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Экология и природные катаклизмы

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Россия горит. Лесные пожары в России распространились на площадь около 3 млн ГА

Россия горит. Лесные пожары в России распространились на площадь около 3 млн ГА
Июль 30
19:39 2019
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Лесные пожары в Сибири распространились на площадь около 3 млн ГА. Об этом сообщает «Би-би-си», по данным космического мониторинга. Площадь возгорания продолжает расти. Совсем недавно площадь составляла около 1,5 млн ГА, а с такими темпами они скоро будут превышать 4 ГА и более. На территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкалья, Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, власти РФ всячески стараются закрывать глаза на происходящее по экономическим причинам.

По словам руководителя противопожарной программы «Гринпис России» Григория Куксина, площадь пожаров в Якутии — 1,2 миллиона га, в Красноярском крае — больше 1 миллиона га и порядка 700 тысяч га — в Иркутской области.

«Это катастрофа. Больше 90% приходится на так называемые зоны контроля, по ним принято решение не тушить. Именно это привело к таким площадям пожаров. Пожары, которые тушат по всей стране — это порядка 100−150 тысяч га», — сказал Григорий Куксин.

Глава противопожарной программы «Гринпис России» добавил, что ситуация вышла из-под контроля из-за того, что изначально было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие.

Уже нанесён непопровимый ущерб природе России, но, если и дальше власти будут продолжать из за экономической целесообразности не тушить пожары, тужить будет совсем поздно, вся Россия сгорит, сгорит с большими и малыми городами.

Позитивным кажется, что только сейчас Правительство РФ начало обдумывать, что же теперь делать. Главное, что бы быстрее принимали решение, иначе так скоро пожары с Сибири и до Москвы дойдут.

Тэги
Лесные пожары
Страны
Россия

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