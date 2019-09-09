Российского метанола все больше

Запуск новых установок по производству метанола на «Щекиноазоте» и «Нижнекамскнефтехиме», а также модернизация «Томета» с увеличением выпуска продукта приведут к появлению на рынке дополнительных 1,1—1,2 млн т/год продукта и росту экспорта до 3,3—3,4 млн т/год к 2022 г., по оценкам Argus.

«Щекиноазот» планирует запустить третью установку по производству метанола мощностью 500 тыс. т/год в IV квартале 2021 г. Сейчас на предприятии функционируют две установки по выпуску продукта мощностью 450 тыс. т/год каждая, вторая была введена в эксплуатацию в сентябре прошлого года.

Дополнительные объемы метанола на российском рынке появятся также благодаря запуску к 2022 г. новой установки по выпуску продукта на «Нижнекамскнефтехиме» мощностью 500 тыс. т/год, который позволит заводу полностью отказаться от закупок и, более того, приступить к продаже собственного продукта. Сейчас потребность предприятия составляет 250 тыс. т/год, весь необходимый объем производитель приобретает на рынке, а основными поставщиками выступают «Менделеевсказот» и «Метафракс».

Кроме того, предприятие «Томет» (Тольятти, Самарская обл.) в конце 2021 г. увеличит выпуск метанола в результате модернизации на 200 тыс. т/год, до 1,2 млн т/год.

Весь дополнительный объем продукта производитель планирует отгрузить на экспорт. Появление дополнительных объемов метанола на рынке приведет к существенному снижению цен.

Избыток метанола на рынке и низкие котировки в СевероЗападной Европе (СЗЕ) уже вынудили «Еврохим» снизить загрузку. Так, «Новомосковский Азот» в июле — августе часть месяца работал при загрузке 50%, в результате чего среднемесячная загрузка предприятия составила 80%, рассказал источник в компании.

Среднее значение котировки метанола в Европе с начала года достигло максимума €282,35/т (fob Роттердам) в марте, а в июле снизилось до €218,50/т (fob Роттердам). Цена на продукт продолжала падать, достигнув 2 августа €203/т (fob Роттердам) — минимального значения с сентября 2016 г.

Инфраструктурные ограничения

Планируемый рост мощностей может столкнуться с серьезными ограничениями экспорта продукта. Так, более 50% экспорта российского метанола приходится на терминалы в Финляндии, но, по словам трейдеров, операторы этих терминалов не намерены расширять мощности перевалки.

Перевалка метанола в Котке осуществляются на терминалах Oiltanking и Stanoil, а в Хамине — на Oiltanking и Teboil, при этом на Oiltanking приходится около 90% от общего объема.

Логистические трудности в Котке и Хамине отмечаются второй год подряд. «В начале года наши вагоны простояли на российской станции недалеко от границы с Финляндией более 20 дней», — прокомментировал ситуацию источник в «Сибметахиме».

Перевалку метанола в России осуществляют только два терминала в южных портах — SVL в порту Кавказ и «Каргохим» в Темрюке. При этом последний не оснащен емкостями хранения и перегружает метанол прямым переливом из железнодорожных цистерн на судно, а резервуары SVL предназначены для хранения 3—3,5 тыс. м³ продукта, и увеличение этого объема не планируется.

Метанол вывозится из России и по железной дороге. Наибольшие объемы перегружаются через терминал «Виларис», расположенный на белорусско-польском погранпереходе Брузги — Кузница, и через Mockavos Terminalas на литовско-польском погранпереходе Моцкава — Тракишки.

Сейчас «Виларис» перегружает метанол методом прямого перелива, но в сентябре терминал введет в эксплуатацию две емкости по хранению 5 тыс. м³ метанола каждая. По оценкам трейдеров, это позволит немного увеличить объем перевалки — до 25—27 тыс. т/месяц против текущих 21—22 тыс. т/месяц.

Mockavos Terminalas оборудован двумя емкостями для хранения 1 тыс. м³ метанола каждая и пока не планирует расширять емкостной парк. Объем перевалки на терминале составляет лишь 5 тыс. т/месяц.