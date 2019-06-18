РУССКИЙ МОНАРХИЗМ. Часть 3

1. Взрывы памятников

«Коммерсантъ»:

«Взорвали памятник царю Николая II взорвали во второй раз.

В минувшее воскресенье в подмосковном Подольске взорвали гипсовый памятник Николаю II работы Вячеслава Клыкова. ФСБ считает, что преступление совершили комсомольцы-большевики, которые весь прошлый год разрушали и минировали памятники царей. За это нескольких лидеров комсомольцев обвинили в терроризме и отправили в «Лефортово». С подробностями — ОЛЕГ Ъ-СТУЛОВ.

Трехметровое изваяние Николая II было установлено в Подольске 28 июля этого года и не представляло собой ни культурной, ни материальной ценности. Неизвестные террористы заложили под постамент радиоуправляемую бомбу, эквивалентную 500 г тротила. Она разнесла памятник вдребезги.

«Это сделали или дилетанты, или полные идиоты, — поделился своими соображениями один из милиционеров, которому пришлось собирать осколки гипса в радиусе 250 метров. — Художник раскрасил своего Николая бронзовой краской, и они, видимо, решили, что памятник и вправду металлический. Да тут и 50 граммов тротила больше чем достаточно».

Версию о дилетантах не исключают и в ФСБ. Как считают контрразведчики, наставники террористов, опытные борцы с изваяниями российских императоров, сейчас сидят в СИЗО. Это лидер РКСМ(б) — Революционного коммунистического союза молодежи и большевиков, председатель МЖК — Молодежного жилищного комплекса России — Игорь Губкин, а также активисты союза Андрей Соколов, Валерий Скляр и Сергей Максименко. Им инкриминируют нашумевшие прошлогодние взрывы памятников Николаю II (работы того же Клыкова) в подмосковном поселке Тайнинское, надгробья на могиле императорской семьи на Ваганьковском кладбище и минирование тогда еще не достроенного Петра I работы Зураба Церетели. Перспективы дела арестованных комсомольцев весьма туманны. Свою вину никто, кроме Соколова, не признает, а выводы следствия основаны на косвенных уликах, найденных во время обысков,— это комсомольские листовки (но их распространяли по всей Москве), оргтехника и некие учебники по диверсионной работе.

Впрочем, даже если терроризм не пройдет через суд, у следователей есть запасной вариант — мошенничество: Губкину, помимо прочего, инкриминируется организация финансовой пирамиды. Через свою фирму МЖК он собрал с вкладчиков на строительство жилых домов несколько миллионов долларов и присвоил деньги. Впоследствии часть средств ушла на различные предвыборные кампании коммунистов, в том числе, по данным правоохранительных органов, на президентские выборы Зюганова.

Тем не менее ФСБ продолжает считать «комсомольский» след в терактах против памятников основным. «Они могли приурочить взрыв в Подольске к 80-летию своей организации,— говорит один из чекистов.— Неподалеку от памятника на заборе красной краской было написано:

‘Рев.партизанские гр. зарплату рабочим’. А рядом серп и молот. Местные жители утверждают, что надпись появилось дней десять назад, но никто на нее внимания не обращал».

В свою очередь, первый секретарь РКСМ(б), главный редактор газеты «Бумбараш» Павел Былевский, категорически отрицает причастность своей организации к теракту. «Я, конечно, испытал большую радость, когда увидел по телевизору осколки памятника, но кто организовал взрыв, понятия не имею»,— говорит комсомолец.

Не верит в политическую подоплеку теракта и автор памятника Вячеслав Клыков. «Это ритуальная акция сторонников Церкви сатаны, нелегально действующей в России,— считает скульптор,— взрыв произошел 1 ноября, в день праздника Хэллоуин, когда сатанисты заигрывают с бесами».

Как бы то ни было, преступники существенного вреда никому не нанесли. Более того, они даже оказали услугу по демонтажу памятника: Клыков уже сделал бронзового Николая для Подольска, который в ближайшее время займет место гипсового».

«Русская Народная линия»:

«Вячеслав Клыков: Взрывают памятники только дикари

Вячеслав Клыков, Парламентская газета

16.09.2003

Работы Вячеслава Клыкова стоят по всей России. В Вологде — памятник Константину Батюшкову, в Тотьме — Николаю Рубцову, в Орле — Ивану Бунину, на Прохоровском поле — памятник Победы…

Особенно много — в Москве и Московской области. Это памятники маршалу Жукову, Святым Кириллу и Мефодию, Великой Княгине Елизавете Федоровне, Святому Николаю Чудотворцу, скульптура «Меркурий» для Международного торгового центра, памятник Преподобному Сергию в Радонеже. А недавно в Пскове к 1100-летию города был открыт памятник Святой Ольге. Личность кипучая и определенная в своих позициях, Вячеслав Клыков продолжает активно работать на благо Отечества.

— Вячеслав Михайлович, а какой была ваша первая работа?

— Тогда я еще учился в Суриковском. Это был каменный торс и композиция «Юность», изображающая мальчика с жеребенком. Торс купила Третьяковская галерея. Он и до сих пор там в экспозиции. А «Юность» приобрело Министерство культуры СССР. Для меня это означало признание с самых первых шагов. Потому что, уверяю вас, Третьяковская галерея покупает работы очень выборочно. А уж приобретение студенческой совсем редкий случай.

— Кто из скульпторов оказал на вас влияние?

— Я учился в годы так называемой «оттепели». Это было время выставок, творческих вечеров, диспутов. И, конечно, такое относительное раскрепощение уже само по себе оказало на меня влияние. Внутренне я никогда не принимал официального советского искусства. Я чувствовал в нем какое-то ханжество. Я знал, как живут рабочие. Еще лучше знал, как живут крестьяне. Чувствовал фальшь гимнов труду. И, конечно, свой голос присоединять к общему хору не собирался.

Я окончил мастерскую Матвея Генриховича Манизера. Из более поздних скульпторов сильное влияние на меня оказал Александр Терентьевич Матвеев. Для меня это был настоящий большой учитель. Хотя лично я его не знал. Только видел работы. И еще — Сергей Тимофеевич Коненков.

— Вячеслав Михайлович, наверное, вопросов о вашем Жукове вы наслушались предостаточно. Позвольте спросить еще: почему, например, полководец у вас на такой чересчур изящной лошади?

— Еще раз сошлюсь на свою сельскую юность. Я с детства люблю лошадей, умею с ними обращаться. Потом, уже став скульптором, я стал основательно изучать породы лошадей, их характерные особенности, внешние признаки. Бывал на многих заводах. На параде в 1945-м у Жукова был конь арабской породы, отличавшийся бесподобным изяществом, легкостью. Эту легкость мне и хотелось передать. Иногда говорят, что лошадь не может делать шаг прямой ногой, как это изображено в моей скульптуре. Но у меня имеются десятки снимков лошадей, на которых запечатлен именно такой шаг. Мне именно его и хотелось передать, показать мерный ритм победы — конь шагает и попирает фашистские регалии. Поэтому — пусть говорят… Но я знаю, что в этом памятнике не ошибся. Другое дело, что засунули его не туда!..

— Вам хотелось установить его на Красной площади?

— С этим были согласны и Ельцин, и Лужков. С этим был согласен градостроительный совет. Вроде бы все были «за». На Красной площади Жуков перекликался бы с другим памятником спасителям отечества — Минину и Пожарскому. Красная площадь — святыня России. И на ней всегда было несколько памятников разных эпох. Кроме Минина с Пожарским там стояли храмы и часовни, которые тоже являются памятниками. Там были в разные времена поклонные кресты. Там Лобное место — это тоже памятник. Наконец, на площади появилась целая шеренга памятников на месте захоронений советских деятелей.

Сейчас Жуков стоит, конечно, неудачно. Во-первых, северное освещение. Во-вторых, он слишком приближен к стене. Поэтому он всегда в тени Исторического музея.

— Когда в Москве был установлен ваш памятник Кириллу и Мефодию, там первое время горела лампадка на постаменте. Куда она исчезла?

— Лампадку перенесли в алтарь храма Всех Святых на Кулишках. В нее же дважды стреляли! Приходим однажды и видим следы от пуль. Стекло, прикрывающее лампадку, пуленепробиваемое, было все в трещинах. Но сама лампадка, к счастью, не пострадала. И мы перенесли ее в церковь. Но и потом по пустой нише в постаменте стреляли еще раз. Кого-то русские святыни очень раздражают, не дают покоя.

— С одним вашим памятником Государю Императору Николаю Второму в селе Тайнинском Мытищинского района поступили совсем безжалостно — его взорвали.

— Он был открыт там в мае 1996 года, к 100-летию коронации Государя. Царь неоднократно бывал в Тайнинском. Там когда-то находились царские путевые дворцы. Но простоял памятник, увы, недолго. Через год его взорвали. Большей дикости невозможно придумать.

— Известно, что вы проповедуете идею возрождения монархии в России. Но объясните, пожалуйста, для чего простым современным людям нужна теперь такая экзотика, как царь?

— Любому простому человеку, если он родился в России, если ему выпало родиться русским, прежде всего нужен Бог. Без Бога вообще жизнь бессмысленна. Человек без Бога, как листочек в осенний день — куда ветер дунет, туда он и полетит. Народ без Бога — это просто управляемая толпа. Вот точно так же, как без Бога, русский народ осиротел и без помазанника Божьего. В России тысячу лет был православный царь — отец народа. И веками у народа выкристаллизовывалось то сознание, которое у нас самих и всюду в мире называется русским характером, русской душой.

— А что такое, по-вашему, русская душа?

— Это беспримерная смесь доблестей и пороков. Причем наши пороки чаще всего имеют положительные свойства. Возьмите, например, русскую необузданность, русское упрямство, русское упование на «авось». Это пороки? Может быть. Но благодаря этим порокам русские выстояли перед «двунадесятью языками», взяли Париж и Берлин, открыли дорогу в космос. Но, чтобы эти сомнительные свойства заставить работать во благо своей Родине, должен быть какой-то изначальный порядок. Наш порядок — православие и православный царь. Уже 80 с лишним лет пытаются вытравить из нас это сознание, наш менталитет, но никак не удается. И никому не удастся никогда. Потому что у русских есть еще одно качество, которого нет у других. Это наше невиданное терпение. Мы перетерпели одну орду, перетерпим и другую. Уже много лет Россия терпит поругание над собой. А поругание рано или поздно, но непременно поднимает обратную волну.

— Хорошо, давайте вернемся к искусству. У нас на глазах, можно сказать, произошло настоящее чудо — в Москве был восстановлен храм Христа Спасителя. Как вы оцениваете и само его восстановление, и особенно те новшества, что там применены? Металлические фигуры святых по стенам, например, вместо прежних мраморных?

— Старые скульптуры были не мраморные. Они были изготовлены из особого материала на гипсовой основе. Туда добавлялась известь, яичный белок и бычья кровь. Это все замешивалось. И когда масса застывала в формах, она становилась как камень. Эта техника называется «искусственный мрамор». А о нынешних бронзовых скульптурах что я могу сказать? Я этого не одобряю. Но это все частности. Главное — храм стоит, и это настоящее чудо.

— Не так давно по соседству с вашей мастерской, на Ордынке, установлен монумент Эрнста Неизвестного «Возрождение». Как вы его находите?

— Да никак. Это литературщина. Скульптурный образ есть скульптурный образ. Памятник не может быть иллюстрацией. А то, что поставил Неизвестный, чистейшей воды иллюстрация.

— А памятник Достоевскому на Моховой?

— Это сделано талантливым человеком, скульптором Александром Рукавишниковым. Я к нему отношусь с большим уважением. При желании и в этой работе можно найти недостатки, но это уже чисто профессиональный разговор. В целом же очень удачная работа.

— Ну а что скажете о скульптурной группе Михаила Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых».

