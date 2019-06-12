РУССКИЙ МОНАРХИЗМ. Часть 1

1. Хоругвеносцы в Тайнинском (5-ть целей акции хоругвеносцев)

В воскресенье, 24 марта 2019 года, хоругвеносцы снова провели свою акцию в Тайнинском у памятника Государю Императору Николаю II Александровичу. На этот раз причины были три, а может, и даже целых четыре.

Первая. Прославление Государя Императора Павла I Петровича. В чине Царя-Мученика от масонской Тайны беззакония умученного. Между прочим, убийство Императора Павла было совершено за два дня до еврейского Пейсаха… Как, впрочем, и многие убийства русских Царей, и не только русских, Королей и Вождей. Вот, например, очень интересная «Хронология» из интернета:

ХРОНОЛОГИЯ ЕВРЕЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ и РОКОВЫХ СОБЫТИЙ

Весь мир живет по Григорианскому календарю. Еврейские праздники ПУРИМ, ПЕСАХ иудеи отмечают по Еврейскому календарю, который «плавает» по отношению к Григорианскому календарю. Пересчет дат из одного календаря в другой – здесь: http://www.istok.ru/time-n-dates/

Убит Гай Юлий Цезарь 15 марта 44 г. до н. э (точно в день ПУРИМ)

Убийство Ивана Грозного 18 марта 1584 г (на следующий день после ПЕСАХ) В 1963 г. после вскрытия правительственной комиссией гробниц Ивана Грозного, в его останках была обнаружена концентрация ртути в 2600 раз превышающая смертельную дозу.

Убийство Императора Павла I 24 марта 1801 г (за 2 дня до ПЕСАХ) На следующий день после смерти Павла 1 из тюрьмы в Санкт-Петербурге выпущен основатель хасидского движения Хабад — Раби Шнеур-Залман бар-Барух (Алтер Ребе)

Смерть от «гриппа» Императора Николай I 2 марта 1855 г. (за 2 дня до Пурим)

Первое покушение на жизнь Императора Александра II 4 апреля 1866 г (в день ПЕСАХ)

Второе покушение на жизнь Императора Александра II 2 апреля 1879 г (за неделю до ПЕСАХ)

Убийство Императора Александра II 14 марта 1881 (за 1 день до ПУРИМ)

Покушение на жизнь Императора Александра III 1 марта 1887 года (За неделю до ПУРИМ) В покушении учувствовал А.Ульянов – брат В.Ульянова (Ленина. По матери Бланк)

В 1894 году Александра III отравили «лечащие врачи»: Захарьин (еврей), Лейден (еврей), Гирш (еврей). Александра III был ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДОЙ РОССИИ

Ликвидировано Самодержавие в России. Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 Февральская революция в России 8 марта 1917 г.(ПУРИМ в 1898 г. был 8 марта (по новому) т.е. 23 февраля по старому стилю). Вот почему эти даты 8 марта и 23 февраля так почитаемы как в СССР (тогда) так и в Российской Федерации (сейчас). В 1898 г. была организована РСДРП а через 19 лет (основной цикл еврейского календаря), в 1917 г., миссия иудеев была выполнена – царь в России свержен.

как в СССР (тогда) так и в Российской Федерации (сейчас). В 1898 г. была организована РСДРП а через 19 лет (основной цикл еврейского календаря), в 1917 г., миссия иудеев была выполнена – царь в России свержен. Убийство семейства Императора Романова в Екатеринбурге 18 июля 1918 г (кровавая жертва точно в день «ДЕВЯТОГО АВА» — национальный день траура иудеев — день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы).

Взорван Храм Христа Спасителя в Москве 5 декабря 1931г. (жертва точно в день «ХАНУКА» — национальный жертвенный праздник иудеев)

Современные:

Авария на АЭС Чернобыль 26 апреля 1986 г, (точно в день ПЕСАХ).

Убит С. Милошевич, президент Югославии 11 марта 2006 г., Гаага (за 3 дня до ПУРИМ).

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Так что т.н. «Тайна беззакония уже в действии»… Вот хоругвеносцы и решили отметить дату ритуального убиения Павла Первого 24 марта 2019 года.

Второе: в этот день 24 марта 2019 года исполняется ровно 20-ть лет со дня начала бомбардировок всё той же Тайной беззакония», на этот раз в лице Америки – столицы Сербии Белграда.

Третье: два дня назад, а именно 20 марта 2019 года, т.н. «Гаагский трибунал» приговорил Сербского героя Радована Караджича к пожизненному заключению… Поэтому второй целью нашей акции было прославление великого Сербского патриота и даже героя и мученика ещё при жизни:

https://www.gazeta.ru/politics/2019/03/20_a_12254803.shtml

Безсменный арестант: Караджич умрет в тюрьме

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Анна Еремина 20.03.2019, 20:11

Первого президента Республики Сербской Радована Караджича приговорили к пожизненному заключению. Это уже второй приговор для 73-летнего политика, которого в 2016 году осудили на 40 лет за военные преступления и геноцид мусульманского и хорватского населения Боснии. В России приговор называли способом «для сведения счетов».

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила бывшего президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича к пожизненному заключению, сообщает РИА «Новости».

«Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению», — огласил вердикт председательствующий судья Ван Пруссе Йонсен.

Издание Dnevni avaz пишет, что после оглашения приговора, в зале суда стали аплодировать.

При этом в 2016 году трибунал ООН уже осудил первого президента Республики Сербской Караджича на 40 лет за военные преступления 1992-1995 годов, в частности, за осаду Сараево и геноцид в Сребренице. Тогда обвинение сочло наказание слишком мягким и потребовало ужесточить его до пожизненного срока.

Однако новый приговор мало что меняет в судьбе Караджича. Ему — 73 года и даже первый приговор означал, что он проведет остаток своей жизни за решеткой.

Бывший психиатр и диссидент, боровшийся против коммунистических властей Югославии, Караджич стал одним из лидеров сербского национального движения во время войны в этой стране. Вместе с бывшим генералом Югославской армии Радко Младичем Караджич воевал против отрядов боснийских мусульман во время конфликта в Республике Сербской.

Для Запада Караджич, которого обвиняли в этнических чистках, стал исчадьем ада. Арестовать его удалось не сразу. Он на протяжении 12 лет скрывался от международного трибунала, проживая в Сербии под другим именем и выдавая себя за доктора восточной медицины. Новость о его поимке была с большим воодушевлением воспринята на Западе и среди жертв боснийской войны.

Его, наравне с Младичем и президентом самопровозглашенной Сербской Краины Гораном Хаджичем, считают ответственными за гибель порядка 200 тыс. человек. В 1995 году ему были предъявлены обвинения по 11 статьям, прописанным в уставе Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), в том числе в геноциде.

Он был арестован сербскими властями в июле минувшего года. В первоначальном обвинительном заключении МТБЮ говорилось, что «сербские лидеры в Боснии, среди которых и Радован Караджич», развязали «преследования и террор, выдавливание одних сограждан и уничтожение других».

В частности, именно Караджич назывался ответственным за бомбардировки жилых кварталов боснийской столицы Сараево и организацию концентрационных лагерей для боснийских мусульман и хорватов.

В 2016 году российский МИД охарактеризовал трибунал по бывшей Югославии как «место сведения счетов». Прошлый приговор Караджича же был назван «предельно суровым». Российское дипведомство осуждало МТБЮ за построение «мифа о единоличной ответственности сербского народа» за войну в Югославии.

В декабре 2017 года трибунал прекратил свою работу. Он был создан в 1993 году на основании соответствующей резолюции Совета безопасности ООН. Появление этого органа поддержали многие страны-челны организации, включая Россию.

За время своей работы, то есть почти за четверть века, инстанция провела судебные процессы по делам 161 человека. Под трибунал попало практически все гражданское и военное руководство Сербии, Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и Республики Сербская Краина в Хорватии, включая экс-президентов, членов правительства, начальников генштаба, высших военачальников, руководителей силовых ведомств и спецслужб. Самым высокопоставленным осужденным трибунала стал экс-президент Сербии Слободан Милошевич. Он не дожил до вынесения приговора и умер в тюрьме в 2006 году.

В общей сложности 90 человек были приговорены к различным срокам тюремного заключения за геноцид, преступления против человечности, нарушение законов и обычаев войны, а также серьезные нарушения Женевских конвенций. Всего же Гаагский трибунал осудил 105 представителей различных воинских формирований и югославских военных, выступавших против хорватов, оправдав только 16 из них. Приговоры получили 38 хорватов (оправдано 12 из них), 17 мусульман-босняков (оправдано трое из них).

Немало оправдательных приговоров было вынесено по албанским участникам боевых действий — вины в их действиях суд не установил в шести случаях из девяти. Также в Гааге были рассмотрены уголовные дела двух представителей Македонии — одного суд оправдал, а второго приговорил к 12 годам заключения.

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https://rg.ru/2019/03/20/tribunal-v-gaage-uzhestochil-prigovor-karadzhichu-do-pozhiznennogo-zakliucheniia.html

Российская газета — Столичный выпуск № 62(7820). Рубрика: В мире 20.03.2019 17:38

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Без апелляции

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич получил пожизненный срок.

Экс-президент Республики Сербской Радован Караджич приговорен к пожизненному заключению. Такое решение вынесла сегодня Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, чей вердикт огласил председательствующий судья Ван Пруссе Йонсен.

«Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению», — указал он. Напомним, что Международный трибунал по бывшей Югославии 24 марта 2016 года признал бывшего лидера боснийских сербов виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в БиГ во время вооруженного конфликта 1992-1995 годов. Тогда лидер боснийских сербов был осужден на 40 лет тюремного заключения. Однако это не устроило его защиту, подавшую соответствующую апелляцию. В свою очередь, обвинение потребовало пожизненного заключения для Караджича.

Как сербов отвлекают от совершенных НАТО преступлений в бывшей Югославии (https://rg.ru/2019/03/18/kak-serbov-otvlekaiut-ot-sovershennyh-nato-prestuplenij-v-byvshej-iugoslavii.html).

После того, как адвокаты политика подали кассационную жалобу на решение МТБЮ, «Российской газете» удалось получить комментарии самого политика к предпринятым шагам со стороны команды его защиты. Караджич тогда подчеркивал, что «в случае, если не будут исправлены допущенные в ходе судебных процессов ошибки и изменены приговоры такие как, например, его, то это не только ускорит уход из международной правовой системы, политизированной и основанной на двойных стандартах, таких стран как Южная Африка и Россия, но и уничтожит все шансы на международное правосудие, и создаст ужаснейший прецедент против тысячелетних достижений цивилизации в области права и истины».

В своей жалобе относительно участия в геноциде в Сребренице Караджич заявлял, что «никогда еще приговор по столь серьезному преступлению не выносился на столь откровенно слабых основаниях», подчеркивая, что суд принял во внимание даже непонятный перехваченный телефонный разговор о том, что якобы лидер боснийских сербов лично участвовал в экзекуциях пленных, что по меньшей мере «абсурдно, бессмысленно и неточно».

Заместитель председателя Народной Скупщины Республики Сербской (РС), дочь первого президента РС, Соня Караджич-Йовичевич подчеркнула, «защита имеет большое поле для маневров, опираясь на огромное количество аргументов, которые не были приняты во внимание, несмотря на то, что они являлись частью доказательной базы защиты о невиновности подсудимого».»Удивительно, что после всех террористических атак Европа так и не может понять, против чего боролись сербы в Боснии. Или понимает, но соглашается с тем, что Америка за свои ошибки расплачивается жизнями европейцев. Все, что происходит сегодня, является отголосками событий 90-х годов и даже сейчас Радован Караджич был бы главным союзником тех, кто борется против распространения террора и страха», — заключила Караджич-Йовичевич.

Между тем, многие аналитики считают, что сегодняшний приговор стал очередной демонстративной попыткой Запада переложить всю вину за трагические события 1990-х годов на Балканах исключительно на сербов.

— После того как Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии, в стране вспыхнул вооруженный конфликт с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов. Боснийская война продолжалась с весны 1992-го по декабрь 1995 года. Ее жертвами стали около 110 тысяч человек, более двух миллионов потеряли кров. Когда военные действия завершились, Международный трибунал выдвинул против Караджчиа обвинения в этнических чистках и геноциде. Он был задержан в Белграде 21 июля 2008 года и выдан Гааге.

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Между прочим, «весёлый праздник Пурим» в этом 2019 году пришёлся как раз на 20 – 21 марта… Вот и осудили очередного Амана – Радована Караджича, который никак не желает подчиняться мiровой масонерии, руководимой скрытой, а теперь во многом и открытой иудаистской верхушкой, которую Апостол Павел назвал «Тайной беззакония в действии». Вот она и действует, на этот раз в Гаагском Трибунале:

Слушать чтение Свитка Эстер женщины должны наравне с мужчинами, так как они тоже имеют отношение к чуду избавления от Амана.

Чтение Свитка не похоже на обычную службу в синагоге. Все собравшиеся внимательно слушают чтеца и при упоминании имени коварного Амана, все громко свистят, топают ногами и трещат специальными пуримскими трещотками — граггерами. Таким образом выражают презрение и ненависть к страшному злодею.

Важнейшие заповеди Пурима — угощение друзей и пожертвования бедным. В праздник каждый еврей обязан послать подарок, состоящий как минимум из двух вкусностей, которые можно сразу съесть или выпить, хотя бы одному близкому человеку. Этот обычай называется «мишлоах манот» — «посылка яств».

Заповедь о подарках бедным (можно дать деньги, еду или что-либо, чему бедняк будет рад) является более важной, чем «посылка яств». Считается, что тот, кто заботится о бедняках, вдовах и сиротах, уподобляется Всевышнему. В этот день пожертвование необходимо подать не менее двум нуждающимся.

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Итак, три цели нашей акции в Тайнинском, я перечислил. Четвёртая цель и причина – это т.ск. «обнародование» у памятника Царю Мученику нашей новой хоругви «Русская Голгофа», на которой изображена Царская Семья вместе с благословляющим нас мучеником Григорием Распутиным:

И пятая цель – также обнародование двух чёрных четническо-хоругвеносных черных знамен с Голгофой, черепами и портретом Радована Караджича, опять же, у памятника Царю-Мученику Николаю Александровичу, в Тайнинском.

Святии Мученицы – Царю Николае, Царю Павел и Царский Друг Григорие – молите Бога о многострадальном Сербском Герое Радоване, и о многострадальном народе Сербском и многострадальном народе Русском!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий – помилуй нас ! . . .

