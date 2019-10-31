Экономика

Реформа контрольно-надзорной деятельности создаст условия для развития экономики регионов

В Ростове-на-Дону состоялось расширенное совещание по вопросам государственного и муниципального контроля

В Ростове-на-Дону состоялось расширенное совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации.

Мероприятие провел председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Временной комиссии Вячеслав Тимченко.

По словам сенатора, «регуляторная гильотина» — реформа контрольно-надзорной деятельности — подразумевает изменение не только законодательства, но и нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. «Обсуждение в Ростовской области блока проектов федеральных законов и порядка восьмидесяти нормативных правовых актов – это залог того, что мы без проблем, безболезненно преодолеем все изменения в законодательстве и создадим условия для эффективного развития бизнеса», — сказал Вячеслав Тимченко.

«Временная комиссия СФ проводит ряд совещаний в федеральных округах. Мы обязаны прислушиваться к мнению регионов и отстаивать их интересы при принятии федеральных законов», — добавил глава комиссии.

В ходе совещания выступили председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров, первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный, член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко.

Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Савва Шипов представил проект федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». «Закон фактически полностью переписывает правила, по которым государство будет контролировать предпринимателей», — сообщил он.

Заместитель Министра уделил внимание законопроектам, подготовленным Правительством РФ в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.

Заместитель губернатора Ростовской области Алексей Изотов отметил, что совместная работа над проектами федеральных законов даст импульс для развития бизнеса, создания инвестиционного климата в регионе и в стране.

О состоянии контрольно-надзорной деятельности в Ростовской области проинформировал министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Начальник государственной жилищной инспекции Ростовской области Павел Асташев и руководитель региональной службы государственного строительного надзора области Юрий Сильвестров внесли предложения по совершенствованию законопроекта о государственном и муниципальном контроле.

Как сообщил Вячеслав Тимченко, рекомендации участников совещания будут учтены при доработке документа.

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