— Я к этому серьезно относиться не могу. Какой Шемякин скульптор?.. Вы же помните его Петра в Петропавловской крепости. Чтo это такое? С точки зрения скульптурного мастерства, вылеплено предельно примитивно. К этому я отношусь, как к забаве дилетанта. Не более.

— Придворные, обласканные властью художники у нас были всегда. И всегда будут, вероятно?

— Знаете, мне вспоминаются слова Перикла: в трудные для отечества времена на первые роли выходят лучшие представители народа. В его эпоху, видимо, было так. У нас, к сожалению, даже в трудные времена власть любезничает лишь с придворными. А не своим, не придворным у нас по-прежнему принято грозить пальцем. И огромный, жаждущий реализации их потенциал по существу не используется. Художники должны быть участниками строительства своего Отечества, а не богемой.

Беседовал Юрий РЯБИНИН».

Так описывают второе открытие памятника наши СМИ и Интернет. Но мы, Хоругвеносцы, сами были на этом втором открытии и принимали в нём активное участие. Как всё это происходило попробую описать в следующей главе…

Высокий исповедальный Дух

Потом, после взрыва, я имею ввиду, было открытие второго памятника в 2000-м году. В этот день как раз и произошла канонизация Святого Царя-Мученика и его семьи – правда, в чине страстотерпцев. Они там, в Москве, в храме Христа Спасителя, впервые в России служили им не панихиду, а молебен, а мы здесь, в Тайнинском, открывали второй памятник.

Как я уже писал, он был размером чуть поменьше и пониже, и колокол, на котором он стоял, был не столь высок, святая мантия теперь была не столь длинна, и потому не прикрывала несколько колокол, или как это было на первом, взорванном, памятнике.

Всё опять началось со службы перед храмом Благовещения и Крестным ходом от храма к памятнику. Правда, Хоругвеносцы перенесли несколько особо тяжёлых знамён на триногах к памятнику заранее и стояли уже там на боевом посту.

Потом был молебен уже у памятника и освящение его. А потом сам Вячеслав Михайлович, Никита Михалков и целый ряд генералов в мундирах и с орденами поднялись на, на этот раз высокий, в два человеческих роста, подиум, и начались выступления. Перед ними Клыков пригласил к микрофону архимандрита Даниила Сарычева из Донского монастыря, и уже очень старый человек произнёс вдохновенное слово о Царственных Мучениках и о возрождении нашего Священного Отечества – России.

Люди слушали замерев. Многие плакали. А ведь, действительно, фантастическая это была картина. В оккупированной стране в один день происходит и молебен Святым Новомученикам, во времена богоборческого жидовского ига просиявших, и открытие памятника Царю-Мученику в Тайнинском.

Тут надо привести следующую справку:

Русская православная церковь заграницей после долгой подготовки совершила прославление Собора новомучеников 1 ноября 1981 года на своём Соборе под председательством митрополита Филарета. Во главу Собора поместили последнего российского императора Николая II, членов августейшего семейства, патриарха Тихона[13]. Данная канонизация, продиктованная в немалой степени политическими настроениями русской эмиграции, была проведена без тщательного предварительного исследования обстоятельств жизни и кончины прославленных лиц[14]. РПЦЗ тогда прославила не конкретных лиц (поимённый список новомучеников и исповедников тогда составлен не был), но скорее феномен мученичества в коммунистическом государстве. К лику святых причислили всех новомучеников и исповедников, в том числе и тех, чьи имена неизвестны. Протопресвитер Александр Киселёв, публикуя икону собора Новомучеников и исповедников российских, написанную в РПЦЗ, назвал 105 точно зафиксированных имён[13].Архиерейский собор Русской православной церкви (2000) прославил как известных, так и неизвестных нам мучеников и исповедников веры[19]. Чин канонизации был совершён 20 августа 2000 года[20]. Были прославлены 813 новомучеников и исповедников Российских, свидетельства о подвигах которых были получены из 35 епархий. Кроме того, в Собор новомучеников и исповедников Российских были внесены для общецерковного почитания имена 112 ранее прославленных местночтимых мучеников и исповедников[14]. «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной Комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении новомучеников и исповедников Российских).

Так молились в этот день 20 августа 2000-го года в Храме Христа Спасителя, называя Царя Николая II Александровича – «страстотерпцем». А мы здесь, в Тайнинском, тоже молились ему, но обращались к Царю Николая II Александровичу исключительно как у «мученику»!

Потом выступал Вячеслав Михайлович Клыков, а потом он тихо сказал ведущей Нине Карташовой:

— Теперь дай слово Донатовичу…

И следующим выступал я. Затем Никита Михалков. После этой торжественной части нам, Хоругвеносцам, можно было идти и сворачивать хоругви. Потому что дальше началось праздничная трапеза, на которую с нашими тяжёлыми хоругвями идти было никак невозможно. Да и не хотелось трапезой, пусть и праздничной, разрушать тот высокий монархический исповедальный дух, который чувствовали Хоругвеносцы на этом открытии второго памятника Царю-Мученику Николаю II Александровичу…

+ + +

2. Жизнь Хоругвеносцев за последние 27 лет

Да, так было тогда, в лето от Рождества Христова – 2000-е. С тех пор прошло 19-ть лет. И что же мы видим? А видим мы то, что настоящий Русский Монархизм пребывает в сильно угнетённом, полуподпольном, так сказать, существовании.

Вячеслав Михайлович умер, Тростников умер, Володя Калентьев умер, и ещё умерли многие Русские подвижники Святой Руси. На их место встали другие. Один их современных сильных – схиархимандрит Сергий Романов – недавно предупредил президента Путина:

«Один из почитаемых в православном мире старцев, духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий Романов заявил сегодня на проповеди о недопустимости вступления в силу законопроекта № 1072874-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», против которого активно выступает православная общественность. По словам священника, если Президент подпишет данный законопроект, ранее принятый Думой и Советом Федерации , «задача мирового правительства будет выполнена, и Президент может услышать страшные слова Божии: «Ты взвешен на весах и найден очень легким и дни твои сочтены».

По словам схиигумена Сергия, «за кампанией по оцифровке народа России стоит мировое правительство, готовящее приход антихриста и заинтересованное в развязывании Третьей мировой войны. Кампания по оцифровке и идентификации угрожает национальной, государственной и личной духовной безопасности каждого человека, поскольку создает условия для того, чтобы манипулировать человеком, т.е. отдает его во власть искусственного интеллекта, алгоритмы которого прописываются мировым правительством».

Как заявил старец сегодня на проповеди, «Президента могут использовать лукаво, утаив от него информацию об опасности и истинных целях авторов этого законопроекта. Нужно приложить все усилия, чтобы не допустить его подписания, так как этот шаг может оказаться гибельным для страны, всего мира и для самого Президента». Схиигумен Сергий благословил всех своих духовных чад и всех православных срочно писать Президенту письма и телеграммы с требованием не подписывать данный закон. «История свидетельствует—заявил авторитетный священнослужитель- что все кто исполняют волю оккультных сил мирового правительства, в частности, все активные участники революций, в конце концов, уничтожаются теми же силами, которые их породили. Старец протоирей Николай Рогозин более 50-ти лет тому назад сказал, что цифровая идентификация в России станет главной причиной Третьей мировой войны» — заявил схиигумен Сергий (Романов).

Слова уральского старца тут же разлетелись по социальным сетям: о. Сергий, бывший первым настоятелем царского монастыря на Ганиной яме под Екатеринбургом, имеет огромный авторитет в православном мире, отчитывает бесноватых, к нему ездят тысячи паломников со всей России, в числе которых и весьма высокопоставленные люди.

+ + +

И настроения, наступивших Последних Времён к пришествию Антихриста, нарастают. И некоторые наши монархисты совершенно уверены, что этого самого жидовского Антихриста победит грядущий Царь-Победитель:

ОПРИЧНОЕ ГОСУДАРСТВО ЗАВЕЩАНО ЦАРЮ-ПОБЕДИТЕЛЮ

18/31 марта исполняется 435 лет со дня преставления святого благоверного Царя Иоанна IV Васильевича (+1584 г.) — Первовенчанного Русского Царя, собирателя Святой Руси, хранителя Русского Царства и Церкви, сокрушившего врагов Государства и ересь жидовствующих.

Глаголю ныне всем народам, всей вселенной:

Вставай с колен, Святая Русь! Господь зовет!

Благою вестью пламенею вдохновенной:

Се православный Русский Царь на трон грядет!

Инок Михаил

И такие настроения, повторяю, продолжают нарастать. А Хоругвеносцы как начали действовать 27 лет тому назад, так и продолжают действовать, вот ссылка:

http://drakula.org/sv_horugv/20/25112015.shtml

«Кто такие Хоругвеносцы и почему они так активно действуют последние 25-ть лет?»

Вообще-то лучше просто не отвечать на все эти статьи и комментарии на «Информ-Религии» и на сайте газеты «Завтра» и перепечатавшем их и давшем свои комментарии «Москве – Третьем Риме». И там, и там, и там нас, Хоругвеносцев, обвиняют или в том, что мы работаем на Мiровое правительство, или на ФСБ, или на масонов – и радостно сообщают в том, что мы, наконец-то! – раскрылись:

– А! мы давно говорили, что Хоругвеносцы – некая специально запущенная в Православно-фундаменталистское движение подстава! Провокаторы они! – видите, теперь ветер подул в сторону «Восьмого Вселенского Собора», на котором православные «должны объединиться» с католиками и протестантами в «Единую Вселенскую Церковь»! – вот Хоругвеносцы и «запели Лазаря» про объединение всех Христиан «Крестоносцев» против «Исламской террористической угрозы»! А какова цель создания такого Всехристианского «Крестоносного» движения? Ясно какова! Цель, конечно, в уничтожении Православия и создания «Всемiрной Церкви Последних Времен» – Церкви, точнее, Анти-церкви Антихриста! Вот на кого работают Хоругвеносцы, и вот, для чего они не щадя живота своего, 25-ть лет ездили по России, Украине, Румынии, Сербии, Черногории, проводя везде Крестные Ходы, шествия, стояния, народные собрания, молебны, тчтения акафистов и снова и снова – Крестные Ходы: по Москве, Луганску, Белграду, Подгорице, по городам и весям Урала, Донбасса, Почаева, Оптиной пустыни, Санаксарского монастыря, Свято-Никольского миссионерского монастыря на Белой Горе на Урале, а также в Туле, Белгороде, Курске, в сербском монастыре в Беранье, в черногорском Остроге и многих других святых местах Вселенского Православия. Всё это они делали только и исключительно для того, чтобы втереться в доверие к нашим добрым и наивным православным людям и, в конце концов, как козлы баранье стадо повести наивный православный люд в царство Антихриста и в погибель вечную – прямо в пасть Дьявола. Именно за это они получают шекели от Мiрового правительства, Ротшильдов, Рокфеллеров и прочих дьяволопоклонников из Бильдербергского и Римского клубов, Федеральной Резервной Системы, Трёхсторонней комиссии и главных Мiровых масонских лож…

Да, да, всё это именно так! Вы не смотрите, что они боролись с лжеписателем Эдуардом Радзинским, с оскорбившим Православие академиком Гинзбургом, сжигали чёрно-магические книжки о Гарри Поттере, постеры с изображением блудницы на Звере – Луизы Чикконе, кощунственно присвоившей себе святое имя Мадонны – хотя, впрочем, что же, может и не так уж кощунственно, ибо Мадонной Пресвятую Богородицу называют еретики католики, так что ничего нового сама Луиза Чикконе не придумала… Нет, нет, вы не смотрите на все эти «перформансы» Хоругвеносцев, на все эти их выступления в центре Москвы против Содома и ЛГБТ, да так, что их забирали в отделение, а одному из них даже сломали руку – всё это были специально разработанные ФСБ, ЦРУ и Моссадом спецоперации по раскручиванию имиджа Хоругвеносцев, и все эти их Крестные Ходы, шествия, митинги, сжигания Гарри Поттера, Радзинского, «Мадонны» и Элтон Джона – всё это никакое не изгнание бесов с русской земли, а наоборот: хорошо поставленные – по сценариям, разработанным в Тавистокском институте и в тайных подземных лабораториях Мiрового правительства – специально поставленные бесовские карнавальные действия, созданные лишь для того, чтобы Оборотни-Хоругвеносцы приобрели большую, даже всемiрную известность, чтобы потом, как мы уже писали – они повели за собой наш наивный Православный люд в дышащие серой инфернальные щели, откуда вместе со смертельными испарениями доносятся вечный плач, стон, крик, вопль и нескончаемы скрежет зубовный . . .

Вот кто они на самом деле эти так называемые Православные Хоругвеносцы, Братчики Союза Православных Братств и Свято-Сергиевского Союза Русского Народа. А то, что им верят в Сербии и Черногории – это всё из-за их дьявольского коварства! То, что им верят в Донецке и Луганске – это всё создано на деньги Мiрового Банка и Федеральной Резервной Системы США, Международного Валютного Фонда, фондов Сороса и Макартура . . .

А то, что их глава Леонид Симонович-Никшич награжден двумя орденами – Сергия Радонежского и Серафима Саровского именно за проведение всенародных – воистину всенародных – Крестных Ходов в Дивеево, Алапаевске, на Ганиной Яме и на Белой Горе, в Санаксарском, Почаевском, Святогорском, Спасо-Елиазаровском, Оптиной пустыни и многих других монастырях и лаврах – так это тоже всё сделано, чтобы создать Леониду Донатовичу рекламу. Да и кто ведь награждал-то?! Два патриарха-экумениста – Алексий II-й Ридигер и Кирилл I-й Гундяев, – два патриарха, которые готовили и готовят создание Новой Вселенской Лже-церкви для встречи – близ есть при дверех, – или уже даже стоящего на пороге Зверя . . .

Ну, и так далее. Примерно такое часто приходилось слушать нам, Хоругвеносцам, из уст наших Православных братьев. Сначала мы возмущались, как-то отбивались и защищались, но потом оставили все попытки какой либо защиты и какого-либо оправдания. Да и зачем?… Но последнее обвинение Леонида Донатовича – в том, что он решил создать супер-экуменическое объединение «Крестоносцев», объединившись с еретиками-католиками в борьбе против исламского нашествия на Европу террористов ИГИЛа, заставило нас задуматься и поднять некоторые фундаментальные вопросы Православно-патриотического движения – в России . . .

И их за эти «продолжающиеся действия» продолжают обвинять. Вот одно из таких обвинений на Сектоведческом форуме: https://forum.iriney.ru/topic/1014-sekta-soyuz-pravoslavnyh-horugvenoscev/

Так и живём последние 30-ть лет. И уже привыкли ко всему. И ни на что не обращаем внимания. А идём и идём по Святой Руси. Идём

– Во имя Отца,

И Сына,

И Святаго Духа,

И ныне и присно

И во веки веков

Аминь…

+ + +

Вот что находится под Мавзолеем! Вечный Огонь Inferno!

= Вселенная Ленина =

И закончим эту главу замечательным стихотворением Валерия Хатюшина:

Валерий Хатюшин

26 апреля в 10:10 ·

Сегодня, в великую пятницу, был распят Христос. А вчера, в чистый четверг, после Тайной вечери было предательство Иуды.

ПОБЕДИТЕЛЬ

…Дрожали языки огня,

и ночь застыла глухо.

«…Один из вас предаст Меня,

но вы крепитесь духом».

И было ждать совсем чуть-чуть

Земле, чтоб стать иною…

«…Я истина, и жизнь, и путь,

идите вслед за Мною».

Свет на лице. Чело в венце.

Веков минувших стержень.

«…Отец во Мне и Я в Отце,

и Мною мир повержен».

Была святая ночь тиха.

Предатель время выждал.

Еще до крика петуха

Пётр отречётся трижды.

Нет больше в мире ничего

до крайнего предела,

весь этот мир — лишь Крест Его,

лишь Кровь Его и Тело.

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич