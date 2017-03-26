РАККСКИЙ ГАМБИТ

На фоне продолжающейся борьбы Воздушно-Космических Сил России с международным терроризмом всё отчётливее просматривается тенденция к закреплению итогов наступательных операций сирийских войск. Однако Запад и Турция, проводя двуличную политику, также планируют закрепиться в Сирийской Арабской Республике, стремясь захватить главную цитадель террористов – город Ракку.

Геополитика с цинизмом

Пока наша авиация покрывает себя славой в сирийском небе, западные политиканы пребывают в ярости, так как их захватнические планы начинают терпеть провал. И в кулуарах они продолжают замышлять всё новые, более коварные антироссийские кульбиты.

Стремясь перехватить военную инициативу в свои руки, наши недруги продолжают винить в своих политических неудачах российских пилотов; причём у самого Запада руки уже давно по локоть в крови.

Как известно, за полтора года ВКС РФ выполнили бо́льшую часть поставленных перед ними задач с минимальными потерями. Оказанная сирийской армии воздушная поддержка позволила переломить общий ход войны. Однако в дальнейшем большинство группировок так называемой «умеренной оппозиции» продолжают заключать перемирие с расчётом, чтобы перегруппировать свои силы для реванша; причём главные силы бандформирований дислоцированы на рубеже Ракка – Дейр-эз-Зор.

Последние события в Сирии привели Запад к неутешительному выводу: антитеррористическая война начинает приближаться к своему логическому завершению: в ней побеждают войска Башара Асада, а не проамериканские силы. Об этом также свидетельствуют секретные совещания представителей стран западной коалиции, где они обсуждают детали операции по взятию «столицы» ИГИЛ – Ракки.

Что касается событий вокруг упомянутого логова бандитов, то об этом особый разговор. Ракка занимает выгодное геополитическое положение на северо-востоке Сирии и является не только важнейшим узлом коммуникаций, но и центром сельскохозяйственной промышленности; экономика города базируется на выработке электроэнергии на плотине Табка и добыче нефти.

Говоря о необходимости скорейшего освобождения Ракки, отметим, что ещё в марте прошлого года сирийские части вели успешное продвижение на северо-восточном направлении, однако «благодаря» усилиям западной дипломатии и началу процесса так называемого «перемирия» главный форпост террористов устоял.

Однако новое наступление сирийских подразделений привело к тому, что «игиловцы» объявили Ракку «зоной боевых действий». Спасаясь от возмездия, около 300 главарей бандитов и членов их семей бежали в Дейр-эз-Зор, который, возможно, будет объявлен новой «столицей» экстремистов.

О значении Ракки как своеобразного геополитического приза для всех сторон конфликта говорит хотя бы тот факт, что ещё 15 марта группой боевиков была предпринята попытка верхушечного переворота с целью устранить лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Скорее всего, в случае успешного заговора новые главари террористов объединили бы силы недобитых бандформирований с подразделениями проамериканской коалиции, чтобы затем совместно обрушиться на российско-сирийские войска.

Кроме того, США уже перебросили в Сирию более 900 морских пехотинцев и спецназовцев для поддержки прозападных группировок, стремящихся взять Ракку. Как сообщили газете «Washington Post» представители Пентагона, американский контингент должен создать базу, откуда артиллерия сможет обстреливать позиции радикальных исламистов. Укреплённые районы войск западной коалиции будут дислоцированы приблизительно в 32 км от позиций боевиков. Однако непосредственно в боях американское командование не будет рисковать своими «рейнджерами»; в основном всё ограничится применением реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М777.

Также наступление на Ракку ведут турецкие войска и арабо-курдские формирования «Сирийских демократических сил». Протурецкие группировки дислоцированы на западном берегу реки Евфрат, курды – к востоку от «столицы» ИГИЛ. В рамках операции «Гнев Евфрата» бойцам СДС удалось изолировать город. Однако, по мнению официальных сирийских властей, действия «Сирийских демократических сил» по захвату Ракки незаконны и являются угрозой национальному суверенитету, так как сирийских «демократов» поддерживает прозападная коалиция.

Говоря о планах освобождении города, необходимо отметить, что на подступах к Ракке сосредоточена мощная группировка экстремистов. Главную цитадель врага опоясывают несколько линий обороны. По оценкам экспертов, в Ракке могут находиться, как минимум, от трёх до четырёх тысяч боевиков. На подступах к городу дислоцированы самые боеспособные бронетанковые части противника. Кроме того, бандформирования оборудовали противотанковые заграждения и заминировали часть подземных тоннелей. Террористы сгоняют в город жителей окрестных деревень, чтобы использовать их в качестве «живого щита». Молодёжь и подростков боевики принуждают воевать, угрожая жестокой расправой. Обороняться бандиты будут с яростью обречённых, применять смертников, использовать подземные коммуникации, что позволит наносить контрудары в тыл сирийских войск.

В этих сложных условиях правительственным силам необходимо обеспечить свои фланги и блокировать укрепрайоны противника, а налёты нашей авиации должны усилиться.

Всё это напоминает события апреля 1945 года, когда советские войска, преодолевая ожесточённое сопротивление гитлеровцев, вошли в Берлин, опередив западных «союзников». Точно также, чтобы закрепить предыдущие военные успехи, российские части должны первыми освободить Ракку, чтобы застолбить Сирию за собой. Навсегда.

Конечно, уничтожение логова бандитов не приведёт к окончанию войны в Сирийской Арабской Республике, но от этого мощного удара террористы уже не оправятся. Главное – чтобы российская дипломатия решительно отвергала западные ультиматумы о так называемом «перемирии». Промедление в наступлении – это очередной добровольный отказ от победы.

Итоги наших авиаударов: успехи налицо

Несмотря на тяжёлую обстановку на фронтах, российская авиация продолжает наносить удары по позициям бандитов, которые пытаются перехватить инициативу. Рассмотрим лишь некоторые результаты действий ВКС РФ.

Так, российско-сирийские авиасоединения продолжают срывать попытки террористов захватить город Дейр-эз-Зор, который продолжает сопротивляться. При этом необходимо отметить, что только налаженная российско-сирийской авиацией «воздушная дорога жизни» улучшает положение защитников города. Десантирование грузов происходит с «транспортников» Ил-76ТД/Ил-76МД под прикрытием истребителей. В ходе тяжёлых оборонительных боёв правительственным войскам удалось отразить ряд атак боевиков, которые пытались захватить аэродром (на авиабазе дислоцируется 8-я эскадрилья, на вооружении которой стоят истребители МиГ-21бис).

Также в ходе операций российская авиация продолжает успешно атаковать вражеские позиции в районе города Дейр-Хафер – последний крупный оплот террористов в провинции Алеппо. По признанию бандитов, наши пилоты атаковали их более сотни раз в окрестностях Дейр-Хафера и на равнине Масканах в одну только ночь на 20 марта.

Благодаря поддержке ВКС России и ударам наших крылатых ракет «Калибр» морского базирования, правительственные силы, действующие на востоке провинции Хомс, смогли значительно продвинуться вперёд, освободив горы Аль-Херм к северу от Пальмиры. Террористы практически не оказывали сопротивления, так как были дезорганизованы мощными бомбовыми и ракетными ударами.

Профессиональная работа ВКС России, наших советников и технического персонала позволила за полтора года кампании, по примерным данным, освободить от «игиловцев» свыше 12 тыс. кв. км территории Сирийской Арабской Республики, более 500 населённых пунктов, число которых с каждым днём растёт. Было взято более 400 ключевых высот, ликвидировано свыше 400 полевых командиров, несколько десятков тысяч бандитов; значительно разрушена инфраструктура террористов.

Антитеррористическая операция ВКС РФ в Сирии показала отличное качество нашей авиационной техники и привлекла внимание в мире к российскому оружию со стороны многочисленных иностранных заказчиков.