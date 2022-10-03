Развитие и поддержка деятельности волонтеров в России

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить закон, направленный на развитие и поддержку деятельности волонтеров

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить закон, направленный на развитие и поддержку деятельности волонтеров. Заседание провел председатель Комитета СФ Андрей Клишас.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» представила первый заместитель председателя Комитета СФ Любовь Глебова.

Сенатор отметила, что перечень целей благотворительной деятельности дополняется содействием в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь, и содействием органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также устанавливается перечень видов добровольческой (волонтерской) деятельности, при которых полагаются выплаты компенсации за причинение вреда жизни или здоровью при осуществлении данных видов деятельности. Причиненный вред будет возмещаться посредствам выплаты компенсации за счет средств федерального бюджета.

Комитет СФ поддержал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон направлен на закрепление социально-трудовых гарантий лиц (в том числе гражданских служащих), проходящих военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту в чрезвычайных ситуациях, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. Документ представила первый заместитель председателя Комитета СФ Ирина Рукавишникова.

Также сенаторы рекомендовали палате одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Документ представил член Комитета СФ Николай Владимиров. Федеральным законом расширяются полномочия таможенных органов Российской Федерации по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж.

Расследование квалифицированных составов данных деяний остается в подследственности следователей органов внутренних дел. При этом таможенные органы наделяются полномочиями производить по ним неотложные следственные действия в случае их самостоятельного выявления.

Сенаторы также предварительно рассмотрели и поддержали федеральные законы о ратификации договоров между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, Запорожской областью, Херсонской областью о принятии их в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

Соответствующие заключения направлены в Комитет СФ по международным делам.