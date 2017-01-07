Российское НИС «Академик Трешников» эвакуировало орнитолога со сломанным позвоночником

На борт НИС «Академик Трешников» эвакуирована девушка-орнитолог со сломанным позвоночником.

Судно сделало первую остановку на острове Марион (Marion), принадлежащем ЮАР. На острове находится орнитологическая станция, на которой работают 24 ученых.

Наша экспедиция застала следующую картину. Девушка-орнитолог Джесси Алексис, со сломанным позвоночником находится на станции в неподвижном состоянии после тяжелейшего падения с 6-метровой скалы. Накануне двое ученых — девушка и её коллега, отправились на регулярный осмотр птичьих базаров, снятие статистики и т.п. Молодая женщина сорвалась со скалы, сломала позвоночник и потеряла сознание. Её коллега помог доставить её на станцию, где она и находилась. Согласно графику, работающих на станции людей меняют один раз в год. Таким образом, у тяжелобольной есть шанс получить квалифицированную медицинскую помощь только в мае.

Организатор экспедиции Фредерик Паулсен, капитан и другие члены экипажи не могли оставаться равнодушными к такой трагедии на острове. Они связались с южно-африканским правительством.

Но взять на судно гражданина иностранного государства российский корабль может только с согласия своего непосредственного руководителя. По рекомендации наших путешественников, Правительство ЮАР обратилось с официальным запросом к Валерию Владимировичу Лукину, заместителю директора Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ), начальнику Российской антарктической экспедиции. Валерий Владимирович дал свое согласие на то, чтобы на наш российский корабль вертолетом была доставлена травмированная 26-летняя Джесси. В настоящее время она находится в изоляторе, под наблюдением врача экспедиции. Состояние больной стабильное, через 20 дней «Трёшников» будет в порту Хобарта (Австралия), где девушку поместят в стационар для прохождения лечения.

Справка:

Уникальная научно-исследовательская экспедиция, которой предстоит стать одной из самых значимых и заметных в истории изучения Антарктики, стартовала из Кейптауна (ЮАР). 55 исследователей из 30 стран отправились в трехмесячное плавание на борту российского научно-исследовательского судна «Академик Трёшников». Международный проект получил название «Antarctic Circumnavigation Expedition» (ACE), то есть «Антарктическая кругосветная экспедиция» или, если по-научному, «Антарктическая циркумполярная экспедиция». Маршрут ACE пролегает вокруг материка Антарктида с проведением наблюдений на всех основных островах Антарктического региона. Идея экспедиции принадлежит Почетному генеральному консулу Российской Федерации в Лозанне, известному шведскому полярному исследователю Фредерику Паулсену. Он предложил объединить усилия международных исследователей и создать на базе Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) уникальный научный центр, получивший название Швейцарский полярный институт (Institut Polaire Suisse), а первым проектом института стала «Антарктическая кругосветная экспедиция».