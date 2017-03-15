Россия, Бразилия, Камерун, Либерия, Португалия — трансферная география «Спартака» зимой

В последний день трансферного окна в России ряды московского «Спартака» пополнили четыре новых футболиста, трое из которых — иностранцы.

ГЕОРГИЙ ТИГИЕВ

Единственным россиянином в этом списке стал 21-летний защитник Георгий Тигиев, ранее выступавший за махачкалинский «Анжи». В этом сезоне Тигиев в составе своей бывшей команды принял участие в 15 матчах чемпионата России. Несколько лет назад молодой футболист привлекался в молодежную сборную России.

ОДНОКЛУБНИК РОНАЛДУ

Из португальского «Порту» в «Спартак» перешел 18-летний нападающий Идриса Сиди Самбу. Несмотря на то, что Самбу выступал за молодежную команду многократного чемпиона Португалии, он, как и звезда мирового футбола КриштиануРоналду, является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В составе молодежной команды «Порту» перспективный футболист выступал в Юношеской лиге УЕФА. С 2013 года Самбу привлекается к играм за юношеские и молодежные сборные своей страны.

ФЕДУН ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА МОЛОДЕЖЬ

Еще одним новичком в составе красно-белых стал 18-летний камерунский защитник Одри Йола Зепатта. У себя на родине Зепатта выступал за клуб «Юниверсал Старс». Из чешской «Карвины» в «Спартак» перешел еще один 18-летний футболист — Сильванус Нимели. По национальности Нимелилибериец. В Чехии молодой нападающий выступал за молодежную команду «Карвина». В прошлом году Нимели дебютировал в основном составе главной команды.

Судя по возрасту всех трех легионеров, владелец «Спартака» Леонид Федун приобрел их с прицелом на будущее. Сейчас «Спартак», лидирующий с пятиочковым отрывом в чемпионате России, близок к завоеванию своего десятого чемпионского титула и может выступить в Лиге чемпионов, а его молодежная команда, соответственно, в Юношеской лиге УЕФА. Именно там молодые дарования и получат возможность проявить свои футбольные таланты.

В это межсезонье «Спартак» активно поработал на трансферном рынке, приобретя в общей сложности восемь новых игроков. Ранее в московский клуб перешли из «Амкара» голкипер Александр Селихов и защитник Георгий Джикия, а также вернулся полузащитник сборной России Александр Самедов. Из столицы мировой моды Милана в столицу России перебрался бразильский нападающий Луис Адриано, который в ходе сборов забил пять мячей в пяти матчах. Накануне старта второго круга чемпионата России Леонид Федун с осторожностью отзывался о результативности Адриано на сборах. Однако матч с ФК «Краснодар», прошедший 5 марта и завершившийся ничьей (2:2), показал, что Адриано способен забивать не только в товарищеских матчах.