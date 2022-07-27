Политика

Реквием по «Арабской весне»

Автор: Максим Сливко

Референдум по принятию новой конституции прошел в Тунисе. Как сообщает Aljazeera, большинство участников поддержало предложенный главой государства Каисом Сайедом проект основного закона страны.

В соответствии с новой конституцией, глава государства наделяется большими полномочиями – предполагается, что президент будет являться главнокомандующим вооруженными силами, а также возглавит исполнительную власть и сможет по своему усмотрению назначать и смещать премьер-министра республики, будет располагать преимущественным правом законодательной инициативы.

Оппозиция, которая голосование бойкотировала, утверждает, что изменения поддержало явное меньшинство, большинство просто не участвовали. Последний оплот «арабской весны» сползает обратно к традиционной для арабского мира модели.

Напомню что серия «цветных революций» начала 2010-х годов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, т.н. «Арабская весна» привела к свержению правящих режимов, хаосу и гражданским войнам. Ливийская государственность была полностью разрушена. Гражданские войны в Сирии и Йемене продолжаются до сих пор. Несколько миллионов человек после «победы демократии» были вынуждены стать беженцами.

СтраныАфрика
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