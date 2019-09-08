РУССКИЙ МОНАРХИЗМ. Часть 11

Слава Великому Русскому Народу!

Святой Воин-Мученик Евгений Родионов, моли Бога за Русских!

1. «И ещё о покаянии»

Достоевский понимал простого русского человека так же, как и я, точнее – я понимаю его так же, как Достоевский. Но не так понимают его Чубайс и К0.

Профессор Юрий Соколов в «Завтра» (№15, 2005 г.) пишет крайне интересные вещи о, так сказать, фрейдистском подсознании врагов Русского народа: «Чубайс и демократы-чубайсята ненавидят русского писателя Достоевского. Это заявил на страницах «Файнэншел Таймз» сам Анатолий Чубайс. Цитирую: «Его, Достоевского, представление о русских как об избранном (разбивка везде моя – Л.Д.С-Н.) святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на части»… Оказывается, – комментирует Чубайса профессор Соколов, – что ненавидит он Достоевского за его любовь к русскому народу, и продолжает: «Кому-то непонятно, что за ненавистью Чубайса стоит ненависть к народу русскому? Ведь нельзя абстрактно ненавидеть человека лишь за то, что он любит свой народ. Другое дело, когда человек любит ненавидимый тобой народ. Ненависть дикая, генетическая, захватившая все существо «Великого Реформатора», ставшая его идеей фикс… Может, поэтому и потерял русский народ за время реформ Чубайса уже 12 млн. человек?!»

Да не «может», а именно поэтому, уважаемый профессор Юрий Соколов! Ведь чуть дальше Вы ставите Чубайсу удивительно точный диагноз: «Чубайс… ненавидит Достоевского и за другое – за потрясающе точное предвидение того, что произойдет с русским народом, если к власти придут Чубайсы. Ибо, по Достоевскому, тогда «наступит такая пора, с которой не могла бы сравниться пора крепостничества, даже татарщины»… И далее профессор Соколов пишет: «Говорят, что Чубайс и К0 готовят большой реванш – российскую «оранжевую революцию» или что-то в этом роде, чтобы окончательно добить Россию». Да не «готовят», господин профессор, а уже все давно готово, вот я и хочу сейчас здесь поставить вопрос о нашем будущем и настоящем, несколько неожиданный для нашей патриотики. Сразу оговорюсь, что 17 апреля мы – Союз Православных Хоругвеносцев, Союз Православных Братств, Собор Архистратига Михаила, Союз Русского Народа – принимали самое активное участие в митинге в защиту полковника Владимира Квачкова на Славянской площади. Но вот именно «в защиту»… А надо «в нападение»! Ибо мы все время твердим, что Квачков со товарищи покушение на Чубайса не совершали, что это обвинение есть провокация самого Чубайса. Что, конечно же, действительно так и есть. Однако мы неправильно ставим вопрос. Дело в том, что если за время правления Чубайсов было истреблено 12 млн. Русских людей, то сам Анатолий Борисович Чубайс как символ чубайсиады должен быть стерт с лица Русской земли точно так же, как все её кровные враги на протяжении всей ее Истории!

И Квачкову, – только за то, что Чубайс подозревает именно его, уже только за одно это, пусть и ложное, подозрение – нужно дать вторую Звезду Героя России.

А если невозможно, Звезду, так как она является наградой, даже не знаю как и назвать, официальной, что ли, то я обращаюсь к главному редактору газеты «Завтра» А. А. Проханову с предложением наградить полковника ГРУ Владимира Васильевича Квачкова золотым с бриллиантами Орденом Сталина. Ибо не каждому человеку в жизни выпадает честь быть заподозренным в нападении на такого негодяя, как Чубайс…

Вот это награждение и будет нашим с вами не рыдающим, не страдательным, как пишет Леонид Болотин, а действительным, наступательным, мистическим покаянием Русского народа в том, что мы в течении последних, по крайней мере 15-и лет, отдали власть в России чубайсам, грефам, зурабовым и швыдким и не вели с ними активную, наступательную борьбу вплоть до их полного духовного уничтожения.

Слава России!

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И последнее событие в нашей статье, хотя хронологически оно стоит первым, но по смыслу как бы заключает данный текст. Вот сообщение о нем, переданное «Русской линией»:

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ МОНАРХИЧЕСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЦАРЯ-МУЧЕНИКА НИКОЛАЯ ВТОРОГО АЛЕКСАНДРОВИЧА

В четверг, 19 мая 2005 года, Союз Православных Хоругвеносцев, Союз Православных Братств и Союз «Христианское Возрождение» провели традиционный монархический Крестный ход в честь 137-й годовщины со дня рождения Царя-Мученика Николая II Александровича.

Как обычно, Крестный ход предварили акафист Царю-мученику и Народное собрание на Славянской площади. Были гости с многих уголков бывшей Российской Империи, в том числе из Киева, Минска, Екатеринбурга, Рязани, Сергиево-Посада.

Открывавший собрание глава СПХ и председатель СПБ Леонид Донатович Симонович-Никшич в своем выступлении отметил, что возглавляемые им организации всегда стояли и будут продолжать настаивать на том, что Русский народ не может быть обвинен в ритуальном убиении своего Царя, Божьего Помазанника. Об этом же вещала надпись на огромном полотнище, которое держали два хоругвеносца, со словами старца Кирилла (Павлова), сказанными им в 2000-м году: «На Русских крови Царя нет». И никто не мешает каяться тем, кто считает себя виновным в этом страшном преступлении. Но мы не можем позволить вводить в заблуждение простой православный РУССКИЙ народ, который после почти столетнего безбожного ига, во времена невиданного геноцида вдруг объявляется ВИНОВНЫМ в убийстве своего Царя, а преступления истинных убийц Святых Царственных Мучеников и губителей Русского народа как бы уходят в тень и становятся всего лишь бледным фоном навязываемой РУССКИМ чудовищной по своей сути и последствиям ВИНЫ.

Затем слово взял глава Союза «Христианское Возрождение» Владимир Николаевич Осипов. В своем выступлении он подверг резкой критике недавно подписанное министром иностранных дел РФ соглашение, в соответствии с которым войскам НАТО предоставляется свободный транзит через российские территории. Кроме того, он осудил планы правительства по заселению дальневосточных территорий китайцами, а центральных областей – турками – под видом трудовых мигрантов. Русские монархисты выступают решительно ПРОТИВ данных поползновений: власть должна заботиться о том, чтобы в России сохранялось преимущество славянского населения. Почему-то когда идет речь о допущении абортов, составляется огромный свод случаев, когда они дозволяются. Почему-то властям не приходят в голову мысли о совершенно противоположных действиях, способствующих решению страшного демографического кризиса, поразившего всю Россию и, в первую очередь, Русское население. Вместо этого под лицемерные вздохи совершенно издевательски предлагается открыть заслонку для потоков мигрантов из… Турции, республик Закавказья и Средней Азии, а также Китая. Как будто не томятся в тех же республиках СНГ десятки тысяч Русских, придавленных и приниженных местными русофобскими режимами.

Двойные стандарты властей предержащих проявляются и в сохранившихся советских названиях улиц и площадей многих российских городов. В Москве до сих пор существует станция метро под названием «Войковская», названная в честь цареубийцы Пинхуса Лазаревича Войкова. Этот преступник больше ничем особо не «прославился», но участия в цареубийстве было достаточно, чтобы напрочно засесть кровоточивой занозой в топонимике стольного града. Уже более десяти лет коллективные и частные обращения по поводу данного безобразия направляются в московскую мэрию, но все кладется под сукно. Де, мол, дорого заниматься переименованием улиц и станций. Почему-то быстро в свое время переименовали станцию метро «Ждановская». Сейчас заявили о переименовании станции «Измайловский парк» в «Партизанскую». На это денег хватает. А имя Пинхуса Лазаревича – ни-ни! Не трожьте! Впрочем, как недавно заявили в одной известной патриотической газете некие анонимные «ревнители всенародного покаяния», пинхусы войковы выполняли, оказывается, всего лишь роль римлян, которые распинали Спасителя, а вот истинными виновниками цареубийства были… Русские люди. Так что, радуйтесь, господа «покаянщики»: власть тоже, видимо, считает Русский народ виновным во всех смертных для народа грехах и потому заслуживающего самых страшных казней, а войковы… они, «бедняжки», были всего лишь жалкими исполнителями коварной воли некоего «русского синедриона».

После народного собрания начался Крестный ход, который прошел от Славянской площади по Москворецкой и Кремлевской набережным до храма Святителя Николы на Берсеневке. Здесь состоялось краткое молебствие о единении трех ветвей Русского народа, которое отслужил настоятель храма игумен Кирилл (Сахаров). В настоящее время Федеральная регистрационная служба подала в суд на общину храма Николы на Берсеневке за отказ принять номера ИНН и ОГРН на храм. И здесь проявили себя двойные подходы так называемой демократии. Глава Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных Братств Л.Д. Симонович-Никшич призвал всех присутствующих поддержать общину храма и его настоятеля игумена Кирилла Сахарова в их борьбе за подлинную, духовную свободу совести православных христиан».

Если суммировать все что здесь нами описано в стихах, прозе, газетных статьях и сводках информационных агентств, то картина получается страшная. Суть её в следующем. Россией правят люди, которые давно служат Западу, точнее Америке, еще точнее – тем Транснациональным корпорациям, которых во многом Америка сегодня представляет. У Русских нет цели жизни. Ибо накопительство и богатство может служить целью евреям, западноевропейцам, американцам, восточным народам, но никак не русским. Русским нужен великий идеал и недосягаемая идея. Или наоборот – недосягаемый идеал и великая идея. Только тогда их жизнь обретает смысл. Действительно, не могут же быть целью «5-ть крышек от пивных бутылок»… И в этой катастрофической ситуации в идеологии русские вымирают. Неосознанно они самоистребляются, переставая рожать. И Церковь тут может помочь очень мало. Потому что, постоянно упоминая Сергия Радонежского, она не ставит перед русскими великой национальной идеи построения Великой Русской Державы на Земле. Наоборот, часть священников вгоняет русских в унижение и даже отчаяние, требуя от них непременного покаяния в грехе Цареубийства, в котором якобы виновен весь без исключения Русский Народ. Мы же, Хоругвеносцы и братчики Союза Православных Братств, Собора Архистратига Михаила и Союза Русского Народа никогда не согласимся в этом обвинении. Именно поэтому 19 мая впереди Крестного Хода и несли мы транспарант, на котором были написаны слова главного старца современной России о. Кирилла Павлова: «НА РУССКИХ КРОВИ ЦАРЯ НЕТ!»

И кто бы не пытался навесить Священную Кровь Помазанника Божия Святого Царя Мученика Николая II Александровича, мы всегда будем стоять на этих словах о. Кирилла. Всегда. И ныне, и присно, и во веки веков! Аминь.

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Собора Архистратига Михаила

Леонид Донатович Симонович-Никшич

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А между тем, пока монархисты в России продолжают ломать копья по вопросу о Покаянии, весь остальной мир продолжает жить по законам близ грядущего зверя.

2. Слава Сербии!

В Сербии натовцы арестовали сына Радована Караджича Александра. Пришли, взяли, увезли в неизвестном направлении – и всё! – Александр пропал. И никто ничего не может сделать. Ни сербский Президент Тадич, ни российский президент Путин, ни сербские, ни русские патриоты – никто. Пришли — взяли – увели – пропал… Вот он – «новый мировой порядок» в действии. Кажется, в этот же день, демонстрируя свою мощь, «НАСА» ударила по комете «Темпель-I». Точечный удар в космосе… На бесконечном расстоянии… Знай «НАСА»! Потом пришли и забрали Александра Караджича. Знай «НАТО»!

А через несколько дней, сразу после начала очередной встречи «Большой Восьмерки» в Шотландии и объявления Лондона городом «Олимпиады 2012», – террористический удар по лондонскому метро и автобусам. Разумеется, виновата, как всегда, мифическая Аль-Каида. На другой день после удара, ведущий на НТВ задает риторический вопрос – «Устоят ли в Англии демократия и свобода слова?!» Разумеется – не устоят! Разве не ясно, что везде на Западе власть переходит к Всемирной диктатуре. Тайная Власть антихристианских (тамплиерских, иллюминатских, каббалистических, розенкрейцерских орденов) с огромной скоростью прибирает бразды правления в Европе в свои руки. Арест Александра Караджича, космический удар по «Темпель-I», съезд «Большой Восьмерки» в Шотландии, объявления Лондона столицей будущей Олимпиады, взрывы в лондонском метро и автобусах – всё это звенья одной цепи, всё это совершенно осознанные целенаправленные действия Тайны беззакония, ведущие к установлению на земле жесточайшей антихристианской власти, о которой когда-то мечтали Кремье и Троцкий, или такие деятели политического еврейства, как Урицкий, Зиновьев, Свердлов… В Сербии тоже были свои Свердловы и Троцкие. Таким, к примеру, был Моше Пияде, памятник которому в виде грубого необточенного камня до сих пор стоит в центре Белграда…

Между тем, Радована Караджича, как и Ратко Младича натовцы так и не нашли. Уже 10 лет героический легендарный Радован скрывается от них где-то в горах Боснии. Его жизнь, аскетизм и мученичество являются прообразом той жизни, которую скоро придется вести всем нам: сербским и русским патриотам. «Когда наступит – бегите в горы!» – это Евангельское пророчество в судьбе Радована Караджича осуществилось в самом прямом смысле.

Держитесь, наши сербские православные братья, Великий Вождь сербов Радован и его сын, с именем величайшего русского Воина – Святого благоверного великого князя, первого разгромившего «новый мировой порядок» на льду Чудского озера, – Александр!

Все русские, все настоящие русские – с вами!

Живела Cp6иjа!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств Русской Православной Церкви,

Представитель Древнего Сербского Рыцарского Братства

«Друштва Старых Требишан – Оногоштов» в России

Леонид Донатович Симонович-Никшич

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Мы же, Хоругвеносцы, продолжаем заниматься своей мистической, духовной бранью, которая противостоит как удару американцев по «Темплю-I», так и другой их операции по вывозу древних вавилонских богов в Америку, как, впрочем, и самим этим древним шумерским богам Молоху и Астарте…

1 июля 2005 года, на Праздник Боголюбивой Иконы Божией Матери, братчики СПХ–СПБ во главе со священством Владимирской епархии совершили традиционный Крестный ход из Храма Святых Константина и Елены г. Владимира в Боголюбский монастырь – в честь 850-летия основания последнего. Накануне представители СПХ получили личное благословение архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия, которого мы хорошо знаем по предыдущим Крестным ходам в Муроме и Владимире. Как всегда, было много искушений, мы почти не спали, но тем не менее сам Крестный ход проходил очень благодатно, как и торжественный молебен в самом Боголюбском монастыре. По окончании молебна народ начал прикладываться к Боголюбивой иконе и к нашей чудотворной мироточивой Святых Царственных Мучеников. Чудотворная эта икона потому, что она открывает врата всех храмов и монастырей – будь то Троице-Сергиева Лавра, Киево-Печерская Лавра, Почаевская Лавра, Святогорская Лавра, все монастыри Сербии и Черногории. Везде икону эту встречали торжественно, сразу вносили в главный храм монастыря, ставили на аналой, и сразу же начинался молебен во главе с Патриархом или правящим архиереем… В сербском монастыре Джурджеве Ступови к иконе этой прикладывался сам патриарх Сербский Павел, в главном черногорском монастыре Цетинье молебен Святым Царственным Мученикам служил перед ней митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий… Икона эта четыре года обильно мироточила и благоухала еще до прославления Святых Царственных Мучеников в 2000 году. Сейчас же мироточение продолжается — на иконе как драгоценные камушки выступают кристаллы мирра.

Всё шло хорошо, пока хоругвеносцы не вошли в монастырь. Тут, по окончании молебна на них напали некие странные оголтелые люди, и, опираясь на милицию, насильно выдворили их из монастыря.

Вчера же, на празднике Петра и Павла, состоялось расширенное чрезвычайное собрание Совета Союза Православных Братств, которое приняло решение — информацию о вопиющем беззаконии никому не известных «опричников», изгнавших из монастыря старейшую Православную Патриотическую организацию СПБ и известную всему миру икону Святых Царственных Мучеников, обнародовать как можно шире.

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3. Чин Всенародного Покаяния

Вообще, поведение неизвестно откуда взявшихся опричников, с которыми мы сталкиваемся уже второй раз – первый раз на Конференции по ереси жидовствующих в музыкальном центре «Баян» и второй раз вот здесь, в Боголюбском монастыре на его 850-летие, — понять можно. Эти люди зомбированы многократным прохождением т.н. «Чина всенародного покаяния русского народа в содеянных им грехах за последние века». В этом, мягко говоря, странном «чине» по сути дела публицистическая полемическая статья переплетается с постоянным рефреном: «Прости нас, Милосердный Господи!». Весь Русский народ, живший в последние «300 – 400 лет русской истории», то есть с 1607 г. и до наших дней включительно, иными словами, как минимум, 16-20 поколений Русских – все вместе! – обвиняются в грехах:

1. Восстания масонов-декабристов на Сенатской площади.

2. В массовых сеансах спиритизма.

3. В убийстве детей в гинекологических кабинетах и роддомах, где калечат и убивают детей под предлогом их неполноценности.

4. Участие в сектантстве.

5. Участие в оккультизме.

6. Участие в экстрасенсорике.

7. Участие в черной и белой магии.

8. В причаровывании мужчин.

9. В порче людей и животных.

10. В совершении кровавых возлияний (т.е. совершении человеческих жертвоприношений!).

11. В том, что пропили и предали свое Отечество.

12. В том, что продали свою Родину за бутылку водки.

13. В доносах, клевете и предательстве друг друга.

14. В измене Родине.

15. В участии в военных действиях на стороне врага.

16. И, разумеется, в грехе Цареубийства.

