Развитие рынка органики в России

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин прокомментировал ход Национального всероссийского конкурса в сфере органической продукции.

Как рассказал сенатор, завершилось народное интернет-голосование в номинации «Народный органический бренд». В нем приняли участие более 15 тысяч человек, которые голосовали за 18 производителей из 13 регионов страны. Эта номинация — часть большого Национального всероссийского конкурса в сфере органической продукции. Решение об учреждении конкурса было принято на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

По словам Сергея Митина, конкурс такого уровня в нашей стране проводится впервые, положение о конкурсе разработано профильным Комитетом совместно с Министерством сельского хозяйства России и Национальным центром компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества. «Цель такого конкурса — развитие рынка органической продукции в России, формирование у граждан привычки к здоровому образу жизни, внимание к вопросам охраны окружающей среды и внедрение принципов устойчивого развития», — подчеркнул законодатель.

Сенатор проинформировал, что результаты конкурса определяются на основании оцифроваванных объективных показателей и будут оглашены в Совете Федерации в июне этого года. «Уже сейчас можно отметить, что лидерами по количеству заявок являются такие регионы, как Республика Мордовия, Краснодарский край, Белгородская, Воронежская, Московская и Новгородская области», — сообщил Сергей Митин.