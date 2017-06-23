России нужны не платные, а хорошие дороги

Платные и хорошие не одно и тоже. Платные дороги могут быть плохими и недоступными, а бесплатные дороги могут быть хорошими.Точно так же, как и богатые люди не редко бывают дурными, а бедные хорошими.

Чтобы вырастить хорошего человека нужно не богатство, а достойный личный пример. Для хорошей же дороги нужно соблюдение технологии строительства и бережное её использование.

Если же дорога построена без ума, кое-как, как «сточная канава» (без поперечного уклона дорожного покрытия для отвода воды), не разумно эксплуатируется (режется в колеи металлическими шипами от автопокрышек), перегружается в период весенней распутицы, то такая дорога быстро приходит в негодность, а средства израсходованные на неё потрачены впустую.

Немного статистики и фактов.

Большегрузных автомашин в России зарегистрировано около 1 700 000 единиц, плюс к этому 400 000 проходит транзитного транспорта, то есть нагрузка на дороги довольно большая. Поэтому на состояние дороги первостепенное значение влияет элементарное соблюдение технических требованийк полотну дороги и к водосточной геометрии дорожного покрытия.

Количествоже денег на техническое состояние дороги прямо не влияет. Высокая стоимость строительства дорог в России это подтверждает. Например, в России средняя цена 1-го километрачетырехполосной автострады составляет 12,8 млн. долларов, а в Китае 2,8 млн. долларов(по информации центрального российского телевидения).

Денег может быть израсходовано много, а дороги лучше не станут. Так как деньги могут быть присвоены или потрачены не на дороги, а, например, на слежку и контроль за машинами по системе «Платон». Что и происходит…

Сборы по системе «Платон» (плата за тонну груза) по федеральным дорогам с владельцев автомашин грузоподъемностью свыше 12 тоннс 15.04.2017 г. составляет 1,91 руб. за километр. Как говорил Остап Бендер – ещё один «честный способ» отъема денег.

Помимо большегрузных машин в ноябре 2014 г. Президент РФ В. Путин отдал распоряжение в профильные министерства Правительства подготовить предложения по включению в оплату и автомобилей грузоподъемностью свыше3,5 тонн.(Инф.в Википедии). В четвертом квартале 2015 года по системе «Платон» с 719 000 единиц транспорта было собрано около 8 млрд. рублей, в 2016 году — 22 млрд. рублей.

Стали ли от этого лучше дороги? – Нет! А вот народ на эту сумму стал беднее.

Забастовка «дальнобойщиков».

В связи с требованием платы за проезд по дорогам в конце марта 2017 г. в регионахРоссии началась бессрочные забастовки «дальнобойщиков».

Президент и Правительство на требования бастующих не отвечают. Ситуация заведена «в тупик». А из тупика, как известно существует только один выход — назад.

Давайте разберем сложившуюся ситуацию в интересах народа и России.

Во-первых, начнем с главного – с того, что единственным источником власти в России (согласно статьи 3 Конституции РФ) является народ. Все лица (Председатель правительства и Президент) нанятые временно на государственную службу и находящиеся на материальном содержании у народа, должны служить интересам народа.

Во-вторых, сборы за проезд по дорогам нарушают статью 74 Конституции РФ (главного ЗаконаРоссии), который должны исполнять все граждане и государственные органы. Ст. 74 Конституции установлено. — На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуги финансовых средств.

Взимание денежного сбора за проезд по дорогам, как раз и является препятствием для свободного перемещения товаров. По этой причине «дальнобойщики» и бастуют.

В-третьих, деньгами от федеральной собственности (оплате за проезд по федеральным дорогам) пользуются частные структуры. В этом бастующие предполагают возможную коррупционную составляющую со стороны представителей власти (заинтересованных установить плату за проезд) и связанных с ними частных структур.

В-четвертых, дороги в России являются общенародной собственностью, так как они строились, строятся и содержатся за счет сбора налогов с народа и потому проезд по дорогам для всех должен быть равным и бесплатным.

В-пятых, для сохранения дорог в период весенней распутицы (отдельно по погодным условиям в регионах) разумно требуется ограничивать движение тяжеловесного транспорта (как это и делается). В случае крайней необходимости плату за пропуск (или из расчета за пройденные километры), должно, минуя посредников, платить прямо на счет в Дорожный фонд или Министерство финансов РФ.

Из всего выше сказанного следует, что частно-посредническую систему «Платон» пользующуюся деньгами автовладельцев следует закрыть. Дороги сделать бесплатными. На этом же основании отменить и ещё один «честный способ» отъема денег — бесконечно растущее частно-государственное вымогательство с автовладельцев под благовидным предлогом ОСАГО, отнеся страхование личного транспорта в разряд добровольного.

Россия по территории гораздо больше любой европейской страны и дороги несравненно более протяженные. Плюс к этому зарплата у российских водителей ниже в сравнении с европейскими. Потому плата за проезд по дорогам вызывает протест у людей.

Народ «дальнобойщиков» понимает и поддерживает, так как платные дороги ведут к удорожанию жизни, к дальнейшему сокращению рабочих мест (среди водителей, экспедиторов, ремонтных структур, производства запчастей, топлива, материалов и так далее по всей взаимосвязанной цепочке) и в конце к ухудшению благосостояния народа.

В СССР были бесплатные дороги, медицинское обслуживание, образование и были многие другие бесплатные социальные заботы, о которых люди не забыли.

Россия же всё больше и больше по времени теряет своё социальное лицо.

Введение в России платы за то, что ранее было бесплатно и в этой связи ухудшение морально-материального положения народа свидетельствует о несостоятельности проводимой в стране экономической политики.

Параллельно с попыткой навязать в России платные дороги — огромные финансовые средства российских предприятий по разных полукриминальным схемам через оффшоры выводятся за рубеж, но действенных мер со стороны государственных органов власти для прекращения увода прибыли от налогообложения не принимается. Вместо этого придумываются всё новые всевозможные поборы и давление на людей.

Россия в соответствии с Конституцией называет себя социальным государством и потому экономическая политика должна быть направлена на улучшение благосостояния народа. Политика же правящей в России партийной власти по всей видимости идет в противоположную сторону от социального направления и не соответствует ни заявленному в Конституции, ни интересам народа.

По выражению императора Франции Наполеона: «На штыках не усидеть», — должноперестраивать государственную политику в интересах народа.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда