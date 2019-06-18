РУССКИЙ МОНАРХИЗМ. Часть 5

1.Царский Русский марш

= Царский русский марш прошёл! без мусульман!!! =

Сегодня, в связи с убийством Никиты Белянкина и Сергея Чуева, и поминая убийство Егора Свиридова и других русских ребят, считаю, что необходимо вспомнить дискуссию о том, кто может, и кто реально тогда мог участвовать в Царском Русском марше 2013 года.

Тогда, в начале сентября 2013 года в Сети появилось сообщение:

Re: 4 ноября 2013 года впервые в Москве пройдет Царский Русский Марш

08 сентября 2013 года на совещании Всероссийского оргкомитета “За вынос Ленина!” было принято решение – 4 ноября в центре Москвы провести Царский Русский Марш. Для чего был учреждён Штаб по организации и проведению Русского Марша. Участники совещания приняли единогласное решение, что в этом году национал-патриотические силы способны провести имперское мероприятие, приуроченное к годовщине празднования 400-летие Дома Романовых.

«…Царский Русский Марш – это исторический приемник царского русского марша 1612 года под предводительством Минина и Пожарского.

Приглашаем – все православные, монархические, казачьи, националистические организации и движения – вступить в штаб проведения Царского Русского Марша (ЦРМ)…» – говориться в обращении.

А под сообщением стояло стихотворение неизвестного мне автора:

Неверы, погубившие Россию,

Кричат нам лицемерно о Христе.

Они хотят узнать : какая сила

способна погубить их на Кресте ? Какая глупость ! – вы забыли право,

Что сила Бога невесома здесь !

И будете кричать еще нам «Браво!»,

И запоёте: « Бог наш в сердце есть!» Тогда поймёте, что ЦарЮ Небесный

Всегда Любовью дышит вам в лицо,

А Царь земной, как Голубь Поднебесный,

И как Орёл, хранящий нам Кольцо Для Торжества Небесного Венчанья,

Хранящий нам, и Царство, и Венцы ! –

Лишь Царь помазан Богом для молчанья

Всех остальных… Молчите, подлецы !! Нет силы больше, что даётся Свыше !

Нет чище Правды, что поёт с Креста !

Тальков убит… Но голос его слышен,

И в нём победа Господа Христа!! 09.09.2013 г.

Царский Русский Марш

В общем, на Оргкомитете приняли решение впервые провести марш «Царский». Я – автор этой хроники – болел, и потому на этот марш идти не мог.

И только в последний момент накануне Казанской, вдруг как-то автоматически, как сомнамбула встал и начал чистить свои «берцы», а потом даже подстригать бороду… И на другой день поехал на марш, и провел его. Конечно, как всегда, были искушения, была борьба с теми, другими и третьими, как всегда была некая видимая битва и некая невидимая брань с духовными врагами. Кто-то, конечно же, нас проклинал, и колдовал, и наваждивал…

Кто-то писал в Интернете, что марш отменен, что он не состоится, не ходите туда, не надо, ибо там одни провокаторы, особенно те, кто его возглавляют. Но несмотря на боль, колдовство, и истерику определенных лиц в Интернете, Царский Русский Марш — первый в истории, 4 ноября 2013 года — состоялся.

31 октября Штаб по подготовке Царского русского марша (главный организатор Юрий Горский) опубликовал следующее заявление:

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Братья и сестры!

4 ноября 2013 года мы русские православные монархисты впервые проводим Царский русский марш!

Наш Царский марш продолжает традицию Крестных ходов, которые проходили в Третьем Риме – Москве в период прославления и канонизации Святых Царственных Мучеников. Тогда эти Царские Крестные ходы собирали по 50-100 тысяч человек. К сожалению, позже эти Крестные ходы по непонятным причинам были запрещены… Поэтому в сегодняшней ситуации нам приходится начинать с самого начала.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что различные группы и движения русских практически противостоят друг другу. В силу этого наш Царский русский марш сразу разделился на две диаметрально противоположные группы. Одна их – меньшая – во главе с Михаилом Налимовым требовала (причём категорически!), чтобы в нашем Царском марше участвовала колонна мусульман. Не отметая мусульман, которые как и прочие народы Российской Империи были подданными русского Белого Царя, мы всё же считаем, что в сегодняшней ситуации в стране, нам православным русским идти в одной колонне с мусульманами нельзя. Наверное, не надо объяснять почему. После убийства Егора Свиридова, Юрия Волкова, Егора Щербакова, после изнасилования и убийства Анны Бешновой, после Кондопоги, Харагуна, Сагры, Пугачёва и Бирюлёва, вряд ли русские люди могут идти с мусульманами в день Русского Православного праздника Казанской Божией Матери…

Да, мусульмане были подданными Романовых. Но тогда в Москве – Третьем Риме и на всей территории российской Империи они не резали русских парней и не насиловали русских девушек. Даже война Ермолова с Шамилём носила характер иной, чем носила характер современная Чеченская война. Во всяком случае, отпиливание живым головы, как её по-живому отпиливали Мученику Евгению Родионову, воины Шамиля не практиковали.

Поэтому мы, участники Царского Ррусского марша, заявляем: да, с мусульманскими подданными Российской Федерации надо вести переговоры. Надо встречаться с их духовными и политическими лидерами, и пытаться находить пути примирения. Но для этого именно они – их духовные лидеры – должны поклясться на Коране, что души свои положат, разъясняя своим подопечным, что надо не «убивать неверных», а стараться жить с ними в мире, прежде всего, уважать религию, историю, традиции и самый дух русского народа. А то их подопечные убивают и насилуют, а мы будем демонстрировать с ними мир-дружбу. Только с нашей точки зрения это есть иудин грех – то есть прямое предательство Русских. Поэтому мы, братчики Союза Православных Хоругвеносцев, Союза Православных Братств, Союза «Христианское Возрождение» и других монархических организаций отвергли идею совместного марша с мусульманами.

Когда мы сообщили эту нашу точку зрения, другая малая часть нашей до этого единой структуры обвинила нас в фашизме!

– Тогда вы не монархисты, ратующие за империю, а фашисты, ратующие за малое моноэтническое государство!

Это, конечно же, глупость, потому что как можно обвинить в этом, например, Владимира Николаевича Осипова. Глава Союза «Христианское Возрождение» Осипов всей жизнью своей и 15-ти летним сидением в лагерях доказал, что он «истинный империалист», то есть Монархист-имперец, борющийся именно за римское имперское строение государства российского. Но нам отвечают, что Осипов им не авторитет, и они, «новые молодые монархисты», во главе с Михаилом Налимовым начнут все сначала, отвергнув весь «старый монархизм».

Это, мягко говоря, неверно. Что-то создавать в области монархии можно только продолжая дела своих учителей и предшественников. Только «опираясь на плечи гигантов» можно продолжить нести в мир монархическую идею, только стоя на плечах живых и мёртвых героев, таких как покойные Клыков, Сенин, Калентьев, Семанов, Шиманов, Тальков и ныне действующих живых, таких как Осипов, Платонов, Фомин, Щедрин, Болотин, Карпец и многих других с опытом монархической деятельности 20-30 лет, можно сделать что-то реальное.

А именно Владимир Осипов, Алексей Иванов, Андрей Коренев и многие другие категорически отказались идти с мусульманами.

Но Михаил Налимов настаивает именно на этом. А кто не пойдёт с мусульманами, тот предатель Империи и Монархии и чуть ли не дьяволопоклонник…

Поэтому нам пришлось тогда с уважаемым Михаилом Алесеевичем Налимовым, как говорится, «на некоторое время» расстаться. А посему объявляем, что наш ЦАРСКИЙ РУССКИЙ МАРШ состоится.

И состоится он именно не только как ЦАРСКИЙ, но и как, в прямом смысле слова, – РУССКИЙ!

ЦАРСКИЙ РУССКИЙ МАРШ состоится 4 ноября 2013 года и пойдёт по маршруту от станции метро «Октябрьское поле» до станции метро «Щукинская» по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского. Сбор участников марша у станции метро «Октябрьское поле» в 12.00. Те, кто хочет нести хоругви, иконы и русские стяги приходите в 11.30.»

Вот такое заявление штаба Царского Русского Марша.

Дальше идут «комменты» к нему, точнее переписка двух фото-журналистов:

edelveis8 2013-11-01 01:53 am (UTC)

это основной русский марш? или это у них какой-то свой царский?

edelveis8 2013-11-01 07:21 am (UTC)

вот и думаю куда идти: к националистам или на царский марш.

а ты куда пойдёшь?

evge_chesnokov 2013-11-01 07:26 am (UTC)

Дык это тоже националисты, но они за восстановление монархии и вынос Ленина из мавзолея. В Люблино народу точно будет больше, зато здесь лозунги необычнее. Я пока не определился с выбором.

edelveis82013-11-01 07:30 am (UTC)

да я вот тоже.

на окт. поле мне ближе и удобней добираться, и националистов я год назад снимал. наверное сюда и поеду. спасибо за подсказку

Итак, несмотря на все сложности и действия вредителей, распространявших информацию о том, что Царского русского марша не будет, он – марш – состоялся 4 ноября 2013 года на праздник Казанской иконы Божией Матери в год 400-летия Дома Романовых.

В мероприятии приняли участие: координатор Штаба Царского русского марша Юрий Евгеньевич Горский, Союз Православных Хоругвеносцев во главе с Леонидом Донатовичем Симоновичем-Никшичем, Общественная организация «Много деток – хорошо!» во главе с Татьяной Михайловной Боровиковой, Союз «Христанское возрождение» с представителями Андреем Александровичем Кореневым и Юрием Васильевичем Бурдаковым, движение против глобализации и электронного концлагеря, представители монархического движения, четники из братской нам Сербии, представители русско-сербского крестного хода во главе с Екатериной Василевич.

Трудности начались с самого начала, когда власти города Москвы не разрешили организацию Царского русского марша по центру города, ссылаясь на ремонтные работы на Трубной площади, куда должна была прийти колонна, и при этом разрешив на Трубной площади митинг «Георгиевцам». Далее один из организаторов Царского Русского марша, и мы писали об этом в одном из заявлений, Михаил Налимов неожиданно для всех предложил включить в шествие отдельную колонну Федерации Мигрантов России (!!!) и возглавить её. Настаивал он на этом упорно, видимо, имея с представителями Федерации крепкие связи и договорённости. В нынешней ситуации в России для остальных организаторов Царского русского марша это было совершенно неприемлемо, что и привело к полному расхождению с г-ном Налимовым. Власти Москвы объединили нас с Коалицией русского действия (партия «Великая Россия», Народное ополчение Минина и Пожарского, партия «Воля» и др.). В сложных переговорах с ними была достигнута договорённость в рамках отведённого времени провести каждый марш отдельно.

Под гимн «Боже, Царя храни» шествие Царского русского марша началось от станции метро «Октябрьское поле» по улице Маршала Бирюзова. Постепенно пошёл сильный дождь. Видимо, оплакивает Богородица состояние монархического сознания в российском заблудившемся обществе. Но горячая молитва монахов и такая же поддержка прибывших на праздник с разных городов России (Курска, Воронежа, городов Подмосковья) мирян-монархистов, развивающиеся православные монархические знамёна и хоругви, согревали и укрепляли всех шествующих и с надеждой ожидающих грядущего русского царя. Призывы – «России – Русского Царя!», «России нужен Царь!», «За Веру, Царя и Отечество!», «Нет безконтрольной миграции!» и другие будоражили и сотрясали уличное пространство, пробивая сердца любопытствующих и неравнодушных к монархической идее москвичей.

У станции метро «Щукинская» была подготовлена трибуна, на которой были развёрнуты баннеры – «За будущее Русское Царство» и «Царский Русский марш». Состоялся митинг.

Открыл и вёл митинг один из главных организаторов Царского русского марша Юрий Евгеньевич Горский. В своём слове он сравнил Царский русский марш с лавиной, в хорошем смысле, которая сметёт весь накопившейся либерально-демократический морок и очистит русскую землю от накопившегося зла, в том числе и от детоубийства – абортов, и от повторяющихся убийств русских людей нахлынувшими на Русь инородцами.

Первым выступил Глава Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных Братств Леонид Донатович Симонович-Никшич, который сказал, что монархия священна. Все роды, Рюриковичи, Романовы, 400-летие которых мы справляем в этом году, Неманичи, у которых в этом году отмечается 900-летие, все роды священны. Царь грядёт и это неизбежно! Слава Христу! – Смерть Антихристу! Православие или Смерть! – закончил он своё выступление лозунгом Хоругвеносцев.

Далее выступил историк, публицист Владимир Игоревич Карпец, поздравивший всех с праздником и напомнивший историю избрания Михаила Романова на царство. Царству быть, но для этого Россия должна быть единой, в противовес призывам некоторых националистов об её разделении.

Монах Амвросий из Казахстанской митрополии РПЦ призвал русский народ к единству и не только на территории России, но и русскому народу быть единому во всём мире.

Координатор Союза Православных Братств Юрий Николаевич Агещев утвердительно подчеркнул, что, несмотря на критику и провокации недоброжелателей, марш состоялся и состоялся самостоятельным шествием, все потуги вредителей смешать нас с властью несостоятельны, так как центр города нам не дали, мы не просто православные монархисты, но мы ещё и православные националисты, что немаловажно.

Заместитель главы СПХ Владислав Васильевич Куроптев напомнил историю Ветхого завета, когда народ Израиля разуверился в судьях и потребовал у пророка Самуила поставить им царя. Пророк долго их отговаривал, объясняя им тяжесть царства, но воля Божия была с голосом народа и Самуил помазал на царство Саула. Единственным условием было: «Если будете и вы, и царь ваш ходить во след Господа Бога вашего, то рука Господня не будет против вас. Если же будете делать злое, то и вы, и царь ваш погибните» (кн. Царств, гл.12, ст.14-25). Не это ли произошло в 1917 году – народ отступил от Бога, отступил от царя, и последовала кара Божия. Сейчас ситуация меняется, народ постепенно воцерковляется, и есть надежда, что милость Божия перевесит над нашими грехами, и Господь даст нам Царя.

Мероприятие закончилось концертом, на котором с замечательными песнями выступили Иван Душенов, группа «Если» во главе со Стасом Бартеневым, а также монах Илия.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Православие или смерть!

Русский царский марш

kate_goria

4 ноября, 2013

Сегодня в День народного единства и также в День памяти иконы Казанской Божьей Матери в Москве помимо Русского марша в Люблине прошли сразу несколько шествий. Одно из них Русский царский марш с маршрутом от метро «Октябрьское поле» до vетро «Щукинская». В шествие приняли участие Народное ополчение имени Минина и Пожарского, партия Великая Россия, Союз Православных хоругвеносцев России, партия Воля и другие. Кстати, марш был немногочисленный, но дух его был сильным.

А вот «комменты» из Интернета:

nalya_om 2013-11-04 14:36 (UTC)

Фашизм распускается пышным цветом!

melanyja 2013-11-04 14:39 (UTC)

ну и видок у некоторых! но складывается впечатление, что это разные компании. Одни просто в цивильном, а другие одеты в эти чёрные костюмы, вызывающие определённые ассоциации, к царю, не имеющие никакого отношения.

mvg47 2013-11-05 12:32 (UTC)

Как-то всё мрачно. Зачем идут? А главное — куда придут…

kate_goria 2013-11-05 19:33 (UTC)

Мрачно, да и снималось под проливным дождем. Куда придут, не знаю, но их никто не останавливает. И видимо, не остановит

Так, как всегда, с трудностями и искушениями прошёл наш первый «ЦАРСКИЙ РУССКИЙ МАРШ» 2013 года. Марш этот был не только Царским, но и именно «Русским». И прошёл он не только без мусульман, но и без предлагаемой Михаилом Налимовым колонны Федерации Мигрантов России, т.е. просто без «инородцев». Что в связи с событиями последующих годов, очень немаловажно. Ибо лозунг Царя Александра III «Россия для Русских» сегодня приобретает особую, и я бы даже сказал – экстренную – актуальность . . .

Комментарии

Леонид Донатович Симонович-Никшич: Первый Рашковатник !

Колотуша Валентина: Любимый Русский Государь !

«Россiя для Русскихъ!!!» Царь Александр III

(продолжение следует…)

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич