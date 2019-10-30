Рейтинг криминогенности является эффективным инструментом в оценке благополучия регионов

Институт региональных проблем (ИРП) с мая 2019 года выпустил пять рейтингов криминогенности регионов, в которых учитывается широкий спектр статистических данных. На основе анализа социально-экономических показателей и данных по различным преступлениям, авторы рейтинга ранжируют регионы по уровню их благополучия. Задача рейтинга заключается в прогнозировании развития криминогенной обстановки в регионах и установлении ее взаимосвязи с показателями уровня жизни населения.

Благодаря рейтингу стало возможно оценить социально-экономическое и криминогенное положение того или иного региона. Одним из самых ярких и прослеживаемых трендов является ухудшение ситуации в регионах из «зеленой» зоны, то есть самых благополучных в стране. Авторы рейтинга отмечают падение реального уровня доходов населения, увеличение количества тяжких и экономических преступлений. Отдельно ИРП оценивает ситуацию со страховым мошенничеством в регионах России.В рейтингах криминогенности страховое мошенничество выделяется как отдельный фактор, который в значительной степени влияет на положение того или иного региона в рейтинге. Это связано с тем, что данный вид преступлений приобретает огромные масштабы: только за второй квартал 2019 года сумма ущерба от страхового мошенничества составила более трех с половиной миллиардов рублей.

Авторы рейтинга криминогенности отмечают интерес широкой общественности к результатам исследования.Региональные СМИ освещают позицию своего региона, заостряя внимание на особо важных проблемах, а федеральные анализируют социально-экономическом положение по стране в целом. Часто в центре внимания СМИ оказывается именно проблематика страхового мошенничества, оценивается влияние этого вида преступления на криминогенную обстановку в регионах, что подтверждает значимость этой темы. Рейтинг криминогенности принимают во внимание и региональные власти, что также указывает на его значимость в оценке уровня жизни и экономического развития регионов. Так, результаты рейтинга криминогенности были опубликованы на официальных сайтах Томской и Костромской областей, Республики Мордовии и Чувашии.

Существенный вклад рейтинга криминогенности в изучение социально-экономического положения регионов подтверждает его включение в одно из авторитетных исследований – рейтинг социально-политической устойчивости регионов Фонда «Петербургская политика». Рейтинг криминогенности был использован в качестве негативного и позитивного события для 20 регионов рейтинга Фонда. «Мы снова включили результаты рейтинга криминогенности регионов при составлении нашего последнего рейтинга. По нашему мнению, исследование ИРП помогает точнее и эффективнее оценить социально-экономическую и криминогенную обстановку в каждом регионе России. Именно поэтому при составлении рейтинга устойчивости регионов мы обратились к результатам исследования Института региональных проблем», — комментирует президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.