РУССКИЙ МОНАРХИЗМ. Часть 7

1.Крестный Ход в Тайнинском

Пошёл сильный снег. Небо стало низким и серым. Подул ветер и полетели, закружились густые снежные вихри над безкрайним тоскливым полем. И только цепочка хоругвеносцев шла вперёд, прорываясь сквозь это летящее снежное марево. Да посреди поля одиноко стоял черный памятник Царю мученику с Державой и Скипетром в руках.

Несколько отстав, я стоял и смотрел на эту мистическую картину… «Да, мало у нас людей, понимающих великий подвиг Государя. Очень мало. Ведь как тогда предала вся верхушка армии – так и теперь многие даже радуются, что Царь и Его Семья были убиты «русскими большевиками».

Вот одна из типичных статей и комментарии к ней, в интернете:

Про памятник Николаю II. Русский народ больше не хочет каяться? (https://sergeyurich.livejournal.com/903314.html)

Jun. 15th, 2017 at 6:33 PM

Наверное, многим известно, что в подмосковных Мытищах, вернее в древнем селе Тайнинском, являющимся, с одной стороны, окраиной города, а с другой, непосредственно примыкающем к МКАД, то есть самым близким к московскому району Медведково микрорайоном Мытищ, известным российским скульптором В. М. Клыковым еще в «лихие» 1990-е годы был установлен памятник последнему императору России Николаю II.

На постаменте этого памятника, изображающего царя в момент коронации, красовалась надпись «Государю Императору Николаю II. Русский народ с покаянием».

Видимо, по мысли автора памятника В. М. Клыкова, русский народ должен был каяться за цареубийство, совершенное в 1918 году в Екатеринбурге, хотя к этому моменту, гражданин Н. А. Романов, уже больше как год отрекшийся от престола, никаким царем не являлся.

Этот монумент (о его художественной ценности я здесь говорить не буду), был с большой помпой, с шествиями монархистов, несущих хоругви и поющих «Боже царя храни», установлен 26 мая 1996 года. Но не прошло и года, как 1 апреля 1997 года активистами левоэкстремистской организации РВС («Реввоенсовет), которые, очевидно, каяться не желали, памятник был взорван, и от него остались лишь покореженные останки и часть монумента с уцелевшей надписью на нем:

Через некоторое время скульптором В. М. Клыковым памятник был восстановлен на прежнем месте. Открытие воссозданного монумента состоялось 20 августа 2000 года.

«Возникает вопрос: – пишет автор статьи в «Живом Журнале», посвященной воссозданному памятнику Царю-Мученику в Тайнинском, – почему убрали надпись про покаяние? Нет, с моей точки зрения, – продолжает автор, – совершенно правильно, что этой надписи больше нет, поскольку русскому народу каяться в данном случае совершенно не за что. – И обращается к читателям:

Но все-таки, интересно, что вы думаете по этому поводу, мои уважаемые друзья и читатели?

Кстати, для интересующихся данной темой, рекомендую к прочтению интервью с сыном Вячеслава Михайловича Клыкова – Андреем Клыковом (тоже скульптором):

http://sergeyurich.livejournal.com/570621.html.

(Это интервью от апреля 2016 года, опубликованное в мытищинском еженедельнике «Неделя в городе», вряд ли вы где-нибудь еще прочитаете. Интервьюер — моя дочка Мария Воробьева). Сергей Воробьев.

Из статьи, и из комментариев к ней, отчётливо видно, что от марксизма-ленинизма мы ушли недалеко. Сознание многих русских людей остаются атеистическим, и даже богоборческим. Таково сознание и Константина Сёмина, и Андрея Фурсова, и многих других «умных голов российского информационного пространства». А монархистов, истинных русских монархистов не так уж и много, даже и в самой церкви. Хотя, слава Богу, всё же есть. Вот, например, образчик истинно монархического объявления об одном из Народных собраний в Тайнинском, у статуи Императора:

В селе Тайнинское состоялся традиционный монархический Крестный ход и молитвенное стояние в честь 150-летия со дня рождения Святого Царя-Мученика и соборного искупителя русского народа Николая II Александровича!

19 мая для нас всех был поистине радостный праздник — День Рождения Царя-Мученика Николая Александровича.

Самое лучшее, что мы можем дать в этот день Государю Императору это нашу ответную любовь и покаяние за то, что не уберегли Россию, ради которой, подобного Аврааму и Иову Многострадальному, следуя за Христом, Царь с Августейшей Семьей взошёл на Русскую Голгофу. Великий пример любви и служения Господу и народу был явлен нам всем. Осознание христоподражательной жертвы Царя это ключ к нашим сердцам и путь к возрождению.

Мы понимаем, что русский народ все ещё не осознал, не понял и не поменял своё отношение к Царю Николаю II. Отсюда все наши беды, горечи, разрозненность и рабское положение Русского народа на свой земле. 100-летнее иго живет и процветает.

В этот день, мы призывали наш народ к глубокому покаянному чувству и молитве Царственным Великомученикам за нашу многострадальную Россию.

«Быть может, для спасения России нужна искупительная жертва, — Я буду этой жертвой. Да свершится воля Божия».

Молитвами Царя-Мученика Николая II да помилует Господь Россию.

Движение «Царский Крест

Святый Царю Мучениче Николае, моли Бога о нас!

А вот ещё одна статья:

Тайнинское — бывшее село в Мытищинском районе Московской области. Вплотную примыкает к МКАД и городу Мытищи. Расположено на возвышении у слияния двух рек — Сукромки и Яузы. До XVIII века село называлось Тонинским или Танинским.

Памятник Николаю II

Памятник Императору Николаю II работы скульптора Вячеслава Клыкова был установлен в селе 26 мая 1996 года (в ознаменование 100-летней годовщины коронации последнего русского царя). 1 апреля 1997 года в 05:25 утра памятник был взорван членами левоэкстремистской организации «Реввоенсовет» (РВС). Клыков создал новый монумент, который был открыт 20 августа 2000 года.

Село и памятник является местом паломничествa русских монархистов и националистов; регулярно в селе проводится неодобряемый Русской Православной Церквовью «Чин» всенародного покаяния русского народа за «грех цареубийства, произошедшего при равнодушии граждан России», который «народом нашим не раскаян.

Памятник Николаю II находиться в селе… — Памятник Николаю II

Этот грех лежит на душе народа тяжелейшим грузом». Организаторы считают, что только «раскаяние за убийство царя Николая Второго приведет к спасению Святой Руси».

Памятник Николаю II (2000, скульптор В.М. Клыков)

Транспорт

В 3 километрах от села — ближайшая железнодорожная платформа Перловская Ярославского направления. От метро ВДНХ — автобус № 136; от станции Мытищи — автобусы №№ 7, 24, 25; от платформ Перловская и Тайнинская — автобусы №№ 2, 7.

История

Село впервые упоминается в духовной грамоте удельного князя Серпуховского и Боровского Владимира Андреевича, датируемой 1401—1402 годами. В XVI веке Ярославская дорога отклонялась на запад и проходила через Тайнинское. Поэтому село служило местом остановки царского поезда во время богомолья. В селе по распоряжению Иоанна Грозного был выстроен путевой царский дворец, в котором цари останавливались бы на пути в Троицкий монастырь.

Церковь в Тайнинском

В 1675—1677 годах построена церковь Благовещения. Она построена на месте деревянной церкви Николая Чудотворца известной с XVI века, построенной при Иоанне Грозном и разрушенной при Литовском разорении.

В 1749 году построен новый деревянный дворец, который сгорел в первой половине XIX века. Дворец располагался на острове, образованном Сукромкой и Яузой и прудами. Описание дворца оставил Н. М. Карамзин. Существуют планы восстановления дворца.

В конце XIX века у Ярославской железной дороги возник дачный посёлок, названный по селу Тайнинским, а затем платформа Тайнинская. В 1959—1961 годах около южной окраины села прошла Московская кольцевая автомобильная дорога. В 1992, 1993 и 1999 на территории села проводились археологические исследования.

А вот наша реальная история. Статья из газеты «КоммерсантЪ»:

Взорвали памятник царю

Николая II взорвали во второй раз

В минувшее воскресенье в подмосковном Подольске взорвали гипсовый памятник Николаю II работы Вячеслава Клыкова. ФСБ считает, что преступление совершили комсомольцы-большевики, которые весь прошлый год разрушали и минировали памятники царей. За это нескольких лидеров комсомольцев обвинили в терроризме и отправили в «Лефортово». С подробностями — ОЛЕГ Ъ-СТУЛОВ.

Трехметровое изваяние Николая II было установлено в Подольске 28 июля этого года и не представляло собой ни культурной, ни материальной ценности. Неизвестные террористы заложили под постамент радиоуправляемую бомбу, эквивалентную 500 г тротила. Она разнесла памятник вдребезги.

«Это сделали или дилетанты, или полные идиоты, — поделился своими соображениями один из милиционеров, которому пришлось собирать осколки гипса в радиусе 250 метров. — Художник раскрасил своего Николая бронзовой краской, и они, видимо, решили, что памятник и вправду металлический. Да тут и 50 граммов тротила больше чем достаточно».

Версию о дилетантах не исключают и в ФСБ. Как считают контрразведчики, наставники террористов, опытные борцы с изваяниями российских императоров, сейчас сидят в СИЗО. Это лидер РКСМ(б) — Революционного коммунистического союза молодежи и большевиков, председатель МЖК — Молодежного жилищного комплекса России — Игорь Губкин, а также активисты союза Андрей Соколов, Валерий Скляр и Сергей Максименко. Им инкриминируют нашумевшие прошлогодние взрывы памятников Николаю II (работы того же Клыкова) в подмосковном поселке Тайнинское, надгробья на могиле императорской семьи на Ваганьковском кладбище и минирование тогда еще не достроенного Петра I работы Зураба Церетели. Перспективы дела арестованных комсомольцев весьма туманны. Свою вину никто, кроме Соколова, не признает, а выводы следствия основаны на косвенных уликах, найденных во время обысков,— это комсомольские листовки (но их распространяли по всей Москве), оргтехника и некие учебники по диверсионной работе.

Впрочем, даже если терроризм не пройдет через суд, у следователей есть запасной вариант — мошенничество: Губкину, помимо прочего, инкриминируется организация финансовой пирамиды. Через свою фирму МЖК он собрал с вкладчиков на строительство жилых домов несколько миллионов долларов и присвоил деньги. Впоследствии часть средств ушла на различные предвыборные кампании коммунистов, в том числе, по данным правоохранительных органов, на президентские выборы Зюганова.

Тем не менее, ФСБ продолжает считать «комсомольский» след в терактах против памятников основным. «Они могли приурочить взрыв в Подольске к 80-летию своей организации, — говорит один из чекистов. — Неподалеку от памятника на заборе красной краской было написано: ‘Рев. партизанские гр. зарплату рабочим’. А рядом серп и молот. Местные жители утверждают, что надпись появилось дней десять назад, но никто на нее внимания не обращал».

В свою очередь, первый секретарь РКСМ(б), главный редактор газеты «Бумбараш» Павел Былевский, категорически отрицает причастность своей организации к теракту. «Я, конечно, испытал большую радость, когда увидел по телевизору осколки памятника, но кто организовал взрыв, понятия не имею», — говорит комсомолец.

Не верит в политическую подоплеку теракта и автор памятника Вячеслав Клыков. «Это ритуальная акция сторонников Церкви сатаны, нелегально действующей в России, — считает скульптор, — взрыв произошел 1 ноября, в день праздника Хэллоуин, когда сатанисты заигрывают с бесами».

Как бы то ни было, преступники существенного вреда никому не нанесли. Более того, они даже оказали услугу по демонтажу памятника: Клыков уже сделал бронзового Николая для Подольска, который в ближайшее время займет место гипсового.

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ПАМЯТНИК ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II ОТКРЫТ В ПОДМОСКОВНОМ СЕЛЕ ТАЙНИНСКОЕ

31.08.2000

Памятник императору Николаю II открыт в подмосковном селе Тайнинском, на месте царского путевого дворца. Автор монумента Вячеслав Клыков приурочил церемонию ко дню канонизации царской семьи.

Судьба скульптуры, первый вариант которой был взорван вандалами три года назад, в какой-то мере схожа с судьбой самого государя, претерпевшего изгнание, убийство, а после смерти клевету, отметил Вячеслав Клыков на церемонии открытия памятника.

Кованная из меди фигура самодержца в горностаевой мантии со скипетром и державой представляет его в момент наивысшего триумфа – восшествия на престол. «Прославление в лике святых и установка памятника Николаю II – закономерный итог почитания государя простым народом», – сказал президент Российского фонда культуры Никита Михалков.

ИТАР-ТАСС / Православие 2000

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22.08.2000

Новомученику Николаю II поставили новый памятник

В СУББОТУ Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил храм Христа Спасителя. На церемонии присутствовали премьер-министр РФ Михаил Касьянов, мэр Москвы Юрий Лужков, президент российской Академии художеств Зураб Церетели и кинорежиссер Никита Михалков.

На следующий день в храме Христа Спасителя состоялась торжественная канонизация Николая II, его семьи и несколько сотен других новомучеников. Концерт, который должен был пройти около стен храма после канонизации, был отменен. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и мэр Москвы Юрий Лужков решили, что в то время как все попытки спасти экипаж затонувшей подводной лодки «Курск» остаются безуспешными, проведение этого мероприятия было бы неуместным.

А в подмосковном селе Тайнинское в этот же день рядом с храмом Пресвятой Богородицы был открыт новый памятник Николаю II работы народного художника России Вячеслава Клыкова. Первый памятник царю в Тайнинском был установлен Клыковым 26 мая 1996 года, а 1 апреля 1997 года его взорвали члены революционной организации РВС.

Открытие памятника вызвало небывалый ажиотаж. Рейсовые автобусы, набитые битком, подъезжали к храму Пресвятой Богородицы. К памятнику Николаю II, возвышавшемуся посредине большого поля, со всех сторон тянулись вереницы москвичей и жителей близлежащих подмосковных городов.

В толпе людей выделялись мужчины в военной форме самого разнообразного покроя. Больше всего было казаков. Большинство людей в форме держали хоругви с изображениями святых и надписями «Всероссийское соборное движение», «Союз православных хоругвеносцев»…

Началась церемония открытия в 2 часа дня с освящения памятника. Но за обрядом из-за большого стечения народа смогли наблюдать только телеоператоры. Тем временем в толпе сновали люди с коробочками для сбора пожертвований на восстановление храмов, монастырей и даже «на помощь народу Сербии». Какой-то юродивый вещал о будущем России, твердя отмахивавшемуся от него казаку: «Москва должна сгореть!»

Но, как ни странно, – Москва, – а сегодня 31 мая 2019 года, т.е. прошло почти 20-ть лет – до сих пор не сгорела. Как стояла, так и стоит и стоять будет. Ибо как же может сгореть Третий Рим. Ведь два Рима падоша, а Третьему стоять вечно . . .

(продолжение следует…)

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич