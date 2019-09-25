Россия может стать лидером по добыче лекарственных соединений из морских организмов

Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с коллегами из Швейцарии уверены, что Россия может занять первое место в мире по добыче лекарственных соединений из морских беспозвоночных — многие из них имеют мощный противоопухолевый потенциал. В стране можно создать рынок новых лекарств для таргетированной терапии рака. Его доля в объёме мирового рынка противораковых препаратов, ёмкость которого, по прогнозам, к 2020 году достигнет $200 млрд., будет сопоставима с долей США. Научный обзор на эту тему опубликован в Marine Drug s.

Лидером по добыче новых биологически активных соединений из морских беспозвоночных может стать российский Дальний Восток. В акваториях Японского, Охотского и Берингова морей, предположительно, может обитать от нескольких десятков тысяч до двух миллионов новых видов беспозвоночных, которые ещё предстоит открыть и изучить.

«Длина береговой линии России составляет 40 000 километров, она проходит через 12 морей и три океана. Вместе со своим довольно значительным морским флотом, вековыми традициями глобальных морских экспедиций, солидной научной традицией морских исследований — Россия идеально расположена для того, чтобы стать международным лидером в области биологии моря. Полезные свойства организмов, скрытых в морских глубинах, она может поставить на службу во благо всего человечества». — Сказано в обзоре.

Исходя из данных по количеству уже известных видов беспозвоночных, найденных на Северо-Западе Тихого океана, учёные сделали план-прогноз, указывающий на чрезвычайно высокий коммерческий потенциал Дальнего Востока и общественную значимость местного биоразнообразия как источника лекарств нового поколения. В работе также предложен ряд стратегических мер, которые необходимо предпринять на национальном уровне, чтобы эффективно раскрыть богатый потенциал морских территорий России не только на Дальнем Востоке, но и в других акваториях. При этом учёные предполагают, что биоразнообразие северных территорий может ничуть не уступать тропикам.

«От 40 до 50 процентов всех известных в мире лекарств получено из природных химических соединений. Доля биологически активных соединений из морских организмов в этом списке не так велика. Однако уже сегодня мы точно знаем, что химическое разнообразие соединений из морских беспозвоночных значительно превосходит соединения из наземных лекарственных растений. Это значит, что, изучая морских беспозвоночных, мы имеем гораздо больше шансов открыть перспективные соединения-кандидаты на роль лекарств нового поколения». — Рассказал профессор Юрий Хотимченко, директор Школы биомедицины ДВФУ.

Учёный добавил, что, с учётом потенциального количества новых видов беспозвоночных в российских акваториях — на Дальнем Востоке это от десяти тысяч (недооценка) до ста тысяч неоткрытых видов (средне-оптимистичный прогноз) и даже до двух миллионов видов (самые смелые предположения), — наша страна может стать лидером в области морской биомедицины уже в обозримом будущем.

«Из тридцати тысяч известных сегодня в мире биологически активных соединений, полученных из морских организмов, тридцать или сорок стали лекарственными кандидатами, дошедшими до клинических испытаний. Большинство из этих соединений – противораковые агенты. По нашей оценке, только на российском Дальнем Востоке может быть найдено от ста тысяч до одного миллиона новых лекарственных соединений. От шести до шестидесяти тысяч из них будут обладать противораковой активностью на доклиническом уровне и от ста пятидесяти до полутора тысяч дойдут до клинических испытаний. Большинство из них будут новыми, а не подобными уже открытым прежде соединениям». — Привёл расчёты и поделился ожиданиями Владимир Катанаев, заведующий лабораторией фармакологии природных соединений Департамента фармакологии и фармации Школы биомедицины ДВФУ, профессор трансляционной онкологии факультета медицины Женевского университета.

Учёный указал, что приведённые значения — просто огромные цифры по стандартам мировой фармакологической индустрии. 150-1500 биологически активных соединений, дошедших до клинических испытаний, – это целый рынок препаратов таргетированной противораковой терапии (не влияет на здоровые клетки человеческого организма), сопоставимый с объёмами рынка США.

Вместе с оптимистичными прогнозами, исследователи предупреждают о важности сохранения морского биоразнообразия, без которого невозможно развитие биомедицины и разработка новых лекарств. По их словам, прямо сейчас вся потенциальная экономическая выгода от новых биологически активных соединений из морских организмов может «утекать сквозь пальцы». Причина — пугающий темп утраты биоразнообразия во всём мире. Учёные подсчитали, что, в среднем, каждый день на Земле исчезает 150 видов живых организмов.

В опубликованном аналитическом обзоре исследователи впервые объединили биологический, химический и экономический подходы к изучению новых лекарственных компонентов, полученных из морских животных. Междисциплинарный метод может быть использован для аналогичных подсчётов в других морских акваториях, равно как масштабирован на весь Мировой Океан.

Исследователи выразили надежду, что данные их работы могут быть полезны при стратегическом планировании на правительственном уровне и лягут в основу новой детализированной национальной инициативы «Природные соединения из морских источников для поддержания здоровья и лечения заболеваний».