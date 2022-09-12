Разведка США помогала Украине готовить контрнаступление. Об этом сообщает The New York Times

“Решение Украины рассказать о своем контрнаступлении на юге, прежде чем нанести удар на северо-востоке, является стандартным приемом для введения в заблуждение, используемым американскими войсками специальных операций, которые обучают украинцев с 2014 года”, — отмечают в NYT.

Получается что битва за Херсон была лишь отвлекающим ударом. И план этот сработал. Серьезные потери, которые понесли ВСУ в ходе боев на Херсонщине, никого в Киеве, а уж тем более в Вашингтоне не смущают. Солдаты ВСУ – такой же расходный материал как снаряды или ракеты для Хаймарс. Только более дешевый. По сути, туземное племя, которое англосаксы вооружили и натравили на геополитического противника.

В общем, участие США в войне на стороне Украины является уже фактом, который никто отрицать не считает нужным. С точки зрения Вашингтона, серьёзных рисков это не несёт.

(https://t.me/MSvim12/528) Как там насчет угроз «нанести удары по центрам принятия решений?»