РЕФОРМА для РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

«Мы с простыми людьми не разговариваем», — это полный и дословный ответ одного «ученого доктора наук» из Российской Академии Наук на официальный запрос через Администрацию Президента РФ. Получив такой ответ, уже не имеет значение, какой вопрос стоял. Только по одному такому ответу можно оценить современное состояние Российской Академии Наук. Мало кто интересуется, что происходит внутри за «глухим монастырским забором» РАН. Чем они там важным «на вершине науки» занимаются? А по положению в России, по кризису, по ощущению «на земле» – ничем.

23 ноября 2016 г. в Москве на заседании Совета по науке и образованию России Президенту РФ Владимиру Путину пришлось трижды в разных интерпретациях задать вопрос Президенту РАН Владимиру Фортову об одном и том же: «Вы зачем загруженных обязанностями чиновников выбираете в академики…Они, что крупные ученые, да»? Чтобы, наконец, от В. Фортова получить прямой и внятный ответ на заданный вопрос.

Надо справедливо отдать должное Владимиру Путину — он тактичный и весьма сдержанный человек. Как он сам про себя сказал – берегущий кадры. Но по беспомощной ситуации, которая сложилась в российской науке и во многом потому непрекращающемся системном кризисе в экономике, надо бы спросить с академиков и РАН совсем иначе.

В России в постсоветские годы среди чиновников для внешней важности стало модно иметь научные степени и звания, которые коррумпированный рынок тут же им стал продавать, словно «парики для лысых» или «павлиньи перья — в хвост для петухов».

Ученые Советы в России уже разоблачают многие «липовые» диссертации.

Президент РФ В. Путин по итогам президентского Совета по науке поставил вопрос о переводе чиновников-академиков с государственной службы в Российскую Академию наук. Вот только будет ли науке России и РАН от этого какая-нибудь польза?

Считаю, что этот вопрос надо решать совсем по-другому.

Комментируя речь В. Путина по данной теме, в программе новостей центрального телевидения России были приведены цифры, о том, что количество академиков в России на сегодняшний день по сравнению с СССР (состоящем из 15-ти республик) увеличилось более чем в три раза! Например, в 1985 году в СССР было — 274 академика, а на ноябрь 2016 года только в одной России – 940. Членов-корреспондентов АН в 1985 г. было в СССР – 542, сейчас в России их – 1158. (Информация подтверждается и в Википедии).

С одной стороны хорошо, что число академиков выросло, но с другой стороны никаких глобальных прорывов в российской науке за годы после СССР не видно. Академики есть, а толку нет. Напротив, заметно стало, что наука в России деградировала на пару вместе со всей страной и экономикой.

Взять уровень пониже — кандидаты и доктора наук. В обсуждении научных тем, они не редко не улавливают сущности вопроса и не способны принять участие личной мыслью. Или прямо не понимают сути, или же из-за отсутствия знаний, делаю вид, что не понимают. В ответ часто ничего не могут сказать, повторяя заученно невпопад шаблоны. «В огороде бузина, а в Киеве дядька». – В голове мякина, а на столе квашеная капуста.

Встречаются и такие «уникумы науки», что не умеют в достаточной для простого дела мере пользоваться Интернетом. Какая польза от них в науке? – Никакой.

Получив не понятно, как и за что ученую степень — развитие останавливается. Спроси их и обнаруживается, что, занимаясь одним предметом, они даже не читают статей, которые опубликованы их коллегами, сидящими рядом с ними за соседним столом. Проявляется абсолютное безразличие к науке. Помимо этого такие «ученые» занимая ключевые административные должности, создают своим присутствием «пробку» в науке. – Словно «собака на сене» — ни себе, ни науке и никому другим.

Российской науке нужна глубокая личностная и структурная реформа.

Для реформы в науке должно провести полную переаттестацию кадров РАН и институтов. Следует вывести за штат РАН всех нынешних академиков и членов-корресподентов АН и обратно набрать, но по уже новым критериям отбора.

Наука – это не «состарившаяся библиотека», не мертвая кладезь знаний.

Для накопления знаний существует слово: в книге, в журнале, в газете, в статье, в Интернете. Наука — не мертвая догма, а ежеминутно развивающаяся, живая мысль. Исключительно от живой мысли, опирающейся на знания, наука способна развиваться.

«Одну каплю здравого разума, предпочитай целому кладези учености», — говорил в IV веке до н.э. древнегреческий математик, политик и мыслитель Пифагор.

Исходя из этого мудрого наставления — в науку и следует подбирать кадры.

В новых академиках надо оставить только тех, кто имеет два или более научных открытия. А член-корреспондент должен иметь хотя бы одно открытие. Пусть таких людей останутся считанные единицы, но они талантливые и способные будут развивать науку, и им не будут мешать другие бесполезные «липовые академики».

Для степени же доктор и кандидат наук необходимо иметь личные свидетельства на изобретения. Писать многословные монографии (пересказ науки) для получения ученой степени бессмысленное занятие. Потому, что знания предмета науки уже оценивается раньше в дипломе при получении высшего образования.

Для развития же науки имеет значение не то, что ты заучил и повторяешь чужое, а то, как ты умеешь использовать полученные знания, что ты сам изобрел, открыл, какими новыми знаниями обогатил науку. — Вот, что для развития науки значимо.

Только люди способные изобретать и открывать могут развивать науку. Только из изобретателей, первооткрывателей, первопроходцев следует комплектовать настоящее и будущее научные кадры.

Возвращаясь же к заносчивому ответу «ученого доктора наук» из РАН, упомянутого в начале материала, как очень точно подметил древнекитайский мудрец VI века до н. э. Лао-Цзы: «Умные не бывают, учены; ученые не бывают умны».

«Медные трубы» (научные степени и звания) — умному человеку лишь мешают суетной ничтожностью, а глупых людей они делают более высокомерными и дурными.

Если российские академики не «спускаются с небес» до простых людей, то пусть уж и «хлеб» из рук простых людей не берут. Не получают ежемесячную доплату (помимо должности) по 100 тысяч рублей народных денег из бюджета. Пусть академики сами себе на жизнь зарабатывают своим научным трудом. Пусть изобретают и думают — как и почему их изобретения не внедряются в жизнь, что этому мешает, почему, несмотря на большое число академиков в экономике России бесконечный системный кризис.

Если называете сами себя академиками, то давайте-ка в первую очередь и отвечайте за ситуацию в стране. А если не можете — ни себя прокормить, ни за страну ответить, то требуется провести реформу в Российской Академии наук.

Полагаю, что российские настоящие ученые, кто занимается наукой, внедрением будут «двумя руками – за» реформу Российской Академии Наук. Новая РАН должна не только разговаривать с людьми, но — работать, служить и жить для простого народа и России.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда