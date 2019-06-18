РУССКИЙ МОНАРХИЗМ. Часть 2

1. «Поджог Собора Парижской Богоматери»

15 апреля 2019 года сгорел Собор Парижской Богоматери. К ночи пожар удалось потушить. По сути дела, остались только стены. Терновый Венец Господа, как я понимаю, удалось вынести. Люди, по первым данным, не пострадали.

Я уверен, что это поджог. Началось со строительно-ремонтных лесов, затем перекинулось на деревянную крышу. А там 200 тонн старого высохшего дерева, затем как свечка загорелся шпиль, вскоре он рухнул. Это падение шпиля было сугубо символическим. И вообще здание церкви Нотр-Дам, охваченное ярким пламенем, выглядело как страшный апокалиптический символ. Многие пишут, что это знамение. Мол, папа не выполнил «пророчества Фатимы». Только если не выполнил папа, то почему сгорел Нотр-Дам, а не Собор Святого Петра в Риме? И тем не менее, этот пожар, конечно же, символ. Символ погибели Христианской Франции. Символ захвата её иноверческими, инородческими и прямо сатанинскими силами. Вот, последние и устроили эту «великолепную иллюминацию»…

Я, от лица братчиков Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных Братств выражаю глубокую печаль и наши глубочайшие соболезнования Французскому народу. Когда-то у нас взорвали Храм Христа Спасителя. Лазарь Каганович дёрнул рубильник со словами: «задерём подол Матушке-России». Это произошло 5 декабря 1931 года – точно в день еврейской «Хануки».

Так что мы хорошо знаем, что такое сатанинская месть христианам. И вот теперь – сожгли Собор Парижской Богоматери. А ведь он строился чуть ли не три века, и начал его строить Святой Людовик, в 1163 году. И вот за один день сожгли.

Да, это событие не просто «знаковое», как сейчас говорят, это событие глубоко символическое и уж точно мистическое. Началось новое, последнее и окончательное наступление на Христианство по всему мiру.

Страшную картину показывал нам ночной интернет. Собор, охваченный пламенем, а внизу стоят французы и, обнявшись, поют молитву Пресвятой Богородице «Аве Мария»…

Наши ваги, враги Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Матери думают, что одержали великую победу. На черных лицах улыбки и смех. Но они сильно ошибаются. Эта Жертва Всесожжения великого французского Храма – принесет победу Христианства в Европе.

Французы, и дальше пойте, пойте молитвы Пресвятой Богородице. Сегодня Русские с Вами.

Собор Парижской Божией Матери будет также восстановлен, как был восстановлен Храм Христа Спасителя.

Господи Иисусе Христе, помилуй нас, грешных!

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Все Святые, молите Бога о нас!

Ещё раз выражаем наше глубочайшее сочувствие и соболезнование всему Французскому Народу.

Вот реакция о. Артемия Владимирова на эту тему:

О.Артемий Владимиров.

16 апреля 2019 года

ЗАРЕВО НАД СОБОРОМ

NOTRE DAME DE PARIS

Закат Европы заревом пожара,

Зловещим сполохом играл на Сене…

Взметнулись блики золотого шара –

Затрепетали Нотр-Дама стены.

На потолке лизало пламя фрески,

И витражи стекали жидким воском.

Огонь в органных трубах куролесил,

Из со’пел рвался, пожирая воздух.

Развалины у Сены – знак позора –

Алтарь сожжен, сокрыт под мокрым пеплом.

Геенский дым Содома и Гоморры

Окутал стены, храм соделав пеклом.

Но не оставь Парижа, Богоматерь,

И пробуди сердца на пепелище…

Умилостивись Женевьевы ради,

Над теми, кто в ночи спасенье ищет!

Найдется, может быть, ещё в Париже,

Десяток душ, чурающихся скверны?

Пред суетной толпой Твой Храм унижен,

Но из огня Венец спасен для верных.

www.artvladimirov.ru

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Факел пробуждения Таким видят пожар многие французы

«На вершине самой высокой галереи, выше центральной розы, между башнями взметалось огромное пламя с вихрями искр. (…) Потоки жидкого свинца сливались, как вода из тысяч леечных отверстий. На башнях просматривались дьявольски промозглые лица, одно чёрное, а другое красное… Бесчисленные скульптуры бесов и драконов приобретали ужасающий облик… И среди этих чудищ, пробуждённых из каменного сна пламенем и гамом, был некто живой. Мы видели, как он время от времени проносился по горящему фронту огнища, словно летающая перед горящей свечой летучая мышь».

