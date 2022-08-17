Разведка США и Белый дом знали о планах вторжения РФ в Украину с октября 2021 года

Разведка США и Белый дом знали о планах широкомасштабного вторжения РФ в Украину с октября 2021 года

Об этом пишет Washington Post в своей статье “Дорога к войне: США изо всех сил пытались убедить союзников и Зеленского в риске вторжения”.

В октябре 2021 года в Белом доме состоялась срочная встреча высшего разведывательного, военного и дипломатического руководства с Джо Байденом, пишет издание.

Разведывательный анализ, составленный на основании недавно полученных спутниковых снимков, перехваченных сообщений и разговоров с источниками, указывал на намерение Путина вторгнуться в Украину и захватить большую ее часть, создав прямую угрозу восточному флангу НАТО.

На октябрьском брифинге в Белом доме приняли два решения – послать переговорщиков в Москву, чтобы предупредить Кремль о последствиях нападения, и проинформировать Украину и союзников о данных разведки, чтобы выработать единую позицию.

По данным Washington Post , разведданные были восприняты на Украине скептически. Хотя директор ЦРУ Бернс на встрече с Зеленским в Киеве говорил о грядущей высадке в Гостомеле и намерении РФ нанести молниеносный удар для обезглавливания центральной власти.

Статья Washington Post вызвала большой переполох в Киеве. Возникает резонный вопрос – если Зеленский был предупреждён о готовящемся нападении, почему не предпринял мер по предотвращению войны? Не начал загодя мобилизацию, строительство укреплений, подготовку гражданской обороны. Офис президента Украины начал неуклюже оправдываться.

В недавнем интервью той же Washington Post Зеленский заявил что если бы власти предупредили украинцев о предстоящем вторжении РФ еще в октябре, то началась бы паника и массовая эмиграция, что погубило бы страну.

“Если бы мы об этом сообщили, тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и на момент, когда россияне напали, они нас захватили бы за три дня”, – сказал Зеленский.

Не важно, говорит ли Washington Post правду. В любом случае статья наносит серьёзный удар по имиджу Зеленского как национального лидера. Похоже, в Вашингтоне очень недовольны своим украинским «сукиным сыном».