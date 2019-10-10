В Нижнем Новгороде открылся VIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

В мероприятии участвовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Обращаясь к собравшимся, глава государства назвал спорт неотъемлемой частью жизни общества.

«И именно обществу определять векторы его развития, его глобальную повестку, в том числе предлагать в международный календарь официальных спортивных событий новые виды спорта и новые соревновательные форматы, те, что действительно интересны людям, стимулируют их систематически заниматься спортом, вести активный, здоровый образ жизни», — сказал Президент РФ.

В ходе мероприятия председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что форум — важнейшее профессиональное событие спортивной отрасли, по многолетней традиции собирающее специалистов, менеджеров и руководителей спорта из всех регионов России и из-за рубежа. В этом году форум привлёк рекордное число участников — свыше двух тысяч человек и около 300 представителей СМИ.

Во время панельной дискуссии на тему совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта сенатор заявил о важности использования имеющейся в стране инфраструктуры — около 312 тыс. спортсооружений — для массовых занятий спортом по месту жительства, работы или учебы, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«Человек должен жить сто лет», — говорил академик Павлов. И путь к активному долголетию лежит через спорт», — подчеркнул Валерий Рязанский.

Парламентарий отметил, что в рамках работы Форума запланирован ряд мероприятий, в том числе семинар-совещание «Реализация Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года».