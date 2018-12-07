Российские компании покидают порты Прибалтики

В течение четырех ближайших лет компания из РФ «Уралхим» вслед за «Акроном» планирует перевести перевалку сухих грузов из Прибалтики в порт России Усть-Луга. По словам специалистов, такие действия этих российских компаний окончательно сломят все транзитные проекты данной Республики.

Известно, что «Акрон» (производитель минудобрений) уже с текущего года начал переходить на российские гавани. В конечном итоге, прибалтам нужно понять, что россияне наконец сделали выводы после всех заявлений страны о продлении санкций.

В результате эксперты говорят не только об огромных финансовых потерях Прибалтики из-за перехода товаров с порта Риги на Санкт-Петербург, но и других негативных последствиях. Ведь Латвия — государство достаточно небольшое, поэтому перевалка грузов из РФ составляет больше 10% внутреннего валового продукта. И местная компания LDz Cargo сильно зависит от такого транзита РФ.

В результате уход компаний России с портов Прибалтики ставит заключительную ноту в двусторонних связях стран с позыва именно Латвийской Республики. И для латвийских политиков это стало большой неожиданностью, поскольку они в последнее время были слишком заняты новыми инициативами экономических ограничений для РФ.

Еще четыре года назад после введения первых санкций Москва заявила о том, что будет развивать собственные порты. Тогда же президент общества «Балтийская ассоциация — транспорт и логистика» Инга Антане предупреждала, что морские грузы РФ в конечном счете могут покинуть прибалтийские гавани. Специалист взывала к тому, чтобы регион наконец занялся определенной концепцией для развития своих портов. Однако в тот момент местные политики были слишком заняты русофобией, чтобы объективно оценить свои перспективы.

Также Антане говорила о том, что для страны в этом случае остаётся актуальным китайский рынок. Однако какого же было разочарование прибалтийских лидеров, когда после поездки в Китай они поняли, что «Новый шелковый путь» идет по российской территории. А вот страны Прибалтики совершенно ни с одной стороны не граничат с Поднебесной.

В странах Балтии понимают, что приписаться к китайским проектам они не смогут, тем более что сейчас это активно блокирует РФ. Ведь «Новый шелковый путь» для Америки будет настоящим подрывом геополитического влияния в Восточном полушарии. Здесь становится совершенно очевидной недальновидная политика властей стран Балтии и то, что терпению России к дешевым выпадам от своих соседей пришел конец.

А началось это еще в 2014 году, когда Москва захотела переориентироваться на собственные порты и отказаться от использования транзита Прибалтики. И прибалты в этом случае уже ничего не смогли сделать, и не помогли им при этом даже пересмотры тарифов на перевозку.

Теперь такие уходы российских компаний из портов стран Балтии демонстрируют, как именно РФ добилась своих целей. Для прибалтов потеря дочки «Уралхима» (Uralchem Trading) – очень сильный удар. Ведь данное предприятие занимается торговлей агрохимикатов и многие годы было одним из крупнейших в латвийской с/х отрасли. Только за прошлый год его оборот составлял свыше 800 миллионов евро.

Сейчас «Уралхим» занимается перевалкой сыпучих удобрений через рижский терминал. Однако через четыре года такой бизнес окончательно остановится. Известно, что «Уралхим» владеет больше половиной терминала, и с его уходом опустеют многие рабочие места. Однако Москва была доброй слишком долгое время и теперь устала.

Известно, что новый терминал в Усть-Луге появится уже к 2022 году и будет переваливать по два миллиона тонн грузов в год. Далее существуют планы по постройке дополнительного терминала с еще большей мощностью.

Сейчас в латвийской прессе эту новость активно обсуждают, поскольку молчать об этом уже просто невозможно. Ведь вот уже вторая крупная компания РФ принимает решение уйти из Прибалтики. «Акрон» еще весной этого года перевела свои сухие грузы в терминал в Мурманске, а в следующем году будет осуществлять поставки и через Усть-Лугу.

Известно, что такие перспективы совсем не радостны для Латвийской Республики. Из неё уже сейчас стало уходить и всё больше прямых иностранных инвестиций. Также не секрет, что Америка принудила латвийский банковский сектор снизить долю нерезидентов среди своих клиентов до 5%. А это уже привело к трудностям для транзитных компаний с иностранным капиталом, которые есть в Латвии. Еще эксперты заметили, что в этом году значительно уменьшились и возможности коммерческих банков из-за теневой экономики государства.

Экономист Райта Карните отметила, что Латвия должна считаться с общей политикой ЕС, и страна пытается кое-где смягчить негативные последствия от неё. Однако экономика этого «портового» государства сильно зависит от РФ, поэтому существует так много трудностей. По её словам, местным политикам всё же лучше поменьше говорить об РФ как об «агрессоре», а лучше искать новые рынки и решать существующие проблемы.