И во всей этой «черной магии» и «измене Родине» должны покаяться 20-ть поколений всех Русских людей, живших и живущих с 1607 по 2005 год! Подписан же весь этот черный навет на весь без исключения Русский народ все тем же таинственным и анонимным трехчленом — «Ревнителями народного покаяния»… Прочитав этот самый странный чин, вдруг начинаешь понимать, что опричники, его прошедшие, конечно же будут кидаться на хоругвеносцев и на чудотворную мироточивую икону Святых Царственных Мучеников, которую они и попавшая под их влияние монашеская верхушка выгнали из Боголюбского монастыря…

Хотя, что же? Разве не гнали Апостолов, разве не гнали Иоанна Златоуста? Разве борющегося с ересью жидовствующих Геннадия Новгородского не отправили, так сказать, за штат? Разве не был тайно гоним митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн? Так что же удивляться, что сегодня гонят хоругвеносцев, твердо убежденных в том, что Русский народ виновен в попустительстве Цареубийства, а не в самом совершении, не в самом деянии Цареубийства и тем более – всем Русским народом, начиная с 1607 (!!!) года, – что же удивляться в том, что люди, стоящие на полностью противоположной позиции, гонят нас, поносят и клевещут, называя провокаторами, жидами и сатанистами! Впрочем, мы и не удивляемся. Да и некогда, ибо время неумолимо движется вперед, и деятельность Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных братств продолжается…

Вот сообщение информационного агентства «Русская линия» от 19 июля 2005 года:

В день памяти Святых Царственных Мучеников в Москве прошел традиционный монархический Крестный ход

В воскресенье, 17 июля 2005 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Союз «Христианское Возрождение», Союз Православных Братств (СПБ), Союз Православных Хоругвеносцев (СПХ) и ряд других православно-патриотических организаций провели в Москве традиционный монархический Крестный ход в день памяти Святых Царственных Мучеников — 87-ю годовщину со дня их убиения. Как обычно, Крестному ходу предшествовали соборное чтение акафиста Святому Царю-Мученику Николаю II Александровичу и Народное Собрание на Славянской площади у памятника Святым Равноапостольным Кириллу и Мефодию.

Перед собравшимся народом выступили глава СПБ и СПХ Л.Д.Симонович-Никшич, глава Союза «Христианское Возрождение» (СХВ) В.Н.Осипов, православный публицист Ю.Н.Агещев, заместитель главы СХВ А.И.Иванов, председатель Русского геополитического общества С.А.Шатохин и другие известные общественные деятели. В собрании также приняли участие московские казаки из Резервного Казачьего Войска, гости из Нижнего Новгорода (организация «Отчизна» во главе с В.Ф.Калентьевым), Сергиева Посада (казачья застава во главе с атаманом П.К.Турухиным), паломники из Украины и Белоруссии, а также многих других городов и весей России.

Глава СПБ и СПХ Симонович-Никшич от имени всех присутствовавших монархических организаций в очередной раз заявил о недопустимости переложения вины в ритуальном убийстве Царской Семьи с рук исторических богоубийц и богоборцев на весь Русский народ.

В 15 часов пополудни многочисленный Крестный ход с пением величания Святым Царственным Мученикам, Молитвы Русского народа, тропаря Царю-Мученику Николаю II и других православных молитв двинулся по Китайгородскому проезду, Москворецкой, а затем и Кремлевской набережным в сторону Храма Христа Спасителя. Молящиеся были настолько преисполнены пасхальной радостью, что во время Крестного хода стали петь «Христос воскресе из мертвых».

Впервые за все время существования возрожденного Храма Христа Спасителя монархисты вошли в его священные врата со святыми хоругвями и знаменами, проследовав в нижний, Преображенский храм. Здесь, по благословению Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, местным духовенством был отслужен молебен Святым Царственным Мученикам, после которого стены храма наполнились громким, радостным, многоголосным пением гимна «Боже, Царя храни!» участниками Крестного хода.

Затем Крестный ход направился через недавно возведенный Патриарший мост на другую сторону Москвы-реки к храму Святителя Николая на Берсеневской набережной, где настоятель храма игумен Кирилл (Сахаров) отслужил краткое молебствие ко Пресвятой Богородице и Царю-Мученику Николаю II. После этого все могли приложиться к святыне Союза Православных Хоругвеносцев мироточивой иконе Святых Царственных Мучеников, которая в этот день шла впереди молитвенного шествия.

Служба информации Союза Православных Хоругвеносцев / Русская линия

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Далее «Русская линия» сообщает, что такие же монархические Крестные ходы состоялись и в других городах Российской Империи:

«Традиционное молитвенное стояние с Крестным ходом состоялось в Санкт-Петербурге у храма-памятника Спас-на-Крови. В нем приняли участие несколько тысяч православных монархистов. После того, как был отслужен акафист Царю-Страстотерпцу, верующие во главе с сонмом священства прошли Крестным ходом вдоль Екатерининского (Грибоедова) канала. Напомним, что изначально Крестный ход в Петербурге совершался до Казанского собора, но в последние годы городские власти не дают разрешения участникам Крестного шествия на пересечение Невского проспекта.

Акция памяти святых Царственных Страстотерпцев состоялась и в Петропавловской крепости Петербурга, где был отслужен молебен, на котором присутствовали члены Династии Романовых.

Одно из самых масштабных Крестных шествий прошло в Киеве, где, по оценкам организаторов, в акции памяти Императора приняли участие около 40 тыс. человек. Крестный ход прошел по центральным улицам Киева, исторически связанным с именем последнего Государя – вокруг Мариинского дворца, через бывшую Царскую, а ныне Европейскую площадь, и закончился покаянным молебном на Софийской площади.

Акция была организована Союзом православных братств Украины, Православным братством Александра Невского, Русским движением Украины и другими православными и общественными организациями.

«Наш Крестный ход – это покаянная акция православных за разрушение Единой Святой Руси, за равнодушие, когда православный народ предал своего помазанного Церковью государя, свое Отечество, за то, как равнодушно он взирает на попытки столкнуть православную Украину с единоверной Московской Русью и превратить ее в антироссийское государство», — заявил член центрального совета Союза православных граждан Украины Владислав Пустовой.

Участники Крестного хода скандировали «Автокефалии – нет!», «Алексий II – наш Патриарх!».

В Одессе по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в день памяти убиения святых мучеников по центральным улицам города от Свято-Пантелеимоновского монастыря до Спасо-Преображенского собора также прошел Крестный ход.

Пресс-служба организации «Единое Отечество», по инициативе которой прошло это молитвенное шествие, сообщает, что Крестный ход завершился молитвенным стоянием с акафистом Царю-страстотерпцу. Участники Крестного хода несли иконы: большой образ Государя из Свято-Сретенского храма, чудотворный список с Ченстоховской иконы Пресвятой Богородицы из Приднестровья, Ахтырскую икону Божией Матери, а также икону святого благоверного князя Андрея Боголюбского с частицей мощей и мироточивую икону Одесских святых. Список с Ченстоховской иконы мироточит и благоухает, на правой щеке Пречистой проступили капли крови.

В Екатеринбурге тысячи православных верующих со всей России приняли участие в Крестном ходе от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, куда в свое время были сброшены тела убитых Страстотерпцев».

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А вот что о Московском Крестном ходе 17 июля сообщает информационное агентство «Благовест-инфо»:

Крестный ход Союза православных хоругвеносцев

впервые прошел по благословению Патриарха Алексия II.

Москва, 18 июля, Благовест-инфо. Ставший уже традиционным крестный ход, посвященный годовщине расстрела царской семьи, был организован в центре Москвы 17 июля Союзом православных хоругвеносцев (СПХ) и Союзом православных братств (СПБ). Как сообщил «Благовест-инфо» лидер СПХ и СПБ Леонид Симонович-Никшич, шествие уcтраивается уже в пятнадцатый раз, но впервые его письменно благословил Патриарх Алексий II. «Для нас это большая радость, — говорит лидер монархистов, – так как свидетельствует о высоком признании русского православного монархического движения».

По скромной оценке главного организатора молитвенного стояния, у памятника св. Кириллу и Мефодию на Славянской площади собралось 300-400 человек. Однако сотрудники милиции считают, что сторонников СПХ на площади было, по крайней мере, в два раза больше. В основном, это люди пожилого возраста, среди них есть и приезжие из разных городов России, а также с Украины.

Над толпой возвышались яркие хоругви, черно-желтые флаги с монархической и черносотенной символикой, транспарант «Слава Христу, смерть антихристу!» Для поклонения была выставлена огромных размеров икона с изображением царя-мученика Николая II (как утверждают организаторы, мироточивая). Многие участники мероприятия повесили на груди образа всей царской семьи или отдельных ее членов. У некоторых можно было увидеть стилизованный под икону портрет Григория Распутина. В толпе распространялась черносотенная литература, книжки антисемитского содержания (например, брошюры бывшего министра печати РФ Бориса Миронова), а также разного рода протестные письма и листовки Русского национального единства (РНЕ) с призывами противостоять введению ИНН и штрих-кодов.

Выступления у памятника также были вполне традиционны: в большинстве своем они были посвящены осмыслению трагедии цареубийства и резкой критике современного нравственного и политического состояния России. Так, Леонид Симонович-Никшич темпераментно изложил «наш Символ веры в этом вопросе»: он убежден, что русскому народу не должно каяться в грехе цареубийства. Он согласен, что русские попустили этот грех, но царя убила «тайна беззакония». Для участников митинга это понятие является вполне прозрачным, тем не менее, лидер СПХ с возмущением пояснил: «Евреи убили царя, а мы должны каяться!» В беседе с корреспондентом «Благовест-инфо» он выразился более изящно: «Тайна беззакония – это не просто евреи или масоны. Это гигантская, бесовская система, которая во все времена, начиная с Адама и его грехопадения, работает на то, чтобы всех людей совратить». По словам Л. Симоновича, русский народ подвергся систематическому уничтожению еще до убийства царя: террористы-бомбисты убили великого князя Сергея Александровича, Петра Столыпина, Григория Распутина и еще «тысячи русских людей». На вопрос «Благовест-инфо» о том, не приходилось ли ему отвечать на обвинения в разжигании межнациональной и межрелигиозной розни, главный хоругвеносец улыбнулся и ответил: «Я ничего не разжигаю, а стараюсь работать на созидание: говорю, что надо крестными ходами ходить, народ воцерковлять, восстанавливать его национальное самосознание».

Над этим же активно работает в последние годы председатель союза «Христианское возрождение» Владимир Осипов. «Ритуальное убийство» в Екатеринбурге в июле 1918 г. он считает следствием Февральской революции 1917 г. «Кровь царской семьи лежит не только на еврейских заговорщиках, но и на их сообщниках: богомерзкой Государственной думе, ее председателе Родзянко, на Гучкове и им подобных». Их «идейными наследниками» В. Осипов объявил политиков перестроечного периода, а также нынешних власть имущих: по его словам, они ведут страну к расчленению, вымиранию, разрушению промышленного потенциала, сельского хозяйства и т.д. В заключение оратор призвал единомышленников «отстаивать союз с Белоруссией и помогать братьям на Украине в их противостоянии оранжевой чуме».

Политизированный характер носили и речи других выступавших. Представленный как геополитик Сергей Шатохин призвал внимательно контролировать действия власти с тем, чтобы не допустить вступления России в ВТО, а также «следить за военными, которые продают способность России к сопротивлению». Писатель и поэт Александр Сериков воодушевил публику, предложив подписать обращение к членам думской фракции «Родина»: «Мы все здесь ей симпатизируем и призываем прекратить распри и соперничество». Как только многочисленные подписанты стали разбирать листы с текстом обращения, к микрофону прорвался некто «русский человек», который кричал, что идея с обращением – провокация, а Рогозин и Бабурин – «шестерки» и т.д., но одобрения он не получил.

Организаторы стояния публично поздравили с 15-летием черносотенную организацию «Отчизна» из Нижнего Новгорода, руководитель которой Владимир Колентьев также произнес речь о «мировом кагале, тайной закулисе», ритуальном характере цареубийства («некий раввин незримо руководил убийством») и отсутствии этого греха на русском народе.

Когда выступления закончились, сотни людей, ведомые отрядом хоругвеносцев в черном, отправились крестным ходом по Китайгородскому проезду, затем по набережной Москвы-реки в сторону храма Христа Спасителя, где мероприятие завершилось молебном по благословению Патриарха Алексия II.

Юлия Зайцева

Далее уже на сайте «Портал-Credo.Ru» от 19.07.2005 стоит довольно интересная статья за подписью Игнатия Алексеева. Некий, так сказать, комментарий, к предыдущему сообщению Благовест-инфо о Крестном ходе. Она так и называется: «КОММЕНТАРИЙ ДНЯ: Благословение на радикализм. Союзы православных братств и православных хоругвеносцев перешли на официальное положение. Каковы перспективы?»:

«Наконец-то патриоты-монархисты из тандема Союз православных братств – Союз православных хоругвеносцев (СПБ–СПХ) дождались официального признания. Патриарх Московский и всея Руси Алексий благословил официально и даже письменно их традиционный митинг и крестный ход. Мало кто уже помнит, что в конце 80-х гг., когда митинги и даже крестные ходы были, в общем-то, довольно обычным делом, это стояние у памятника-часовни напротив Политеха было настоящим откровением.

Тогда Православные хоругвеносцы были почти единственными монархистами, бросавшими вызов и политическому, и церковному официозу. Они говорили о «ритуальном убийстве» семьи последнего императора, о «мировой закулисе», о необходимости строго монархического пути, позднее – о вечном русско-сербском братстве. Они критиковали власть за Гайдара и Чубайса, за вседозволенность и криминальный характер, за нравственное разложение и «засилье еврейских банкиров». Из СПБ–СПХ выходили более умеренные братства, их обвиняли в антисемитизме и радикализме, официальное церковное начальство молчаливо дистанцировалось от них. А траурные крестные ходы все продолжали собираться.

Что собой представлял национальный патриотизм, сформировавшийся в 90-х гг. ХХ в. отчасти под влиянием идей профессора Льва Тихомирова, и митрополита Антония (Храповицкого)? Он всегда противопоставлял себя патриотизму с советско-ностальгическим уклоном. Противопоставление было идейное: если патриотизм советский ориентировался на интернационализм и революционно- сталинскую героику, то национальный патриотизм всегда выступал за осуждение большевицкой революции как «жидо-масонского заговора против русской монархии». Если у первых был один враг – Запад, то у вторых еще и «мировой заговор» и антимонархистская демократия. В религиозном смысле национал-патриоты выступали как ультра-православные и критиковали официальные церковные власти за недостаточную радикальность, отказ от последовательного монархизма и национальной идеологии.

Их противниками выступали обычно индивидуалисты-правозащитники, сторонники «свободы совести» и западной культуры. Но вот, недавно представители РПЦ МП заявили о своих претензиях на правозащитный «брэнд». Проблема в том, что, выступая на стороне власти, церковной правозащите будет трудно поставить себя на место индивидуума, который хочет защититься от тотального общества. И вот теперь защищать права будет РПЦ МП, то есть, разумеется, права государства от отдельных несознательных индивидуумов. Логично – общество российское становиться все тотальнее. И инструментом этой тотальности поневоле становится Церковь. Вот уже и «службы доверия» церковные открываются.

Но в случае с национал-патриотизмом такое инкорпорирование видится несколько искусственным. Ведь его сила и притягательность состоит именно в его оппозиционности, в его критичности и неприятии демократического и либерального общественного устройства. Всевозможные монархоидные идеологии, родственные друг другу, едины в одном: осуждении нынешнего общественного уклада как противоречащего Писанию и Преданию. Прогремевшее недавно «Письмо 500» в принципе недалеко от идеологии национал-патриотизма. Призывы «запретить иудаизм» и эмоциональные заклинания секретаря Союза православных граждан, гр. Фролова о покаянии не перед Богом или хотя бы друг перед другом, а перед… «царственными мучениками», имеют одну общую деталь: русский народ представляется жертвой каких-то темных сил (каких – догадайтесь сами). Обычно это именуется конспирологическим мышлением.

Роль этого мировоззрения в формировании современного неоправославного «космоса» трудно переоценить. Редкий сознательный православный ныне не верит хоть чуть-чуть в существование некоего антиправославного (или антицерковного) заговора, цель которого – захватить Россию, расчленить ее, утопить в котле с «бубями» и съесть. Мрачная конспирология придает и культу «царственных искупителей» какие-то абсолютно «готические» краски. Вот одна цитата, показывающая, как видят национал-патриоты своих заступников:

«Впереди всех наш Государь-мученик в Царской порфире и короне, держа в руках чашу, до краёв наполненную кровью. Справа рядом с ним — прекрасный отрок, Наследник Цесаревич, в мундирчике, тоже с чашей крови в руках, а сзади них, на коленях — вся умученная Царская Семья в белых одеждах, и у всех в руках — по чаше крови. Впереди Государя и Наследника на коленях, воздев руки к небесному сиянию, стоит и горячо молится о. Иоанн Кронштадтский…»

В этих мрачных истерическо-кровавых тонах толкует национал-патриотизм русскую историю. В ней, и правда, было немало кровавых страниц, но странным образом для русской культуры такие «призраки- капричос» не вполне характерны. А вот характерны они были скорее для увлекающегося и впечатлительного Федора Михайловича Достоевского с его «розовым христианством» и европейским кругом чтения. От Достоевского эта истерическая готика попала к его почитателям-монархистам в русском Зарубежье. И поехало дальше по ухабам русской истории. Вот уже епископ РПЦЗ Нектарий (Концевич) пишет: «С этого момента «тайна беззакония» получила свободу … Из сказанного абсолютно ясно, что злодеяние было ритуальным… Подобно тому, как Христос был распят на Голгофе за грехи ВСЕГО мира, всеми оставленный, так и Государь принесен в жертву за грехи всей России, всеми оставленный». Учение о «искупительной жертве» царя родилось именно в этой среде и именно оттуда оно пришло на российские пажити.

Тот факт, что священноначалие РПЦ МП фактически легализовало «правую оппозицию» и одновременно заявило о претензии на усвоение «правозащитнической государственнической идеологии» показывает, что новый проект нацелен на формирование тотальной неоимперской, но, в силу своей официальности, малоперспективной идеологии. Что будет потом – покажет будущее. Но нельзя исключить, что на следующие крестные ходы рабочих снимут с производства и привезут на автобусах, как на митинг в пользу провозглашения Москвы олимпийской столицей-2012… Только столицей Олимпиады почему-то стал Лондон. Как бы и тут не прогадать».

(продолжение следует…)

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич