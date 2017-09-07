Царь грядёт!

24.08.2017

24 августа 2017-го года

Четверг. 16.27

Мученика архидиакона Евила

«Россия перед Вторым пришествием»

ГЛАВА

Вот, как говорится, продолжение темы о «Матильде» и о «Царских останках». Пока вообще без комментариев на сайте «Русской народной линии»:

«Тайна Матильды

Фильм «Матильда» — хула на Святого Царя / 22.08.2017



Архимандрит Рафаил (Карелин) считает, что фильм Алексея Учителя является продолжением Екатеринбургского злодеяния …

История повторяется. Через тени прошлого можно глубже понять настоящее и увидеть его корни, а через настоящее – зыбкие очертания будущего, как бы поддернутые туманом. Есть имена, числа, лица и события, которые приобрели символическое значение и стали тайнописью метафизической истории мира. Трагедия в Екатеринбурге, совершившаяся столетие назад, зазвучала как похоронный звон колоколов и реквием о России. Это злодеяние стало началом и продолжением катастрофы гибнущего государства, подобно Титанику, погружающемуся на дно океана. Оно воплотилось в стонах и криках жертв, замученных в лагерях смерти и камерах пыток, в выстрелах на Бутовском полигоне, где в общих могилах живые, закопанные вместе с мертвыми, умирали мучительной смертью. Оно воплотилось в грохоте куполов, сброшенных с обезглавленных храмов, в пламени сжигаемых церквей и монастырей, в невиданном в истории человечества геноциде, который уничтожил десятки миллионов людей, так что на карте мира страна превратилась в кровавое пятно.

Революция имеет свою мистику и ритуалы, которые можно назвать демонизмом и черной мессой, свою магию – тотальную ложь, превращающуюся в гипноз народа, свой культ – обоготворение вождей. Революция начинается с призыва к свободе, а кончается тиранией и постыдным рабством.

Святой Царь Николай принял на себя первый удар сатанинских сил. Он умер как воин в бою, как солдат на своем посту. Его мученическая смерть вместе с семьей – это незаживающая кровавая рана и обнаженный нерв истории России. Смерть – итог жизни, в ней раскрывается сущность человека. В предсмертном заточении особенно проявилось благородство Царя: его твердость веры, мужество, терпение, великодушие, нравственная чистота и христианская любовь даже к своим палачам. Его имя стало символом и знаменем, как бы лучом света в сгущающейся тьме. Зверски убитый Император оказался победителем духовной битвы, в извечной борьбе добра и зла. Лишенный царства и даже могилы, он нашел свое бессмертие и жизнь в сердце православного народа, который, несмотря на продолжающуюся клевету, почувствовал величие и святость Царя-мученика Страстотерпца. Впрочем, для христоубийц и цареубийц и их духовных потомков Царь тоже живой: они ненавидят его как живого врага – мертвого невозможно так ненавидеть.

Фильм «Матильда» – это продолжение Екатеринбургского злодеяния, это попытка путем чудовищней лжи и клеветы опорочить и загрязнить светлый образ Царя, то есть продолжить его казнь уже не в подвале Ипатьевского дома, а на экране, перед лицом всего мира. Так псы стараются растерзать на части тело мертвого льва, который и по смерти страшен для них.

Эти духовные преемники палача Юровского и тех, кто превращали монастыри в тюрьмы и колонии, оскверняли престолы храмов, устраивали из алтарей общественные туалеты, теперь хотят осквернить собственной грязью безвестную могилу героев – Царя и его семьи. Они плюют в душу народа, будучи уверенными в своей безнаказанности, и считают себя хозяевами создавшегося положения. Они не спрашивают у народа, что он хочет и диктуют ему свою волю и замыслы, а на возмущение и протесты не обращают внимания, как на мычание бессловесного скота.

История повторяется. Опять Саломея пляшет, извиваясь как змея, перед опьяневшими гостями Ирода. Опять Иродиада беснуется и неистовствует, опять хочет получить на блюде главу Иоанна Крестителя. Опять Иуда считает сребреники – цену предательства. Опять синедрион совещается, как распять Церковь в лице ее святых: очередной жертвой единогласно выбран святой Царь Николай – для этого у синедриона есть свои причины.

Снова лжесвидетели собираются в доме Каиафы. Снова Христос подвергается издевательствам и оплеванию. Снова Каиафа раздирает свои одежды. Снова Пилат умывает руки и оскверняет совесть судьи. Снова Петр отрицается от Христа не словами, а молчанием. Снова апостолы прячутся в потаенной комнате «страха ради иудейского».

Опять многоликий Иуда выступает из-за кулис на сцену, ожидая аплодисментов. Опять Иудатильда оголяет свою грудь перед сладострастными взорами зрителей. Опять в подземельях Соломонова храма служатся языческие мистерии, пока что скрытно от мира. Опять дочери Каина и сыновья Дана торжествуют свою эфемерную победу. Опять диавол – учитель лжи, иллюзионист и старый шут – смеется над легковерным народом. Совершается тайна беззакония, тайна бездны. Снова оживают призраки. Опять готовится для Церкви Голгофа.

У Церкви – Невесты Христовой – нет на земле ни покровителей, ни союзников, нет никого, кроме Бога. Она одна, как Христос в Гефсиманском саду. И в этом видимом одиночестве — ее величие и невидимая непоколебимая сила.

Архимандрит Рафаил (Карелин), исихаст, богослов, духовный писатель».

И ещё:

«Удар по духовным основам нашего Отечества

Фильм «Матильда» — хула на Святого Царя / 23.08.2017



Обращение митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина (Пушкаря) ко всем православным христианам в связи с готовящимся показом во Владивостоке на международном кинофестивале «Меридианы Тихого» кощунственного фильма «Матильда» …

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

В год столетия кровавой катастрофы 1917 года, ставшей началом жесточайших гонений на Церковь и на всех верующих людей, вновь готовится удар по духовным основам нашего Отечества. Революция привела к зверскому убийству Всероссийского Императора Николая Александровича Романова и всей его невинной семьи. И вот теперь восстают силы, стремящиеся надругаться над памятью нашего Царя, уже прославленного вместе со своей семьей в лике святых Страстотерпцев. Царь, который всего себя принес в жертву за свой народ, до конца остался верен Христу, святой Матери Церкви и русскому народу, опять становится целью грязной клеветы и публичного поругания. И это поругание намерены устроить создатели лживого и провокационного фильма «Матильда».

Фильм «Матильда» намерены показать в начале сентября на международном кинофестивале «Меридианы Тихого» в городе Владивостоке. Наш город в 1891 году посещал сам Цесаревич, тогда будущий Царь Николай II. Владивосток с великой любовью и радостью встречал своего будущего Государя. Благодаря усилиям Государя Николая Александровича Романова Русь прочно укрепилась на берегах Тихого океана.

После революции, когда уже по всей стране была установлена богоборческая власть, в городе Владивостоке состоялся Приамурский Земский собор. И этот собор сурово осудил злодеяние, совершенное в Ипатьевском доме. Земский собор во Владивостоке стал символом народной любви к Царю и почитания самодержавия в России.

В нашем Владивостоке в Покровском соборе хранится чудотворный Порт-Артурский образ Божией Матери, утраченный после революции и вновь обретенный в 1998 году. Перед этим образом возносятся молитвы к Самой Пречистой о спасении России и защите ее восточных рубежей.

Владивосток имеет особое значение для России. Здесь наш главный выход в Тихий океан. Здесь база Тихоокеанского флота. Рядом с нами великие азиатские державы и Корейский полуостров, вокруг которого сложилась грозная обстановка.

Своей государственной политикой на востоке, Государь открывал окно в Азию. Он желал, чтобы Русь возвестила народам Азии о Христе, и все делал для этого, способствуя укреплению Церкви и государства на тихоокеанских берегах.

И вот теперь, спустя столетие во Владивостоке, в это окно, широко распахнутое Россией в Азию, создатели фильма «Матильда» и их пособники намерены показать на огромных киноэкранах всем нам и нашим азиатским соседям великое оскорбление и хулу на святого Царя Мученика Николая, на его святую супругу Мученицу Александру, на весь наш народ.

Зло надвигается на Россию с восточных рубежей. С Владивостока, с города, где начинал свой путь по России в 1891 году молодой Цесаревич, совершая Восточное путешествие.

Мы обратились к министру культуры РФ, губернатору и администрации Приморского края, учредившим кинофестиваль «Меридианы Тихого», к организаторам кинофестиваля, с просьбой отказаться от показа этого фильма. Однако пока они не намерены отказываться от демонстрации «Матильды» во Владивостоке.

Мы выступаем против поругания имени святого Царя Мученика Николая и всей его святой семьи! Молим Господа, чтобы Он не допустил этого злодеяния! Чтобы Господь явил Свою милость нашему народу и всей стране Российской!

Просим вас, братья и сестры, помочь нам молитвами своими! Всех вас, живущих за Уралом, в западной части России просим горячо молиться вместе с нами! Пусть укрепит Господь и Его Пречистая Матерь всех нас, живущих на восточных рубежах Святой Руси и по всей Матушке России! Будем с Богом, с Пресвятой Богородицей, со всеми святыми и с нашим святым Царем Мучеником Николаем и его святой семьей!

Сыны и дочери России, вознесем ко Христу свои сердечные молитвы!

С любовью во Христе + митрополит Вениамин».

Это о «Матильде». А это о Романовых и «останках» на Интерфакс-Россия:

«21.08.17 11:35

Глава Объединения членов рода Романовых М.Романов-Ильинский: «В России нет престола, чтобы его наследовать»

1 августа 2017 года Объединение членов рода Романовых возглавил князь Михаил Романов-Ильинский. О том, как проходили выборы, своем отношении к острым вопросам российской действительности, в частности, проблеме признания и захоронения останков царской семьи, дискуссии вокруг восстановления монархии и фильме «Матильда» М.Романов-Ильинский рассказал в интервью «Интерфаксу».

— Михаил Павлович, когда состоялись выборы президента Объединения? Как они проходили и участвовали ли в них другие кандидаты?

— Члены Объединения рода Романовых живут в разных странах, поэтому Генеральная ассамблея с выборами нового президента Объединения прошла в режиме электронного голосования. Голосование завершилось 1 августа 2017 года. Выдвинуть свою кандидатуру мог любой из членов Объединения, но никто, кроме меня, этого не сделал.

Я удостоился чести получить голоса всех, кто принял участие в голосовании. И сейчас, после 11-летнего пребывания на посту вице-президента, я следую по стопам князей Димитрия Александровича, Димитрия Романовича и Николая Романовича, которые возглавляли Объединение ранее.

— Чем Объединение занимается сегодня? Каковы его основные цели? Сколько членов оно объединяет, где они живут?

— Основная задача Объединения — наладить связи между членами семьи. Ассоциация объединяет 22 члена и шесть почетных членов, которые проживают в России, Греции, Италии, Люксембурге, Англии и США. Это делает регулярные встречи затруднительными, и мы вынуждены искать другие пути общения, обмена мнениями и информацией. Моя задача — сделать все возможное, чтобы как можно больше членов семьи могли приехать в Россию, помогать в организации таких визитов. Это наша внутренняя задача, поэтому для публики она не будет заметна.

Также мы занимаемся благотворительностью. У нас есть фонд, который носит название «Фонд Романовых для России». Он был создан в 1994 году и с этого времени оказывает гуманитарную помощь России и другим регионам, включая Центральную Азию. Я хотел бы определить цели для благотворительной деятельности, которые затрагивают семью Романовых с точки зрения истории или ее текущего положения. Я был воспитан так, чтобы не просто верить в принцип Noblesse Oblige («благородное происхождение обязывает» — ИФ), но и жить в соответствии с ним. Более 30 лет я был волонтером и помогал многим организациям.

На данный момент наша главная цель — упокоение останков членов царской семьи (цесаревича Алексея и великой княжны Марии — ИФ). Надеюсь, в скором будущем мы сможем рассказать о наших целях больше, сделать нашу работу более публичной.

— Имеет ли Объединение претензии на собственность в России или российскую собственность за границей? Есть ли у вас планы получить некий особый статус в России?

— Нет, члены Объединения не претендуют на собственность в России или где-либо еще. Мы знаем об одном родственнике, который продолжает требовать особого статуса. Но для нас статус — это не то, что нужно требовать, а то, чем мы уже владеем.

На самом деле у семьи Романовых в России действительно есть особый статус. Невозможно говорить о российской истории без упоминания Романовых. Мы составляем часть российской истории, ее наследия. Не стоит забывать и о наших родственниках, которые были канонизированы церковью.

— Недавно митрополит Иларион, фактически второй по значимости человек в Московском патриархате РПЦ, заявил, что считает монархию предпочтительной формой государственного устройства. И церковь готова к дискуссии о восстановлении монархической формы правления в России. Как вы относитесь к этой идее?

— Митрополит Иларион в телепередаче «Церковь и мир» комментировал высказывание католикоса-патриарха всея Грузии Илии II о возможности восстановления монархии в Грузии. Думаю, что комментарий Илариона отражал его личное мнение, а не позицию церкви.

На протяжении нескольких тысячелетий монархия показала себя как удачная форма правления: некоторые государства отказались от монархии, но позже вернулись к ней. У этой формы государственного устройства есть как положительные, так и отрицательные стороны.

Касательно монархии в России — не думаю, что сегодня в этом заинтересовано большинство россиян, но, конечно, в будущем ситуация может измениться. Поскольку сегодня никакого престола не существует, нет смысла обсуждать, кто мог бы занять несуществующий трон. Все члены Объединения рода Романовых согласны с тем, что любые вопросы, касающиеся формы правления в России, как и вопросы династического характера, зависят от волеизъявления россиян в ходе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, исходя из манифеста великого князя Михаила Александровича, последовавшего за отречением Николая II. Это означает, что мы не намерены вступать в дебаты о каких-либо особенных правах на престол того или иного члена объединения.

— В этом году в Санкт-Петербурге развернулась общественная дискуссия по вопросу принадлежности Исаакиевского собора. Учитывая, что до 1917 года собор фактически принадлежал царской семье, считаете ли вы необходимым сменить статус музея и передать его церкви?

— Я осведомлен об этой бурной, особенно в Петербурге, дискуссии. Этот вопрос не обсуждался между членами Объединения членов рода Романовых, поэтому я не могу поделиться позицией по этому поводу от лица Объединения.

— Как в Объединении оценивают первую встречу между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой римским Франциском, а также контакты представителей РПЦ с членами так называемого мадридского дома Романовых, Марией и Георгием?

— Что касается встречи патриарха и папы, это хороший момент. Личный обмен мыслями и идеями — лучший способ коммуникации. То же я могу сказать о встрече Марии и Георгия с представителями РПЦ. Мы рады видеть, что люди ищут помощь и поддержку церкви.

— Считаете ли вы Марию и Георгия самозванцами? На каких основаниях, по-вашему, они претендуют на царский престол? И возможно ли взаимодействие между вашим объединением и мадридским домом?

— Объединение всегда считало, что Мария Владимировна не имеет права называть себя великой княгиней или главой Императорского дома, а ее сын Георгий — принц Прусский, поскольку его отец — Франц Вильгельм Прусский, а не великий князь и не Романов.

Как я уже сказал, в России сейчас нет престола, чтобы его наследовать. Те, кто считает ее и ее сына наследниками, должно быть, плохо информированы или закрывают глаза на неоспоримые факты. В настоящее время, я думаю, любые контакты (Объединения с Домом Романовых — ИФ) крайне нежелательны.

— Вы верующий человек. Что, на Ваш взгляд, может оскорбить чувства верующих? Может ли быть оскорбительным ли для верующих фильм «Матильда»? Посмотрите ли вы эту картину?

— Я не могу точно сказать, что может оскорбить одного человека и оставить равнодушным другого. Но, конечно, публичные атаки на то, что обществом признается сакральным, так или иначе затронут чувства верующих.

Что касается фильма, я его не видел. Возможно, мне придется его посмотреть, если меня продолжат спрашивать мнение об этой картине. Что мне кажется оскорбительным, так это когда выдумку пытаются представить истиной. О семье Романовых снималось много картин, некоторые из них подтасовывали события, и это оскорбительно для нашей семьи. Реальность сегодня такова, к сожалению, что люди продолжают прибегать ко лжи, мифотворчеству и пропаганде, чтобы оклеветать нашу семью, но мы этого не приемлем.

— Какую позицию вы занимаете в вопросе захоронения останков цесаревича Алексея и княжны Марии?

— Объединение членов семьи Романовых еще с конца 90-х годов прошлого века признало останки, найденные в Поросенковом логе, останками именно императорской семьи. Многие члены Ассоциации приняли участие в церемонии захоронения в 1998 году в Петропавловском соборе в Петербурге. Дальнейшие исследования, в том числе и те, которые делались при участии Русской православной церкви, не изменили нашей позиции. Напротив, мы убеждены, что наша позиция подтверждается все больше и больше.

Обнаружение останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии в 2007 году породило новый вопрос, поскольку до этого — в 2000 году — Русская православная церковь канонизировала семью как страстотерпцев. Это значит, что теперь мы не сможем провести «обычные» похороны, как было сделано в 1998 году. Для нас очень важно, чтобы церковь признала останки как принадлежащие святым. Мы надеемся, что в будущем останки Алексея и Марии захоронят вместе с членами их семьи в Петропавловском соборе в соответствии с традициями и при участии церкви.

— Вы живете в Соединенных Штатах Америки. В России принято считать, что последние годы в США разворачивается нечто вроде «антироссийской истерии». В СМИ якобы транслируется негативный образ России, президента Путина, а во всех бедах ищут «российских хакеров». Действительно ли такую картину рисуют американские СМИ? Что по этому поводу думают американцы, о чем говорят в личных беседах?

— Я не верю ни в какую «антироссийскую истерию», которая якобы существует сегодня в США. Действительно, есть серьезные вопросы относительно возможного влияния российской стороны на выборы, в которых победил президент Дональд Трамп, ведутся несколько расследований. Многие американцы верят, что вмешательство действительно было, но, с другой стороны, многие считают это ложью, а кого-то эта проблема вообще не волнует.

— За кого вы голосовали на последних выборах президента США? Действительно ли, на ваш взгляд, в США сегодня развивается серьезный кризис, связанный с конфликтом президентской группы и лично Дональда Трампа с Конгрессом, СМИ, представителями бизнеса, либерально настроенными жителями, к примеру, Калифорнии и т.д.? Может ли кризис привести к импичменту Д.Трампу?

— Это вопросы политики, которые не имеют отношения к моей работе на посту главы Объединения членов рода Романовых.

— Как вы следите за жизнью в России? Телевидение, интернет, личные переписки? Как часто вы бываете на исторической родине, что можете сказать о современных Москве, Петербурге?

— В основном я слежу за жизнью в России через интернет, а также общаюсь со своими друзьями. Я впервые посетил Россию в 1989 году, с тех пор приезжаю примерно раз в год. В последний раз я был в Санкт-Петербурге в июле, посетил церемонию в память о царственных страстотерпцах в Петропавловском соборе 17 июля. Также встретился со своими друзьями.

Меня потрясает, насколько улучшилась жизнь в Москве и Петербурге по сравнению с 1989 годом. Невероятно радует, что процесс реставрации исторического наследия не прекращается. Очень хочу посетить Александровский дворец, когда он будет полностью восстановлен.

Перемены, которые я увидел с момента своего первого визита в Россию, а тогда еще был Советский Союз, впечатляют. Я верю, что перемены — это, в общем, хорошо, хотя есть вещи, которые долгое время не менялись и должны такими оставаться. Если Россия сможет удержать этот баланс старого и нового, то ближайшие тридцать лет могут стать для нее историческим и удивительным периодом роста и открытий».

Ну, и о Ленине и его мавзолее:

«У Кремля в гранитном Мавзолее

Он лежит меж флагов, недвижим.

А над миром, как заря алея,

Плещет знамя, поднятое им.

То оно огромное — без меры,

То углом простого кумача

Обнимает шею пионера,

Маленького внука Ильича».

Я бы тут часть строк заменил, и смысл стихотворения изменился бы на противоположный:

То оно огромное без меры,

То кровавой змейкой кумача

Удушает шею пионера,

Мстя за вурдалака Ильича…

Такова на сегодняшний день «общая картина» примирения Красных и Белых, монархистов «Собрников» и монархистов «Легитимистов», также вокруг фильма «Матильда», «останков», Трона, Ленина и Мавзолея. Вот уж точно «РОССИЯ ПЕРЕД ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ»…

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич