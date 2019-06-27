РУССКИЙ МОНАРХИЗМ. Часть 6

1.Открытие первого памятника Царю-Мученику

Но сначала напомню, как открывали второй памятник.

Вот статья, уже не помню откуда:

«… На тропинке, ведущей от памятника к храму Пресвятой Богородицы, выстроились люди с патриотической литературой. Рядом с многочисленными биографиями Николая II и всевозможными историческими хрониками соседствовали газеты «Память», «Черная сотня», «Дуэль» и книги типа «Ядовитые рыбы (масоны и сионисты в Японии)».

После освящения памятника один из казаков закричал: «Генералов соберите! Только тех, кто в форме!» После того как несколько «генералов в форме» поднялись на импровизированную сцену, начался торжественный митинг. Представители Русской Православной Церкви говорили о том, что с канонизацией последних Романовых и других новомучеников «в духовной жизни России наступает особый период», и просили паству не падать духом в «эти сложные времена», так как не за горами возрождение России. А архимандрит Свято-Данилова монастыря отец Даниил сообщил, что во время торжественного освящения храма Христа Спасителя монахи этого монастыря видели над храмом крест. А это внушает большие надежды.

Затем слово было предоставлено «подвижнику земли русской» Вячеславу Клыкову, который рассказал о преимуществах монархии и о временах правления Николая II. Отец Даниил благословил собравшихся пропеть народному художнику России «многая лета», что они с удовольствием и сделали. А приехавший на открытие памятника Никита Михалков назвал Клыкова «стоиком, который держит знамя православной веры», сказав, что не у каждого скульптора хватит силы духа заново отлить взорванный памятник. Во время его выступления какой-то мужчина в задних рядах начал что-то кричать, однако Михалков кричал в микрофон еще громче, поэтому слов из задних рядов нельзя было разобрать.

Концерт, начавшийся сразу после произнесения речей, продолжался несколько часов. И даже в 4 часа вечера к памятнику продолжали прибывать люди. «Что же вы так поздно?» – спросили очередную партию людей, вышедших из рейсового автобуса, стоявшие на остановке. «А мы из храма Христа Спасителя», – ответили они. «Дай Бог вам здоровья!»

Алла ТУЧКОВА

Да, очень драматически развивается история с памятником Царю Николаю в Тайнинском. А ведь какое было начало.

Помнится, ещё в 1996 году решался вопрос: где он будет стоять. Предлагали несколько мест, и одно из них на Боровицом холме, напротив Боровицкой башни Кремля, там, где сейчас стоит памятник князю Владимиру Крестителю. Но не прошло. Тогда и поставили в Тайнинском. Я хорошо помню, как происходило открытие первого памятника 26 мая 1996 года «в ознаменование 100-летней годовщины коронации последнего русского царя».

Мы, Хоругвеносцы, тогда приехали в Тайнинское на электричке, очень рано. Сама церемония открытия началась где-то то ли в 11-ть, то ли в 12 часов.

Помнится, построение было довольно далеко от острова, у последних домов самого села Тайнинское. Ажиотаж был довольно сильным, ждали аж самое Наину Иосифовну Ельцину и, кажется, «самого Каца», т.е. Юрия Михайловича Лужкова. Впрочем, насчёт последнего, я может и ошибаюсь. Из высокопоставленных российских монархистов была сама Государыня Леонида Георгиевна, правда без царственной своей дочери Марии Владимировны. Также была Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Но хорошо помню, как мы строились у домов села Тайнинского, чтобы идти Крестным ходом на остров к белому Храму Благовещения и мимо него, к самому величественному памятнику, который, как мне тогда казалось, стоял на высоченном колоколе-постаменте лицом к Храму. Хотя, может, я и ошибаюсь, может, памятник, как и второй, более низкий, стоял к храму в профиль, смотря куда-то вдаль, за деревья и реку.

Помнится, долго выстраивался этот Крестный ход, мы Хоругвеносцы, как всегда были впереди. Помню, как бегал, махал руками и что-то кричал своим громовым голосом Константин Иванович Ершков, пытаясь и здесь командовать построением, но его никто не слушал. А что касается групп с хоругвями, то это были мы – Хоругвеносцы, представители Фонда Славянской письменности и культуры с двумя хоругвями, изготовленными Татьяной Ивановной, и двумя большими Чёрно-золото-белыми знаменами, одно из которых нёс главный редактор клыковского журнала «Русь Державная» Владимир Анищенков.

Я же, помнится, нёс хоругвь-знамя с изображением архистратига Божия Архангела Михаила, который высоко подняв огнем полыхающий меч, ногами попирал Дьявола-Сатану. Так, мы очень медленно и торжественно и пришли к памятнику Царю Мученику.

Перед памятником, помнится, был поставлен некий, возвышающийся над землёй настил, с которого и выступали все кому здесь выступать было положено: сам автор скульптуры Вячеслав Михайлович Клыков, Наталья Нарочникая, Виктор Тростников и кто-то ещё. Кто, я уже не помню, но помню, что в какой-то момент из мощных динамиков раздался трагический голос Игоря Талькова: РА – ССИ – Я …

А золотые купола

Кому-то черный глаз слепили

Ты раздражала силы зла

И, видно, так их доняла,

Что ослепить тебя решили.

Ра – с си – я … Разверзлись с треском небеса,

И с визгом ринулись оттуда,

Срубая головы церквям

И славя нового царя,

Новоявленные иуды …

Помню, как замерев, все, кто стоял внизу под подиумом, слушали эту песню-откровение. Да, спев такое, Тальков, конечно, «пропел себе приговор»…

А над подиумом развевалось во время этой песни наши Хоругвеносные хоругви:

– Пресвятая Троица

– Нерукотворенный Образ

– Архангел Михаил

– Державная Божия Матерь

и другие.

Какой это был момент! Казалось, ещё немного и Русская Монархия восстановится. Осталось совсем чуть-чуть. Вот и величественный памятник Царю-Мученику смотрит вдаль, уже возвышаясь над нами – Русскими Монархистами . . .

Буквально через самое короткое время памятник Царю-Мученику был взорван и от него осталась лишь искарёженная груда металла с торчащей арматурой и лежащая в чистом поле – оторванная голова Царя . . .

Судьба памятника Николаю II

А ведь как сильно тогда шла торжественная церемония открытия памятника Николаю Александровичу, когда на фоне хоругви Пресвятой Троицы выступал Вячеслав Михайлович Клыков и потом раздавался трагический голос Игоря Талькова. Тогда всем нам казалось, что вот ещё немного, и над многострадальной Русской землёй взойдёт Солнце Возрожденной Самодержавной Монархии….

Да, было такое ощущение, что хотелось взлететь, или во всяком случае, подняться выше. Что я и сделал, поднявшись, или точнее, «взлетев» на подиум, так, чтобы все видели как на хоругви Архангел Михаил с мечом в деснице топчет поверженного Сатану. А за мной поднялись и другие хоругвеносцы, и медленно по подиуму продвигались вперёд хоругви – Пресвятой Троицы и Сапаса – Ярое Око – даже в двух разных исполнениях. И всё звучал над Тайнинским трагический печальный голос Игоря Талькова:

Разверзлись с треском небеса,

И с визгом ринулись оттуда,

Срубая головы церквям

И славя нового царя,

Новоявленные иуды.

Тебя связали кумачом

И опустили на колени,

Сверкнул топор над палачом,

А приговор тебе прочёл

Кровавый царь – великий гений.

Ра – с си – я . . .

Да, это был очень сильный момент истории. Все как бы замерли. На всех лицах была написана какая-то, я бы сказал, священная задумчивость, одна, бедно одетая, явно блаженная, всё кивала головой, подтверждая слова Талькова. А над нами всеми развевались православные хоругви, и выше, как бы в небе, гордо и непоколебимо стоял Государь наш Царь Мученик Николай Второй Александрович. Стоял сильно и крепко, стоял непоколебимо и, как в тот миг всем нам казалось – теперь навсегда . . .

Но оказалось, что не так. Ибо вскоре от него остались лежащие на земле обломки . . .

«Памятник Императору Николаю II работы скульптора Вячеслава Клыкова был установлен в селе 26 мая 1996 года (в ознаменование 100-летней годовщины коронации русского царя). 1 апреля 1997 года в 05: 25 утра памятник был взорван членами левоэкстремистской организации «Реввоенсовет» (РВС). Клыков создал новый монумент, который был открыт 20 августа 2000 года».

Итак, тут чётко написано: «левоэкстремистская организация Реввоенсовет». Но чуть позже писали уже по-другому:

«16 января 1999, 19:14

Восстановление памятника Николаю II

В подмосковном Подольске открыли памятник последнему российскому императору Николаю II. В ноябре 1998 года гипсовая копия этого памятника была взорвана неизвестными. Сегодня в Подольске был установлен бронзовый Николай.

Памятник Николаю Второму устанавливают уже в третий раз. Два предыдущих изваяния последнего российского императора были взорваны. Теперь инициаторы восстановления уверены, что бронзовый Николай будет стоять в Подольске до второго пришествия.

Скульптурные изображения Николая II преследовал злой рок. Сначала, в апреле 1997 года в селе Тайнинское под Мытищами был взорван его бронзовый монумент. Потом, уже в Подольске, взрывом уничтожена гипсовая скульптура Николая. Сегодня на том же месте, напротив храма Святых Царственных Мучеников бронзовое изваяние императора было восстановлено. Скульптурные изображения русского царя принадлежат одному мастеру — Вячеславу Клыкову. Все монументы были созданы на его собственные средства и деньги его друзей.

Этим летом будет восстановлен памятник Николаю II и в селе Тайнинское, причем восстановительные работы опять будут финансироваться из кармана скульптора».

Тайнинская — Мытищи.

Тайнинское – село, которое сейчас входит в состав города Мытищи, расположено на западной окраине Мытищ, в 17 км от Ярославского вокзала г. Москвы. Между Москвой и Мытищами при слиянии рек Сукромки и Яузы в старинном селе Тайнинском, неподалеку от которого дымят трубы Северной ТЭЦ, стоит изумительной красоты храм – Храм Благовещения Пресвятой Богородицы.

Село Тайнинское впервые упоминается в 1401-1402 г. г. Тогда оно принадлежало герою Куликовской битвы Владимиру Храброму, внуку Ивана Калиты. Позднее им владели русские цари.

Иоанн Грозный останавливался в Тайнинском после взятия Казани, царь Алексей Михайлович любил охотиться в Тайнинском, ездил сюда Борис Годунов, императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II. Самодержцы при поездке на богомолье из Москвы в Троице-Сергиев монастырь предпочитали останавливаться для отдыха в Тайнинском путевом дворце.

От дворцового комплекса в селе Тайнинском до наших дней сохранился храм Благовещения, построенный по указу царя Алексея Михайловича в 1675-1677 г. г. на месте известной с XIY века и уничтоженной во время Литовского разорения деревянной церкви Николая Чудотворца, заложенной еще Иоанном Грозным.

Это выдающийся памятник русской архитектуры XYII века. Церковь необыкновенно хороша. Издали виден ее стройный, украшенный пятиглавием силуэт. Особенно красив и оригинален главный вход, напоминающий парадное крыльцо деревянного терема.

Недалеко от церкви, на месте, где когда-то располагались дворцовые постройки, стоит памятник Николаю II работы Вячеслава Клыкова. Первый памятник был установлен 26.05.1996 г.

Сейчас это место очень облагородили, нет пустыря, на его месте разбит красивый парк, высажены аллеи, разбиты цветники, установлены скамейки. Памятник огородили забором.

. . .

Когда памятник взорвали, я немедленно позвонил Вячеславу Михайловичу, чтобы его поддержать. Но в ответ он бодрым таким голосом сказал:

– Ничего, Леонид! Поставим новый! Они нас не победят . . .

И действительно, скоро в Тайнинском появился новый памятник Николаю II-му. Вот, что о нём писали в интернете:

«Про памятник Николаю II. Русский народ больше не хочет каяться?

Наверное, многим известно, что в подмосковных Мытищах, вернее в древнем селе Тайнинском, являющимся, с одной стороны, окраиной города, а с другой, непосредственно примыкающем к МКАД, то есть самым близким к московскому району Медведково микрорайоном Мытищ, известным российским скульптором В. М. Клыковым еще в «лихие» 1990-е годы был установлен памятник последнему императору России Николаю II.

На постаменте этого памятника, изображающего царя в момент коронации, красовалась надпись «Государю Императору Николаю II. Русский народ с покаянием».

Этот монумент был с большой помпой, с шествиями монархистов, несущих хоругви и поющих «Боже царя храни», установлен 26 мая 1996 года. Но не прошло и года, как 1 апреля 1997 года активистами левоэкстремистской организации РВС («Реввоенсовет), которые, очевидно, каяться не желали, памятник был взорван, и от него остались лишь покореженные останки и часть монумента с уцелевшей надписью на нем:

Через некоторое время скульптором В. М. Клыковым памятник был восстановлен на прежнем месте. Открытие воссозданного монумента состоялось 20 августа 2000 года.

Как-то раньше, – пишет автор статьи, – я не обращал внимание на то, чем этот воссозданный вновь памятник отличается от взорванного, хотя неоднократно приводил своих учеников в это место (не к памятнику последнему царю, конечно же, а к замечательному храму Благовещения, являющемуся настоящим шедевром архитектуры XVII века).

Фото Благовещенского храма от монумента:

Но вот на днях, когда я снова пришел к этому храму, решив прогуляться и к памятнику тоже, тем более, что территория там очень хорошо благоустроена (удобные скамеечки, постриженные газоны, фонари, выложенные плиткой дорожки…), с удивлением для себя обнаружил, что на постаменте памятника Николаю II надписи про «кающийся русский народ» больше нет.

Теперь этот памятник выглядит так:

Возникает вопрос: почему убрали надпись про покаяние?

Нет, с моей точки зрения, совершенно правильно, что этой надписи больше нет, поскольку русскому народу каяться в данном случае совершенно не за что…»

От себя добавим, что каяться, конечно же , «есть за что», но надписи «Русский народ с покаянием» на втором, восстановленном памятнике, действительно, нет.

Хотя, уже у второго, исправленного памятника – т.н. «покаянщики» каждое воскресенье проводили «Чин всенародного покаяния русского народа в грехе цареубийства». Но постепенно это их «лже-покаяние», как известно, сошло на нет. И опять памятник одиноко стоял в чистом поле, овеваемый всеми семью ветрами, веющими над среднерусской равниной . . . .

Но недавно, а точнее, в 2018-м году стояние и Крестный ход вокруг памятника возобновили Хоругвеносцы и другие монархические организации:

МОЛИТВЕННОЕ СТОЯНИЕ В ТАЙНИНСКОМ

В апреле 2018 года в Сети появились такие вот объявления:

Хоругвеносцы на стоянии

19 МАЯ В день 150-летия со дня рождения Святого Царя-Мученика Николая II Александровича

Союз Православных Хоругвеносцев, Международный фонд славянской письменности и культуры, Союз Православных Братств, Оргкомитет «за вынос Ленина!», Национально-консервативное движение и Общественная организация «Русь Триединая» проводят традиционный монархический Крестный ход и молитвенное стояние в честь Дня Рождения Царя-Мученика Николая II Александровича.

Начало Крестного хода в 14:30 от ворот храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Тайнинское.

Молитвенное стояние пройдёт возле памятника Царю-Мученику Николаю II Александровичу.

Сбор участников возле Международного фонда славянской письменности и культуры.

Адрес: Москва, Черниговский переулок, 9/13 с.2.

Проезд: Метро Новокузнецкая, Третьяковская.

Время сбора: с 12:30 до 13:00.

Автобус отправляется в 13:00!

Самостоятельно можно проехать:

1. От станции Мытищи (Ярославское направление).

2. От платформ «Тайнинская», «Перловская» (Ярославское направление)

Монархист Антибольшевик (https://www.facebook.com/rusrodina)

9 мая в 0:35

ОБЪЯВЛЕНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ МОНАРХИСТОВ!

МОЛИТВЕННОЕ СТОЯНИЕ В ТАЙНИНСКОМ 19 МАЯ В день 150-летия со дня рождения Святого Царя-Мученика Николая II Александровича

Союз Православных Хоругвеносцев, Международный фонд славянской письменности и культуры, Союз Православных Братств, Оргкомитет «за вынос Ленина!», Национально-консервативное движение и Общественная организация «Русь Триединая» проводят традиционный монархический Крестный ход и молитвенное стояние в честь Дня Рождения Царя-Мученика Николая II Александровича.

Начало Крестного хода в 14:30 от ворот храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Тайнинское. Молитвенное стояние пройдёт возле памятника Царю-Мученику Николаю II Александровичу.

Так, сегодня, в лето от Рождества Христова 2019-е возобновились Крестные Ходы в Тайнинском вокруг памятника Царю-Мученику Николаю II Александровичу, работы замечательного нашего скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова . . .

(продолжение следует…)

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич