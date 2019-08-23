Русский мир: в поисках идеологии будущего… (Обращение к РУССКИМ ЛЮДЯМ…)

В условиях глобализации мирового сообщества генеральным фактором продуктивного общения стран и народов, социальных классов и личностей становится «идеология» как рационально организованная система представлений людей о целостности окружающего мира и наиболее общих императивах их практической деятельности в достижении желанного будущего. Поэтому обозначенный в статье №13 Конституции РФ запрет на реализацию в жизни страны «общегражданской», государственной идеологии является, по существу, категорическим отрицанием ее права на существование в пространстве глобального социума. Наиболее простым способом преодоления данного конфликта между жизненными интересами россиян в утверждении достойного, рационально продуманного будущего в современном мире и «правовыми» требованиями постсоветской Конституции страны о запрете «государственной идеологии» может стать разработка «региональной идеологии», способной приобрести в силу «концептуальной цельности» общенациональный размах.

Для эффективного решения этой генеральной задачи в «идеально-разумном» воспроизводстве российского будущего необходимо, в первую очередь, восстановить духовную связь нынешних поколений россиян с идейно-практическим опытом досоветской, царской России, обеспечившей в свое время максимальное расширение жизненного пространства Русского мира. Концептуальной основой великодержавной идеологии Российской империи стала «теория официальной народности», сформулированная министром просвещения в имперском правительстве царя Николая I графом C.C.Уваровым. «Общая наша обязанность состоит в том, — подчеркивал он в циркуляре о вступлении в должность от 21 марта 1833 года, — чтобы народное образование, согласно с Высочайшим намерением Августейшего монарха, совершалось в соединенном духе Православия, Самодержавия и народности».

Думаю, что не ошибусь, когда признаю в требовании «народности» утверждение «вольности», «свободы» в жизни русских народных масс. Дух «православия», согласно мнению «славянофилов», представлен идеей «соборности», духовно-нравственного единения людей в созидании «общего будущего». Идейная суть «самодержавия» заключена, по нашему мнению, в требовании «суверенного», вполне «самостоятельного», «самоопределенного» существования страны, универсальной основой достижения которого служит мировой Разум. Таким образом, идеология «официальной народности» императорской России XIX века утверждала высшими ценностями гражданской жизни россиян идеалы «разумности», «соборности» и «свободы».

Постимперская эпоха новейшей российской истории связана с распадом этой «сакральной» троицы «идейных мотивов» русской жизни, когда приоритетное развитие получает лишь одна из ее сторон. Так, духовная атмосфера новообразовавшейся советской державы стала продолжением культа «имперского величия» прежней царской России, но развитого на основе углубления потенциалов сугубо «научного разума» (вспомним идеологию «научного атеизма»). Погиб СССР в результате непродуманных политических решений Н.С.Хрущева, связанных с принятием на ХХII съезде КПСС Третьей Программы партии о построении основ коммунистического общества и признанием задачи «стирания существенных различий» между людьми умственного и физического труда важнейшей целью социальной политики страны. Это искусственное «принижение» роли научного разума в развитии советской державы и привело к нарастанию ее производственно-экономических проблем и конечному распаду.

Идеологической основой политической практики постсоветской РФ в период президентского правления Б.Н.Ельцина стал культ «свободы» (ее нравственную суть он выразил в 1990 году своим «бездумным», провокационным призывом к элитам национальных республик: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить»), похоронивший научный «разум» и социальную «солидарность» российских граждан в претворении будущего. Новый Век в жизни РФ обозначен приходом в Кремль нынешнего президента страны Путина В.В., который утвердил главной задачей своей политической идеологии религиозное возрождение российских народов, достижение духовного согласия в общении основных конфессиональных сообществ страны, дополнив их нравственный союз существенным укреплением военной мощи российского государства.

Однако события на Украине и возрастающее давление на РФ со стороны Запада требуют от руководства страны «концептуального прорыва» в обеспечении духовно-нравственного единства государственной власти, религиозных общин и народных масс на пути в будущее: стране нужна «максимально целостная» научно-практическая идеология общественной жизни в условиях формирующегося глобального социума. В современной РФ есть три города федерального значения — Москва, Петербург и Севастополь. Если главной задачей Москвы является решение хозяйственно-экономических проблем страны, а ведущие социальные силы Петербурга нацелены на военное обеспечение неприкосновенности ее территориальных границ, то Севастополь в соответствии со своим «священным» именем мог бы вновь стать «идеологическим учителем» новой, возрождающейся России. Откуда пришла на Русь христианская идея, там эта Вечная истина и должна получить свое полное «научно-практическое» претворение как скрещение в социальном начале духовной жизни русского народа масс идейных потенциалов «соборности», «разумности» и «свободы» созидательной энергией «творчества» (Гореликов Л.А. Современная повестка дня: Севастопольский горизонт российского будущего // ВИПЕРСОН: 31.10.2016 / http://viperson.ru/articles/sovremennaya-povestka-dnya-sevastopolskiy-gorizont-rossiyskogo-buduschego; Л.А.Гореликов, Е.Л.Гореликов, Русский путь в созидании глобального социума: севастопольский проект Великой России // «Академия Тринитаризма», М., Эл №77-6567, публ.23745, 20.09.2017; Л.А.Гореликов, И.Ф.Ермаков, Город-герой Севастополь как идеологический центр возрождения Великой России // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23870, 24.10.2017). Идея «сотворения бытия» должна стать главным руководством коллективной жизни русского люда в реалиях глобального социума.

Это «русское» прочтение христианской идеи духовного совершенства человека я определил понятием «онтологический символизм», признав законы «вербального общения» людей высшими законами их творческой самореализации. (См.: Л.А.Гореликов. Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016). Однако все предпринятые мной попытки пробудить интеллектуальную общественность Севастополя к разработке целостной системы современного научно-философского мировоззрения потерпели неудачу: ни мои коллеги по научно-философскому цеху, ни представители городской администрации, ни церковные наставники православной общины города не поддержали мой призыв к совместной работе в утверждении города-героя Севастополя идеологическим наставником всей России, в разработке научно-философской модели мировой целостности как реализации творческих ресурсов национальных языков. Очевидно, что главным препятствием на этом пути «идеологического возрождения» Севастополя в судьбе современной России является статья №13 Конституции РФ, запрещающая россиянам иметь «общегражданскую», «национально-государственную» идеологию. В условиях крайнего обострения противоречий между РФ и военно-политическим блоком западных государств такая «безыдейная стратегия» жизни ведет Россию к катастрофе: всемирные процессы глобального социума требуют от национальных сообществ предельной концентрации своих интеллектуальных ресурсов в утверждении желанного будущего.

Л.А. Гореликов — д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.