Россия получила от Ирана 1000 ударно-разведывательных БПЛА. Об этом сообщает известный ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье со ссылкой на свои источники.

“Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 беспилотников после того, как Иран поставил несколько образцов и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Первые дроны уже применялись на Украине”, – пишет Мегье.

Недостаточное число ударных и разведывательных беспилотников считается одной из основных проблем российской армии в этой войне. Это затрудняет корректировку артиллерийского огня, а также точные удары по целям в тылу противника (в том числе, обнаружение и поражение тех же “Хаймарсов” или иных западных систем вооружений).

Судя по всему, при помощи иранских беспилотников, эту проблему россияне и попытаются решить. По мнению экспертов, Россия начнет массово применять иранскую технику в конце августа-начале сентября.