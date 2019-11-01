Роман «Мастер и Маргарита» раскрыл тайну смерти Булгакова

2 ноября на телеканале «Доктор» состоится премьера нового проекта «Клинический случай». Документальная серия фильмов посвящена жизни, творчеству и болезням великих людей. Первый эпизод раскроет тайну смерти Михаила Булгакова.

В каждой серии эксперты программы: историки, врачи и биографы разбираются, насколько эффективны и оправданы были методы лечения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, С.А. Есенина, М.А. Булгакова, Ф.М. Достоевского, А.С.Грина и других людей, составляющих славу российской и мировой культуры. И главное отвечают на вопрос: могла бы современная медицина спасти героя программы от смертельного заболевания и продлить ему жизнь? Специально к выходу проекта в эфир телеканала «Доктор» в МИА «Россия Сегодня» прошел публичный показ документального фильма и мультимедийная лекция, где специалисты в области медицины и историки пытались разобраться, почему даже личный врач Сталина, не смог спасти Булгакова?

«Медицинские биографии известных людей подчас бывают не менее интересными и захватывающими, чем просто их жизнь. Рассматривая анамнез, мы можем понять, как физические недуги повлияли на их творчество и наоборот, причиной каких заболеваний может стать тонкая душевная организация и богатое воображение. В этом году мы планируем выпустить 9 фильмов о русских и советских писателях», — рассказала Эвелина Закамская, главный редактор телеканала «Доктор».

Булгаков был врачом, профессия сильно отразилась на жизни, произведениях, а главное здоровье великого писателя. Тяжелая болезнь, хроническая почечная недостаточность, диагноз, который поставили Михаилу Афанасьевичу незадолго до смерти.

Изучив рукописи романа «Мастер и Маргарита» ученые обнаружили на ее страницах биологические маркеры, что стало подтверждением страшного заключения. Возможными причинами развития болезни почек послужили:плохая наследственность, побочные действия от приема противодифтерийной сыворотки, заболевание тифом и долгосрочный прием анальгетических препаратов. Однако окажись великий писатель в 21 веке,спасти и продлить ему жизнь удалось даже с таким набором неблагоприятных факторов. В первую очередь с помощью заместительной почечной терапии, гемодиализа, а при отсутствии противопоказаний – трансплантации почки.

«Посещая Новодевичье кладбище, я обязательно подхожу к памятнику Михаила Афанасьевича Булгакова. Конечно, сразу всплывают в памяти роман «Мастер и Маргарита» со своим мистическим сюжетом, а также другие бессмертные произведения доктора Булгакова. Как жаль, что заместительную почечную терапию изобрели слишком поздно. Если бы в те времена применяли диализ, мы бы получили еще пару бессмертных произведений, а если выполняли трансплантацию – то еще несколько», — рассказал Сергей Готье, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова.

Ради спасения чужих жизней, Булгаков пожертвовал своей. Писатель умер в возрасте 49 лет, частично потерял зрение и не мог жить без обезболивающих.