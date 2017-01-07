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Российское НИС «Академик Трешников» эвакуировало орнитолога со сломанным позвоночником

Орнитологическая станция на острове Марион (ЮАР)
Орнитологическая станция на острове Марион (ЮАР)
Январь 07
03:36 2017
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На борт НИС «Академик Трешников» эвакуирована девушка-орнитолог со сломанным позвоночником.

Орнитолог Джесси Берндт

Орнитолог Джесси Берндт

Судно сделало первую остановку на острове Марион (Marion), принадлежащем ЮАР. На острове находится орнитологическая станция, на которой работают 24 ученых.

Наша экспедиция застала следующую картину. Девушка-орнитолог  Джесси Алексис, со сломанным позвоночником находится на станции в неподвижном состоянии после тяжелейшего падения с 6-метровой скалы. Накануне двое ученых — девушка и её коллега, отправились на  регулярный осмотр птичьих базаров, снятие статистики и т.п.  Молодая женщина сорвалась со скалы, сломала позвоночник и потеряла сознание. Её коллега помог доставить её на станцию, где она и находилась. Согласно графику, работающих на станции людей меняют один раз в год.  Таким образом, у тяжелобольной есть шанс получить квалифицированную медицинскую помощь только в мае.

Организатор экспедиции Фредерик Паулсен, капитан и другие члены экипажи не могли оставаться равнодушными к такой трагедии на острове. Они связались с южно-африканским правительством.

Но взять на судно гражданина иностранного государства российский корабль может только с согласия своего непосредственного руководителя. По рекомендации наших путешественников, Правительство ЮАР обратилось с официальным запросом к Валерию Владимировичу  Лукину, заместителю директора Арктического и антарктического НИИ  (ААНИИ),  начальнику Российской антарктической экспедиции.  Валерий Владимирович дал свое согласие на то, чтобы на наш российский корабль  вертолетом была доставлена травмированная 26-летняя Джесси. В настоящее время она находится в изоляторе, под наблюдением врача экспедиции. Состояние больной стабильное, через 20 дней «Трёшников» будет в порту Хобарта (Австралия), где девушку поместят в стационар для прохождения лечения.

 

Справка:

НИС "Академик Трешников"

НИС «Академик Трешников»

Уникальная научно-исследовательская экспедиция, которой предстоит стать одной из самых значимых и заметных в истории изучения Антарктики, стартовала из Кейптауна (ЮАР). 55 исследователей из 30 стран отправились в трехмесячное плавание на борту российского научно-исследовательского судна «Академик Трёшников». Международный проект получил название «Antarctic Circumnavigation Expedition» (ACE), то есть «Антарктическая кругосветная экспедиция» или, если по-научному, «Антарктическая циркумполярная экспедиция». Маршрут ACE пролегает вокруг материка Антарктида с проведением наблюдений на всех основных островах Антарктического региона. Идея экспедиции принадлежит Почетному генеральному консулу Российской Федерации в Лозанне, известному шведскому полярному исследователю Фредерику Паулсену. Он предложил объединить усилия международных исследователей и создать на базе Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) уникальный научный центр, получивший название Швейцарский полярный институт (Institut Polaire Suisse), а  первым проектом института стала «Антарктическая кругосветная экспедиция».

Страны
АфрикаРоссия

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