Так (в моём переводе, простите!) Виктор Гюго описывал придуманный пожар в соборе Парижской Богоматери. Через 188 лет, 15 апреля 2019 г., любимое великим художником сооружение горело наяву и именно так, как он предвидел в бессмертном одноимённом произведении.

Приехав в Париж для того, чтобы стать личным секретарём Родена, Райнер-Мария Рильке писал: «Ибо большие города, Боже, прокляты. И ужас пожаров таится в душе их». Великий поэт поместил эти строки в сборнике «Книга бедности и смерти» (1902), где он противопоставляет современную жизнь (чудовищные города, культ наживы, накопление мусора) жизни духовной, проходящей в постоянном диалоге со Смертью и Богом.

Рильке собирался стать (и он станет им) почти слугой Родена, к которому обращался не иначе как «Дорогой благоговейный мэтр», причём и в устной и письменной форме. А «мэтр» работал тогда над «Вратами ада», одним из величайших своих шедевров. Монументальное сооружение предназначалось для украшения спалённого коммунарами в 1871 г. и вновь отстроенного Дворца Орсе.

Для Виктора Гюго и Райнера-Марии Рильке огонь был кошмарным сном, проявлением исчадия ада. В 1789 г. революционеры глумились над собором Парижской Богоматери, но дальше святотатства и животной грязи дело не дошло. В 1871 г. коммунары хотели его спалить вместе с Лувром, кстати, но не успели. В 1944-м Гитлер отдал приказ спалить весь Париж, но он не был выполнен.

Огонь давно витает над «городом света». С начала нынешнего года он стал банальным явлением. Люди почти привыкли к тому, что горят магазины, рестораны, банки, машины, газетные киоски. Ровно за месяц до Кафедрального собора запылала вдруг церковь Сен Сюльпис, один из самых больших и красивых храмов столицы. Чудом пожар был потушен. По сей день неизвестно, почему, кто и как её поджёг. Известно только, что это дело чьих-то рук.

В 2018 г. французская полиция зафиксировала 1063 случая преступных осквернений церквей – намного больше, чем 2017 г. Об этом пишут швейцарские, испанские, британские, американские СМИ, но французские усердно замалчивают происходящее. А ведь «христианофобия» во Франции просто зашкаливает. В контексте этого замалчивания пылающий Нотр-Дам воспринимается как некое знамение. До сих пор французские церкви горели при всеобщем безразличии. А здесь – эмоции захлёстывают. И верующие и неверующие плачут. За два-три дня в специальный фонд, созданный для реставрации собора, поступило более миллиарда евро. Деньги льются рекой со всех концов света.

И вся эта драматургия развивается при шокирующей дехристианизации страны. В глубинке часто старенькие, нищенствующие священники «обслуживают» по двадцать-тридцать полупустующих приходов. Без КГБ, ГУЛАГа, научного коммунизма и воинствующего атеизма французы добились «успехов», которым позавидовали бы самые отпетые большевики-богоборцы.

Вот почему многие французские верующие видят в образе горящего главного собора страны мистический факел духовного пробуждения.

Виктор Лупан,

Париж

http://lgz.ru/article/-16-17-6688-24-04-2019/fakel-probuzhdeniya/

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2. Духовная брань нарастает

Открытие Второго памятника Царю-Мученику Или подвиг Вячеслава Михайловича Клыкова

Но, собственно, поджигают не только Нотр-Дам де Пари во Франции, но и взрывают памятник Императору Николаю II в России. То есть духовная война идет по всему миру. Но взорванный памятник Царю-Мученику его автор Вячеслав Михайлович Клыков сумел восстановить и открыть его во второй раз. Я помню как открывали первый памятник Царю-Мученику. Буквально через несколько месяцев он был взорван – красными радикалами. Это о «примирении красных и белых» , о котором всё ещё мечтают некоторые наши «философы-фантасты»…

Но второй памятник в Тайнинском Клыков поставил довольно скоро. Причём, как писали СМИ – «на свои собственные средства». Вот некоторые материалы из интернета:

Русская Народная линия:

«ПАМЯТНИК ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II ОТКРЫТ В ПОДМОСКОВНОМ СЕЛЕ ТАЙНИНСКОЕ

31.08.2000

Памятник императору Николаю II открыт в подмосковном селе Тайнинском, на месте царского путевого дворца. Автор монумента Вячеслав Клыков приурочил церемонию к дню канонизации царской семьи.

Судьба скульптуры, первый вариант которой был взорван вандалами три года назад, в какой-то мере схожа с судьбой самого государя, претерпевшего изгнание, убийство, а после смерти клевету, отметил Вячеслав Клыков на церемонии открытия памятника.

Кованная из меди фигура самодержца в горностаевой мантии со скипетром и державой представляет его в момент наивысшего триумфа — восшествия на престол. «Прославление в лике святых и установка памятника Николаю II — закономерный итог почитания государя простым народом», — сказал президент Российского фонда культуры Никита Михалков.

ИТАР-ТАСС / Православие 2000»

Независимая газета:

«В подмосковном селе Тайнинское в этот же день рядом с храмом Пресвятой Богородицы был открыт новый памятник Николаю II работы народного художника России Вячеслава Клыкова. Первый памятник царю в Тайнинском был установлен Клыковым 26 мая 1996 года, а 1 апреля 1997 года его взорвали члены революционной организации РВС.

Открытие памятника вызвало небывалый ажиотаж. Рейсовые автобусы, набитые битком, подъезжали к храму Пресвятой Богородицы. К памятнику Николаю II, возвышавшемуся посредине большого поля, со всех сторон тянулись вереницы москвичей и жителей близлежащих подмосковных городов.

В толпе людей выделялись мужчины в военной форме самого разнообразного покроя. Больше всего было казаков. Большинство людей в форме держали хоругви с изображениями святых и надписями «Всероссийское соборное движение», «Союз православных хоругвеносцев»…

Началась церемония открытия в 2 часа дня с освящения памятника. Но за обрядом из-за большого стечения народа смогли наблюдать только телеоператоры. Тем временем в толпе сновали люди с коробочками для сбора пожертвований на восстановление храмов, монастырей и даже «на помощь народу Сербии». Какой-то юродивый вещал о будущем России, твердя отмахивавшемуся от него казаку: «Москва должна сгореть!»

На тропинке, ведущей от памятника к храму Пресвятой Богородицы, выстроились люди с патриотической литературой. Рядом с многочисленными биографиями Николая II и всевозможными историческими хрониками соседствовали газеты «Память», «Черная сотня», «Дуэль» и книги типа «Ядовитые рыбы (масоны и сионисты в Японии)».

После освящения памятника один из казаков закричал: «Генералов соберите! Только тех, кто в форме!» После того как несколько «генералов в форме» поднялись на импровизированную сцену, начался торжественный митинг. Представители Русской Православной Церкви говорили о том, что с канонизацией последних Романов и других новомучеников «в духовной жизни России наступает особый период», и просили паству не падать духом в «эти сложные времена», так как не за горами возрождение России. А архимандрит Свято-Данилова монастыря отец Даниил сообщил, что во время торжественного освящения храма Христа Спасителя монахи этого монастыря видели над храмом крест. А это внушает большие надежды.

Затем слово было предоставлено «подвижнику земли русской» Вячеславу Клыкову, который рассказал о преимуществах монархии и о временах правления Николая II. Отец Даниил благословил собравшихся пропеть народному художнику России «многая лета», что они с удовольствием и сделали. А приехавший на открытие памятника Никита Михалков назвал Клыкова «стоиком, который держит знамя православной веры», сказав, что не у каждого скульптора хватит силы духа заново отлить взорванный памятник. Во время его выступления какой-то мужчина в задних рядах начал что-то кричать, однако Михалков кричал в микрофон еще громче, поэтому слов из задних рядов нельзя было разобрать.

Концерт, начавшийся сразу после произнесения речей, продолжался несколько часов. И даже в 4 часа вечера к памятнику продолжали прибывать люди. «Что же вы так поздно?» — спросили очередную партию людей, вышедших из рейсового автобуса, стоявшие на остановке. «А мы из храма Христа Спасителя», — ответили они. «Дай Бог вам здоровья!»

Алла ТУЧКОВА».

Википедия:

«Памятник Императору Николаю II работы скульптора Вячеслава Клыкова был установлен в селе 26 мая 1996 года (в ознаменование 100-летней годовщины коронации последнего русского царя). 1 апреля 1997 года в 05:25 утра памятник был взорван членами левоэкстремистской организации «Реввоенсовет» (РВС). Клыков создал новый монумент, который был открыт 20 августа 2000 года[4].

Село и памятник является местом паломничествa русских монархистов и националистов; регулярно в селе проводится неодобряемый Русской Православной Церковью «Чин» всенародного покаяния русского народа за «грех цареубийства, произошедшего при равнодушии граждан России», который «народом нашим не раскаян. Этот грех лежит на душе народа тяжелейшим грузом». Организаторы считают, что только «раскаяние за убийство царя Николая Второго приведет к спасению Святой Руси»[5]».

«Неделя в округе»:

«От российского народа с покаянием В Тайнинке находится памятник императору Николаю II работы талантливого скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова. В 2016 году исполняется 20 лет с тех пор, как памятник был установлен. К сожалению, автор памятника уже скончался. Мы поговорили с его сыном, Андреем Клыковым, членом Союза художников. К разговору присоединился и директор Международного фонда славянской культуры и письменности Александр Бочкарев (далее в тексте: Андрей Клыков – А.К., Александр Бочкарев – А.Б.)

– Почему памятник установлен именно в Мытищах?

А.Б.: – Вообще, планировалось установить памятник в центре Москвы, на Боровицком холме. Это было согласовано с Ю.М. Лужковым, занимавшим тогда пост мэра города. Но потом это место запретили по непонятным причинам. Информация о памятнике уже пошла, люди сами вышли на Вячеслава Михайловича и предложили другое место, как раз в Мытищах. Это не случайно, ведь там были царские путевые дворцы. Русские цари еще со времен Ивана Грозного, ехав на богомолье, всегда останавливались там для отдыха и дальше ехали в Троице-Сергиеву Лавру. Поэтому подумали, что это место подходит. Кстати, было предложение полностью восстановить царские путевые дворцы, где был очень красивый каскад прудов.

– Памятник хотели специально поставить рядом с церковью?

А.Б.: – В том числе. На этом месте еще в 16 веке была возведена церковь Благовещения святой Богородицы, как и путевые дворцы московских государей. Как оказалось, по причине меньшего количества согласований памятник проще устанавливать на церковной территории.

– Как вы думаете, возможно ли повторение трагического случая, как в 1997 году, когда памятник взорвали?

А.Б.: – Верится, что это уже позади. Кстати, что важно, первоначально памятник был установлен 26 мая 1996 года в ознаменование 100-летней годовщины коронации императора, потому он изображен в короне и мантии. После взрыва Вячеслав Михайлович пожертвовал свои личные деньги из гонорара за памятник Г.К. Жукову, вложив их на восстановление монумента Николаю II».

– То есть, никто не помогал в финансировании?

А.Б.: – Нет. Вячеслав Михайлович сказал: «Ребят, если не мы, то кто сделает? Точно никто этим не займется и все будет забыто». В честь этого события был даже организован крестный ход с Костромы, с Ипатьевского монастыря, со списком иконы Федоровской Божией матери, с которой было связано венчание на царство Михаила Федоровича, первого Романова. Причем несли и икону Николая II. Хотя он еще не был канонизирован в нашей стране, зарубежная русская православная церковь на этот крестный ход дала эту икону. Но внезапно поступил запрет на установку памятника от органов ФСБ. Тогда пошли духовным путем – отслужили молебен иконе Божьей матери. Волею случая мы близко знакомы с Никитой Михалковым и знали, что он в кинематографе тоже проводит эту линию – православного, патриотического воспитания. И вдруг Никита звонит сам! Что интересно, не Вячеслав Михайлович ему рассказал про запрет, про то, что люди идут, памятник готов, его осталось собрать и только привезти из Калуги, а Михалков позвонил сам: «Старик, я к Ельцину иду, может, у тебя какие-то проблемы есть?». На что скульптор ответил ему: «Никита, ну тебя точно Бог послал!». В результате В.М. Клы­ков написал письмо, а Н.С. Михалков не только передал его президенту, но и рассказал о сложившейся ситуации. Вернулся Михалков с радостной вестью: Ельцину идея понравилась, обещал даже сам приехать на открытие памятника. Маховик закрутился в обратную сторону с такой скоростью, что только успевай! Буквально за неделю все дороги в районе установки памятника в Мытищах сделали. Все подготовили. Однако Б.Н. Ельцин сам приехать не смог, отправив вместо себя премьер-министра. Ходили слухи, что будет Наина Иосифовна (супруга Б.Н. Ельцина), однако она тоже не приехала. Но это вольно-невольно помогло, чтобы подготовка прошла на достойном уровне. Даже не знаю, какое количество людей было на открытии памятника. Море!

– Расскажите, как отреагировал Вячеслав Михайлович, когда памятник взорвали? Сильно расстроился? А.Б.: – Взорвали ведь два памятника: один в Мытищах, другой в Подольске. Но в Подольске ремесленники не успевали перевести материал в медь и установили гипсовую копию, покрашенную под бронзу, что спасло настоящий памятник. Получилось, что взорвали копию, и очень быстро, буквально через неделю после взрыва, уже установили царя в меди. Вячеслав Михайлович сказал тогда: «Если в свое время русский народ не смог защитить своего царя, то теперь, поверьте, мы это сможем сделать. В случае еще одной такой попытки суд будет суровым». Он был одним из тех, кто умел держать удар, конечно, расстроился, но сразу сказал: «Восстановим!». Уместно вспомнить, что, когда Никита Михалков узнал о том, что второй памятник возводится на личный гонорар Вячеслава Михайловича, на следующий день послал человека, который привез довольно внушительную сумму на будущий монумент. Так совпало, что после взрыва памятник был вновь открыт в первый день архиерейского собора 20 августа 2000 года, на котором был канонизирован император Николай II. Кстати, собор должен был идти пять дней, а 19 числа должен был обсуждаться вопрос о канонизации Государя на Преображение, но патриарх Алексий II изменил протокол, пообщавшись со старцами, которые решили поднять этот вопрос первым. И так случилось, что именно в этот день – день канонизации Государя, благодаря промыслу Божьему был восстановлен памятник в Мытищах. – Почему памятник поставлен на постамент в виде колокола? Это что-то символизирует? А.Б.: – Набат. Колокол – покаянный, тревожный, с надеждой на благо, на победу. Не случайна на нем и надпись: «От российского народа с покаянием». – А где еще можно увидеть работы вашего отца? А.К.: – Более двухсот памятников: памятные доски, поклонные кресты. Только в Москве это: герб Москвы на Моссовете, фигура бога торговли Меркурия у Центра международной торговли, памятник Кириллу и Мефодию на Старой площади, памятник маршалу Г.К. Жукову, памятник великой княгине Елизавете Федоровне в Марфо-Мариинской обители и многие другие. Кроме того, многочисленные работы великого скульптора можно увидеть не только в городах России, но и на Украине, в Греции и Италии. Беседовала Мария Воробьева». . . . Ещё одно сообщение: «В селе Тайнинское состоялся традиционный монархический Крестный ход и молитвенное стояние в честь 150-летия со дня рождения Святого Царя-Мученика и соборного искупителя русского народа Николая II Александровича! (Фото)

26.05.2018

19 мая для нас всех был поистине радостный праздник — День Рождения Царя-Мученика Николая Александровича.

Самое лучшее что мы можем дать в этот день Государю Императору это нашу ответную любовь и покаяние за то, что не уберегли Россию, ради которой, подобного Аврааму и Иову Многострадальному, следуя за Христом, Царь с Августейшей Семьей взошёл на Русскую Голгофу. Великий пример любви и служения Господу и народу был явлен нам всем. Осознание христоподражательной жертвы Царя это ключ к нашим сердцам и путь к возрождению.

Мы понимаем, что русский народ все ещё не осознал, не понял и не поменял своё отношение к Царю Николаю II. Отсюда все наши беды, горечи, разрозненность и рабское положение Русского народа на свой земле. 100-летнее иго живет и процветает.

В этот день, мы призывали наш народ к глубокому покаянному чувству и молитве Царственным Великомученикам за нашу многострадальную Россию.

