Референдумы о вступлении в состав России

19 сентября с соответствующими заявлениями выступили общественные палаты ДНР и ЛНР, идею поддержали руководители республик. Вечером Денис Пушилин и Леонид Пасечник обсудили синхронизацию дальнейших действий. Вместе с тем и созданный пророссийскими властями Херсонской и части Запорожской области общественный совет региона потребовал у ВГА как можно скорее провести референдум о присоединении к России.

«Вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни – мы единый народ-победитель», – цитирует «РИА Новости» обращение совета к главе военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо.

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России:

“Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.

Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей”.

Позже Владимир Сальдо сообщил, что администрация региона приняла решение о проведении референдума. Местные власти запланировали их на 23–27 сентября.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что после референдумов и «принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер»: