РУССКИЙ МОНАРХИЗМ. Часть 8

«На большом порывистом ветру»

Так что «стояние» и Крестные ходы у памятника, созданного Вячеславом Михайловичем Клыковым, продолжаются. Помнится, мы, Хоругвеносцы, объявили, что следующая, очередная монархическая акция пройдёт на День убиения Святых Царственных Мучеников, 17 июля 2019 года у памятника в селе Тайнинском.

Начало акции в 14.00. Приносите с собой Православные Кресты, иконы, хоругви, стяги, знамена и Русские монархические штандарты и флаги, и будем с вами молиться и петь великий Гимн Российской Империи «Боже, Царя храни!»:

Боже, Царя храни!

Сильный, державный,

Царствуй на славу нам,

Царствуй на страх врагам,

Царь православный.

Боже, Царя храни!

Боже, Царя храни!

Славному долги дни

Дай на земли!

Гордых смирителю:

Слабых хранителю,

Всех утешителю –

Всё ниспошли!

Перводержавную

Русь Православную

Боже, храни!

Царство ей стройное,

В силе спокойное, —

Все ж недостойное,

Прочь отжени!

О, провидение,

Благословение

Нам ниспошли!

К благу стремление,

В счастье смирение,

В скорби терпение

Дай на земли!

Да, 17 июля 2019 года, в воскресенье, у памятника Царю-Мученику снова будет проходить «Народное стояние» за:

I. Канонизацию Царя-Мученика Павла I. II. За канонизацию Царского Друга – Мученика Григория Распутина.

III. За возрождение и восстановление в России – Самодержавной Монархии во главе с грядущим Русским Царём-Победителем.

Боже, храни своих!

Православие или смерть!

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1. «Моя речь в Тайнинском 24 марта 2019 года»

Ну, что же. Как говорится, едем дальше. Итак, Хоругвеносцы собрали ряд Хоругвей и привязали новую Хоругвь: «Святая Царская Семья с мучеником Григорием» к ограде памятника Николаю Второму. Подняли две новые четнические хоругви с прикрепленным к ним портретом Радована Караджича. Построились. И Леонид Донатович произнес традиционную речь. Вот она:

– Во Имя Отца,

и Сына,

и Святаго Духа !

Аминь.

Братья и сестры, мы сегодня собрались в Тайнинском, чтобы продолжить Хоругвеносное прославление нашего Величайшего Императора Мученика Павла Петровича Первого. Сейчас движение за Его прославление началось сразу из нескольких центров. Особенно много сделал и делает глава Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков. Вот и мы являемся одним из таких центров. Мы написали и опубликовали уже четыре статьи и ещё несколько тоже скоро будут опубликованы.

Убийство Императора Павла было ритуальным. Тайна беззакония принимала активное участие. Убийство было чисто масонским, это видно по всем ритуальным моментам, которые там совершались. Они его забили, по сути дела, ногами, и потом ещё над трупом издевались долго. То есть произошло то же самое, что произошло и с Григорием Ефимовичем Распутиным. Один к одному, буквально. Поэтому мы считаем, что наш Великий Император Павел Петрович I – Мученик, так же как Николай Александрович и Вся Его Святая Семья, и также как мученик Григорий Ефимович Распутин.

Собственно, и Ивана Грозного-то отравили. Сулемой. Причём столько туда вбухали, такую дозу в конце дали, что человек не только жить, а вообще непонятно как ещё и скелет сохранился – такая доза сулемы была, т.е. ртути с мышьяком. И поэтому, мы сейчас уверены, что наши великие Государи: с одной стороны Иван Грозный, который создал Державу; с другой стороны Павел Петрович, который пытался установить твердые законы и впервые пытался сделать так, чтобы эти законы служили не просто верхушке, а народу. Простому народу. Это очень важно. Важно и сегодня. Потому что именно сегодня это крайне актуально.

Что же касается Царя Мученика Николая II-го – мы сделали новую Хоругвь – Икону, которую написал наш замечательный друг, художник Михаил Михайлович, и довёл до воплощения наш Хоругвеносец Александр Валерьевич Королёв, мы сделали икону с Божией помощью, с которой Григорий Ефимович благословляет всех нас на брань . . .

А вот стоит Государь Император, работы Вячеслава Михайловича Клыкова – великого нашего скульптора, которую он сваял, его негодяи взорвали, и он на свои средства поставил этот новый памятник . . .

Таким образом, мы здесь, в такую, несколько суровую погоду, где наши стяги и хоругви на ветру развеваются, собрались, здесь, чтобы как и раньше прославлять Императора Павла Петровича Первого.

Теперь второе: сегодня день бомбардировки Белграда авиацией НАТО, по сути дела американской авиацией, самолётами-невидимками – стэллсами. 24 марта 1999 года американские стэллсы бомбили Белград. И на бомбах, которые летели на святой Белый Город, была надпись: «Счастливой Православной Пасхи!» Бомбили Белград, полгорода разгромили, и сегодня всё это может повториться. Потому что войска НАТО сегодня стоят вокруг границ Сербии, и вокруг границ России, и Война надвигается с огромной скоростью – поэтому мы, Хоругвеносцы, как и все Русские люди, сегодня чтим погибших Сербов, в 99 году, именно сегодня, 24 числа начались бомбардировка, погибло много детей, погибла в Батайнице маленькая девочка Милица Ракич – бомба залетела прямо в ванную, где она в тот момент была, ей на тот момент было, по-моему, четыре годика, и Сербы все чтят её как святую мученицу. Её тоже, конечно, канонизируют со временем… как маленькую мученицу . . .

И кроме этого: поза-позавчера, 21 марта Гаагский трибунал – это судилище сатанинское – осудило Радована Караджича, – пожизненно. Сербы надеялись, что его выпустят. Отпустят, ибо человек защищал свою родину и боролся за свою Республику Сербскую и боролся за родной Сербский народ.

Радован Караджич – герой, он сказал: моя жертва, которую я приношу, это маленькая жертва, а большая жертва, это та, которую принесли сербские солдаты, сербские герои и Сербский народ – погибло ведь очень много сербов.

И мы сегодня собрались обозначить вот эти три момента:

– Павла Петровича канонизировать как мученика.

– Помянуть всех Сербов, погибших под бомбами американскими.

– Помолиться особенно за Радована Караджича – это мученик при жизни, так же как и Ратко Младич. Караджич и Младич – это мученики при жизни.

Мы надеемся и будем молиться и Павлу Петровичу, и Царю Мученику Николаю, и Григорию Ефимовичу Распутину, и всем нашим Святым в Земли Российской просиявшим, и Сергию Радонежскому, и Серафиму Саровскому, и Савве и Симеону Сербским – чтобы они дали нам силы и дальше стоять за наших Царей и за наших Героев, и идти Крестным Ходом – сколько хватит сил –

Во Имя Отца,

И Сына,

И Святаго Духа.

А-минь!

– А-минь! – ответили Хоругвеносцы . . . .

Так говорил я, стоя на пронзительном ветру в селе Тайнинском у памятника Николаю II, с иконой Павла Петровича I в руках. А над нами на этом самом порывистом ветру сдерживала натиск невидимых сил новая Хоругвь-Икона Всей Царской Семьи с Мучеником Григорием в Центре.

Святии Мученицы Николае, Павле и Григорие, молите Бога о на-а-а-а-с . . . .

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11.04.2019

11 апреля 2019 года,

Четверг, 18.07

2. «О прославлении Императора Павла Петровича Первого.

Выступление и молитвы хоругвеносцев»

Так я говорил 24 марта 2019 года на хоругвеносном прославлении Императора Павла Первого, в Тайнинском, у памятника Царю Мученику Николаю Второму, работы Вячеслава Михайловича Клыкова. Затем слово взял хоругвеносец Дионисий Говорун (Денис Макаров). Он сказал:

– Здесь, в день мученической кончины Царя Мученика Павла Петровича Первого, здесь, в Тайнинском, мне пришли на ум общеизвестные слова нашего пророка известного, Авеля, когда он общался с Императором Павлом. И вот Авель-Тайновидец ему говорил, что будет на Руси – иго. Что было, говорит, Царь-Батюшка, два ига:

– первое было Татаро-монгольское;

– второе Польское;

– а третье иго – будет иго Жидовское.

На что Император возмутился:

– Как же так, Жид будет бичевать землю Русскую?

На что Авель ответил:

– А что стало с татарами, с поляками?! Так же будет и с третьим – Жидовским!

И восстанет, – говорит, – из рода твоего Царь, стоящий за сынов своих, за Отечество. И будет он из рода твоего.

И вот, мы, конечно, с великой жаждой ждём этот день, когда опять возродится, по слову Авеля-Тайновидца, то, что ему было открыто от Бога – да будет так!

Аминь!

Затем выступил только что сделавший два черных четнических знамени Хоругвеносец Алексей Манухин. Он сказал:

– Дорогие братья и сестры, мы рады вас приветствовать на очередном нашем стоянии, которое происходит рядом с памятником Государю нашему Николаю Александровичу.

Мы собрались здесь в этот день, 24 марта 2019 года, для того, чтобы начать прославлять нашего – тоже одного из великих Императоров, Павла Петровича, о котором уже сказал Глава Союза Леонид Донатович, является именно народным Императором. Потому что он издавал законы, которые работали на народ.

Если бы его правление продолжилось, то неизвестно как бы Россия развивалась, в каком ключе, – потому что Павел Петрович, – и это ни для кого не секрет, – он направил войска генерала Платова в обход, они должны были соединиться с войсками Наполеона и отвоевать у Англии Индийские колонии. Против него восстала моментально Англия, и заговор был также состряпан моментально и он удался. То есть, вот эта масонерия английская, которая заседала там у себя, они, конечно, не могла потерять английских колоний. Иначе Англия пала бы как страна. Ибо сама по себе она ничего не представляет – ибо она государство, которое расположено на камнях, и без колоний она ничего не сможет сделать.

И конечно, Павла Петровича уничтожили. Ритуально убили. И к сожалению, заговор удался . . .

Поэтому Союз Православных Хоругвеносцев с этого дня, 24 марта 2019 года, вновь активизирует прославление нашего Великого Императора, и я надеюсь, что народ подхватит это. Да и уже в народе везде это идёт. Народ, который действительно Православный, он давно, уже два века как чтит Императора Павла, также как сегодня чтит Евгения Родионова, нашего воина современника, также как многих других: Григория Ефимовича Распутина, Царя Иоанна Грозного.

Люди, которые действительно являются Русскими людьми – они всё это понимают. Так что:

– Во Имя Отца,

– И Сына,

– И Святаго Духа,

– мы, Хоругвеносцы, продолжаем прославление нашего Императора Павла Петровича.

– А-минь, – ответили Хоругвеносцы, и затем все запели, так как мы всё же были у памятника Николаю Второму, знаменитый тропарь Царю Мученику:

– Царства земнаго лишение, узы и страдания многоразличныя,

Кротко претерпел еси, свидетельствовав о Христе

даже до смерти от жидо – о – о – в . . .

Страстотерпче Великий Боговенчанный Царю Николае,

сего ради мученическим венцем на Небесех

Венча тя с Царицею и чада и слуги Твоими Хрис – то – о – с Бог,

Его же моли помиловати страну Российскую

и спасти ду – ши – и на – а – а – ша . . .

Потом, несмотря на сильный ветер, летящий мокрый снег, пошли Крестным ходом и пели наши русские молитвы:

– Царю Небесный

– Богородице Дево, радуйся!

Так мы шли по метельному Тайнинскому, а перед нами стояло мощное , воистину Державное изваяние Государя Николая II Александровича, и справа от него – новая Хоругвь-икона Всей Царской Семьи с благословляющим нас Старцем Григорием Ефимовичем Распутиным.

А впереди Крестного хода шла новая, обретенная Казаком Луганским, т.е. Хоругвеносцем Валерием Александровичем Левченко – икона Императора Мученика Павла Петровича Первого.

Святии Мученицы Николае, Павле и Григорие – молите Бога о на – а – а – а – а – с . . . .

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(Продолжение следует)

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич

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