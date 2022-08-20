Развитие глобальной экономики без России невозможно

Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год.

По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали.

В марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4%. Сейчас (уже после шестой волны ограничений) прогноз «сжался» до 4,7%.

Вместе с этим в отношении США и государств Евросоюза ситуация обратная: аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд.

Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу.