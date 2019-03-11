Россия и Венесуэла расширяют региональное сотрудничество

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливарианской Республики Венесуэла Карлосом Рафаэлем Фариа Тортоса. В разговоре принял участие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Как отметил Константин Косачев, нынешняя беседа проводится во исполнение поручения Председателя СФ, данного по итогам недавней встречи с Исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла. Тогда была достигнута договоренность о расширении практического межрегионального сотрудничества двух стран.

«По информации российских профильных министерств и ведомств, уже двадцать три субъекта РФ вовлечены в торгово-экономические связи с Венесуэлой. Это не мало, но такие отношения должны расширяться, поэтому мы начинаем практические консультации, чтобы оценить реальные потребности Венесуэлы и возможности российских регионов, свести их воедино в интересах народов двух стран», — сказал Константин Косачев.

По мнению российского законодателя, с учетом тревожной ситуации, которая складывается вокруг Венесуэлы, необходимо чаще встречаться, «сверять часы», чтобы лучше понять, какие шаги могут сделать Россия и Венесуэла для защиты международных принципов равенства, уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса проинформировал сенаторов о текущей ситуации в Венесуэле.

Он отметил, что в Боливарианской Республике существует достаточно проектов, в которых могут принять участие как частные российские предприниматели, так и государственные предприятия.