«Быть может, для спасения России нужна искупительная жертва, — Я буду этой жертвой. Да свершится воля Божия».

Молитвами Царя-Мученика Николая II да помилует Господь Россию.

Движение «Царский Крест»

Союз Православных Хоругвеносцев, Международный фонд славянской письменности и культуры, Союз Православных Братств, Оргкомитет за вынос Ленина, Национально-консервативное движение и Общественная организация «Русь Триединая» провели традиционный монархический Крестный ход и молитвенное стояние в честь Дня Рождения Царя-Мученика Николая II Александровича.

19 мая 2018 года исполнилось 150 лет со дня рождения Николая II – Великого правителя и последнего Императора Российской империи.

Благодаря талантливому русскому скульптору Вячеславу Михайловичу Клыкову у нас есть возможность почтить память Государя и принести ему цветы.

Памятник императору Николаю II был установлен в бывшем подмосковном селе Тайнинское, на месте царского путевого дворца в мае 1996 года. Примечательно, что судьба монумента не менее трагична, чем судьба Государя.

Открытие монумента было приурочено к 100-летней годовщине коронации последнего русского царя. Это – единственный памятник Николаю II в Москве и области. Надпись на памятнике гласила: «Государю Императору Николаю II Русский народ с покаянием».

Однако простоял он совсем недолго: уже 1 апреля 1997 года памятник был взорван левыми экстремистами группировки «Реввоенсовет».

В ноябре 1998 года памятник был восстановлен в гипсе. Однако зимой того же года он вновь был взорван.

Тогда автор памятника Вячеслав Клыков создал в третий раз новый монумент, который был открыт на том же месте в августе 2000 года. Император был выкован из меди. Он гордо стоит, облачившись в горностаевую мантию, держит скипетр и державу. Скульптура представляет его в момент наивысшего триумфа – восшествия на престол.

После взрыва Вячеслав Михайлович пожертвовал свои личные деньги из гонорара за памятник Г. К. Жукову, вложив их на восстановление монумента Николаю II.

Он сказал тогда: «Если в свое время русский народ не смог защитить своего царя, то теперь, поверьте, мы это сможем сделать».

Церемония была приурочена ко дню канонизации царской семьи.

С осени 2004 года потянулись верующие со всех уголков Земли Русской в село Тайнинское. И обращение русского народа «Государю Императору Николаю II Русский народ с покаянием», казалось бы, уничтоженное вместе с первым памятником, оказалось пророческим! Взрыв, который должен был стереть саму идею покаяния перед Государем Императором Николаем II, не смог изменить Промысел Божий.

Вот и 19 мая мы были у монумента не одни. Кто-то молился, кто-то разворачивал флаги, кто-то готовился к крестному ходу.

Кубанские казаки привезли с собой Казачью покаянную икону святого мученика царя Николая. После нашего теплого знакомства Атаман Кришталь Сергей Николаевич подарил нам малую копию иконы, благословив на добрые дела.

Имя Николая II, как лакмусовая бумага, проявляет истинную сущность людей. Одни создают, другие взрывают, одни молятся перед иконой, другие ставят кощунственные фильмы. Есть светлые и темные, равнодушных нет.

Прости нас, Государь!

Общероссийское общественное движение «Национальная идея России»

Напоминаем, как можно самостоятельно добраться до памятника:

1. От станции Мытищи (Ярославское направление).

2. От платформ «Тайнинская», «Перловская» (Ярославское направление)

От станции Мытищи (Ярославское направление):

Выход в город к ТРК «Красный кит».

– отсюда по расписанию ходит автобус № 7 и маршрутное такси в с. Тайнинское, где находится наш храм.

– можно доехать на маршрутных такси №№ 11, 13, 1 и автобусах №№ 11, 1 до остановки «6-ой микрорайон» (либо «Школа № 27»), далее через с. Тайнинское идти до храма пешком минут 20.

От платформы «Перловская» (Ярославское направление):

Выход в город к ТРК «Перловский», далее к автобусной остановке на ул. Семашко.

Здесь проходят маршруты автобусов №№ 2, 7 и маршрутных такси в с. Тайнинское».

А вот моя статья об одной из поездок Хоругвеносцев в Тайнинское: http://www.pycckie.org/novosti/2018/novosti-020118.shtml

(продолжение следует…)

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич