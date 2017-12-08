Российская комедия: «Выборы»

Надо признать, что выборы в России с каждым разом становятся всё более похожими на комедийный спектакль. Главные роли участников исполняют одни и те же уже состарившиеся актеры, которые десятилетиями озвучивают одни и те же речи.

Например, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский без стеснения заявляет, что участвует в президентских выборах с 1990 года, и будет вновь участвовать уже в 6-ой раз. Не многим от него отстают и другие. По несколько раз их ранее уже «прокатили», а они идут опять. «Ты их в дверь – они в окно».

Отчего такая настойчивость? — Ответ простой. — «Деньги не пахнут».

— Партии получают из бюджета России за выдвижение кандидата в президенты по 20 рублей за бюллетень (по Федеральному закону от 19.12. 2016 г. № 452-ФЗ, Ст. 33, п.6)

То есть за 1 млн. бюллетеней избирателей – 20 млн. рублей из бюджета России в кассу партии. Эта денежная «премия» начисляется помимо ежегодных выплат партиям в суммах сотни миллионов рублей за выборы партийных списков в Госдуму РФ.

Для партий это «откачка» средства из бюджета.

Почему уже в который раз разыгрывается одна и та же комедия?

– Потому, что графы «против» (всех кандидатов) в российских бюллетенях не существует. Нельзя в России голосовать – против! – По сути, нет никаких выборов!

Граждане, получившие бюллетень, считаются принявшие участие в выборах — «за».

Представители городских, областных, окружных избирательных комиссий состоят из штатных госслужащих, проверенных и «отобранных с «бору по сосенке».

В условиях безработицы в стране они дорожат своими казенными должностями.

Фальсификации же происходят там, где нет никаких наблюдателей, где нет видеокамер, куда даже доступ для сотрудников правоохранительных органов закрыт.

Гарантами результатов голосования выступают госорганы, призванные по долгу службы защищать Конституцию РФ и равные права граждан на участие в выборах.

Но если, прежде, одни кандидаты обязаны собирать для своего выдвижения подписи, а другие нет; если одни по итогам получают деньги из бюджета, а другие нет, то ни о каком равенстве конституционных избирательных прав речи уже нет.

Краткое описание действия спектакля.

Участники «царского пиршества» разыграют междоусобные жаркие, речевые состязания. Царь, наблюдая за происходящим, в споры челяди не вступает. Роль «шута на пиру» (кандидата против всех) берется исполнить телеведущая Ксения Собчак. Своими острыми замечаниями она намеревается высмеивать действующих персонажей.

Шут может разбить в «пух и парах» авторитет царя и даже его победить. Поэтому выше подмостков сцены её не пустят (не зарегистрируют).

Комедия завершится известным концом!

P.S. Казалось бы Россия живёт уже в XXI веке, во время сложных компьютерных технологий, когда в стране создают космические корабли и даже тщательно отбирают кандидатов на рабочие должности. Детям своим читают наставления: «Про злого, хитрого волка и семерых козлят». Но при этом сами взрослые ведут себя, как доверчивые дети.

Выбирая Президента страны (!), от которого зависит так или иначе судьба каждого – качества личности и способности кандидатов в президенты не проверяют, за результаты предыдущего управления не спрашивают.

Достаточно заплатить деньги сборщикам подписей, чтобы быть президентом России. Поступать подобным образом – безответственно. Глупо участвовать в том, что имеет известный обман, а понимая это, разыгрывать спектакли, обманывая людей.

Простой механизм отбора кандидатов во власть изложен в «Манифесте демократии» — власти Чести, Совести и Ума». Вместо сбора подписей и партийных списков — следует проверять кандидатов по личным качествам (уму, совести, чести).

Выявлять в кандидатах те свойства, которые пользуются доверием и уважением.

Надо хорошенько пострадать, чтобы прийти к выводу, что кандидатов во власть надо выбирать не по партбилету, а по уму и нравственным достоинствам личности.

На «выборах» в Госдуму РФ в сентябре 2016 года — получили избирательные бюллетени (при этом не важно, как их затем использовали — унесли с собой или испортили, т.к. все получившие бюллетени считаются принявшие участие в выборах) в Москве — 28,7%, в С-Петербурге – 25,6% зарегистрированных избирателей.

Люди перестают ходить на выборы, они понимают обман.

«Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя (не получится – прим. автора) всё время дурачить всех». (А. Линкольн).

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда