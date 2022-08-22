Россия запросила срочного заседания Совбеза ОНН по ситуации вокруг ЗАЭС

Россия запросила проведение 23.08.22 срочного заседания Совбеза ОНН по ситуации вокруг ЗАЭС

Россия запросила проведение во вторник срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостреда при ООН Дмитрий Полянский.

“В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня “Угрозы международному миру и безопасности”. Попросили выступить на нем Генсека ООН Антониу Гутерреша”, — указал Полянский.

П.С. Кстати, очень примечательно, что комментируя эту новость постпред РФ в ООН Небензя сообщил, что Россия поднимет на этом заседании и тему убийства Дарьи Дугиной