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Россия и Бахрейн обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия

sotrudnichestvo2
Июль 02
14:30 2019
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Председатель СФ и Председатель Палаты депутатов Парламента Бахрейна обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия

Стороны договорились проработать вопрос о создании групп дружбы и о подписании меморандума о сотрудничестве Совета Федерации и Палаты депутатов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн Фаузией Абдалла Зейнал.

Валентина Матвиенко отметила, что подобные встречи дают возможность обсудить не только вопросы двусторонних отношений, но и проблемы международной повестки дня. «Мы удовлетворены положительной динамикой развития отношений между нашими странами». Председатель СФ считает, что парламентарии России и Бахрейна должны выходить на новый уровень взаимодействия.

Валентина Матвиенко отметила, что благоприятную основу двусторонних отношений формирует близость позиций России и Бахрейна по ключевым проблемам ближневосточной проблематики, схожесть видения путей урегулирования существующих в этом районе конфликтов, с опорой на широкий национальный диалог и противодействие терроризму.

Фаузия Абдалла Зейнал поддержала позицию главы Совета Федерации. «Мы высоко ценим внимание Москвы к решению вопросов в регионе в отношении мер безопасности и стабильности», — сказала она.

Участники беседы обсудили вопросы межрегионального общения. Председатель СФ отметила, что многие субъекты Российской Федерации готовы развивать связи с Королевством Бахнейн.

По словам Валентины Матвиенко, важно развивать торгово-экономические связи, активизировать работу Делового совета России и Бахрейна и взаимодействия в инновационной сфере.

Фаузия Абдалла Зейнал согласилась с оценками главы Совета Федерации, подчеркнув особую роль парламентов в современном мире. Она также обратила внимание на усиление влияния женщин в современном обществе.

В ходе беседы стороны договорились проработать вопрос о создании групп дружбы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве Совета Федерации и Палаты депутатов Парламента Бахрейна, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Спикер Палаты депутатов пригласила Валентину Матвиенкопосетить Бахрейн с официальным визитом.

В свою очередь глава СФ пригласила Фаузию Абдалла Зейнал в удобное для нее время приехать в Россию с официальным визитом, а также в 2021 году принять участие в работе Третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Санкт-Петербурге.

В беседе приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации, координатор группы по сотрудничеству с парламентами арабских государств Ильяс Умаханов, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников и заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин.

Тэги
Совет Федерации
Страны
БахрейнРоссия

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