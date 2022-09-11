Российская армия уходит из Харьковской области

Судя по той информации, которая поступает с утра, все-таки есть приказ оставить всю территорию Харьковщины. ВС РФ уже эвакуируют свои гарнизоны севернее Харькова, эвакуирован Волчанск, и Великий Бурлук. И я так понимаю ВСУ теперь неспешно будут занимать эту территорию. А куда им спешить, эта территория им все равно уже оставляется. Потому занимать ее будут третьеразрядные части и … каратели.

А освободившиеся боеспособные войска они спешно снимают и перебрасывают на новое в т.ч. и Угледарское направление, где уже сегодня может начаться новое контрнаступление войск киевского режима.

П.С. Ребятам на Угледарском направлении стойкости («Востоку», «Шахтерскому батальону», 42 мсд и остальным)