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26.03.2019

26 марта 2019 года,

Вторник, 16.40

2. Десять Хоругвеносцев (Начало поездки в Тайнинское)

Да, таковы были цели нашей поездки в Тайнинское 24 марта 2019 года, в воскресенье. Ну и тяжко же далась нам эта самая «поездка». Сначала, как я подсчитал, в ночь с 20-го на 21 марта ехать должны были 20 человек на 6-ти машинах. Но дальше на Хоругвеносцев начались те самые «нападения» и «нападки», которые так хорошо знают православные, и которые всегда начинаются при каком-то серьёзном деле. Особенно при таком как мы запланировали.

Начать Прославление Императора-Мученика Павла Петровича Первого. Сначала сильно заболел Казак Луганский Валерий Александрович Левченко – заболел, и в пятницу лёг на операцию. Так в этот день «отпал» главный мой помощник в нашей вот уже почти 30-ти летней деятельности.

Вторым «отпал» другой мой заместитель – Игорь Игоревич Мирошниченко. Ему как раз в это воскресенье назначили первое свидание с сыном, который тоже лежит в больнице . . .

Затем не смог приехать на своем «танке» Ставр Годинович – у него разыгрался артрит, или артроз – как-то так называется, и он вообще не мог ходить. Соответственно, с ним не приехал его друг Денис.

Затем простудился и тяжело заболел переводчик Библии с греческого, богослов-фундаменталист Николай Журавлёв. Затем, срочную работу в субботу и воскресенье пришлось выполнять Максиму Маркову.

У Михаила Джимбина умерла бабушка. И он как раз в воскресенье её хоронил. Володя Французов заболел. У Коли Омельченко сломалась машина.

И так далее и тому подобное. Причём, не то, что люди отлынивал, нет, всё было именно так. «Тьма, пришедшая с Средиземного моря» накрыла Город и его окрестности – пеленой дождя, с густо падающим мокрым снегом, небо потемнело и как бы придавило землю – глянешь в него, а там ничего не видно, только какие-то серые, будто бы прозрачные абрисы зданий и снег, снег летит с неба тяжёлыми мокрыми хлопьями, и вот ветер подул – тяжёлые хлопья закружились вертящимися, завивающимися вихрями, а капли застучали по оцинкованному карнизу за окном… А надо ехать.

Надо ехать. Хотя ночью я совсем не спал. И чувствовал себя ужасно. И чтобы хоть как-то скоротать время, читал сначала «Очерки преступного мира» Варлама Шаламова, а потом о «Весёлом еврейском празднике Пурим» . . .

Но вот где-то в 09.15 приехал Алексей и мы, взяв новую икону Царя Мученика Павла первого и, опять же, новую хоругвь Царской Семьи со стоящим в центре Другом Семьи Григорием Ефимовичем Распутиным – выдвинулись на Алексеевом «фольксвагене» на нашу базу в Бибирево.

Приехал и сначала встретил там одного Дениса Говоруна. И всё. Мы с Алексеем, Денис. Низкое серое небо и крутящийся, застилающий храм и всё вокруг, тяжёлый мокрый снег… А в Храме идёт служба и громко так «транслируется» через усилители во двор…

Такова была картина первая, или вторая, если учесть, что первую, ещё более мрачную, я увидел в окно, в пять часов утра.

Но вот, пришли фотохудожница Ангелина и её друг Максим. Затем Александр Валерьевич Королёв. А там начали подъезжать и другие на своих машинах: Юра Ржаницын и Сергей Макогоненко.

Коля Омельченко, Ставр Годинович, Михаил Джимбин приехать, как я уже говорил, не смогли. А то бы было 6-ть машин. А так было три. Нам их как раз хватило для постепенно собравшихся десяти человек Хоругвеносцев. И вот всего 10 (десять) человек сквозь снегопад, метель и сильный влажный, пронизывающий ветер тронулись на этих трёх машинах в Тайнинское, где в чистом, продуваемом всеми ветрами поле, одиноко стоял памятник Царю-Мученику Николаю II-му Александровичу, работы Вячеслава Михайловича Клыкова.

Всего десять человек! Едут начинать прославление другого Царя-Мученика Павла I-го. Казалось бы, как мало! Но на самом деле – это далеко не так. Императора Павла в чине Мученика сегодня прославляет и Русская Зарубежная Церковь во главе с митрополитом Иларионом. И всеми делами прославления как всегда, преодолевая все тяготы и преграды, занимается наш великий подвижник – глава Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков.

Так что, хоть нас сегодня, 24 марта 2019 года, всего десять человек Хоругвеносцев, с нами многие и многие Русские люди во Отечестве и Разсеянии сущие. Точнее, мы с ними. С нашими Русскими Православными людьми . . . . .

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27.03.2019

27 марта 2019 года,

Среда, 15.55

3. «Только набирая обороты…» (Русское покаяние)

Что же было дальше? А дальше загрузили хоругви в Алексеев «Фольксваген», расселись по трём машинам и «выдвинулись по направлению» к Тайнинскому. Где-то через полчаса приехали, остановились около старинного белого храма, выгрузили хоругви, взгромоздили их на плечи, и пошли по льду и снегу, туда, где в чистом поле одиноко стоял памятник Царю-Мученику Николаю II Александровичу . . .

Странная и печальная эта картина. Большое белое поле, и посреди него резким силуэтом возвышается чёрная фигура Царя в короне, с державою и скипетром в руках. Стоит он за загородкой с металлическими копьями и осьмиконечными крестами, на круглом сером, теперь уже не очень высоком постаменте, и смотрит куда-то в невидимую нашим запорошенным глазам историческую даль . . .

Я написал «стоит теперь» потому что сначала он стоял не так. Постамент был в три раза выше и был он в форме колокола. На нём в длинной горностаевой мантии стоял Государь Император, а под ним, на колоколе была надпись:

«РУССКИЙ НАРОД – С ПОКАЯНИЕМ»

Но теперь её, этой надписи, уже нет. Надпись заменили на другую:

«ЦАРЬ-МУЧЕНИК НИКОЛАЙ II»

Дело в том, что тот первый памятник, что стоял на колоколе, взорвали левые экстремисты. И Вячеслав Михайлович поставил второй, несколько его изменив. Во-первых, как я уже писал, вместо большого колокола появился другой, поменьше. Во-вторых, горностаевая мантия сильно укоротилась, и теперь не закрывала половину постамента. И в-третьих, как я уже написал, изменилась надпись на памятнике. И тут, конечно, роль сыграло то, что тогда Хоругвеносцы выступили против обвинения всего русского народа в Цареубийстве. Не то что мы выступали тогда против покаяния – нет, конечно! Каяться нам надо:

– в клятвопреступлении;

– в отступлении от Бога, Царя и Монархии;

– в предательстве Царя и Царской власти;

– в невозбранении Цареубийства;

– в его попустительстве;

– в отходе от тысячелетней Русской традиции;

и во многом другом. Но Царя и Его Семью убил не Русский народ – а Мiровая Тайна беззакония, которая тогда уже была в действии, и которая и сейчас убивает сам Русский народ с огромной скоростью.

Но тогда, когда и был поставлен первый памятник Вячеславом Михайловичем Клыковым дискуссия о покаянии только-только начиналась. Но позже, уже во времена второго памятника она приобрела очень острые формы. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что всё надо было сделать по-другому. Тактически по-другому. Но тогда, мы, Хоругвеносцы, как говорится, «очертя голову» ринулись в бой. Вот некоторые материалы о дискуссии и борьбе в те легендарные теперь уже времена:

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4. Операция “Всенародный Чин”.

Отрывок из романа

Вчера, 8 октября 2004 года, на День Святого Преподобного Сергия Радонежского проводили традиционный Крестный ход в Сергиевом Посаде. Там же, в Лавре, было торжественное окончание Архиерейского Собора. Приезжал губернатор Подмосковья генерал Громов. Когда Крестный ход торжественно вышел на Красногорскую площадь, то мы, как всегда, медленно и красиво двинулись к Святым Вратам. Но подполковник милиции, из местных, подскочил с прыгающим лицом и взволнованно закричал:

– Куда?!

Я ему сказал, что мы всегда здесь оканчиваем, на что щеки его закричали:

– Всегда, а сегодня не всегда!

– Поворачивай!

– А почему это?

– Губернатор приехал.

Я повернул Крестный ход, но тут подскочил Павел Киприяныч, с белыми глазами, и закричал:

– Леонид Донатыч, ты что!!

– А что?

– Куда ты заворачиваешь?

– Там губернатор приехал.

– Ничего. Останавливаемся здесь!

Но я увел Крестный ход. И мы встали напротив памятника Преподобному длинной шеренгой. Красиво было. Большая площадь. Белая стена Лавры с башнями. Золотая Осень. В центре памятник Преподобному Сергию, вокруг него площадка, и на ней два огромных черных знамени по бокам – Спаситель с двумя длинными развевающимися косицами и Царь Иоанн Грозный с мечом, с огромной черной косицей углом, усыпанной звездами и крестами.

Посредине между знаменами и перед памятником – большая наша икона Святых Царственных Мучеников, вся украшенная туей и розами еще монахами другой Лавры – Святогорской…

А с другой стороны, лицом к Сергию и белой стене – длинная, во всю площадь, шеренга крестов, хоругвей, стягов, знамен, флагов, транспарантов, растяжек, плакатов, на которых лозунги против глобализации, ИНН, чипов, новых электронных паспортов и карточек с биометрией…

Сила это большая. Если вот выставить такую шеренгу в Москве, где-нибудь на большом пространстве, очень сильное будет впечатление…

Я взял два мегафона и начал говорить:

– Пусть наши обличители ответят на один вопрос: почему сам Народ Русский, когда ему задают вопрос, убивал ли он Царя, всегда отвечает категорически: “Нет!”

Вы говорите: это он не желает каяться за грехи своих отцов! А мы говорим, что он нутром своим, всею душою Русской понимает, что Царя убил не он, что Царя убили другие, что эти другие убивают и его самого вот уже как минимум полтора века. Понимает он, пока еще смутно, что и Царя-то убили не так просто, не только ради уничтожения Царственного Рода Романовых, но именно для того чтобы убить Русский Народ. Убив Царя, Народу отрубили (отсекли) его Мистическую, Сакральную Главу, а дальше принялись за уничтожение тела. Ибо для того чтобы на земле осуществилась власть всемирной Иудейской Верхушки во главе с Машиахом-антихристом, для того чтобы окончательно установилось Тысячелетнее Всемирное Еврейское Царство – необходимо было не только уничтожить Русскую Самодержавную Монархию и разрушить, разложить изнутри (подменить) Русскую Православную Церковь.

Прежде всего, необходимо уничтожить и истребить (вплоть до полного его исчезновения) сам Народ-Богоносец – РУССКИХ. Ибо Церковь (как организацию) можно разжижить, мутировать, сделать послушной, опутать властью над паствой и властными привилегиями в обществе, монархию можно сделать цивилизованной и конституционной, опять же втянув главные Царственные роды мира в 500-600 главных управляющих миром еврейских семей, перемешав их кровь с кровью монархических родов, уворовав, таким образом, “царственный ген”. Но нельзя окончательно мутировать Святую Русь, которая отнюдь не одно и то же, что современная Православная Церковь. Святая Русь – это именно, и прежде всего, сам Русский Православный Народ. Те самые мужики и бабы, которые в чистосердечии и простоте душевной на вопрос, виновен ли Русский Народ в цареубийстве, сразу отвечают: “Нет!”

Мы, Хоругвеносцы, вот уже десять лет идем по России Крестным ходом. И везде мы задаем простым Русским людям короткий и ясный вопрос: “Виновен Русский Народ в убийстве Царя?” и везде и всегда мы получаем один и тот же ответ: “НЕ ВИНОВЕН!”

Потому что сам Народ единым своим Русским Духом чует правду. А однажды на перроне одного полустанка в Ярославской области и совсем был удивительный случай. Ждали поезда. Рядом стоял какой-то мрачного вида мужик. Что-то мы у него спросили. Он нас. Разговорились. Ну, мы, желая проявить к нему сочувствие, и говорим: “Плохо тебе сейчас, обокрали вас, простых людей…” И вдруг он ни с того ни с сего отвечает:

– Ничего. Я сам крал, сам воровал. Сам жил волком.

– Что, неправедно жил? – спросил его наш батюшка.

– Да! Исповедоваться надо, – неожиданно сказал мужик.

И прямо тут на перроне, отойдя чуть в сторону, батюшка его исповедовал. Накрыл епитрахилью и отпустил грехи…

Уже потом в поезде батюшка наш вдруг сказал:

– Он во многих грехах очень искренне каялся. А я его вдруг спросил: “Ты в цареубийстве Николая Александровича Романова и Его Семьи каешься?” А он твердо так отвечает: “Нет. Я Царя не убивал!”

Вот и все. Этот ответ мы получаем везде на протяжении всей огромной территории Российской Империи. Так думает Простой Народ Русский, то есть самая Святая Русь. Простая, грешная и часто даже преступная. Но по-детски, с детской наивностью, любящая Бога. Я уж не говорю о сотнях тысяч верующих, которые идут Крестными Ходами по Святой Руси, на столетие со дня прославления Преподобного Серафима Саровского в Дивеево и Сарове в 2003 году, на 250-летие со дня рождения Преподобного Серафима в Курске, в почти постоянно длящемся Крестном ходе Союза Православных Хоругвеносцев по России, Украине, Белоруссии, Сербии, Черногории…

И везде от простых людей слышали мы одно и то же: “Русский Народ Царя не убивал. Царя убили…”, – дальше сами знаете. И мы, Хоругвеносцы, Веруем и Исповедуем то же самое. Потому что мы часть своего народа, потому что мы не можем думать иначе, чем он. Ведь хорошо известно, что глас Народа – глас Божий. Глас Простого Народа. Того, который чист сердцем. И потому узрит – всегда зрит – Бога. Господа Бога нашего Иисуса Христа.

…Теперь, конкретно, о Покаянии Русского Народа. Есть данные, что “Чин Соборного Покаяния в грехах Русского Народа” (заметьте, не “Православного” Народа, а именно Русского!) написал один-единственный человек. Повторяем: один-единственный. Теперь позвольте спросить, почему ЧИН СОБОРНОГО(!) Покаяния в грехах РУССКОГО(!) Народа, то есть всего Русского Народа, пишет один-единственный неизвестно кто? Одни говорят, какой-то афонский инок. Другие, что вообщекакой-то неизвестный еврей. Мало того, именно в этом ЧИНЕ весь Русский Народ обвиняется в грехе цареубийства! Кем? Одним человеком? Разумеется, от лица всего “богоизбранного” народа. Ибо у евреев не важно, кто ты – талмудист, каббалист, коммунист, протестант, католик, мусульманин, православный, старовер – главное, что ты – по крови – Еврей…

Прямо бред какой-то! Разве не ясно, что таковой ЧИН, то есть его ТЕКСТ, и должен быть предметом длительного обсуждения именно на ПОМЕСТНО-ЗЕМСКОМ СОБОРЕ всего Русского Православного Народа?! Впрочем, именно этого евреи и боятся пуще огня. Потому что такое обсуждение проходило как минимум на ПЯТИ конференциях, так или иначе, имеющих статус подготовительных Предсоборных Совещаний. Первая такая Конференция проходила в старинном дворянском доме Союза Писателей России несколько лет назад.

За покаяние в грехе цареубийства там активно выступали Е.В.Марьянова, о. Митрофан Лаврентьев, настоятель Тихоно-Лухского монастыря игумен Агафон. Против греха цареубийства, но за грех цареотступничества выступали Л.Д.Симонович-Никшич, В.Н.Осипов, Д.Н.Меркулов, А.И.Иванов и многие другие. При голосовании 90% присутствующих были категорически против греха цареубийства! То же повторилось и на Монархической Конференции в Твери, где за цареубийство опять же громче всех была Е.В. Марьянова, и кроме нее ряд других представителей аристократии и интеллигенции. И опять после выступления Л.Д. Симоновича-Никшича весь зал единодушно был против переложения на Русский Народ цареубийства, совершенного по приказанию Мирового Еврейского Правительства иудеями под руководством Свердлова-Аптекмана, Янкеля Юровского, Шаи Голочекина, Пинхуса Войкова-Вайнера и других еврейских “забойщиков скота”…

Теперь, перенесемся на несколько лет вперед и вернемся в кинотеатр “Эльбрус”, где 1-го октября 2004 года проходила Конференция под характерным названием “Православие и Россия в свете Апокалипсиса”. Интересно уже то, что Конференция эта была задумана давно как возобновление деятельности Предсоборного Совещания по созыву Земского Собора. Для меня, автора этой “Повести Последних Времен”, она началась у памятника Свв. Равноапостольным Кириллу и Мефодию 21 сентября 2004 года на Рождество Пресвятой Богородицы – на Праздник Дня Русской Победы на Куликовом поле, ее 624-ю годовщину. Мы, как и всегда, где-то с 10.00 собирали наши хоругви. Где-то в 11.30 вдруг появился о. Митрофан и сразу подошел ко мне. Поздоровавшись и поздравив с праздником, он начал говорить, что 1 октября в “Эльбрусе” на Конференции будет около 30-50-и священников, и будет проведен “Чин Соборного Покаяния в грехах Русского Народа”. На что я сразу ему сказал:

– Ведь Вы же знаете, отец Митрофан, что мы с Владимиром Николаевичем Осиповым считаем, что Русский Народ виновен в грехах Бого- и цареотступничества, а не в цареубийстве. Царя убивал не Русский Народ…

– Да, да, – ответил мне о. Митрофан, – мы тоже решили остановиться на цареотступничестве, исходя из завещания старца о. Николая Гурьянова. Он говорил именно о грехе цареотступничества.

– Ну, тогда и мы примем участие в Чине Покаяния, – облегченно сказал я.

Потом мы, Хоругвеносцы, уехали на Крестный Ход с Чудотворной Мироточивой иконой Святых Царственных Мучеников по монастырям России и Украины. Вернулись мы ночью 30 сентября, точно к кануну Конференции. Утром 1 октября в 10.00 мы, Хоругвеносцы, встретились в центре зала станции метро “Кантемировская” и пошли в “Эльбрус”. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что Конференция начинается не в 12.00, а в 11-ть! Зная нашу позицию чин Соборного Покаяния хотели провести без нас…

Чувствовалось, что готовились к ней очень основательно. Сцена была оформлена хоругвями и знаменами Международного Фонда Славянской письменности и культуры. Тут же стояли большие писаные иконы и несколько портретов наших царей.

Действительно, было немало духовенства. Всех возглавлял архимандрит о. Петр (Кучер), духовник Свято-Успенского женского монастыря в Боголюбово. Тут же был и о. Георгий Вахромеев, настоятель Храма Пресвятой Троицы на Шаболовке и еще где-то 30 человек священников. Был и о. Митрофан (Лаврентьев), в полном монашеском облачении. Вскоре священники встали внизу перед сценой и начали служить “Чин Соборного Покаяния в грехах Русского Народа”. Во время молитв, как и положено, весь зал стоял “коленопреклоньше”, то есть коленопреклоненно.

Стоял и я, рядом со мной В.Н. Осипов. Каково же было мое удивление, когда я вдруг услышал слово “Цареубийство”!.. Точнее не услышал, а различил, потому что читающий молитву о. Митрофан, произнеся: “Цареу-”, – вдруг снизил голос и последнюю часть слова как-то скомкал.

Потом мы прошли в президиум, и началась собственно сама Конференция. Вел В.Н. Осипов. Я ему помогал. Многие выступили, и вдруг наш Хоругвеносец Александр Валерьевич Королев подает мне какие-то знаки и протягивает на сцену брошюрку. Я подошел:

– Леонид Донатович, здесь раздают по рядам “Чин Покаяния”, который мы сейчас читали, – там три раза повторяется слово “Цареубийство”, – глаза его были широко раскрыты от удивления, – Это увидел Алексей, и показал мне. Я там Вам подчеркнул…

Я взял “Чин” и сел за стол Президиума. Действительно, в трех местах было слово “Цареубийство”! Вот эти места: “Молитва 1-я, ко Господу Вседержителю. Господи, Вышний… принося покаяние за великий и тяжкий ГРЕХ ЦАРЕУБИЙСТВА, клятвопреступления и вероотступничества…” (стр.2).

Тут все перевернуто, сначала было “клятвопреступление”, потом “вероотступничество”, а потом уже, как совершенно верно сказано Патриархом, “при равнодушии граждан России” – произошло цареубийство. Только совершил его не Народ Русский, расплывчато названный “гражданами России”…

Затем, на стр. 5 “людие” возглашают: “Господи, помилуй нас… за отречение, предательство и УБИЕНИЕ своего ЦАРЯ, ПОМАЗАННИКА БОЖИЯ…”

Тут уже прямо устами анонимного составителя ВЕСЬ РУССКИЙ НАРОД берет на себя кровь Помазанника Божия. Ну, Алексей, ну, молодец! И Александр Королев тоже, надо же, заметили, да ещё и подчеркнули, и места мне эти подчеркнутые показали.

И третье место, на стр.4 опять “людие” умоляют: “Господи, помилуй нас… и тем являющихся соучастниками в грехе ЦАРЕУБИЙСТВА”! То есть весь Русский Народ убил Царя Николая II Александровича и его Семью. Странно мне было читать все это. Вдруг вспомнился дом родителей Сергея Есенина в селе Константиново. Иконы в красном углу. Фотографии всех родственников и фотографии Царя и Царской Семьи. И так было очень во многих домах, хотя за фотографии эти уже расстреливали…

Да, и самого Есенина точно также принесли в жертву, как и Царя. А как же! Соловей нашего времени. Квинтэссенция Русской Души. Конечно, его надо было так же убить! Убить Царя-Помазанника Божия! Убить Поэта – выразителя пронзительной Русской Души. Убить лучших Русских офицеров, ученых, священников, купцов, крестьян, казаков… Расстреливать, топить баржами, опускать в кипяток, мучить в застенках Харькова и Одессы. Живыми закапывать в землю всех сорок монахов Серафимовского скита, в районе Белогорья на Урале. И так начиная с кровавого революционного террора задолго до убийства Царя и заканчивая уже где-то после Великой Отечественной… 100 миллионов Русских. Кто это все делал? Дьявол и его рать! А рать эта вся возглавлялась инородцами, которые поклонялись сатане! Возглавлял всех рыжий еврей Бланк, который до сих пор лежит в мавзолее, делая вид, что спит! Рядом стоял зверь из Америки – Троцкий. Рядом зверь из Нижнего – Свердлов. Рядом зверь из польского местечка – Дзержинский. Зверь Зиновьев, зверь Урицкий, зверь Вихман, зверь Роза Шварц и т.д. и т.п. до безконечности. Ими же, этими красными зверями-сатанистами, управляли высокопоставленные звери из Мирового Правительства Шиффы, Варбурги, Лоебы, Куны, Ротшильды и т.д. вплоть до высшего Тайного Мирового Еврейского Синедриона, который и приговорил весь Русский Народ во главе (и вместе!) со своим Помазанником к ритуальному закланию – жертвоприношению сатане! И началось все задолго до цареубийства…

Кайся, кайся Народ Русский в убиении Царя и СЕБЯ САМОГО руками Свердлова, Юровского, Голощекина, Войкова, Дзержинского, Вихмана и Розы Шварц, которые не виновны, так как являются лишь слепыми орудиями твоего греха и беззакония… Они тебя истребили, и сейчас, их потомки такие же рыжие бесы по приказанию того же мирового правительства уничтожают по 1,5 миллиона в год!

Прочитав этот мой текст, наш хоругвеносец Степан Воробьев сделал интересную приписку. Вот она:

“Кстати, из исследований покойного Вадима Кожинова можно сделать похожие выводы. Он, правда, не считал революцию грехом (и поэтому покаяния никакого не искал) но в отношении роли евреев в ней говорил примерно следующее. Они, де, как и во всех революциях, как вообще инородцы объективно должны были встать во главе картельных сил, войск, руководства, иначе как же возможно было бы восстанавливать порядок во впавшей в анархию России? Ведь были же еще китайцы, латыши и прочие. Так сказать, они – жертвы объективных исторических процессов, и большая вина (если о ней говорить) здесь – на Русских, а не на Евреях”.

Но продолжим наше повествование.

Интересно (и крайне важно), что Государыня Императрица Александра Феодоровна в письмах призывала своего Венценосного Супруга быть таким же, как Иван Грозный, Петр Великий и Павел Первый. Очень интересно, что она призывала именно эти три имени, имея в виду их безпощадность к врагам Трона и Отечества.

Из этих троих Иван был отравлен ртутью, Петр чуть не убит еще в самом начале своего царствования, а Павел ритуально умучен по всем правилам каббалистического масонского ритуала.

Убийство Императора Павла I Петровича очень напоминает убиение Григория Ефимовича Распутина точно такими же врагами Русского Царства – английскими масонами, которые действовали рука об руку с еврейским домом Ротшильдов.

Та же самая сила ритуально умучила и Государя вместе с Семьей. Только здесь каббалистический ритуал умерщвления носил уже ярко выраженный еврейский, а не масонский характер…

В этом смысле очень интересно, что в службе Святым Царственным мученикам, созданной в Зарубежной Церкви (и в нашей тоже, – добавляет Степан Воробьев), в тропаре Царю Мученику поется, что Царь кротко претерпел мученичество от “богоборцев”. В нашем же (черносотенном) тропаре Акафиста Святым Царственным Мученикам поется не “от богоборцев”, а “от жидов”. Меняя одно слово на другое, мы кардинально меняем всю картину вселенской невидимой брани сил добра и зла. Если убили “жиды”, то, разумеется, убивал не Русский Народ. Если же “богоборцы”, то тогда могут быть и русские, ведь не только древний “Израиль” боролся с Богом: “богоборцы” могут быть (и есть) среди любого народа…

В пятницу, 22 октября, в 18.00 состоится Чрезвычайное Собрание Союза Православных Братств по поводу грехов Русского Народа. Ибо Народ Русский, как его ни заставляют, не собирается каяться в грехе цареубийства, так как цареубийство совершено не Русским Народом.

Сбор участников в 18.00 в Храме Николы на Берсеневке по адресу: Берсеневская набережная, д.18-22, за театром Эстрады.

…Интересно, что когда вышла в прокат в Америке картина Мэла Гибсона “Страсти Христовы”, то еврейский кинокритик газеты “The New York Post” Лу Луменик писал: “Как изображены евреи? Евреи изображены кровожадными… Фильму не хватает ИСТОРИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА (!)”.

Что ж, давайте обратимся к “историческому контексту”, а точнее, к самой что ни на есть современности этого самого “контекста”… Дело в том, что впервые, на нашей же Конференции СПБ, несколько лет тому назад – она проходила в ДК конфетной фабрики “Красный Октябрь” – я впервые выступил с кратким нашим Манифестом №1 о том, что Русский Народ не виновен в грехе Цареубийства. Потом были две конференции в Союзе писателей России, одна из них – Марьяновская, затем конференция в Твери, затем я постоянно повторял это на всех наших Крестных Ходах.

Наши же противники, видя, что весь Народ Божий на нашей стороне, провели несколько конференций без нас: так было в Иваново, и одна в Москве, в музее Тургенева. Там им никто не мешал обвинять ВЕСЬ Русский Народ в ГРЕХЕ ЦАРЕУБИЙСТВА.

Точно так же они поступили и сейчас. Я уже писал, как развивались события в кинотеатре “Эльбрус” 1 октября 2004 года. После того как Л.Д. Симонович-Никшич пять минут выступал, разоблачая пущенный по рядам “Чин Соборного Покаяния в грехах Русского Народа”, все присутствующие – 1000 человек, за исключением пяти, встали, чтобы засвидетельствовать свою непричастность к самому акту Цареубийства. После этого о. Митрофан со товарищи снова пошли “другим путем”. Они собрали продолжение нашей конференции в Зеленограде. Но продолжение это уже проходило без нас. Главное, что оно проходило без В.Н.Осипова, Л.Д.Симоновича-Никшича, без Председателя Белорусского объединения “Русь” Валерия Михайловича Ерчака и Татьяны Леонидовны Мироновой, которая теперь также стоит на наших позициях.

Таким образом, в Зеленограде в среду, 20 октября, прошло как бы продолжение конференции “Православие и Россия в свете Апокалипсиса”, но без ведущего, двух членов оргкомитета, они же – ведущие президиума Конференции – его председателя В.Н. Осипова и его помощника Л.Д. Симоновича-Никшича.

Потом мы узнали, что о. Митрофан аж два раза приезжал к о. Кириллу (Сахарову) на Берсеневку и звал его в Зеленоград. Отец Кирилл сам не поехал, но послал туда Валерия Котилевского и Валентину Латушкину.

Итак, суббота 23 октября 2004 года, поздний вечер…

За окном темно и дождь. Сижу один в нашей угловой комнате Хоругвеносцев. Там в ночи тускло поблескивает черная вода Москва-реки и стоит, несколько накренившись, словно призрак бледный, – подсвеченный снизу Храм Христа Спасителя. Сегодня, наверное, никто из Хоругвеносцев не придет. Оно и хорошо. Надо писать этот наш с вами Русский Эпос, эту “Хронику Последних Времен”, или “Летопись Русской Смуты” – это уж, кому как больше понравится…

Никто и никогда не сможет проконтролировать таинственную сакральную географию Третьего Рима. Никто и никогда. Все тогда началось, можно сказать, в подземной фотолаборатории, где работал Олег Константинович Демин. Потом был подвал элитного жилого дома недалеко от станции метро “Университет”, потом ВООПИК, в доме Телешева на Покровском бульваре, потом квартира на втором этаже старинного дома на Басманной, потом Троицкий Православный Собор в Подкопаевском переулке, в строениях знаменитой ночлежки на Хитровом рынке, потом Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, потом часовня Святителя Тихона Задонского в Сокольниках, потом Храм Илии Пророка на Воронцовом поле и, наконец, дом, выходящий фасадом на набережную Москва-реки, окнами на… Впрочем, не будем пока писать куда, ибо жизнь наша, братья и сестры, продолжается, смерти, как известно, нет, а странствие наше с вами по пустыне еще далеко, далеко не кончилось… метель метет, и в мареве ее белом с одной стороны возвышается серая глыба нового Храма, а с другой – в гараже, прямо в окружении черных тюльпанов стоит трон Люцифера на подножии из жертвенной крови… Вот между какими “точками” расположено сакральное “пространство” странствующего Ордена Русских Хоругвеносцев. А “время” – конец XX – начало XXI века, точнее – с октября 1989 года – по 23 октября 2004 года – как видите, уже пятнадцать лет. Шутка ли, сказать…

Какое огромное число событий, дат, людей, храмов, квартир, интриг, конфликтов, побед и поражений…

Какая русская таинственность и чудотворность во всем… С кем только ни приходилось встречаться, сталкиваться и бороться…

Между тем, Председатель президиума конференции “Православие и Россия в свете Апокалипсиса” (соответственно, ведущий) Владимир Николаевич Осипов сразу на другой день после конференции разослал во все патриотические издания, в том числе в “Русский Вестник”, следующий текст, являющийся по сути дела очередным Манифестом всех Русских людей, которые категорически не согласны считать себя и своих предков Цареубийцами. Вот текст этого основополагающего документа:

К проблеме греха Цареубийства

на конференции в Москве 1 октября 2004 г.

Первого октября 2004 г. при открытии конференции “Православие и Россия в свете Апокалипсиса”, состоявшейся в Москве в помещении кинотеатра “Эльбрус”, были отслужены покаянные молитвы. Все присутствовавшие в зале преклонили свои колена, а священники, возложив на себя епитрахиль и поручи, прочли во всеуслышание от лица всех “Чин Соборного Покаяния в грехах Русского Народа”. Люди покаялись за своих предков “за отпадение от веры Православной, за клятвопреступление, за отречение” от своего Царя, Помазанника Божия. Имеется в виду отступничество большей части русской интеллигенции, части дворянства, образованного омасоненного сословия в целом и некоторой части простого народа от христианской веры, Православной Церкви, от Царя и русского национального самосознания. Значительная когорта дореволюционной “элиты” отреклась от соборной клятвы 1613 г. роду Романовых и совершила преступный государственный переворот в феврале 1917 года, свергнув Помазанника и затем передав Его и Его Семью в руки иудо-большевиков. Февральский мятеж охватил один-единственный город в России – Петроград (с предместьями), а вся остальная огромная страна недоумевала, и была поставлена заговорщиками перед наглым совершившимся фактом, “умиротворенная” при этом отступническим Заявлением Синода от 8 марта 1917 г., благословившего масонское антихристианское Временное правительство.

За отступничество от Веры, Царя и Отечества, за попущение февральского злодеяния и попущение убиения Государя люди покаялись. Однако позже в зале началось распространение печатного текста на восьми страницах, в котором помимо перечисленных грехов значился также и страшный, ничем не смываемый грех в совершении самого цареубийства. Дескать, весь Русский Народ поголовно виновен в ритуальном жертвоприношении собственного Царя. С таким “углублением” и “дополнением” греха участники конференции в “Эльбрусе” согласиться не могли. На трибуну поднялся Председатель Союза Православных Братств, Глава Союза Православных Хоругвеносцев Л.Д. Симонович-Никшич и публично заявил о несогласии с переносом греха цареубийства с тайны беззакония, с сынов погибели на весь Русский Народ, который, в отличие от безбожной прозападнической интеллигенции, еще долго почитал Бога и Царя. Даже при переписи 1937 г. десятки миллионов русских не побоялись подтвердить свою принадлежность к христианской вере. Л.Д. Симонович-Никшич обратился к присутствующим: “Кто согласен именно с таким уточнением, что нельзя считать виновным в ритуальном убийстве Божьего Помазанника весь Русский Народ, прошу встать”. Встали практически все. Точнее, почти все (в зале было около 1000 человек), за исключением 5-6 лиц.

Проблема серьезная. Обвиняя всю Русскую нацию, которая не работала в масонских ложах, не бунтовала вместе с декабристами, не “шла в народ” с народниками и не помышляла о свержении Государя, обвиняя свою нацию в убиении Того, Кого поставил Бог, мы тем самым ставим крест на русском этносе и как бы оправдываем продолжающийся по сей день 87-летний геноцид своего народа и отправляем его в могилу на радость Мировому правительству. Мы призываем наших архиереев дать богословскую оценку проблемы греха цареубийства.

В.Н.Осипов

Л.Д.Симонович-Никшич

А.Н.Иванов

Неожиданно очень интересный комментарий на этот документ написал главный редактор нашего сайта хоругвеносцев Степан Воробьев. Вот он:

От Луки, 11: 47-48: “Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши: сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы”. Я, – пишет Степан, – как-то слышал такое поучение на эти евангельские слова. Иудеи признавали своими отцами не пророков, а именно тех, кто их избивал. Таким образом, строя гробницы пророкам, которых они при этом не считали своими отцами, иудеи и свидетельствовали, что они – дети убийц, что они признают себя их наследниками, а значит и соучастниками в их делах. Вот в чем смысл слов Спасителя. И нам сейчас предлагают назвать своими “отцами” жидов, которые ритуально умучивали Святую Царскую Семью! И таким образом “засвидетельствовать” о своем родстве с ними! Но наши отцы – это те, кто мученически умирал от этих же проклятых убийц Царя и Русского народа.

…Да, итак, в среду, 20 октября, о. Кирилл (Сахаров) послал Валеру Котилевского на вторую часть конференции “Православие и Россия в свете Апокалипсиса”, которая, как я уже говорил, теперь проходила в Зеленограде уже без участия Л.Д. Симоновича-Никшича и В.Н. Осипова, но зато с участием Олега Владимировича Коршунова – нашего давнего “соратника”, который и вел конференцию.

Там то ли зачитывали документ, где упоминается “вина Русского народа в грехе Цареубийства”, то ли еще как упомянули, но, только когда Котилевский услышал это слово – “ЦАРЕУБИЙСТВО”, то он встал и громко, во всеуслышание выразил протест: ведь ясно, что мы Царя не убивали! Ведь в ответ на выступление Леонида Донатовича весь “Эльбрус” поднялся, свидетельствуя, что не согласен с грехом Цареубийства! Весь “Эльбрус”, а вы здесь… Хотя после “Эльбруса” ясно, что Русский Народ не виновен в Цареубийстве, что Царя убили – ЖИДЫ!

Что тут началось! На него стали орать и шипеть с двух сторон, а Олег Коршунов властным жестом указал ему на дверь и приказал: “Выйдите отсюда!”

Да, эта борьба именно по этому главному вопросу эсхатологии – Русской эсхатологии – будет страшной и безпощадной.

Никто не выступает против покаяния. Но во-первых, покаяние, само понятие покаяния понимают совершенно по-разному. Одни – как некий плач и стенание всего Русского Народа и подчинение его, как говорит о. Митрофан, “духоносным отцам”, а другие – как активное действие по освобождению России и Русского Народа от власти грефов и чубайсов, то есть от того самого ИГА ЖИДОВСКОГО, которое сейчас во что бы то ни стало стремится возглавить Монархическое движение (рвется к власти в Монархическом движении) для того чтобы доказать нам, что раз простой Русский Народ – то есть мы сами – убили своего Царя, то мы и не имеем права желать себе Царя Нового, ибо что могут понимать прошлые Цареубийцы в вопросе призвания Нового Царя! Вот они нам Царя и поставят. Уверяю вас: версия будет самая фантастическая – почище поставления (объявления) антихриста… Что-то в стиле Гришки Отрепьева или Николая Ставрогина…

И когда “покаяние” Русского Народа достигнет своего апогея, тут-то нам его и явят.

Кто это будет? Да кто угодно. Да мало ли у нас в России талантливых и даже гениальных людей. Много, очень много: это, братцы, вам не Германия с Данией, и не Франция с Голландией, это она, она – самая фантастическая на свете страна – РОССИЯ…

Да, итак, на самой конференции “Православие и Россия в свете Апокалипсиса” весь зал – 1000, или, как пишет “Русский вестник”, – 1500 человек, – весь зал большого кинотеатра “Эльбрус” встал и засвидетельствовал, что все находящиеся тут не берут на себя Кровь Помазанника Божия. В самом президиуме, как я уже писал, встали все, во главе с духовником женского Боголюбского монастыря архимандритом Петром (Кучером). Все, кроме о. Митрофана (Лаврентьева) и его активной помощницы Елены Алексеевны Кириченко, неизвестно как тут, в президиуме, оказавшейся, да внизу еще, в первом ряду – кто-то в подряснике, кажется диакон, из какого-то храма. И то он хотел встать, но потом, взглянув на Елену Алексеевну, вдруг окаменел, да так и остался в таком полувставшем положении… Во всяком случае именно это запечатлели фотографии зала, которые сделали наши корреспонденты…

Это была почти что абсолютная победа – Абсолютная Победа Русского Духовного Оружия…

Именно эта ситуация и описана в заявлении, сделанном от лица всей конференции, я повторяю – ВСЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ – тремя ее участниками – В.Н.Осиповым, Л.Д.Симоновичем-Никшичем и А.Н.Ивановым. Причем двое первых были членами Президиума и вели саму Конференцию, а последний вставал в зале, среди всех остальных ее участников. Впрочем, под этим заявлением могли бы стоять подписи 1000 человек минус пять не вставших. И первой должна была стоять подпись архимандрита Петра (Кучера), который встал очень резко и одним из первых…

Это самое наше заявление мы немедленно послали в “Русский Вестник”. Не знаю уж, из каких источников Алексей Николаевич Иванов получил сведения, но он сказал, что А.А. Сенин обещал его опубликовать, правда, с комментариями о. Митрофана. Видимо, чтобы уравнять различные точки зрения…

Каково же было наше удивление, когда мы раскрыли очередной, 21-й номер “Русского Вестника” за 2004 год: на странице 11 под названием “Конференция “Православие и Россия в свете Апокалипсиса”, не веря глазам своим, мы с В.Н. Осиповым прочитали следующий “пассаж”:

“Началась конференция молебном с чином покаяния. Этот чин покаяния в грехах Русского Народа был составлен еще Патриархом Ермогеном, а ныне дополнен перечнем грехов последующих (после времен Ермогена? – Л.Д.С-Н.) поколений, в том числе грехом цареубийства. Четверо священников в богослужебных облачениях поочередно зачитывали текст покаянных молитв, в конце каждой из которых народ коленопреклоненно хором повторял: “Прости нас, милосердный Господи!”…

В середине статьи была помещена фотография, на которой, действительно, четыре священника, во главе с о. Митрофаном, зачитывают текст. Чуть ниже опубликована другая фотография, где народ в зале внемлет этим четырем священникам. На первом плане слева направо: о. Георгий Вахромеев, за ним Владимир Николаевич Осипов, за ним Леонид Донатович Симонович-Никшич и, чуть впереди, еще один священник. Дальше весь зал.

Если прочитать эту статью, то складывается полное впечатление, что все мы – 1500 человек – безпрекословно вслед за четырьмя священниками приняли “Чин покаяния в грехах русского народа”, в том числе – в грехе Цареубийства…

На самом деле, как я уже писал, все было совсем не так, а даже и полностью наоборот. Хочется спросить А.А. Сенина: “Как же так, уважаемый Алексей Алексеевич, ведь Вы же получили наше “Заявление” и даже, как говорил А.Н. Иванов, хотели его опубликовать?! Но опубликовано оно почему-то не было. Как не были опубликованы другие тексты – противников обвинения Русского народа в грехе Цареубийства?”

Впрочем, “Русский вестник” и ранее не публиковал многие наши тексты на эту тему.

Впрочем, это и не мудрено, ибо уже в то время готовилось прославление Царя и Всей Семьи как умученных от своих, от Русских, от всего народа, то есть как “страстотерпцев”.

Святые Царственнии Мученицы, от жидов умученные, – молите Бога о нас!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств

Л.Д.Симонович-Никшич

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ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗА ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ

1 июля 2005 г. братчики Союза Православных Братств Русской Православной Церкви и Хоругвеносцы приняли участие в Крестном Ходе из святого града Владимира, посвященном 850-летию Боголюбовского монастыря. Крестный ход прошел замечательно. Священники – представители епархии, благодарили хоругвеносцев за помощь, организацию, образцовый порядок, а так же за то, что хоругвеносцы привезли из Москвы знаменитую чудотворную мироточивую икону Святых Царственных Мучеников, которая четыре года обильно мироточила и благоухала. Сейчас же мироточение продолжается – на иконе как драгоценные камушки выступают кристаллы мирра.

Всё шло хорошо, пока хоругвеносцы не вошли в монастырь. Тут, по окончании молебна на них напали некие странные оголтелые люди, и, опираясь на милицию, насильно выдворили их из монастыря. В заключении, какой-то никому не известный молодой батюшка потребовал от Главы Хоругвеносцев Л.Д.Симоновича-Никшича честного слова в том, что Леонид Донатович нигде не опубликует о случившемся. Чтобы прекратить безобразный скандал, Леонид Донатович дал такое слово.

Вчера же, на празднике Петра и Павла, состоялось расширенное экстренное собрание Союза Православных Братств, которое приняло решение, слово с Леонида Донатовича снять и информацию о вопиющем беззаконии никому не известных “опричников”, изгнавших из монастыря старейшую Православную Патриотическую организацию СПБ и известную всему миру икону Святых Царственных Мучеников, обнародовать в прессе как можно шире.

Далее следует текст Заявления Союза Православных Братств по поводу провокационного поведения неизвестных людей, выдававших себя за охрану монастыря.

Да, когда-нибудь я, может, и опишу эту «ситуацию» в Боголюбском монастыре. Но не сейчас. Ведь всего описать не успеваешь… Да и то, ведь я пишу что-то среднее между средневековой хроникой и современным романом о Хоругвеносцах, и мире, о нашем современном монархизме конца ХХ-го – начала XXI-го века. А события продолжают развиваться со всё убыстряющейся скоростью . . .

(продолжение следует…)

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич