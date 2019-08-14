РУССКИЙ МОНАРХИЗМ. Часть 9

1. «Русская реальность. Распутин: «За» и «против»

Тут я ещё раз хочу вернуться к поездке Хоругвеносцев в Тайнинское – в воскресенье, 24 марта, 2019 года, в день мученической кончины Императора Павла. Итак: хоругвеносцы стояли у скамьи и начали монтировать хоругви. Как я уже писал, в моем прерванном повествовании – а было очень холодно, дул сильный, воистину продирающий до костей, пронизывающий ветер, и крутил мелкий колючий снег. Все, кто мог, и у кого они были, накинули на головы капюшоны. Очень мерзли руки, но Хоругвеносцы упорно продолжали собирать Хоругви. Главное сегодня нам было собрать три новые хоругви: Большую с изображением всей Царской Семьи и стоящего за Алексеем Григория Распутина, благословляющего всех нас на продолжение той воистину мистической Народной России – Руси Сокровенной – которая, так ярко воплотились в образе этого простого русского мужика.

И ещё только что сделанные Алексеем с супругой и дочерьми, два черных четнических знамени с одной стороны которых был череп с двумя костями и надпись: «С вером у Бога! Слобода или Смрт!» И большой полной Голгофой на другой стороне.

Вот, смонтировали большую Царскую – Распутинскую Хоругвь и привязали её два древка к ограде памятника. И в этот момент ударил черт, и подул-ударил такой порыв ветра, что одна дюралевая труба, из которой была сделана верхняя часть древка сразу погнулась, так что пришлось отвязывать, её выгибать, а потом вновь привязывать, укрепив ещё одним толстым деревянным древком. Наконец, закончили: и вот она стоит, вознесенная, и подверженная всем стихиям мiра, нападающим на неё сильным порывам ветра, нападающим злобным невидимым сущностям и не менее злобным сущностям видимым – то есть зачастую очень уважаемым священникам в церкви, которые продолжают, несмотря на писания Сергей Фомина, Андрея Щедрина и Леонида Болотина, считать Распутина воплощением хлыстовским колдовства и чуть ли не черной магии. Я тут хочу привести ссылку на некоторые писания Николая Козлова (он же Андрей Щедрин) об убийстве Распутина:

Николай Козлов: ВЕНДЕТТА

https://rosh-mosoh.livejournal.com/13634.html

Я уже писал, насколько интересны и эвристичны эти писания Андрея Щедрина. Но наши интеллигентные батюшки не внемлют, не слышат, не признают. Распутин был «хлыст», «колдун» и «грязный русский мужик» – и всё тут!

Вот – один из главных противников Григория Ефимовича – протоиерей Александр Шаргунов:

http://www.blagogon.ru/articles/229/

А вот ответ отцу Александру Шаргунову другого русского священника:

http://www.ruskmir.ru/2014/08/otec-aleksandr-shargunov-i-grigorij-rasputin/

Вот – снова отец Александр Шаргунов:

http://pokrov-fond.info/content/parodiya-na-proslavlenie-tsarstvennykh-muchenikov-o-grigorii-rasputine-protoierei-aleksandr-

А вот Хоругвеносец Игорь Игоревич Мирошниченко:

ЖУРНАЛ «ОГОНЁК» ВЗЯЛ ИНТЕРВЬЮ О ГРИГОРИИ РАСПУТИНЕ У ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ СОЮЗА ПРАВОСЛАВНЫХ ХОРУГВЕНОСЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО ХУДОЖНИКА студии РУССКIЙ СИМВОЛЪ — ИГОРЯ МИРОШНИЧЕНКО

Игорь Мирошниченко (https://vk.com/miroig)

https://vk.com/wall55950642_3586

http://www.kommersant.ru/doc/3175311

. . .

Тут надо сказать, что Хоругвеносцы прославляют Григория Ефимовича Распутина уже давно – лет этак 30-ть. И борьба за его честное имя тоже идёт давно.

30.03.2005, СПХ

Молитвенное стояние Хоругвеносцев у театра «Эстрады» против кощунственного балета «Распутин».

Скажем твердое «нет» клеветникам от «культуры»

Заявление службы информации Союза Православных Хоругвеносцев

В среду, 30 марта 2005 года, Союз Православных Хоругвеносцев, Союз Православных Братств и Союз «Христианское Возрождение» провели молитвенное стояние у Театра Эстрады против московской премьеры балета «Распутин».

Около пяти часов вечера православные монархисты с хоругвями и знаменами двинулись в сторону театра от Храма Святителя Николы на Берсеневке. Подойдя к театру, они встали у входа и развернули плакаты: «Руки прочь от высокой культуры!», «Богохульству — нет!», «Руки прочь от Царственных Мучеников!», «Боже, спаси и сохрани Святую Русь!», «Православная культура — лекарство от пошлости».

Таким образом, православные москвичи выразили протест против новой попытки очернить память Святых Царственных Мучеников, канонизированных Русской Православной Церковью в августе 2000 года.

Как передают информагентства, представитель Московского Патриархата Русской Православной Церкви отец Михаил Дудко выразил солидарность с теми, кого оскорбил или может оскорбить балет «Распутин». Но вместе с тем он сообщил, что официально Церковь не приветствуют идею проведения акции протеста против показа балета «Распутин»: «Лучше игнорировать подобные акции, иначе мы достигнем прямо противоположного эффекта, ведь любители получить бесплатную рекламу всегда найдутся… Мы думаем, что привлечение излишнего интереса к такого рода постановкам, которые мы не считаем высокохудожественными, служит на руку тем людям, которые их ставят».

Понимая взвешенную официальную Церковную позицию, Союз Православных Хоругвеносцев готов пояснить основные причины, побудившие ряд православно-монархических организаций выступить с протестом против премьеры балета «Распутин» в Москве. А для начала — несколько слов, почему мы всегда боролись и будем бороться за Правду преимущественно с помощью «уличных действий»:

1) Молчанием предается Бог.

К сожалению, любая акция протеста и любое выступление против зла могут сделать своеобразную рекламу творимому беззаконию. Но из-за подобных опасений окажется невозможной любая публичная форма протеста, и мы, таким образом, станем молчанием предавать Бога, память наших Русских Царей, Россию и Русский Народ.

2) Протест должен быть громким.

Помнится, тогда мы писали:

«Прекрасный пример всем православным христианам показали алтарники храма Святителя Николая в Пыжах, разгромившие кощунственную выставку. Они не побоялись поступить так, как им велела их православная совесть. И сейчас все мы являемся свидетелями настоящего Торжества Православия: выставка закрыта, а ее организаторы осуждены. Протест должен быть заявлен громогласно и во всеуслышание, а то какой же в нем толк, если мы будем вместо этого тихонько шептаться промеж собя и тяжко вздыхать?

3) Праведная борьба объединяет людей.

Общая борьба против зла во все времена сплачивала людей воедино: тем паче в нашу страшную пору разделения Русского народа жизненно необходимо собирать Русских людей под знаменами и хоругвями во имя защиты от свирепых и наглых врагов. «С верой в Бога! Свобода или смерть!» — так гласит надпись на воинских знаменах сербских монархистов-четников, во все времена отстаивавших независимость и свободу Сербии и Сербской Православной Церкви.

А теперь объясним причину проведения молитвенного стояния и приведем выдержку из статьи газеты «Коммерсантъ» от 2 ноября 2004 года под названием «Мужицкое представление». Вот как в ней описывается первый показ балета «Распутин» на сцене Театре оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории:

«…Основная линия повествования базируется на привычных представлениях о Распутине как о нехорошем мужике, растлевающем народ и оказывающем пагубное влияние на императорскую семью… В балетном «Распутине» история царского «старца» рассказывается просто, понятно и со смаком. Если уж пускаются в разгул, то обязательно с медведем, цыганами и чтобы в музыкальном сопровождении… многократно повторялись слова «Разгуляй-гуляй-гуляй». Если уж грешат — то в буквальном смысле переступая через ангела, припавшего к ногам грешника. Смерть показана черепом. Молитва — падением ниц, преклонением колен и крестным знамением, истовым или медитативным. Музыка соответствует: в ней можно насчитать около восьми цитат литургического текста, а несколько сцен идут и вовсе под распевную молитву вкупе с синтезатором. А как иначе, если буквально по пятам ходит смерть с черепом, звонят колокола и танцуют медведи…

…Трогательны семейные сцены с томной Императрицей, ее мужем, похожим одновременно на оловянного солдатика и советского вождя, и милым царевичем, отчетливо напоминающим Петю из музыкальной сказки «Петя и волк». Сольные страдания равномерно чередуются с народными гуляньями, цыганскими плясками и кафешантанами…

…Впечатляют и групповые сцены торжества Распутина — с запрыгиванием торжествующего «старца» то на руки, то на спины массовке…» и т.д. и т.п.

Пожалуй, довольно. Хотя есть еще более мерзкие цитаты из этой статьи, их мы приводить не будем. Итак, перед нами очередная ложь о «пагубном влиянии» на «безвольного» Царя и Его Семью «всесильного», «разгульного» и «страшного» мужика из Сибири. То есть повторяется вся та неправда, послужившая поводом для совершения государственного переворота в марте 1917-го года, за которым последовало убиение Государя со всей Его венценосной Семьей, чудовищные гонения на Церковь, разорение исторической России и уничтожение миллионов Русских людей. Актер, играющий роль Святого Царя-Мученика — Государя Николая Второго Александровича «отплясывает» на сцене в колготках и старательно отыгрывает штампы советской исторической «школы», проставленные на личности и деяниях последнего к нам по времени Русского Царя.

В «традиционном» виде представлен и Григорий Распутин, так же, как в свое время и Царь, оболганный врагами Престола и Отечества. Начиная со времен развернутой против Государя клеветнической кампании и доныне Распутин представляется как развратный повеса и чуть ли как не главный виновник крушения Российской Империи. Но это не подтверждается исследованиями непредвзятых историков, выводы которых основательно подкреплены архивными документами и воспоминаниями многих современников, в том числе и людей, приближенных к Царской семье.

И как же мы, Русские Православные монархисты, должны отвечать на такое «творчество»? Действительное ПОКАЯНИЕ в грехе отступления от Веры и Царя в 1917 году велит делать только одно — СКАЗАТЬ твердое НЕТ клеветникам от «культуры». Прославление Царственных Мучеников уже состоялось, но сколько еще Русских людей по незнанию продолжают верить всякой лжи о Святой Царской Семье! Не просто дело чести, но священный долг каждого из нас — выразить возмущение, открыть глаза обманутым соотечественникам и закрыть рты сознательным русофобам-кощунникам.

Заметим при этом, что само театральное действо проходит в печально известном «Доме на набережной» — том самом сером уродливом доме бездарной архитектуры, ради жителей которого — новых хозяев послереволюционной России — и был снесен стоящий напротив него через реку Храм Христа Спасителя. Храм, в котором и прославили Святых Царственных Мучеников пять лет назад! В дни Великого поста в центре Москвы идет не просто новый спектакль-балет, нет. Творится беззаконие, оскорбляется память Святых Русской Православной Церкви. Сколько можно терпеть непрерывно продолжающийся ритуал убиения и измывательства над Святыми Царственными Мучениками?!

СПХ (http://cicpx.narod.ru/2005-03-30.html)

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А вот и наказание, точнее казнь Божия, одному из кощунников образа Святого Царского Друга:

Распутин, Boney M. и «воины христовы»

grace888 (https://grace888.livejournal.com/) wrote in fffclub (https://fffclub.livejournal.com/)

June 21st, 2015

С некоторых пор, когда с лёкгого языка (он, как известно, без костей) высоких политических деятелей Россия была в очередной раз объявлена богоизбранной страной «духовных скреп», начали происходить странные (для непосвящённых) и вполне предсказуемые (для просвящённых) события.

Вчерашние сотрудники КГБ с партбилетами (вроде как атеисты по природе, иначе бы их на Лубянку работать не взяли) и прочие комсомольцы-коммунисты принялись бегать по православным храмам с охапками свечек и усиленно креститься перед камерами по большим религиозным праздникам. Короче, настала эпоха всеобщего воцерковления, как когда-то наступила эпоха всеобщего «окоммуниздивания». Народ воспрял духом, и, не успев выкинуть партбилеты, выстроился в многочисленные очереди за святой водой, засушенными мощами и прочей волшебно-исцеляющей атрибутикой христианских культов.

Есть в стране и другие конфессии, но всем им дали понять, что они, как ни крути, второсортные. Так что сидят их представители на собраниях «Единых Россий», «Народных фронтов» и прочих «Благообразных родителей», окружая вожака из РПЦ, митра которого непременно возвышается в центре первого ряда (а то и в самом президиуме).

Наплевав 10 раз на светскую Конституцию РФ, попы-осведомители (а других в сталинской РПЦ давно повывели) гуськом потянулись к финансовым закромам родины, уверив руководство нашей высокодуховной страны в необходимости оплатить услуги РПЦ по работе в школах, ВУЗах, армии и прочих общественно значимых местах.

Получив требуемое (и даже сверх того), принялись святые отцы «окормлять паству» благородными духовными идеями. Попутно небескорыстно освящали всё подряд (дело-то богоугодное!): от туалетов с золотыми толчками во дворцах нуворишей до космических кораблей «Прогресс» на Байконуре. И не беда, что «Пргрессы» стали после этого подозрительно часто падать, дело-то житейское. Не иначе как «Роскосмос» пожадничал со сметой на обряд освящения. А вот не поскупились бы, то был бы совсем другой колинкор!

Допроповедовались до того, что первый глашатай РПЦ Всеволод Чаплин недавно объявил войну (ядерную, надо полагать, в том числе) благим делом. Потому что, по его мнению, лишь она «приносит настоящее очищение». А то ишь, зажрались прихожане. Подают мало, а на иномарках ездят! Нехорошо это, неаскетично.

При этом господин Чаплин нашёл массу оправданий явной неаскетичности самой РПЦ. Сказал, что проводники слова и духа божьего на земле голодать не должны. Мало того, они ни в чём не должны нуждаться, ибо чтобы господу хорошо служилось, каждый святой отец должен быть сытно накормлен, напоен, обеспечен хорошим железным конём с люксовой отделкой, ну и небольшим именьицем для себя, поподьи и их деток впридачу.

Короче, вновь расцвела в России-матушке духовность и запахла всеми оттенками «Шанелей» разных номеров.

Бывает, правда, паства жалуются то тут, то там, что попики их обирают (брали типа на храм, а вместо этого отгрохали себе поместье), сбивают в нетрезвом виде на иномарках всяких там копошащихся на путях-дорогах рабочих и допускают прочие мелкие шалости.

Иногда в духовных семинариях и монастырях взбрыкивают послушники, которых «старшие по чину» таскают в свои кельи «для дел непотребных». Но ведь сами понимаете, на всё воля божья. Семинаристов в семинарию у нас пока ещё никто силком не загоняет… Хотя, это дело наживное. В школах усиленная агитация уже началась.

Так вот, после столь многословного вступления (а иначе нельзя, ибо картина православного мира должна быть описана с предельной ясностью), перейдём к заявленной нами теме.

Как известно, свои интересы РПЦ распространяет не только на учебные заведения, армию и СИЗО. В сферу её непосредственного влияния также попали светские учреждения культуры, в том числе кинотеатральный и музыкальный репертуар. Одна новосибирская история с оперой «Тангейзер» чего стоит…

Наука (история, например) также теперь не смеет пикнуть без размашистого крестного знамения. Вот об истории как раз и пойдёт речь.

Тихой сапой многочисленные околоцерковные деятели подготовили почву для реабилитации целого ряда одиозных фигур, в том числе небезызвестного «святого разваратника» Распутина, сыгравшего трагическую роль в жизни не только царской семьи, но и всей дореволюционной России. Вполне вероятно, что большевистский переворот 1917 года был во многом спровоцирован и «подвижничеством» этого сибирского мужика, втёршегося в доверие к придворной богеме и жонглирующего царствующими особами как ему заблагорассудится. Не исключено, что мужик действительно обладал сильным гипнотическим даром, что, впрочем, вряд ли поколебало бы, скажем, британский трон (в отличие от русского).

История «безумного монаха» Распутина была ярко и лаконично отображена в одноимённом хите группы Boney M. в 1978 году. Песня до сих пор является хитом дискотек и стала классикой мировой поп-музыки.

Вопреки утверждениям критиков, жизнеописание «подвигов» Распутина вполне адекватно передано автором текста, ибо он основан на публикациях петроградской прессы того периода. Художественная гиперболизация не выходит за рамки исторической канвы и с точки зрения большинства историков вполне документальна.

Однако, «истинно православные» с недавних пор устроили настоящую атаку на эту композицию, особо упирая на тот факт, что участник Boney M. Бобби Фаррэлл (Bobby Farrell) скончался в Санкт-Петербурге в тот же день, что и герой песни.

В дни похорон Фаррэлла черносотенный портал «Русская народная линия» успел разаразиться статьёй следующего содержания (публикуется без купюр и правок):

Исполнитель кощунственной песни о Г.Е.Распутине умер в Петербурге в годовщину злодейского убийства друга Царской Семьи.

Бобби Фаррелл, солист известной немецкой группы Bonеy M., в четверг был найден мертвым в одном из отелей Петербурга. Об этом со ссылкой на агента музыканта Джона Сейне, пишет Газета.ру.

Причина смерти, как отмечает издание, пока неизвестна. По предварительной информации, Фаррелл приехал в Петербург вместе с группой вчера для участия в корпоративном мероприятии и вчера же почувствовал себя плохо во время выступления. Скончался 61-летний музыкант минувшей ночью. В четверг он должен был вылететь в Италию.

Как заявили агентству «Фонтанка.ру» в правоохранительных органах, сегодня около девяти утра тело гражданина Нидерландов без внешних признаков насильственной смерти было найдено в одном из номеров отеля «Абассадор» на проспекте Римского-Корсакова, дом 5. По факту смерти иностранца проводится проверка.

Отметим, что группа Bonеy M. в свое время «прославилась» исполнением кощунственной песни о друге Царской Семьи — Григории Ефимовиче Распутине-Новых, в которой пересказывались активно распространявшиеся либеральной и коммунистической пропагандой кощунственные мифы о мнимых «похождениях» Г.Е.Распутина и св. Императрицы Александры Феодоровны. Примечательно, что Бобби Фаррелл скончался в ночь с 29 на 30 декабря. Как раз именно в эту ночь в Петербурге (!) 94 года назад принял мученическую смерть Григорий Распутин.

И пошло-поехало. «Православные активисты» всех мастей принялись распространять эту нелепицу в соцсетях и с тех пор она кочует на просторах интернета, вводя в заблуждение десятки тысяч пользователей. «Перепели» её и некоторые официальные светские издания, многократно усилив пропагандистский эффект.

Из содержания этого православного таблоида становится ясно, что ликующая «святая» гопота узрела в этом нечто большее чем просто печальное событие, связав смерть певца и танцора с «божьей карой» в отместку за то, что Фаррэлл «исполнял кощунственную песню о святом мученике Распутине».

Вообще, понятие «святость» в России — явление весьма загадочное и странное. Можно даже сказать, «явление многогранное», как полёт Путна на самолёте-амфибии (по иронии судьбы названном в сообщении ИТАР/ТАСС «самолётом-амбицией»)» в разгар пожаров летом 2010. У нас порой готовы канонизировать закоренелых преступников-убийц типа Сталина, чему уже имеются прецеденты в том же Питере.

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Так что мнения о Григории Ефимовиче в нашем и не – нашем обществе сильно разделились. О. Александр Шаргунов, сектовед Александр Дворкин, священник Алексий Уминский и ещё ряд деятелей явно интеллигентского толка – они все категорически против Распутина.

А Хоругвеносцы, Игорь Смыков, Сергей Фомин, Андрей Щедрин, Леонид Болотин, Олег Платонов, Александр Боханов, и многие другие русские люди – те категорически «За!»

Поэтому, сегодня, 24 марта 2019 года, в день мученической кончины императора Павла, мы, Хоругвеносцы и подняли нашу новую Хоругвь Царской Семьи вместе с великомучеником Григорием:

Так что одни «уважаемые и высокочтимые», наши люди категорически против Распутина, Царя Ивана Грозного и Царя-Искупителя Николая Александровича, а другие наоборот – категорически «ЗА!». А ведь и те, и другие в общем-то люди добрые и хорошие. Но какая-то таинственная, невидимая сила их разделяет. А ведь и те, и другие – люди русские. Ну, может, Уминские, Дворкины, Лунгины, Учителя – русские «не совсем», но ведь и они, наверное, люди добрые. Потому что – как сказал один известный герой одной интересной книги: «Злых людей не бывает», а значит, все они изначально «добрые». Особенно в России. Но одни Распутина считают святым, а другие – хлыстом и колдуном. Вот парадокс! Но такова наша удивительная, наша фантастическая – Русская реальность . . . .

Впрочем, к этой загадочной теме – почему одни «за», а другие категорически «против» – мы ещё вернёмся не раз…

А пока давайте ещё раз вернёмся к вопросу о «Чине всенародного покаяния всего русского народа в грехе Цареубийства». Помнится, ещё в 2005 году наш главный и всем известный монархист Владимир Николаевич Осипов, возмутившись событиями произошедшими с Хоругвеносцами в Боголюбском монастыре, написал следующий (я бы сказал, знаковый – ред) текст.

(продолжение следует…)

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич