РУССКИЙ МОНАРХИЗМ. Часть 4

1. Убийство Никиты Белянкина

= Анна Бешнова, Егор Свиридов, Юрий Волков, Никита Белянкин, … =

Ну вот и разрешился наш тогдашний спор с Михаилом Налимовым. Помнится, в 2013 году, когда мы готовили проведение «Царского Русского Марша», Михаил всё настаивал на том, чтобы с нами шла «колонна мусульман», точнее даже «Федерация Мигрантов России»… А мы с Юрой Горским были против. Я был против, во-первых, потому, что Марш всё-таки «Русский». А во-вторых, не так уж много времени прошло с изнасилования и убийства узбекским гастарбайтером 15-ти летней русской девушки Анны Бешновой, убийств кавказцами Егора Свиридова, Юрия Волкова и других русских парней. «Поэтому, – говорил я тогда Михаилу, – сегодня шествие мусульманской колонны на «Царском Русским Марше» никак невозможно… Да и то, ведь я тогда, после убийства Анны Бешновой написал стихотворение, и прочитал его на предыдущем Русском Марше 2012 года с трибуны. Оно называлось «Клятва» и призывало к мести за надругательство и убийство русской девушки. Его я опубликую чуть позже. А потом, после убийства Егора Свиридова написал поэму «Метель».

А ведь в споре с Налимовым прав был тогда я. Нельзя в «Русском (!!!) Марше» идти ни мусульманской, ни вообще «мигрантской» колонне. И последнее убийство Никиты Белянкина дало этому страшное и неопровержимое доказательство. Да и все убийства русских парней до этого. А какие ещё нужны доказательства нашей правоты, когда 3 июня 2019 года, на Православное Празднество Владимирской Иконы Божией Матери 11 кавказцев зарезали Русского воина Никиту Белянкина. А ведь сегодня не просто: «Владимирская». Вот какой сегодня Православный Праздник:

21 мая (3 июня) Седмица 6-я по Пасхе. Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 г.), Равноапостольных царя Константина Великого (337) и матери его, святой царицы Елены (327).

То есть сегодняшняя Владимирская против крымского хана Махмет-Гирея идёт… И именно перед этим Праздником зарезали Русского воина Никиту Белянкина. Вот что сообщает Интернет:

Egor Kholmogorov

Теперь уже так

«Боец спецназа ГРУ погиб в драке против 10 кавказцев на севера Москвы»

Ефрейтор СПН ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин вчера в 23:30 шёл с девушкой по улице Новотушинская в деревне Путилково, которая находится прямо у МКАДа. Парень увидел как у паба «БирХаус» толпа из 10 человек кавказской внешности била двоих славян. Никита был человеком не из робкого десятка и решил заступиться за парней, которых в неравной драке уже повалили на землю и забивали ногами. Однако призывы выяснять отношения в справедливом бою привели к тому, что агрессия толпы переключилась на него. Никиту сбили с ног и убили ударом ножа в сердце.

Алексей Ларкин: Знал его. Хороший парень

Михаил Масокин: Два человека из нападавших получат условный срок за хулиганство. И к бабке не ходи…

Лия Воронцова: Величит душа моя Господа! Православие ? Молитва

Прошу молитв о новопреставленном Никите. Парень увидел драку и вступился за тех, кого избивали. В результате его самого убили.

Андрей Малосолов: Вечная память Русскому герою, сражавшемуся за Родину, не побоявшемуся выйти одному против десяти зверей. Покойся с миром, «Кадет». Ничто не должно быть забыто!

Вот такие «комменты» в Интернете.

Самое удивительное, что я – автор этой статьи – тоже однажды разговаривал с Никитой Белянкиным. Это было до Сирии. Мы с Александром Валерьевичем поздно вечером ехали на трамвае из парка Сокольники в Богородское. И к нам подошёл высокий красивый русский парень. Протянул руку и сказал:

– Никита.

Немного поговорили. На Русакова он вышел. Вышел, встал на остановке и молча вскинул правую руку вверх в римском приветствии. С тремя пальцами, символизирующими Троицу, как тогда делали Сербы. Мы молча ответили ему тем же. И трамвай пошёл дальше… И вот, сегодня, на Владимирскую, читаю в Интернете:

03:15 3 июня 2019 Общество

Боец спецназа ГРУ, воевавший в Сирии, погиб от рук бармалеев на севере Москвы

Из соцсети «ВКонтакте»: «Никита прожил как воин и настоящий мужчина свою недолгую жизнь! Служил в спецназе ГРУ разведчиком, участник войн на Донбассе и в Сирии, участвовал в боях под Алеппо против боевиков ИГИЛ*. Имеет награды. Пройти две войны, выжить, и принять свой последний смертный бой в неспокойной Москве…».

Red Nadia :

У нас у бандитов и воров нет национальности. Но мы её знаем.

Надеюсь, найдут и получат по полной.

Валерий Катков:

Один из способов геноцида и подавления русских – это наводнить Россию инородцами, что и делается. Политика эта Сиона. Одновременно на первый план выходит эта нечисть, а евреи остаются в тени, откуда они и любят манипулировать. Для того и насаждается толерастия и «у преступников нет национальности». Хотя любой понимает, что если в Москве стреляли или случилась поножовщина, то наверняка – кавказцы.

Действительно, спасение только в сплочении русских и росте национального самосознания. Власти служат Сиону. И это тоже пора понять.

Белянкин родился в Москве, затем его семья переехала в Новосибирск. Он несколько раз был в боевых командировках в Сирии в 2016-2017 годах, за что представлен к правительственным наградам. Из спецназа ГРУ он ушел несколько месяцев назад, отслужив по контракту четыре года.

Он был патриот, русский.

Трагедия произошла в минувшие выходные.

О деталях рассказал друг убитого Иван Суханов. Его слова приводит телеканал «360».

Никита, как человек армейской, спецназовской закалки, заступился за избиваемого, однако его призывы к справедливому разрешению конфликта только перенесли всю злобу и ярость толпы на него. Мужественного парня сбили с ног и ударили ножом в сердце.

Отличный парень!

Друг погибшего Иван Шуханов рассказал, что Никита был замечательным человеком. Вместе с отцом он постоянно принимал участие в поисках погибших бойцов Красной Армии под Смоленском.

У них был свой поисковый отряд, который собрал отец. Найденные останки перезахоранивали.

«Когда я узнал подробности произошедшего, я сразу понял, что Никита не мог просто пройти мимо», — рассказал друг Никиты.

Зачем они «понаехали»?

Многие, наверняка, наблюдали, как нагло и бесцеремонно ведут себя «гости» с Кавказа. Они не дают прохода симпатичным девушкам, задирают молодых людей, «налетая» всегда толпой, гогочущей и беспардонной. Москва, буквально, «забита» подобными субъектами, да и в городах России их становится всё больше и больше.

Что они делают в наших городах? Зачем нам такие «гости»?

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты Белянкина…

Татьяна

сегодня в 12:23 Барнаул

Русские парни! Умоляю втихаря накажите этот мусор с Кавказа! Как можно допустить бесчинство подонков, которые у нас в «гостях»!? Законы наши не помогут наказать этих черножопых мразей.

Николай

сегодня в 12:54 Нижний Новгород

А как их накажешь, когда им все уже продались? Они всех подкупили от правоохранительных органов, до здравоохранения; везде сидят и руководят «муслимы» или подкупленные ими чиновники, полицаи, депутаты, судейские. Это убийство скорее всего «по хулиганке и неосторожности» протащат, а вот если чуркана какого-то завалить, то прилепят ярлык про «национальную почву» с максимальным сроком. Когда начинают ныть, типа «понаехали», «накажите»…, то хочется ответить:

– женщинам: не связывайтесь с чурками, даже не говорите с ними, если они навязываются, то по любому вызывайте полицию и пишите заявление о домогательствах… тем меньше их здесь будет.

– бизнесмэнам: не принимайте чурок на работу, то есть вообще!

– не сдавайте и не продавайте им жильё и землю;

– не работайте на них.

То есть делайте также, как они поступают с русскими в своих республиках.

Так что, неправ был тогда насчёт «колонны мусульман» и «Федерации Мигрантов России» на «Царском Русском Марше» Михаил Алексеевич Налимов. Совсем неправ:

Анна Бешнова

Егор Свиридов

Андрей Волков

Ещё сотни неизвестных…

И вот теперь – Никита Белянкин . . .

И нельзя на этот раз всё это оставлять без ответа. Мы должны ответить. Поэтому я, не только как глава Союза Православных Хоругвеносцев, но и как писатель и поэт, публикую здесь «Наш ответ убийцам» – в виде двух, следующих поэм. Написаны обе сразу после убийства Егора Свиридова. Но и к убийству Никиты Белянкина они имеют самое непосредственное отношение…

22.02.2011

22 февраля 2011 года

Вторник, 20:00

2. “Метель”

Ангел Смерти парит над Московским Кронштадским проспектом,

Ангел Смерти парит над Манежем в мерцающей тьме,

Флаг в тремя Черепами в ночи, развеваемый ветром,

Ангел Смерти несет над Манежем в метельном огне. Я последний Поэт уходящей Священной России,

Я последний Поэт уходящей Блаженной Руси,

Три Креста на Горе, на центральном – распятый Мессия,

И метель над Москвой все сильней начинает мести. Заметает метель, заметает дома и проспекты,

И гудит и мерцает, и хлопают крылья в пурге,

И идут под конвоем,растянувшись на сто километров,

Молодые фанаты с клеймом на груди и спине. Вижу, вижу картины, в рыдающем снежном буране,

Вижу лица и руки и черные впадины щек,

Словно призраки Данте на бледном Inferno экране,

Все бредут и бредут, там где медленно Лена течет. Иль не Лена, а Лета– река ледяного забвенья,

Сколько жизней загублено, исковеркано сколько судеб,

Сколько душ православных обрело здесь упокоенье,

Сколько, шаг совершая последний, здесь падало в снег. Закружится метель, закружится в ночи, замелькает,

В белом мареве снежном на шаг уж не видно не зги,

Я “Четвертого” жду из метели гудящей трамвая,

Я стою на пригорке в эпицентре летящей пурги. “Майский просек” зовется в Сокольниках та остановка,

Справа пруд и когда-то у пруда там усадьба была,

Ветер крутит метель, словно кто-то кидает листовки,

Словно бунт на Манежнойрасправляет восстанья крыла. Я хватаю одну и ладонью снежинки счищаю,

Расправляю её на надрывно свистящей пурге,

И закрывшись от снега, как Псалтырь, как молитву читаю,

Как Евангелие Жизни сжимаю в замерзшей руке: “Мои Русские братья! мои Русские братья и сестры!

Перестаньте друг с другом сражаться, перестаньте друг в друга стрелять,

Перестаньте кормить русской кровью поля и погосты,

Перестаньте, ребята, своих не за так убивать…” Я стою на пригорке, я черные буквы читаю,

А они Русской кровью и огненным словом горят,

Я убитых подростковпо загнутым пальцам считаю, –

Всех футбольных фанатов, всех простых пэтэушных ребят. “Низколобая нечисть” – зовет их одна поэтесса,

“Племя русских фашистов” – зовут их потомки хазар,

“Злобный русский манкурт и тупой маргинальный агрессор,

Раздувающий розни религиозный пожар!” Я шепчу имена разжигателей в белой метели,

И слова индевеют на моей бороде и усах,

Надо мною скрипят корабельные сосны и ели,

И гудят и стреляют ветрами в тугих парусах. Начинается шторм,оттого и скрипят эти мачты –

Время, други, пришлоразжиганья Священной Войны,

По полям черным всадникомсмерть в белом саване скачет,

И плывут на кладбищебесконечным потоком гробы. Но я вижу в метели, в белесой пурги круговерти,

Поднимается Знамя и идет словно призрак отряд,

Флаг с Тремя Черепами несет впереди Ангел Смерти,

Возглавляя в метели скинов и фанатов парад. Начинается Бунт, Русский Бунт. В новогодней метели,

Закружились как призраки черные кони в пурге,

Неужели восстанье? неужели мятеж, в самом деле?

Неужели коней не сдержать уж в жестокой хазарской узде? Неужели идем отомстить за родного нам брата,

И никто уж не сможетв метели нам путь преградить,

Потому что преграда для предателей будет чревата,

Потому что предавших никто уж не сможет простить. Неужели Восстанье?! Спартак, ты восстал в Третьем Риме,

Неужель, гладиатор, ты сделал запретный сей шаг!

Рим для Римлян! – гремит, нарастая трибунами в гимне,

И с тремя черепами в ночи развивается флаг. Наше время настало– Священное Русское время,

Что-то сдвинулось в мире, рванулось шальная езда,

Так седлайте коней, опирайтесь на звонное стремя,

И летите туда, где восходит России Звезда. Да. Восставший Спартак победит, в этот раз в Третьем Риме,

Пусть Помпей вместе с Крассом сидят за Кремлевской стеной,

Пусть элита шыдов продолжает барахтаться в тине,

Флаг с Тремя Черепами незримо встает над страной. Скоро скинем их всех: На столбы пидорастов!

Побегут, заметавшись, завоют: “Теперь нам капут!”

По железной дороге, по шпалам, по снежному насту,

Конвоиры-опричники «русских» шидов поведут. Мстите, братья, за Русь!за Большую Святую Россию!

Выходи защищать нашей Родины попранный Храм,

Впереди с Черным Знаменем Ангел, и Русский Мессия

Говорит: ”Мне отмщеньеи ныне за Русь Аз воздам!” Говорит: «Мои братья, Мои Русские братья и сестры!

Поднимайте знамена, обнажайте отмщенья мечи,

Стройте ваши когорты, под Знаменем Черным в колонны,

И врагам говорите в открытую: – «Вы палачи! – Вы распяли Христа вы распяли Невинного Бога,

Вы убили Царя, вы кололи царевен штыком,

А теперь с Черным флагом к нам Ангел идет на подмогу,

Покарать либерастов отмщенья незримым мечем». Время, братья, насталонам вымести мертвую падаль,

Время освободитьсяи снова вернуться к себе,

Время вспять повернуть наш Священный России корабль,

Время Русским вернуться к своей изначальной судьбе. Время, братья, писать о восставшей фанатской России,

Время Русского Бунта, и русской высокой судьбы,

О грядущем в метели священном народе-Мессии

И о том, как исчезнут на площади Красной гробы, Отверзая могилы, вдруг сдвинутся тяжкие камни,

И оттуда полезет такое, что Бог упаси,

Но Небес распахнутся широко светоносные ставни,

И восстанье фанатов пойдет по широкой Руси. Так раскрой же, поэт, свои утомленные вежды,

И настрой свою лиру на Русского Бунта волну,

Встань в фанатов ряды, встань за Веру и встань за Надежду,

За Любовь и Россию я восстать тебя с нами зову! Я – последний Поэтистребляемых Русских фанатов,

Я пою твою Славу,восставший за Русских Спартак,

Рим для Римлян! – веди нас на смертную брань, гладиатор,

Пусть с тремя черепами в ночи развивается флаг… Ангел Смерти парит над Кремлем в белом мареве снежном,

Ангел Смерти парит над Манежем в ночной тишине,

Ангел Смерти парит над Россией сегодня как прежде,

Ангел Смерти, рыдая, взывает из снега ко мне.

+ + +

Константин Анатольевич Крылов:

Одна стотысячная (если не миллионная) часть русских, убитая руками прекрасных Лиц не имеющих Национальностей по желанию российских властей.

Юлия Неволина:

И все группой. Армейские подразделения фактически.

. . .

Потом, за «Метелью», как её продолжение, я написал ещё о знамени с тремя черепами. Оно так и называется:

14 октября 2010 года.

четверг, 18.30

Покров Пресвятой Богородицы

«Знамя в метели»Ветерок какой-то нездешний

Меж дерев начинает свистеть.

И на знамени черно-кромешном:

«Православие или – Смерть!» Вдруг снежинки посыпались с неба,

То ли градины, то ли крупа,

И холодные ветры победу

Отмечают уже с утра Закружились снежные смерчи,

И оскалились черепа

И поют заунывно черти,

И несутся в снегу гроба И в зубах черепов кинжалы:

«Православие или Смерть!»

Что же, Смерте – где твое жало? –

Лишь гудит пурги круговерть. Скоро вспыхнет белая вьюга,

Скоро кинет снегом в лицо,

Не увидишь врага, ни друга,

И дорогу найти нелегко. Загудит, закуролесит,

Вырывая древки знамен,

Закружатся в метели бесы,

Всякой нечисти легион. Кто там скачет? Вроде бы кони,

Или волчьи глаза блестят,

Кто так грустно и жалобно стонет,

Или то тормоза пищат. Или это звенят трамваи,

И несутся сквозь снегопад,

Иль то ангелы по-над нами

Белым строем идут на гад Или то в статьях патриотов

Нас ругают за новый флаг,

Или в цепь заковав, в работы

Нас ведут в либеральный Гулаг Что сказать им? И что ответить?

Почему здесь черепа три?

Вы не слышите разве, как ветер

Отрывает нас от земли? И уносит в снежную бурю,

Средь провалов и черных волн,

И летит сквозь времени струи,

Зарываясь наш утлый челн. Мы плывем по снежной стихии,

Впереди не видно ни зги,

Только страшные образы злые

Восстают из густой пурги Разве вы не слышите стуки –

Все сильней начинает месть,

Кто в пурге поднимает руки

Нам готовя страшную месть. Что сказать вам, и что ответить,

Развевается черный флаг,

Скоро души на белом свете

Все покроет смертельный мрак Дует ветер, холодный ветер,

Вертит снежную круговерть,

И идут по Руси скелеты:

«Православие или смерть!» И в зубах черепов кинжалы,

Как у четников на войне,

Это сказки страшной начало,

В снежной буре и в снежной мгле Ну а вы, господа патриоты,

Собирайте ваш круглый стол,

Нас же ждет впереди работа,

Опилить у обреза ствол И зажав меж зубов кинжалы,

Ждать врагов в сосновом бору,

Тут не мало смертников встало

В караул на шальном ветру.

.

Жизнь иль Смерть? Где теперь граница,

Поглощает все круговерть,

И кричит вещий ворон-птица:

«Православие или смерть!» На древках знамена воздеты,

Скалят зубы в ночь черепа,

И идут расстрелянных четы

Восстают из снегов гроба Впереди три «главы Адамли»,

Ощетинимся, встанем в круг,

Встанем здесь на Петровом на камне

С черным знаменем мы, сам-друг Зажимая в зубах кинжалы,

Мы пойдем в круговую, в пляс,

– Что же, Смерте? Где твое жало?

Ну, давай, нападай на нас…

3. Прощение с героем

Тут всяческие комментарии излишни. Страна прощается с героем, положившим свою душу, защищая русских ребят.

Царствие тебе Небесное, Никита, и Вечная Память в сердцах всех русских и Сербов . . .

Жељко Ђуровић поделился публикацией в группе Русофили. 6 июня в 23:29

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2488403814503691&id=515160955161330

КОСОВСКИЙ ФРОНТ Последњи поздрав брату Никити Бељанкину! Живиш! Холдинг структур безопасности «РУСЬ»

Константин Анатольевич Крылов 6 июня в 01:19

Одна стотысячная (если не миллионная) часть русских, убитая руками прекрасных Лиц Национальностей с ведома и по желанию российских властей.

«Одна стотысячная (если не миллионная) часть русских, убитая руками прекрасных Лиц не имеющих Национальностей с ведома и по желанию российских властей».

Не успел я закончить эту статью, как произошло ещё одно убийство. На этот раз мастера греко-римской борьбы Сергея Чуева.

Леонид Донатович Симонович-Никшич поделился публикацией.

Не успел я закончить эту статью, как произошло

Настасья Иванова с Nastasia Ivanova.

Задержанные по подозрению в убийстве Сергея Чуева граждане Таджикистана (фото из т/к Kotsnews, канал журналиста «Комсомолки» Александра Коца). Напомню, о каком преступлении идет речь:

«Заступившегося за беременную, чемпиона по борьбе Сергея Чуева жестоко утопили в Москве.

Борец греко-римского стиля Сергей Чуев был убит. Трагический инцидент случился на юго-западе Москвы.

По предварительной информации, у спортсмена возник конфликт с компанией из троих человек, славянской внешности (?!!! – ред). Чуев заступился за женщину в положении, к которой приставали неизвестные на Южнобутовской улице в вечернее время.

Компания в итоге перекинулась на него и начала избивать. Преступники нанесли Чуеву множество ударов руками и ногами в область головы. Спортсмен без сил упал в воду, однако разъяренные молодчики не остановились на этом.

Они продолжили его избивать, пока пострадавший не ушел под воду»//Текст взят из инстаграма пресс-службы ФСБ РФ. Здесь на фотографиях мы и видим эту ярко выраженную «славянскую внешность»…

УПД-2 Добавила коллективное фото:

В Москве мышебратья снова убили человека, который заступился за местную жительницу. Погибшим оказался мастер спорта по греко-римской борьбе 34-летний Сергей Чуев. Он с женой прогуливался по парку в Южном Бутово и увидел, как к беременной женщине пристают завезенные злобным Карликом тожероссияне, находившиеся в алкогольном или наркотическом опьянении. Сергей не смог пройти мимо и вмешался. На него набросились, избили, затем бросили в пруд, продолжая наносить удары, пока спортсмен не скрылся под водой. Затем этнопреступники бросились бежать. Все, как в предыдущих случаях: наброситься толпой на одного, забить, не дать шанса выжить, пустить в ход нож или утопить (в Самаре армянские преступники по аналогичной схеме убили 23-летнего Александра Якимова). Чуева вытащили, но было поздно…

Очевидцы избиения Сергея утверждают, что этнических бандитов было не менее восьми человек. СМИ пишут о «хулиганах», не указывая национальность. У путинских гостей нет имени, Родины, флага, гражданства. Все они – обычные хулиганы, чтобы не делали: убивали, насиловали, грабили, пытали, избивали. Кредо дряхлеющего окурка – это пресловутая дружба народов, пропаганда толерантности и геноцид титульной нации.

Сейчас стало известно из одного источника, что кого-то уже задержали, возбуждено уголовное дело по статье 105, части 2 (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений). СК снова не видит (или не хочет видеть) убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, а также совершенное с особой жестокостью.

Очередные «хулиганы» забили и утопили местного, вступившегося за честь русской девушки. Не прошло и недели после того, как в Москве пьяные этнобандиты ударом ножа оборвали жизнь 24-летнего Никиты Белянкина.

Террор в отношении коренного населения – это преступление власти, которая не только завозит в Россию миллионы потенциальных убийц и насильников, но и поощряет любое злодеяние, спуская все на тормозах. Все законы РФ направлены против коренного населения.

5 июня в Петербурге местный житель посмел не быть зарезанным этнопреступниками, а дал отпор, его сразу же объявили агрессором, против петербуржца возбуждено уголовное дело. Удивительно, толпа тожероссиян напала, а виноват, как обычно, местный, ибо не захотел оказаться раньше времени на кладбище.

Этническим бандитам развязали руки, они знают, что им ничего не будет, поэтому так себя и ведут. Мышебратья не просто так совершают зверские преступления, они демонстрируют «силу» и запугивают местных.

Многие опасаются выражать свое мнение: могут посадить «за разжигание межнациональной розни». Люди боятся заступаться друг за друга, ибо знают, что их могут убить. Мы официально не имеем права защищаться от тоже россиян, которые чувствуют себя хозяевами в России.

Так что же мы можем? Малое. Но это лучше, чем молчать в тряпочку и надеяться, что нас, любимых, это не коснется. Распространять информацию, приобретать все виды легального гражданского оружия, помогать по возможности пострадавшим от рук этнических террористов и друг другу.

Родным убитого ничего не могу сказать, мои слова не помогут и не утешат.

«ПРАВОСЛАВИЕ ИЛИ СМЕРТЬ!»

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич