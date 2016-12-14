8 декабря 2016 г. делегация Войсковой Православной Миссии в составе ее начальника Игоря Евгеньевича Смыкова, членов Попечительского Совета ВПМ: главного редактора Общероссийской газеты «КГБ — информ» Сергея Альбертовича Холодова и руководителя Движения «Царский Крест» Александра Леонидовича Порожнякова приняла участие в работе международной конференции «России чёрный год. 1917. Канун Катастрофы», организованной Российским институтом стратегических исследований.

На конференции с докладами выступили директор РИСИ Леонид Решетников, ведущие историки Владимир Лавров, Михаил Смолин, Петр Мультатули и другие.

1917 год — переломный год в истории не только России, но и всего мира. Немногим более чем за восемь месяцев страна совершила стремительный переход от монархии к леворадикальной диктатуре. Вековая империя была превращена в раздираемый Гражданской войной конгломерат земель, управляемый многочисленными правительствами. Страна, уверенно двигавшаяся к победе в Первой мировой войне, оказалась в рядах проигравших. События 1917 года и сегодня оказывают огромное влияние на развитие России. С целью еще раз вернуться к этим историческим процессам, переосмыслить происходившие события с высоты современного уровня развития исторической науки Российский институт стратегических исследований открывает рассчитанный на два года проект «России чёрный год. 1917», в рамках которого пройдет серия конференций и круглых столов по различным аспектам истории 1917 года и их влияния на последующую историю России и всего мира.