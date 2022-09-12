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Разведка США помогала Украине готовить контрнаступление

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азведка США помогала Украине готовить контрнаступление. Об этом сообщает The New York Times
азведка США помогала Украине готовить контрнаступление. Об этом сообщает The New York Times

Разведка США помогала Украине готовить контрнаступление. Об этом сообщает The New York Times

“Решение Украины рассказать о своем контрнаступлении на юге, прежде чем нанести удар на северо-востоке, является стандартным приемом для введения в заблуждение, используемым американскими войсками специальных операций, которые обучают украинцев с 2014 года”, — отмечают в NYT.

Получается что битва за Херсон была лишь отвлекающим ударом. И план этот сработал. Серьезные потери, которые понесли ВСУ в ходе боев на Херсонщине, никого в Киеве, а уж тем более в Вашингтоне не смущают. Солдаты ВСУ – такой же расходный материал как снаряды или ракеты для Хаймарс. Только более дешевый. По сути, туземное племя, которое англосаксы вооружили и натравили на геополитического противника.

В общем, участие США в войне на стороне Украины является уже фактом, который никто отрицать не считает нужным. С точки зрения Вашингтона, серьёзных рисков это не несёт.

(https://t.me/MSvim12/528) Как там насчет угроз «нанести удары по центрам принятия решений?»

СтраныРоссия США Украина
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