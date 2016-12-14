«России чёрный год. 1917. Канун Катастрофы»
8 декабря 2016 г. делегация Войсковой Православной Миссии в составе ее начальника Игоря Евгеньевича Смыкова, членов Попечительского Совета ВПМ: главного редактора Общероссийской газеты «КГБ — информ» Сергея Альбертовича Холодова и руководителя Движения «Царский Крест» Александра Леонидовича Порожнякова приняла участие в работе международной конференции «России чёрный год. 1917. Канун Катастрофы», организованной Российским институтом стратегических исследований.
На конференции с докладами выступили директор РИСИ Леонид Решетников, ведущие историки Владимир Лавров, Михаил Смолин, Петр Мультатули и другие.
1917 год — переломный год в истории не только России, но и всего мира. Немногим более чем за восемь месяцев страна совершила стремительный переход от монархии к леворадикальной диктатуре. Вековая империя была превращена в раздираемый Гражданской войной конгломерат земель, управляемый многочисленными правительствами. Страна, уверенно двигавшаяся к победе в Первой мировой войне, оказалась в рядах проигравших. События 1917 года и сегодня оказывают огромное влияние на развитие России. С целью еще раз вернуться к этим историческим процессам, переосмыслить происходившие события с высоты современного уровня развития исторической науки Российский институт стратегических исследований открывает рассчитанный на два года проект «России чёрный год. 1917», в рамках которого пройдет серия конференций и круглых столов по различным аспектам истории 1917 года и их влияния на последующую историю России и всего мира.
Проект открывается международной научной конференцией «РОССИИ ЧЁРНЫЙ ГОД. 1917. КАНУН КАТАСТРОФЫ».
В условиях, когда положение ведущих держав оказалось близким к критическому, когда повсеместно высказывалось мнение, что война должна быть завершена победой в 1917-м, в феврале в России в результате государственного переворота к власти пришли либеральные «общественные круги». Действительно ли в конце 1916 — начале 1917 года Российская империя стояла на пороге катастрофы? Какие перспективы были у Русской армии и Российской империи на конец 1916 года? Правда ли, что Россия не могла бы далее вести войну без изменения общественного строя и российская монархия была обречена? Чего в событиях февраля 1917 года больше — объективных обстоятельств или злой воли? Какова роль в подготовке переворота зарубежных кругов и тайных организаций?
Цель конференции — выяснить, какие ответы на эти вопросы даёт новейшая отечественная и зарубежная историческая наука, свободная от прежних историографических мифов и стереотипов.
Основные тематические направления работы конференции:
- Экономическое, военное, социальное положение России в конце 1916 — начале 1917 годов.
- Политика власти в Российской империи накануне февраля 1917 года.
- Русское общество в 1916 года: кризис духовности?
- Подготовка переворота: антиправительственные силы в России и за рубежом.
(По материалам сайта Российского института стратегических исследований).