созидании глобального социума: севастопольский проект Великой России

Современный этап развития мирового сообщества определяется как эпоха глобализации общественной жизни, выражающая в наглядном виде наиболее общие тенденции социально-исторического процесса. Эти очевидности указывают на реализацию двух главных возможностей в конечной судьбе человечества – оно или обретет в своей жизнедеятельности вполне разумную организацию, или же погибнет в скором времени от безумия собственных действий. В обоих вариантах развертывания глобальных параметров социальной реальности предполагается наличие генерального субъекта общественной практики, нацеленного в своих сознательных устремлениях либо на осуществление высшего смысла разумной жизни людей в претворении универсальной истины, либо на ограничение их существования лишь действительностью конечного бытия.

Становление глобального социума означает историческое завершение не вполне разумной, «локальной» истории человечества, открывающее ему путь либо в пространство вечной, созидательной, вполне разумной жизни, либо направляющее его в загробный мир. Все телесно сущее в объективной действительности изменяется по всеобщим законам логики, когда исключается «третий путь» между двумя альтернативными вариантами исторического движения и необходимо делать свой окончательный выбор между жизнью и смертью. Практическое претворение созидательной энергии Вечной жизни в глобальной истории человечества будет определяться как субъективным настроем «прогрессивной части» мирового сообщества, так и существенными успехами идейного «лидера» современной эпохи в научном постижении объективной реальности, его концептуальным прорывом в понимании универсальных зависимостей протекания природных процессов.

Религиозное стремление людей к исповеданию откровений «вечного бытия» утверждает приоритет в функционировании глобального социума наиболее «органичных», максимально «целостных», наиболее разумных «социо-природных» субъектов общественной практики, представленных духовным складом этнических сообществ. Этносы – это «целостные», саморазвивающиеся виды коллективной жизни людей на основе их духовного единства, выражающие нравственное согласие индивидов в созидании совместного будущего и преодолевающие социальную ограниченность их материально-производственных, профессионально-классовых различий. Высшей формой исторической жизни этнических сообществ выступает нация как сознательный союз людей в практическом претворении своего социально-гражданского идеала.

На историческом фоне начавшейся глобализации мирового социума можно выделить трех главных этнокультурных претендентов на роль идейных лидеров грядущей жизни объединенного человечества. Это, во-первых, самое многочисленное в современном мире китайское многонациональное сообщество, восстановившее к концу XX века свою существенную роль в развитии человечества. Однако созидательный потенциал китайского общества обрел свое каноническое выражение в «стилистике» иероглифического письма, качественно привязанного к традициям прошлого, культивирующего дух прошлого. Нравственный традиционализм китайской культуры существенно ограничивает возможности «Срединной империи» в руководстве разумной деятельностью всего глобального социума. В жизни восточных народов сплоченная сила людских масс навязывает свою волю национальной элите, направляя ее по пути укрепления продуктивного опыта прошлого.

Другим претендентом на лидерство в современном мире выступает еврейский народ, продемонстрировавший после гибели две тысячи лет назад Иерусалимского царства свою исключительную способность к духовной консолидации, восстановивший в ХХ веке свое национальное государство Израиль и практически доказавший его существенную роль в формировании глобального социума. Но религиозная идеология «еврейской богоизбранности» в мировом сообществе существенно затрудняет достижение согласия между народами в обустройстве совместного будущего, ограничивая этим возможности самоутверждения еврейского этноса в качестве нравственного лидера всего глобального социума. Идеология иудаизма чрезмерно погружена в проблемы текущего, сегодняшнего, «настоящего» бытия, слишком «радикальна» нацелена на утверждение совершенной самобытности еврейского народа в мире, всецело настроена на защиту его полной «независимости» от инородных влияний, затрудняя этим возможность реализации полноценного сотрудничества между национальными сообществами в совместном созидании разумного будущего. В жизни южных народов, одним из которых выступает еврейский этнос, идейная сплоченность «духовной элиты», жреческого сословия диктует свою волю всему национальному сообществу, препятствуя его творческому самосовершенствованию в общении с иными культурами.

Еще одним претендентом на нравственное лидерство в глобальном социуме выступает русский народ, вполне наглядно доказавший в ХХ столетии свой крайний «интернационализм» и самоотверженный героизм в борьбе за «светлое будущее» всего человечества, способность к самопожертвованию во имя претворения социальной справедливости. Именно «русский народ» и является наиболее приемлемым кандидатом на роль сознательного устроителя глобального будущего человечества, подкрепляющий свое стремление к всемирному единению людей самоотверженным духом православной веры. В жизни русского этноса политическая сплоченность «элиты» дополняется взрывным характером народной массы, периодически подрывающей «несправедливые» социальные устои собственного существования и заставляющей своих «идейных наставников» искать новые пути в будущее. Поэтому правящая «элита» российского социума, сформированного геоклиматическими перепадами северной природы, должна очень чутко прислушиваться к голосу масс в их стремлении к духовному преображению.

Для полноценной практической реализации «русской программы» глобальной консолидации мирового сообщества необходимо обеспечить максимальное сближение субъективных намерений российской политической власти с достижениями передовой науки в рациональном осмыслении целостной организации природного бытия, предопределяющей объективную логику развития глобального социума. Исторический эксперимент СССР в построении общества социальной справедливости при всех своих практических успехах в просвещении народных масс и защите национального суверенитета российских народов показал ограниченность общефилософских, рационально-мировоззренческих оснований коммунистической теории общественного прогресса, нацеленной прежде всего на культивирование внешних, материально-технических факторов жизнедеятельности людей и не учитывающей в должной мере внутренний, духовный потенциал человеческой личности, связанный с развитием ее творческих способностей. Преодолеть этот существенный недостаток позволяет генеральная идея христианской религии о креативной силе Слова, утверждающая национальные языки определяющим началом в осуществлении разумной жизни общества. Следовательно, главной проблемой практического самоутверждения русского народа в реалиях глобального социума является задача гармоничного сочетания христианской идеи о созидательной силе Слова с достижениями передовой науки в познании целостности природного бытия (См.: Гореликов Л.А., Лисицина Т.А. Русский путь. Опыт этнолингвистической философии. Кн.1-3. Великий Новогород, НовГУ, 1999: кн.1 Символика смысла в структурах бытия. – 100 с.; кн. 2. Русский мир в русском слове. – 144 с.; кн. 3. Судный час русской идеи. – 140 с.). Таким органичным сопряжением христианской идеологии боговоплощения как учения о претворении абсолютной истины в чувственных очертаниях тела с фактическим содержанием современной научной мысли и выступает развиваемая нами философия «онтологического символизма», обеспечивающая наиболее продуктивную реализацию как принципов религиозного гуманизма, так и научного реализма (См.: Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016; Л.А. Гореликов, Принцип «целостности» как генеральный императив научно-философского познания глобального социума // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22417, 20.08.2016; Гореликов Л.А. Логика целостности в концептуальной научно-философской системе «онтологического символизма» / ВИПЕРСОН: 26 октября 2016).

Современный этап российской истории можно определить как время генеральных испытаний русского народа в способности созидания разумного будущего, когда главная угроза для России исходит не от внешних сил, а от неразумных действий самих русских людей, не знающих глобальных связей мировой целостности, не ведающих всеобщих путей развития человечества. Если во времена Киевской Руси, Московского царства и Российской империи шел процесс нравственной консолидации русских масс в обустройстве многоэтничного российского общества, последовательно утверждавших в нем дух народной Свободы, православной Соборности и самодержавной Справедливости по защите России от всякого внешнего вмешательства, то в ХХ столетии происходит коренной разлом русской воли в претворении будущего. Кровавым свидетельством этого разлома стал братоубийственный раздор россиян в начале ХХ века, разрушивших Российскую империю и создавших советское общество «рабоче-крестьянской справедливости», положив в его основание требования коллективистской морали и научной кооперации производственных усилий общественных масс.

Углублением социальных разногласий начала прошлого века стал политический кризис советской державы 1991 года, показавший слабость «пролетарской идеи» в обеспечении единства многонационального государства и приведший к ее замене «либеральной» идеологией «социального индивидуализма» и «нравственного эгоизма». Эти «чужеродные», «дикие» для русского мира, нравы были окончательно узаконены «новой элитой» в качестве идейной основы постсоветского образа жизни россиян принятием в 1993 году нынешней Конституции РФ, нацеленной на сознательное продуцирование в обществе «конкурентных», «антагонистических», в марксистский терминологии, социальных отношений. Правовым средоточием этой «современной» идеологии социального «антагонизма» в реалиях постсоветской России служит статья №13 ее нынешней Конституции, запрещающая россиянам иметь «общенациональную, государственную идеологию разумного сотрудничества граждан и общественных классов в созидании совместного будущего. Следовательно, нынешнее российское государство само «приглашает» своих граждан к активному взаимному противоборству, «конкуренции» в достижении желанного будущего, исключив из правовых нормативов общественной жизни идеологию «социального сотрудничества» советских времен.

В исторических изломах российского общества начала и конца ХХ века обнаруживается одна общая идеологическая особенность, выражающая коренную суть происходящих в стране событий. Такой общей установкой исторических трансформаций как социалистической, так и капиталистической России служит русофобия, отвергающая политическое равноправие русского народа в общении с иными российскими этносами, ограничивающая право русского люда на образование своей национально-государственной автономии в составе общероссийской социальной целостности, препятствующая утверждению им своего национально-государственного разума в претворении желанного будущего. Оказывается, что сама правящая политическая «элита» постимперской исторической жизни России крайне скептически оценивает разумный потенциал русской этнической массы, не позволяя ей открыто, на практике выразить свою разумную Волю в созидании русской национально-государственной автономии, в определении общероссийского будущего. Иными словами, именно нынешняя российская Власть препятствует самоутверждению Русского разума в качестве идейно-нравственного основания становления глобального социума. Социальным апогеем реализации этой «антирусской максимы» в развитии постсоветской действительности стала уже в нашем столетии Киевская «революция достоинства», подрубившая русские корни украинского общества и провозгласившая его восточной окраиной западной цивилизации, расколовшая русский этнический массив на «истинных россов» и «подлинных украинцев» как представителей европейской социальной идеи, как выразителей европейской культурной идентичности.

Что же отделяет коллективную жизнь истинных «россов» от идейно сплоченных «евроокраинцев»? Социальной «окраиной» любого поселения служит «свободный рынок», где перестают действовать нравственные нормы «разумного сотрудничества» граждан в достижении общего блага и их сознательные усилия все более определяются жаждой «наживы», личной «выгоды», утверждая в отношениях между людьми «конкуренцию», взаимное противоборство и скрытый «обман», а значит и «насилие». Если основная масса великоросского народа, низвергнутого постсоветской грабительской эпохой первоначального «накопления капитала» в пространство политического «хаоса» и правового «беспредела», социального антагонизма и нравственного эгоизма, духовно «застыла» в традиционном уповании на Божью Волю в преодолении тяжких времен гражданской смуты, предательства «элит» и вражеской экспансии, то «евроокраинцы» ради приобщения к материальным благам Западной цивилизации отреклись от русских родовых корней, от православного выбора предков, от своего национального суверенитета и спровоцировали у себя в стране новую «гражданскую войну», полагая вслед за Остапом Бендером, что «Запад нам поможет»: конечно, поможет – добровольно и быстро уйти в «мир иной».

Жизнь постсоветской Украины, бывшей некогда наиболее индустриально развитым и процветающим регионом СССР, все более напоминает сегодня пространство общеевропейской Барахолки, где всякий «европейский проходимец» стремится урвать максимум от «украинского пирога», не предлагая бывшим украинским «согражданам» ничего лучшего, как растворения их социокультурной идентичности в новом европейском «смешении народов». Финалом такой «социальной стратегии» будет превращение Украины в новое «Дикое поле», где властвует тот, кто силен. Крайне печально, но это будет твой собственный, гибельный выбор, Украина.

Нынешняя Украина отвергла, по существу, свою особую «самоценность» в мировом сообществе как вполне независимой, «самостоятельной» гражданской силы и согласилась быть просто «задворками» Европы, перенимая и «углубляя» ее потребительские пороки и провоцируя общеевропейскую войну с Россией как социальной действительностью Русского мира. Она не признала, по сути», высшего своего предназначения в современном мире как социального центра духовного преображения глобального объединения человечества. Сегодняшние реалии ясно говорят, что нет для Украины иного пути в мир достойного будущего, как только реализовать пророческое Слово Андрея Первозванного о грядущем нисхождении на Киевских горах духа Божественной Благодати Нового Иерусалима. Боги не отступают от своих решений: Украина должна стать краем соприкосновения мира Земного и Небесного или же «исчезнуть» в небытии как отвергшая Высшую Волю.

Главное различие жизненных позиций двух самых «массивных» ветвей бывшего «русского этноса» лежит в сфере коллективного самосознания: наши «евроукраинские братья» исповедуют ныне радикальный дух «материального прагматизма» и «нравственного эгоизма», тогда как «великодержавные россы» утверждают в своем православном максимализме дух «самоотверженного идеализма» и «общероссийского патриотизма», когда не личное «Эго» определяет характер их действий, но «идеальный образ» христианского единения человечества в идеологии вселенского братства, духовной солидарности людей в утверждении всемирного Блага. Именно эту христианскую идеологию разумного объединения усилий граждан в обустройстве общего дома и должен предложить русский народ всей Большой России, уповая в реализации своих планов на помощь Бога и максимально общий научно-философский разум современного социума, обращенный к глобальным параметрам природного бытия как объективному свидетельству Слова Божьего. Если нравственная максима русского народа определена принципом православного самопожертвования людей во имя жизни будущих поколений, то объективные пути в претворении лучшего будущего всего человечества требуют от российской интеллектуальной элиты существенного обновления научной картины мира в постижении универсальных зависимостей природного бытия.

Концептуальной основой самоутверждения «глобального социума» в жизни человечества должен стать «объективный разум» современной науки в понимании целостности природной реальности, наглядно свидетельствующей своими всеобщими законами о генеральной истине христианской доктрины «боговоплощения» как учения о телесной реализации абсолютной истины в чувственных очертаниях конкретных предметов. Русский разум, следуя сакральным наставлениям православной веры в признании «объективно-предметной» воплощенности совершенного бытия, должен раскрыть всеобщий, универсальный интеллектуальный потенциал глобального социума в управлении общественными процессами. Это всеобщий созидательный разум современного социума представлен ныне фундаментальным содержанием передовой научной мысли и нацелен на освоение в общественной практике законов саморазвития мировой целостности, символически запечатленных исторической жизнью национальных языков человечества (См.: Лисицына Т.А., Гореликов Л.А. «Язык образования и образование языка» инновационный императив России XXI века. – Великий Новгород , 2008. – 404 с.).

Для практического решения этой стратегической задачи необходимо, во-первых, добиться в жизни современной России максимального сближения и согласования воли руководящих органов российской государственной власти с генеральными обобщениями современного научного разума. Во времена Советского Союза такое единство Слова и Дела, Науки и Власти обеспечивалось взаимодействием руководства страны, направляемого «рекомендациями» Политбюро ЦК КПСС, с высшим органом профессионального объединения ученых, представленным Академией Наук СССР. В этом идейном союзе государство выступало инициатором, социальным заказчиком научных разработок будущих практических преобразований, а Академия Наук становилась «головным» проектировщиком их «инструментальной» реализации в действительности. В условиях глобализации мирового социума следует не только возродить в жизни Российской Федерации советский опыт научного проектирования будущих преобразований, но и распространить его во всех автономных регионах страны, создав при высших органах региональной власти постоянно действующие «Ученые Советы Социальных Инициатив» (УССИ), нацеленных на научную проработку перспектив развития местных сообществ с учетом их социокультурных традиций.

Особую роль в развитии идейных оснований социальной политики современного российского государства должен сыграть город-герой Севастополь, исторический наследник традиций древнего Херсонеса, давшего тысячу лет назад духовный импульс самоутверждения христианской веры на русской земле и положившего этим начало становления «Русского мира» как претворения высшей Истины Боговоплощения в практике повседневной жизни народных масс. Сегодня Россия остро нуждается в новом «жизненном примере» Севастополя по универсализации советского исторического опыта сотрудничества политической власти и науки в практике социального строительства. Такое сотрудничество предполагает концентрацию вокруг губернатора города собрания лучших представителей местного научного сообщества (по одному представителю от каждого севастопольского ВУЗа), способных указать руководству исполнительной власти наиболее эффективные пути социальных преобразований.

В условиях глобализации общественной жизни логика социального развития должна определяться не «субъективным» мнением генеральных фигур административного аппарата, а объективным свидетельством «всеобщего разума» современной науки, претворяющей свои рекомендации посредством практического руководства коллективными действиями народных масс. Такое максимальное сближение, идейно-нравственное сращение российской политической власти с рекомендациями научного разума диктуется также яростным желанием Запада полностью заблокировать поступление в Россию новых научных разработок по управлению природными процессами, закрыть для нее доступ к передовым технологиям в организации общественного производства, обречь ее на хозяйственную деградацию и последующий социальный распад. Радикальным ответом Русского мира на эту «интеллектуальную инициативу» Запада, прямо угрожающую геополитическому будущему России, должен служить «революционный прорыв» российского научного сообщества в постижении глобальных законов мировой целостности, открывающих человечеству совершенно новый исторический горизонт в познании всеобщих связей бытия, в создании передовых технологий по управлению природными процессами (См.: Л.А.Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16879, 10.10.2011; Л.А. Гореликов, Е.Л. Гореликов, Сокровенный дух глобального социума // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17772, 05.12.2012; Л.А. Гореликов, Е.Л. Гореликов, Рефлексивные основания символического осмысления исторического генезиса глобального социума // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.18177, 05.09.2013; Л.А. Гореликов, Е.Л. Гореликов, Объективно-историческая логика формирования гражданской целостности глобального социума // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.18287, 31.10.2013 ). Только этот стратегический «научный прорыв» в понимании законов мировой целостности сможет спасти Россию от внешней агрессии и обеспечить ее устойчивое интеллектуальное лидерство в глобальном социуме. Иного пути в будущий мир глобального социума у современной России просто нет, как только самой «построить» его по всемирным «религиозно-интеллектуальным» лекалам духовного опыта всего человечества.

Поскольку продуктивный научный потенциал общества формируется на основе целенаправленного развития общегосударственной системы образования, постольку вторым генеральным направлением рационального проектирования будущего России в современном мире должно стать возрождение советской системы образования, доказавшей свою эффективность в подготовке новых поколений специалистов успехами советского общества в послевоенном восстановлении народного хозяйства, достижениями отечественной промышленности в укреплении обороноспособности страны и в освоении космических технологий. Бездумное разрушение советской системы образования, связанное с желанием определенных социальных кругов «интегрировать» Россию в западное сообщество, ведет страну к интеллектуальной деградации, когда наиболее деятельные натуры покидают родину и отдают свою творческую энергию ее историческим противникам. Если в ближайшее время Россия не отвергнет практику ЕГЭ при оценке достижений новых поколений россиян в освоении современных знаний и не восстановит принципы советской системы образования, то страну постигнет интеллектуальная катастрофа, когда основная масса населения утратит способность к реализации творческих запросов глобального социума.

Сегодня для представителей российского интеллектуального сообщества вполне очевиден полный провал образовательной политики нынешней правительственной команды. Поскольку наука и система общего образования составляют коренную идейную основу продуктивного развития современного социума, постольку признание бесполезного характера реализуемой ныне в жизни страны образовательной стратегии означает констатацию отсутствия вообще какого-либо успеха во всей внутренней политике российского государства. В условиях нарастающих угроз будущему России со стороны объединенных сил Западной цивилизации подобный провал требует скорейшего кадрового разрешения: члены нынешнего Правительства РФ, если они сохранили чувство патриотизма и личной чести, должны добровольно уйти в отставку, не дожидаясь массовых выступлений населения против проводимой ныне «бездумной», «антинаучной», сугубо «потребительской» социально-экономический политики в стране. Севастополь, храня и продолжая святые традиции древнего Херсонеса в православном утверждении всемирного величия России, должен вновь дать жизненный пример всем российским регионам в восстановлении полноценной, креативной системы школьного образования. Будем надеяться, что севастопольцы сделали правильный выбор своего нового губернатора, способного утвердить город-герой Севастополь в качестве идеологического лидера всей современной России: конечная победа в историческом споре американского проекта «Силиконовой долины» и русского проекта «Крымской весны» будет определяться интеллектуальными потенциалами этих социальных программ.

Третье важнейшее направление в глобальном, идейно-нравственном укреплении современного российского социума напрямую связано с судьбой будущих поколений россиян: страна без реального прироста своего коренного населения теряет всякие перспективы достойного будущего. Поэтому российское государство должно сконцентрировать все свои силы в социальной защите благополучия подрастающих поколений россиян и обеспечении их продуктивного вхождения в сообщество полноправных граждан. Наиболее острой проблемой здесь является судьба детей-сирот, утративших в силу каких-то причин своих кровных родителей: государство должно пресечь всякие попытки «усыновления» этих детей иностранцами и в максимальной степени предоставить им свою попечительскую заботу в подготовке к самостоятельной жизни. Исторический опыт Османской империи по формированию из таких детей-сирот наиболее боеспособных частей «воинов-янычар» указывает нам общий социальный механизм в решении данной проблемы: министерство обороны РФ должно взять на свое полное содержание все «детские дома» в стране и сформировать на их базе «кадетские училища» с дальнейшей специализацией выпускников по профессиональным военно-образовательным учреждениям.

Научное познание, образование и воспитание – вот три генеральных направления идеологии «Русского пути» в практическом утверждении одухотворенного будущего Великой России в историческом пространстве глобального социума, представляющих, во-первых, целостный образ окружающего мира, развивающих, во-вторых, у подрастающего поколения россиян творческие способности и формирующих, в-третьих, новых граждан как подлинных патриотов своей страны, готовых ради ее благополучия пожертвовать собственной жизнью.

Гореликов Л.А. – д. ф. н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.

Гореликов Е.Л. – магистр философии.

Севастополь: 19.09.2017