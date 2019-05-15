Русский императив в философском самоопределении глобального социума

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

(Иоанн: I–1)

Современное общество характеризуется глобализацией, универсализацией и унификацией, законов своей жизнедеятельности. Эта глобализация раскрывается в двух диаметрально противоположных проекциях — социальной конфронтации и нравственной консолидации населения, усиления классовой и межэтнической борьбы гражданских масс или же углубления их духовного единства. Если глобализация борьбы обрекает человечество на скорую гибель в результате столкновения современных цивилизаций, оснащенных ядерным оружием, то логика единства открывает неограниченные перспективы в духовном совершенствовании мирового сообщества. Нравственным средоточием разрушительных тенденций социального антагонизма стала в наше время западная цивилизация, настроенная частно-собственническими инстинктами своей гражданской массы не на созидание, а на расчленение и «поглощение» бытия как условия обогащения индивидов даже в ущерб целостности всего общественного организма, подталкивая его к гибели. Кровавым свидетельством глобального кризиса современного социума стали в прошлом веке две мировые войны, обозначившие приближение рода людского к самому краю исторической бездны: все более широкое распространение в нашем столетии пламени военного безумия грозит завершиться столкновением ядерных держав, что будет означать самоуничтожение человечества.

Задача спасения человеческого сообщества от надвигающейся мировой катастрофы требует освобождения сознания современных народов и их политических лидеров от диктата «борьбы противоположностей» в проектировании будущего, что предполагает перенацеливание социальной стратегии от законов «конфронтации» общественных сил к императивам их «внутреннего единения», разворот методологического дискурса от приоритетов анализа в освоении бытия к требованиям универсального синтеза его необходимых различий. Конечным продуктом максимально широкого анализа духовных оснований исторической практики человечества стало вычленение трех глобальных сфер общественного сознания — религии, философии и науки, выражающих «генеральные направления» в освоении людьми окружающего мира и определяющих, соответственно, внутренние интенции их «субъективных» устремлений, внешние зависимости «объективной» реальности и, наконец, всеобщие принципы «логико-философского мышления» в реконструкции мировой целостности, обеспечивающие необходимую связь субъективных желаний социальных масс с реалиями наличной действительности. В этой идеальной палитре нравственных канонов коллективной жизни людей религия поддерживает традиционный уклад их совместных действий, обозначая общей верой вечные смыслы бытия, тогда как наука устанавливает на основе свидетельств чувственного опыта необходимые различия объективного окружения, а философия стремится соединить духовный настрой социальной традиции и подвижный облик материальной действительности необходимыми зависимостями.

Сегодня глобальный социум застыл перед решением генеральной задачи исторической практики человечества по идейному согласованию, концептуальному синтезу требований религиозной веры, научных знаний и философской мысли в проектировании будущего. Главным истоком такого идеального синтеза служит созидательный потенциал человеческого разума, внешним обнаружением которого становится речь людей, их язык как символическое орудие взаимного общения, коллективного мышления и личностного самоопределения индивидов и социальных групп в «целостном» освоении действительности. Внутренним, наиболее общим «идейным основанием» разумной способности людей в постижении и реконструкции необходимых связей мировой целостности выступает «теософия» как высшая, «Божественная мудрость» человеческого сознания в претворении социальной целостности.

Теософская мудрость всегда присутствовала и «скрытно» управляла развитием общественного сознания людей, помогая им творчески преодолевать исторические препятствия в достижении жизненного благополучия. Но свое приоритетное значение в развитии общества этот «божественный дар» человеческой природы приобретает лишь с глобализацией мирового сообщества, требуя от людей изживания, минимизации конфликтных ситуаций в осуществлении общественной практики как угрожающих гибелью человечества. Внешним выражением вызревания потенциалов «высшего разума» в жизнедеятельности мирового социума стало образование во второй половинеXIX века «теософского общества» как объединения мыслителей, нацеленных на постижение и воплощение в практических действиях людей требований «высшей Мудрости». Одним из главных инициаторов создания в современном мире «теософского общества» стала представительница русской интеллектуальной культуры Е.П.Блаватская, оказавшаяся способной концептуально связать в своем духовном опыте конструктивные мысли цивилизаций Запада и Востока и наметившая разработкой идейных оснований «теософского синтеза» бытия генеральные ориентиры глобального будущего человечества.

В личности Е.П.Блаватской воплотилась творческая тайна грядущей судьбы человечества. Будучи разумной личностью, представляющей душевный настрой «женского естества», она выразила в своем понимании «высшей Мудрости» креативную натуру, духовную силу женского существа в «обогащении бытия» новыми формами, утвердив акт «творения», созидания «нового» главным свидетельством «божественной благодати». А будучи в своем начальном социальном опыте представителем русской этнокультурной среды, она указала собственной жизнью на русский народ как грядущего «генерального субъекта» глобального объединения человечества. Поэтому день рождения Елены Блаватской 31 июля (12 августа по новому стилю) 1831 должен отмечаться в России как второе, Духовное рождение Русского народа в претворении глобального будущего человечества, а день ее смерти 26 апреля (8 мая по новому стилю) 1891 года следует воспринимать как напоминание людям о высшем смысле их существования, как День всеобщего Покаяния, Памяти и Скорби о трагических событиях прошлого. Душа русского народа обладает женским лицом и выражает социально-креативные силы бытия, определяющие духовную полноту совместной жизни людей как творческого объединения потенциалов религии и науки на основе культивирования канонов эзотерической философии. «Эзотерическая Философия, — раскрывает Е.П.Блаватская идейную суть творческого самоопределения людей, — примиряет все религии и, снимая с каждой ее внешнюю оболочку, человеческую, указывает на тождественность корня каждой с основой всякой другой великой религии. Она доказывает необходимость Божественного и Абсолютного Принципа в Природе» (Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 1.- М. «Фолио», 2002. — 880 с. , с.24).

Намеченное личностью Елены Блаватской «второе рождение» русского народа для реализации глобального будущего человечества выражается, как свидетельствует новейшая история России, в коренной трансформации русской «народной души», отвергшей в начале ХХ века весь прежний традиционно-религиозный уклад своей государственной жизни и ставшей на путь радикальных преобразований социальной действительности, исторически «зависнув» в конце прошлого столетия между «гражданским долгом» коллективизма и «свободой воли» индивидуализма, между ясной, созидательной перспективой социализма и безумной, разрушительной стратегией капитализма (Л.А. Гореликов, Пророчества апостола Иоанна и судьба России // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.18047, 28.05.2013). В «Откровении» Иоанна Богослова историческое начало «второго», «духовного рождения» русского народа символически запечатлено следующей картиной: «И явилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения» (Апок. 12: 1–2). В наступившем XXI столетии мы продолжаем переживать исторический акт «второго рождения» русского народа не как зависимого от явлений материального мира, а как «одухотворенного существа»,утверждающего свое творческое предназначение в грядущей истории человечества:практическая реализация этой духовной ипостаси исторической жизни «русских людей» даст им право называть себя «дважды рожденными» – телесно и духовно.

Признавая «креативно-теософскую энергию» нравственным основанием рождения и укрепления в реалиях глобального социума нового «русского самосознания», следует обозначить главные этапы его исторического самоопределения в системе духовных потенциалов современной общественной практики. Общая линия исторического развития российского общества распадается в своих предельных контурах на две совершенно различные исторические эпохи — традиционного уклада русской народной жизни и революционного обновления ее социальной действительности, представляющих, соответственно, дух прошлого и надежды будущего.Прошлая жизнь России была временем становления и пространственного роста российской государственности, выражением чего стали этапы Киевской Руси, Московского царства и Российской империи, провозгласившей в годы царствования Николая I своей идеологией ценности «православия», «самодержавия», «народности»: народная «свобода», православная «соборность» и державный разум — таковы главные традиции прежней, ушедшей исторической жизни русского народа.

Гибель Российской империи и рождение СССР обозначили крушение традиционного уклада жизни российских граждан и их приобщение к социальному творчеству. Советский период новейшей истории России стал первым этапом «духовного преображения» русских масс, утвердившим науку и связанную с ней материалистическую философию идейным основанием развития их гражданского самосознания и главным руководством общественной практики в созидании будущего коммунистического общества. Материалистическая научно-философская идеология советской державы отвергла религию как иллюзорную форму общественного сознания, нацеленную на «субъективное сглаживание» социальных противоречий, на морально-этическое ослабление в социальной действительности классовой конфронтации.

Распад СССР и геополитическое конституирование в конце ХХ века РФ определили начало «второго этапа» в «духовном преображении» русских народных масс, утвердившего приоритетные права религии в качестве важнейшего средства духовно-нравственной консолидации гражданского населения классово поляризованного, антагонистического общества. Технологическим ответвлением религиозно-консервативной идеологии постсоветской России стала идейно приземленная наука как концептуальная основа практического освоения природных богатств страны и производства современных видов оружия для ее защиты от внешней агрессии. Наличие в конституции РФ статьи №13 о запрете «государственной идеологии» говорит о «неразвитости» в общественном самосознании общефилософской культуры, об отсутствии должного потенциала «социально-философского мышления» в управлении страной, когда научно-практическая разработка природных ресурсов оказывается лишь хозяйственно-экономическим довеском к религиозной «консервации» поведения народных масс, служит техническим средством поддержания неизменного характера социальных отношений. Сегодня в нравственном укладе постсоветской РФ отрицается творческая роль философской мысли в историческом обновлении общественной практики, наложен конституционный запрет на вмешательство «философского разума» в логику «сырьевой специализации» российского государства: после «крушения» советского проекта философская мысль стала «изгоем» в высших эшелонах кремлевского руководства страны.

Отсутствие на высших этажах власти постсоветской РФ зрелого социально-философского самосознания, настроенного на проектирование разумного будущего страны, сдерживает ее интеллектуальное развитие, что становится смертельно опасным в условиях формирования глобального социума, исповедующего максимально общие императивы в осуществлении социально-исторического процесса. Жизненные интересы надежного самоутверждения российского государства в современном геополитическом пространстве требуют неотложного подключения к управлению общественной практикой креативных ресурсов философского мышления, нацеленных на согласование гуманистических ценностей мировых религий в деле нравственного воспитания народных масс и открытий современной науки в постижении законов объективной реальности. Поэтому ближайшие перспективы исторического развития российского социума требуют интенсивной разработки потенциалов философского разума, способного очертить предельные контуры мировой целостности, наметить наиболее общие ориентиры созидательной деятельности человеческого сообщества и обеспечить логическую поддержку концептуальных прорывов отечественной науки в познании явлений объективного мира.

Сегодня наиболее актуальной для России проблемой становится задача коренного реформирования своего жизненно-практического мировоззрения, широкого подключения к управлению страной потенциалов научно-философского разума, способных обозначить максимально общие тенденции в развитии объективного мира и подсказать глобальному социуму наиболее перспективные пути в созидании будущего. Без осуществления радикального научно-философского «разворота» российского общества в осуществлении исторической практики «новорожденный» Русский разум просто задохнется от недостатка чистого «идейно-нравственного кислорода» в современной социальной действительности. Лишь глобальная «научно-философская революция» осветит конечный горизонт земной жизни человечества и укажет россиянам разумный путь в претворении будущего, утверждая интеллектуальныйхарактер нового, «третьего этапа» в духовном возрождении русского этноса: научный рассудок, религиозные чувства и философский интеллект определяют логику трех этапов новейшей истории русского народа.

Качественная суть «научно-философского этапа» духовного преображения россиян была намечена великим российско-советским ученым ХХ века В.И.Вернадским в концепции «ноосферы» как самоутверждения коллективного разума людей в управлении жизнью мирового сообщества. Достойным продолжателем дела Вернадского по разработке современного научно-философского мировоззрения стал на рубеже веков профессор Субетто А.И., сформулировавший на фоне реалий глобального социума и новых научных открытий концептуальную систему «ноосферизма», нацеленную по своей логике на фундаментальный синтез теоретических достижений основных разделов современной науки в описании мировой целостности. «Ноосфера, – согласно его пониманию, – это новое качество Биосферы, в котором коллективный Разум человечества «встраивается» в гомеостатические механизмы Биосферы и планеты Земля и начинает управлять социоприродной эволюцией, соблюдая требования законов-ограничений, диктуемых этими гомеостатическими механизмами» (А.И. Субетто, Миссия коммунизма в XXI веке // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25372, 19.04.2019). Но созданная им научно-философская система не преодолела в познании природной реальности главные ограничения науки прошлого столетия. Такие познавательные границы научной мысли ХХ века в описании пространственно-временных параметров Мироздания были обозначены принципами специальной и общей теории относительности А.Эйнштейна о предельной величине скорости света, равной 300000 км/сек, а также признанием научным сообществом того времени возраста Вселенной продолжительностью в 10-20 млрд лет.

Однако принцип постоянства скорости света представляет в познании космической реальности лишь процессы «прямолинейного распространения» электромагнитных излучений, совершенно не учитывая исходные установки сферической и гиперболической геометрии в описании пространственной конфигурации мировой целостности. Эта односторонность физической науки прошлого века в отображении природных процессов устраняется введением принципа постоянства ускорения электромагнитных сигналов во Вселенной, позволяющего математически выразить не только поступательные, но и вращательные движения электромагнитных потоков по изогнутым траекториям. Главным и вполне зримым свидетельством ускорения, возрастания темпов убегания электромагнитных волн от своих источников служит необъятная темнота окружающего Космоса, в котором излучение безмерного числа звездных миров не приводит к сохранению интенсивности световой энергии, теряющей собственную яркость в необъятных просторах мирового пространства, обозначая этим реальность своего ускоренного исчезновения из поля зрения людей.

Использование при описании динамических процессов во Вселенной принципа постоянства величины ускорения электромагнитного сигнала, равной 300000 км/сек2(300000 км/сек в квадрате) приводит к определению возрастных показателей ее существования отрезком времени в 1,289·1012лет (1 трлн. 289 млрд. лет). Эта величина, установленная на основе теоретических допущений, получает подтверждение результатами обнаруженной эмпирической регулярности в темпоральной динамике мировой целостности, приводящей познающий разум к определению длительности космической эволюции интервалом времени в 1,259·1012лет (1 трлн. 259 млрд.лет). Наблюдаемое здесь расхождение между результатами эмпирических измеренийи теоретических вычислений оправдывается принципиальным «разрывом» между теоретическим описанием темпорального процесса, допускающим достижение предельных состояний, и действительным его протеканием, исключающим достижимость идеальных границ и не требующим в своей реализации всей длительности теоретически необходимого времени (Л.А. Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.16879, 10.10.2011 / http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161886.htm.).

Введение в вычисления глобальных параметров физической реальности принципа постоянства ускорения электромагнитного сигнала и установление на этой основе совершенно новой пространственно-временной конфигурации Вселенной позволяет полностью преодолеть ограничительные линии науки прошлого века и приступить к фундаментальному перестроению всей общенаучной картины мира. Поэтому я призываю креативно мыслящих естествоиспытателей использовать эти революционные открытия для концептуального преобразования физической картины мира, для радикального обновления научных представлений о фундаментальных законах объективной реальности. В этом плане эвристически перспективным направлением в разработке проблем современной физики мне представляется концептуальный подход В.А. Шашлова по теоретической реконструкции ее содержательной целостности на методологической основе проективной геометрии. По его оценкам, «проективная геометрия является тем недостающим разделом математики, в котором нуждается современная физика для получения ответов на многочисленные проблемы, которые к настоящему времени остаются нерешенными» (В.А. Шашлов, Новая модель Мироздания (I) // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 24950, 20.11.2018). Теоретические открытия в познании Вселенной и практические результаты в технологическом применении новых концептуальных моделей должны «заставить» Кремль идейной мощью познавательных решений уйти от абсолютизации религиозных догм в управлении российским обществом и утвердить интеллектуальную стратегию его развития на основе культивирования научно-философских знаний во всем их содержательном объеме — как естественнонаучных, так и социально-философских дисциплин.

В претворении российского будущего все зависит сегодня от творческого настроя и гражданской воли представителей научно-философской общественности в фундаментальном обновлении общенаучной картины мира. Ныне в жизни российского общества наступает эпоха лидерства философской мысли в революционном обновления интеллектуальных ресурсов исторической практики русского народа. Россия или погибнет под нарастающим давлением хозяйственной и военно-технической мощи западных держав, или же духовно воскреснет для решительного самоутверждения в реалиях глобального социума: российские философы и ученые должны осуществить Великую научно-философскую революцию в познании мировой целостности и заставить Кремль прислушаться к требованиям Русского Разума.

Я полагаю, что генерализация концептуальных решений «научно-философского разума» в социально-исторической практике постсоветской РФ охватит весьнынешний век и завершится лишь в будущем столетии, которое и станет началом культивирования потенциалов теософии в проектировании вселенского будущего человечества, пробуждая творческую энергию россиян для широкого освоения космических просторов и коренногоразвития духовных способностей людей. Поскольку Божественный субъект творит объективный мир силой своего Слова, постольку мировоззренческой предпосылкой реализации теософского мышления в созидании будущего оказывается научно-философская концепция «онтологического символизма», согласно которой разумные связи мировой целостности устанавливаются креативной энергией всемирного Языка и раскрываются исторической логикой развития этнокультурных форм вербального общения людей (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М.,Эл № 77-6567,публ.22199, 16.06.2016 /http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/00011653.htm). «Истинный философ, изучающий Эзотерическую Мудрость, — указывает Елена Блаватская на творческий ресурс теософских знаний, — совершенно освобождается от личностей, догматических верований и особых религий» (Блаватская Е.П. Тайная доктрина, том 1.- М. «Фолио», 2002. — 880 с. , с.24).

Гореликов Л.А. – д. ф. н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.