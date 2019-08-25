Русский Путь к Истине

«В России две беды — дураки и дороги»

(Русская мудрость)

Я не открою ничего нового, когда скажу, что подлинная «мудрость» человеческой жизни питается двумя истоками, возникает, с одной стороны, из непосредственного чувственного восприятия людьми предметов окружающей действительности, получая практическое закрепление в традиционных формах коллективного опыта, и развивается, с другой стороны, субъективной способностью их разума в определении силой мышления необходимых связей бытия, выражающих его внутреннее единство, когда в отдельных предметах раскрывается их всеобщая суть. Социальной констатацией этой двойственной природы истинного образа мировой целостности стало на уровне повседневного опыта утверждение христианской религии о сотворении окружающего мира из ничего созидательным духом Божественного Слова как действительной энергии Божественного Разума и признание воплощения полноты мировой мудрости в телесном существе Иисуса Христа. В соответствии с таким видением характера мировой целостности нужно признать, что Истина дана людям не только в идеальных построениях их логической мысли, но также в чувственных свидетельствах повседневного опыта, когда мудрость коллективной жизни людей фиксируется в привычных образах народной традиции. В этом повседневном ракурсе российской действительности коллективный опыт русской народной жизни установил, что для России главной бедой являются «дураки» и «дороги»

Всенародная оценка русским людом главных проблем российского социума оказывается в то же время и указанием на генеральные задачи его исторической практики, выражающими конечные перспективы развития Русского мира. В данной проекции «плохие дороги» исторической России как одно из ее главных бедствий оказываются символическим выражением всей сложности, трудности «бесконечного пути» русских масс по «историческому бездорожью», выступающих первопроходцами в освоении бескрайних просторов мировой реальности, наглядным свидетельством чего стала пространственная ширь Русской земли. А концентрация «гигантской дури» в исторической жизни российского социума просто заставляет русский народ вечно стремиться к постижению полноты цельной, совершенной Истины.

Таким образом, познание всемирных потенциалов мирового Разума и освоение бесконечных просторов Вселенной оказываются генеральными задачами, конечными ориентирами практической Мудрости русского народа в претворении будущего. Разноликая реальность природного Космоса и вечная Истина – вот главные установки русского народа в осуществлении исторической практики. Практические достижения СССР в научно спланированном построении общества «социальной справедливости» вполне наглядно показали адекватность его исторических усилий внутренним запросам русских масс, указав полетом в Космос Юрия Гагарина на глобальные перспективы русской жизни и закрепив за россиянами право называться первопроходцами в освоении космических просторов, в утверждении космической эры истории человечества.

Для плодотворного освоения космического горизонта исторического будущего человечества и самоутверждения российского социума действительным первопроходцем в освоении космических просторов необходимо в полной мере сконцентрировать субъективный потенциал Русского разума в постижении универсальной Истины всемирного бытия. В этой субъективной проекции историческая жизнь российского социума на рубеже XX и XXI веков вполне убедительно демонстрирует справедливость и другой заповеди «русской мудрости» о «дураках» как второй главной беде России. Реальность «дурацкой угрозы» благополучию современной России вполне наглядно представлена положениями статьи №13 постсоветской Конституции РФ о запрете в жизни страны общенациональной, государственной идеологии, способной обеспечить единство действий гражданских масс в созидании достойного будущего. «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной…». В нынешних условиях нарастающей угрозы прямого военного столкновения России с объединенными вооруженными силами всей Западной цивилизации и ее союзников сохранение этой «роковой статьи» в конституционных основах гражданской жизни страны становится свидетельством полнейшего безумия правящей политической элиты, ее совершенной недееспособности или же, по крайней мере, полной безответственности.

Сегодня Россия застыла перед «радикальным выбором» исторического будущего – или гибель человечества в термоядерном столкновении Русской цивилизации с колоссальной военной машиной Западной цивилизации, или же «радикальная перенастройка» российского социума на основах научно-философского разума и солидарности народных масс в построении общества «социальной справедливости» как выражения полноты практической мудрости российских народов. Лишь неоспоримое интеллектуальное превосходство России над своими противниками оставляет шанс человечеству на светлое будущее. Поскольку Разум человеческих сообществ раскрывает свою созидательную мощь в языковой практике народной жизни, постольку идеологическую концепцию генерализации научно-философской Мудрости в исторической жизни российского социума следует определить как «онтологический символизм», утверждающий первоосновой разумной целостности бытия закономерную связь символических форм вербального общения людей (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016 / http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/00011653.htm). Именно научно-философская система «онтологического символизма», нацеленная на постижение универсальных законов мироздания, и демонстрирует свое явное эвристическое превосходство над западной наукой прошлого века, локальной по своему идейному потенциалу (Л.А. Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16879, 10.10.2011 / http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161886.htm; Л.А. Гореликов, «Конец света» в ноосферном осмыслении современной эпохи // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17894, 14.02.2013 / http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162076.htm).

Вечный путь к Звездам и всеобщей Истине – таковы конечные основания Русской Мудрости в созидании разумного будущего человечества.

Гореликов Л.А. – д. ф. н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.