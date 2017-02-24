Расширения окна Овертона; сатанизация детей

Сатанизации человечества в наше время это искажение первозданной природы человека. В США учат детей содомии: В продажу вышла кукла-трансгендер.

Грех повредил природу человека, и вот, первый результат: «И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт:3.11-12). Это уже первый разрыв единой человеческой природы, когда для Адама виновата жена и Бог. В течении веков природа в человека все более повреждается.

Окно Овертона в нравственной среде все более расширяет свои рамки к безнравственности, и эти рамки захватывает души малолетних деточек. Все то, что раньше было не естественно и не допустимо говорить, становиться «нормой» жизни.

«Окно Овертона (также окно дискурса) — концепция наличия рамок допустимого спектра мнений в публичных высказываниях с точки зрения общественной морали. Согласно модели Овертона, в каждый момент времени некоторые идеи составляют действующую норму, образуя точку отсчёта, а остальные идеи могут либо входить в диапазон допустимых, либо нет».

В США создали куклу-трансгендера, которая будет продаваться детям старше 8 лет. Кукла «Я есть Джаз» сделана по образу американской девочки трансгендера Джаз Дженнингс. Она (он) родилась (-лся) мальчиком, но в возрасте трех лет осознала (-л) себя девочкой. И в связи с этим была сделана операция по перемене пола. И, что примечательно, с согласия родителей!

В американском общества была проведена беспрецедентная ее популяризация. Эта девочка (трансгендер) была названа одним из самых влиятельных подростков журналом Time Magazine в 2014 и 2015 годах, как сообщает ABC News.

Ну а так как в Америке все поставлено на колею бизнеса, кукла дебютирует на выставке игрушек в Нью-Йорке. Эта популярная и раскрученная рекламами игрушка будет доступна всего лиш в 50 магазинах и на сайте компании. Игрушка ростом в 45 сантиметров, а цена в розницу составит 89,99 доллара, сообщил Associated Press представитель компании. Для сравнения, другие популярные на рынке игрушек куклы такого же размера продаются за 115 долларов.

А все началось за долго до 2017года, еще в 2000 году стартовала программа ООН «Цели устойчивого развития» в составе программы «Цели развития тысячелетия», она является частью глобального 15-летнего плана по борьбе с бедностью, голодом и торговлей людьми во всем мире и т.д. Программа «Цели развития тысячелетия». Эту программу так же усиленно поддерживает ВОЗ. При всей свое благовидности там есть такой текст.

План действий № 3.7: «Обеспечить здоровую жизнь и способствовать благополучию всех людей всех возрастов». В связи с этим задачи звучат так: «К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, включая планирование семьи…».

План действий № 5.6: «Добиться равенства полов и предоставить помощь всем женщинам и девушкам». А это предполагает «обеспечение всеобщего доступа к сексуальному и репродуктивному здоровью и к репродуктивным правам».

Так вот, под словами «доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья», «равенством полов» и «всеобщему доступу» подразумевается конкретная поставленная задача развращения населения – введения повсеместно содомии и абортов. Таким примером как раз является кукла-трансгендер Джаз Дженнингс. Как говорится в пословице «благими намерениями дорога в ад устелена».

Если говорить о психологическом состоянии таких людей, то исследования показывают о глубоком психическом расстройстве у таких людей, затруднительной социализации, не состоятельность личной жизни, а потому эти люди сами говорят о своем несчастье. Среди них достаточно высок уровень самоубийств.

Итак мы видим, что существующие мировые организации ООН и ВОЗ, предназначение которых — мир и улучшение жизни человечества, открыто становятся орудием воплощения геополитики антихриста по содомии, детоубийству. Эти события говорят нам об эсхатологическом времени, апостасии в обществе. «Приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? … и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется»(Мф. 24. 3,12-13).

Автор: Протоиерей Олег Трофимов, доктор богословия и магистр религиоведения

Автор статьи, из-за гонений лишен имущества, жилья, нуждается в помощи. Карта Сбербанка России: 676196000086178580;