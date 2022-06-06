Духовная жизнь

Раскол.

Автор:
Митрополит Львовский и Галицкий Филарет
Митрополит Львовский и Галицкий Филарет

«Теперь мы полностью за пределами РПЦ. Патриарх Кирилл больше не Предстоятель нашей Церкви ни в каком виде.

Из Устава УПЦ был вычеркнут один из основных пунктов, где отмечалось, что УПЦ соединена с поместными Православными церквями через РПЦ. Также исключены статьи о том, что УПЦ в своем управлении руководствуется постановлениями Архиерейского Собора РПЦ 1990 года. Изъято утверждение о том, что УПЦ является частью РПЦ. Соборы УПЦ больше не обязаны наблюдать особым образом за сохранением единства с РПЦ, теперь для нас одинаково важно единство со всеми Поместными православными церквями.

Теперь Собор епископов УПЦ действует исключительно на основании церковных канонов и постановлений соборов нашей церкви. Постановления Поместных и Архиерейских соборов РПЦ для нас больше не имеют значения. Предстоятель УПЦ избирается пожизненно епископатом УПЦ. И точка. Даже формальное благословение московским патриархом больше не нужно.

Положения о богослужебном поминовении главы РПЦ нет. Более того, пункт о том, что Предстоятель УПЦ является постоянным членом Синода РПЦ вообще убирается из Устава – Блаженнейший выходит из руководящего органа РПЦ так же, как епископы.
Ранее каждый епископ УПЦ мог быть избран патриархом московским и мог выбирать патриарха, теперь от этих возможностей мы отказались. Ни один епископ УПЦ больше не будет участвовать в руководящих органах РПЦ. Также после избрания Предстоятеля УПЦ упразднено его представление Московскому патриарху для получения «Благословенной грамоты». Только мы выбираем нашего Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины. Исходя из этих решений можно сказать, что это реально две отдельные поместные церкви».

Из интервью митрополита Львовского и Галицкого УПЦ Филарета изданию «Духовное величие Львова».

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