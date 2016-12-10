Русская Мистическая Победа

В последнее время в мире произошли знаковые события. События из той серии, в совершении которых мир полностью переворачивается. Произошли события, не «знаковые» и даже не «символические» – произошли события «мистические». После открытия памятника Ивану Грозному в Орле, мир – я уверен в этом, – полностью «переворачивается». И вектор его, опять же, полностью меняется с Левого («демократического») на Правый («консервативный»). Говоря образно – образ мира теперь представляет не Ленин с его атеистическим коммунизмом, а Иван Грозный с его Православным Царством Последних Времен.

Первым из таких событий — которое носило значение абсолютного духовного прорыва был момент, когда Наталья Поклонская вышла на шествие «Безсмертного полка» с мироточивой иконой Царя Мученика Николая Александровича. Это был невероятной силы удар по цементной стене левой идеологии, все еще довлеющей над всем миром, и, особенно, доминирующей у нас в стране.

Как они все завопили… Не сметь! Можно идти только с Красными героями! Только с Александром Матросовым и Зоей Космодемьянской! А не с этим «слюнтявым отрешенцем», предавшем родину во время Первой Мировой! Презренный Николашка! Он угнетал народ, он устроил Ходынку и Кровавое Воскресенье! Да, жаль, что мы не в Китае живём. А то бы мы устроили Тянь Ань Мынь всем этим боярам, царям и королям! Передавили бы их гусеницами танков, размазали бы по брусчатке! «И правильно, его — этого Николая Кровавого — расстреляли в Екатеринбурге по приказу самого гуманного человека на земле — нашего дорогого Ильича!»

Последнее мнение, насчет «правильно» наиболее чётко и ясно в одном из видео-интервью выразил один из лидеров Евразийского движения — Гейдар Джемаль. Он прямо так и сказал:

— Самым великим событием XX века было то, что Ленин приказал убить всю Царскую Семью!

И вдруг, нате вам! В общем-то, в левом, точнее «примирительном» лево-правом, красно-белом, так сказать, но в сущности всё равно советском красном марше «Безсмертного полка», впереди всех, в руках генерального Прокурора Крыма, Натальи Поклонской появляется мироточивый образ Царя-Мученика Николая Александровича!

Воистину это было явление Царя народу. Царя-Мученика — Народу-Мученику. Царя, который прямо так и сказал:

«Если для спасения России нужна искупительная жертва, Я буду этой жертвой. Да будет Воля Божия».

Я со всей ответственностью, исходя из многолетнего опыта духовной брани за Святого Царя-Мученика и за Священное Русское Царство утверждаю — что поступок Натальи Поклонской, вставшей в первый ряд «Безсмертного полка» с мироточивой Иконой Царя-Мученика, есть величайший прорыв в битве Русского Света против извечной Багровой Тьмы, окутавшей и поглотившей нашу землю в 1917 году.

Как они противостояли, так они и теперь противостоят друг другу: Ангельский образ Натальи Поклонской с иконой Царя в руках, и демонский образ Гейдара Джемаля его «формулой» о приказе Ленина:

Свет — Тьма

Христос — Дьявол

Царь — Ленин

Рай — Ад

Православие — Атеизм

Царство — Коммунизм

Поклонская — Джемаль

Этот ряд можно продолжить до бесконечности. И именно слова Натальи Поклонской, противопоставившей доброго и святого Царя — злодеям и кровопийцам XX века, и прежде всего Ленину, взорвали наше спящее общество и дремлющий интернет. Ибо явление Натальи Поклонской с Образом Николая Второго — т. е. прямое явление Святой Руси на духовной территории Кощеева царства и её же слова о «гениях» проливших моря человеческой крови — есть, повторяю, первый величайший прорыв незримой дымовой завесы, окутавшей Русь — Россию в 17 году. И то, что прямо в преддверии столетия «Великой сатанинской революции» произошло это явление Царя Народу — говорит о том, что незримая Сеть лопнула, прорвалась и началось её самосжигание, наподобие скукоживающейся шагреневой кожи…

Второе великое событие мировой истории — есть открытие памятника царю Ивану Грозному в Орле. Именно из-за него, этого, прежде всего, мистического события и начались воистину глобальные перемены во всём мире. Царь Иван Васильевич и Грозный его Опричный Русский Дух — явился в мир и мир затрепетал. И затряслись все эти ТНК, заскрипела зубами вся подземная Инфернальная мировая закулиса, забилась в падучей вся цивилизованная, политкорректная, толерантная, интернационалистско-космополитическая «творческая» «интеллигенция». И все они завопили и возопили, заохали и заухали, завизжали и застонали. Как?! Кто разрешил?! Как посмели?! Прекратить! Прервать! Стереть! Растереть! Уничтожить!

Ибо вдруг в мире произошло событие, которого уж совсем никто не ожидал. Удар был такой силы, что вся эта всемирная мiровая «элита», весь этот «истеблишмент», на какое-то время потерял дар речи… А потом раздался визг и вой «сферы злобы поднебесной». Ибо в деснице у Грозного Царя над миром был поднят — самый главный символ Света на Небе и на Земле — Русский Православный Крест…

Вот и завыл, забился в припадках, заскрипел зубами весь Всемирный мiровой InFernational.

Да, теперь по всей России начнется мистическое шествие памятников Русским Царям. И начнется оно потому, что в России незадолго до этого Наталья Поклонская вышла на шествие «Безсмертного полка» с иконой Царя-Мученика Николая, а через некоторое время, в Орле было явление… Покрывало спало и всем нам открылся Грозный Царь на коне, с Крестом в деснице…

Всё, братья и сестры. Всё, дорогие мои нормальные Традиционалисты-Консерваторы. Всё, дорогие мои Монархисты-Патриоты, всё — противники сатанизма и Содома. Их время кончилось. Вектор Истории повернулся направо. Скоро задует сильная снежная Русская метель. И по Москве пойдет отряд из Двенадцати, уже не пролетарских расстрельщиков, а пойдет в пурге и снеге — та самая армия Архистратига Михаила, которая и изображена на хранящейся в запасниках Третьяковки Иконе «Благословенно воинство Небесного Царя», которая скоро уже выйдет на Белый свет — да и уже выходит в Орле, скоро выйдет в Александрове, в Казани, в Астрахани, в Вологде, Владивостоке и, наконец, в Москве, на Лубянской площади, встанет, наконец, Грозный Иоанн Васильевич с предстоящими, со всей Опричниной, во главе с Григорием Лукьяновичем Бельским, по инициатическому прозвищу Малюта Скуратов…

Всё — Наталья Поклонская начала, Иван Грозный продолжил, а Малюта уж постарается…

В России наступила эра Нового Консервативно-Традиционалистского Средневековья. Слава Опричнине!

Глава Союз Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Представитель Ордена Побежденного Дракона

во имя Святого Георгия Победоносца, Глава Сербско-

Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович-Никшич